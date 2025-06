Polizei setzt bei Festnahme in KL Taser ein, Wolfstein feiert Stadtjubiläum, FCK Nachwuchs verpasst Aufstieg

9:19 Uhr

In der Südwestpfalz wird in einigen Orten an diesem Pfingstwochenende wieder das sogenannte "Quackfest" gefeiert. Das geht auf einen alten Brauch zurück, der früher in vielen Ortschaften im Pfälzerwald verbreitet war. Allerdings wird die Tradition in den verschiedenen Pfälzer Orten ganz unterschiedlich gefeiert. In Kleinsteinhausen in der Südwestpfalz zum Beispiel gehen Kinder am Pfingstsonntag von Tür zu Tür und sammeln Spenden. In Schmalenberg gibt’s am Pfingstmontag einen traditionellen Umzug durch den Ort. Der wird angeführt von einer Person, die komplett in Grünzeug gehüllt ist: konkret mit einem Rock aus Zweigen und einem Hut aus Blumensträußen. Anschließend wird dort dann das Dorffest gefeiert. Der Schmalenberger Ortsbürgermeister sagt, dass selbst die Ältesten im Dorf nicht mehr genau wissen, wie der Brauch überhaupt entstanden ist. Auch im südwestpfälzischen Dimbach feiert man am Sonntag übrigens "Pfingschdequack" mit einem Umzug und anschließendem Fest.

