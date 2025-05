10:35 Uhr

An sieben Schulen in Kaiserslautern und an einer in Ramstein sind heute morgen Bombendrohungen per Mail eingegangen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Seit Freitag sind solche Drohungen landesweit an Schulen eingegangen. Die meisten im Raum Trier. Offenbar gibt es einen Zusammenhang. Wie die Polizei mitteilt, sind die Drohungen von derselben Mailadresse verschickt worden. Aktuell macht sich die Polizei ein Bild von der Lage vor Ort. Geräumt werden die Schulgebäude aber nicht. Denn es gibt eine Einschätzung vom Landeskriminalamt. Darin heißt es, die Drohungen sind ernst zu nehmen, aber nicht als realistisch einzuschätzen. Laut Polizei ist man mit den Schulleitungen in Kontakt und beobachtet das Ganze. Die Mails heute Morgen gingen unter anderem an die Berufsschulen 1 und 2 in Kaiserslautern, an das Burggymnasium sowie an die St. Franziskus Realschule. Außerdem ist die Realschule Plus in Ramstein betroffen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.5.2025 um 10:30 Uhr.