Blog: Neuer ADFC-Ortsverein Kreis Kusel, Erdbeerdiebe in Kaiserslautern auf frischer Tat ertappt, 1. FC Kaiserslautern feiert 125 Jahre

Auf dem alten Pfaff-Gelände in Kaiserlautern sollen in spätestens drei Jahren alle Flächen und Gebäude auf dem Industriegebiet verkauft sein. Das sagt der Geschäftsführer der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft. Auf dem großen Areal des ehemaligen Nähmaschinenherstellers wird seit neun Jahren ein neuer Stadtteil geplant. Derzeit seien sie mitten in der Vermarktung der Flächen. Investoren für die alten Gebäude und Flächen zu finden, sei momentan nicht einfach, so der Geschäftsführer. Das liege unter anderem an der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Wenn alles nach Plan läuft, soll es bis zum Ende dieses Jahres eine neue Zufahrtsstraße auf das Pfaff-Gelände geben. Die bisherige Zufahrt dürfen dann nur noch Fußgänger und Radfahrer nutzen.

Auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände in Kaiserslautern sollen unter anderem Wohnungen, Gewerbeflächen und ein neuer Hochschul-Campus entstehen. Ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Parkhaus und ein Architekturbüro wurden dort bereits eröffnet.

