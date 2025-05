20:35 Uhr

An Christi Himmelfahrt treffen sich in der Westpfalz traditionell viele Väter zu Wanderungen, auch werden überall kleine Feste gefeiert. Speziell Angebote für Familien gibt es aber natürlich auch. In Pirmasens gibt es im Forum Alte Post ein so genanntes Mitmach-Museum. Die Kids können dann, wie auch die Erwachsenen, einiges ausprobieren. Zum Beispiel den eigenen Namen als Graffiti gestalten. In Münchweiler an der Alsenz startet am Donnerstag ein Oldtimer-Treffen. Bis Sonntag gibt es am Donnersberg da nicht nur nostalgische Fahrzeuge zu sehen, sondern auch ein Programm speziell für Kids und Musik. Vom Donnersberg in den Kreis Kusel: Dort kann man im Kalkbergwerk in Wolfstein in eine Welt unter der Erde reisen. Wer Action sucht, der kann beim Maimarkt in Kaiserslautern in so manch rasantes Fahrgeschäft steigen. Oder beim Bummeln über den Messeplatz einfach den Feiertag genießen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.5.2025 um 16:30 Uhr.