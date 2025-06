Blog: Jean Zimmer beendet Profikarriere beim FCK, Erfolg beim Innovationszentrum 42 in Kaiserslautern

14:11 Uhr

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern begrüßt zu seinem 125-jährigen Bestehen einen besonderen Gast im Fritz-Walter-Stadion. Am 26. Juli trifft der FCK in einem Jubiläumsspiel auf den intalienischen Traditionsklub AS Rom. Das gab der FCK heute bekannt. Die AS Rom gewann vor drei Jahren die Conference League und wurde in der vergangenen Saison Fünfter der ersten italienischen Liga. Das Spiel dient beiden Klubs als Vorbereitung auf die neue Saison. Die Zweite Liga beginnt am 1. August. Der Kartenverkauf startet am morgigen Donnerstag zunächst für Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

