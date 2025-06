Blog: FCK holt Prtajin als Ache-Nachfolger, Drogenrazzia in Pirmasens

6:26 Uhr

In Baden-Württemberg, aber auch in Rheinhessen sorgen sich die Landwirte um ihre Kartoffel- und Zuckerrübenernten. Ein Insekt treibt dort sein Unwesen und überträgt Krankheitserreger auf die Pflanzen. In der Westpfalz ist der Insektenbefall bislang kein Problem. Das könnte unter anderem am Boden liegen, sagt ein Kartoffelbauer aus dem Kreis Kaiserslautern. Der Landwirt glaubt, dass die Böden in der Westpfalz zu sandig für das Insekt sind. Schilf-Glasflügelzikade heißt das Insekt. Deswegen fühlt es sich offenbar eher im Schilf wohl. Daher sind Regionen an großen Flüssen, wie eben Rheinhessen am Rhein, eher betroffen, sagte eine betroffene Landwirtin dem SWR. Das Gemüse wird durch die übertragene Krankheit der Zikade gummiartig. Was alle Anbauregionen gemeinsam haben, ist, dass der Klimawandel die Ausbreitung von Schädlingen begünstigt. Und dass Landwirte immer weniger Möglichkeiten haben ihre Pflanzen zu schützen, weil zum Beispiel viele Pflanzenschutzmittel keine Zulassungen haben.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.06.2025 um 6:30 Uhr.