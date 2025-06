Blog: Mutmaßlicher Geldfälscher in Zweibrücken festgenommen, Zweibrücken Spitzenreiter bei Scheidungen

14:47 Uhr

Wie ist es möglich, Kulturschaffenden in Rheinland-Pfalz mehr Sicherheit zu geben. Mit dieser Frage beschäftigt sich heute ab 17 Uhr eine Diskussionsrunde im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern. Bei der Veranstaltung soll es vor allem darum gehen, dass die Künstler verlässliche Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz bekommen. Und was die Politik dafür tun muss. Genau deshalb hat die Landesregierung auch die sogenannte Kulturentwicklungsplanung KEP ins Leben gerufen. Beim Diskussionsabend in Kaiserslautern geht es um Fragen wie: Was läuft für die Kultur gut? Wo hakt es noch und wie können die Künstler noch mehr Projekte umsetzen? Jeder, der selbst Ideen einbringen will, kann ab 17 Uhr mitdiskutieren.

Wer bei dem Diskussionsabend über Kultur in Kaiserslautern dabei sein will, sollte sich vorher anmelden.

