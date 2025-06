Blog: FCK verzeichnet große Nachfrage nach Dauerkarten, Haftbefehl nach Tötung in Unkenbach

9:30 Uhr

Wer im Alsenztal unterwegs ist, braucht derzeit gute Nerven. Zur Sperrung der Bundesstraße bei Imsweiler kommt ab heute Abend hinzu, dass auch auf den Gleisen an fünf Wochenenden hintereinander keine Züge fahren. Das hat der zuständige Zweckverband kurzfristig angekündigt. Zum einen wird an einer Brücke bei Bayerfeld-Steckweiler im Donnersbergkreis gearbeitet. Deswegen fahren ab heute Abend das ganze Wochenende über keine Züge zwischen Rockenhausen und Alsenz. Das Ganze geht dann auch an den nächsten Wochenenden bis 20. Juli so. Außerdem wird dann ab dem 20. Juni abends auch noch an den Wochenenden zwischen Rockenhausen und Kaiserslautern an den Gleisen gearbeitet. Das geht auch bis zum 20. Juli. Heißt also: Fünf Wochenenden lang kommt es auf der Bahnstrecke im Alsenztal zu Sperrungen. Es fahren zwar Ersatzbusse, da gibt es aber das nächste Problem: Weil die Bundesstraße bei Imsweiler gesperrt ist, brauchen die auch noch deutlich länger.

13.06.2025 um 09:30 Uhr