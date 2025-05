15:07 Uhr

Das Versand-Unternehmen DPD baut in Kaiserslautern ein neues Zentrum, um dort Pakete zu sortieren. DPD will damit nach eigenen Angaben die Kapazitäten in der Region verstärken. In dem Zentrum sollen mehr als 5.000 Pakete pro Stunde sortiert werden können. Ziel sei es, mit dem Probebetrieb Ende November zu starten. Schritt für Schritt will DPD dann die Menge an Paketen steigern, die von Kaiserslautern aus ausgeliefert werden. Rund 130 Menschen sollen in Zukunft in dem Paketsortierzentrum arbeiten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.5.2025 um 14:30 Uhr.