Blog: Stolpersteine in Kaiserslautern gewaltsam entfernt, Prozess wegen Kindesmissbrauchs in Zweibrücken

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende - kurz AfA - in Kusel leben immer weniger Geflüchtete. Das geht aus den neuesten Zahlen des Landkreises Kusel hervor. Waren noch Anfang des Jahres rund 550 Geflüchtete in der Einrichtung untergebracht, sind es derzeit knapp unter 400. Insgesamt beobachtet die zuständige Kommunalaufsicht an allen sechs rheinland-pfälzischen Erstaufnahme-Einrichtungen, dass dort weniger Geflüchtete untergebracht sind. Warum die Zahlen in den vergangenen Monaten gesunken sind, kann die Behörde nicht sagen.

