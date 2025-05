Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

10:40 Uhr ++ Zweibrücken: Bundeswehrübung startet heute mit 120 Soldaten ++ In Zweibrücken und Teilen der Westpfalz findet ab heute eine größere Bundeswehrübung mit rund 120 Soldaten statt. Das bedeutet, dass es für Autofahrer Behinderungen geben kann, weil bei der Übung auch 20 Lkw und zwei Kettenfahrzeuge unterwegs sind. Außerdem kann es zu Lärm kommen, weil auch zwei Drohnen eingesetzt werden. Die Bundeswehrübung findet in Zweibrücken, Bechhofen, Waldmohr und Brücken statt, sie dauert bis Freitag. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 10:30 Uhr.

10:07 Uhr ++ Ein Töpfercafé für Kaiserslautern ++ Unternehmensgründungen sollen leichter werden. Das steht im Koalitionsvertrag. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl Neugründungen zuletzt gestiegen. In Kaiserslautern hat zum Beispiel ein Töpfercafé eröffnet. Dort kann man Kaffee trinken, essen, Töpferware kaufen oder eben auch selbst töpfern. Video herunterladen (143,2 MB | MP4) Unionsviertel in Kaiserslautern: Von Leerstand zum Szeneviertel

9:53 Uhr ++ Kaiserslautern will Pirmasens bei Landesgartenschau unterstützen ++ Noch wartet die Stadt Pirmasens auf die Entscheidung des Landes, ob sie in 7 Jahren die Landesgartenschau austragen darf. Die Stadt hat sich als einzige Kommune in Rheinland-Pfalz dafür beworben. Oberbürgermeister Markus Zwick ist zuversichtlich, dass seine Stadt den Zuschlag erhält. In Kaiserslautern hat man seit 25 Jahren Erfahrung mit der Gartenschau, die damals als die erste Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz gestartet ist. Lauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel glaubt fest an die westpfälzische Nachbarstadt und hat ihre Unterstützung zugesagt. Und wie dieses Konzept für die Landesgartenschau in Pirmasens aussieht, lesen Sie hier: Pirmasens Rundgang mit Gartenamtsleiter So könnte die Landesgartenschau in Pirmasens aussehen André Jankwitz leitet seit 25 Jahren das Gartenamt in Pirmasens. Doch bald geht er in Rente. Sein größter Traum: Die Landesgartenschau 2032 in die Stadt zu holen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 9:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ FK Pirmasens gewinnt in der Oberliga ++ Nicht nur der FCK hat am Wochenende gespielt, sondern auch kleinere Vereine in der Westpfalz. Der FK Pirmasens hat in der Oberliga einen Sieg im letzten Heimspiel der Saison gefeiert. Und zwar mit einem 3:0 gegen den SV Auersmacher. Und in der Bezirksliga Westpfalz hat der VfB Reichenbach auch mit einem 3:0 gewonnen - gegen den FC Fehrbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 7:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Tödlicher Motorradunfall bei Waldfischbach-Burgalben ++ Wegen eines tödlichen Unfalls war die Bundesstraße bei Waldfischbach-Burgalben in der Südwestpfalz gestern mehr als vier Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad Richtung Pirmasens unterwegs. Kurz vor dem Unfall sei auf der Bundesstraße ein Auto gegen die Leitplanke geprallt und quer auf der Fahrbahn des Motorradfahrers stehen geblieben. Der habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Auto zusammengestoßen. Der Motorradfahrer ist dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Der Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Wahl im Kreis Kaiserslautern: Leßmeister bleibt Landrat ++ Der Kreis Kaiserslautern hat einen neuen Landrat: Amtsinhaber Ralf Leßmeister von der CDU. Er hat gestern bei der Wahl 68,6 Prozent der Wähler-Stimmen bekommen. Thorsten Haferanke von der SPD - einziger andere Kandidat - kam auf 31,4 Prozent. Leßmeister ist somit für acht weitere Jahre Chef der Kreisverwaltung Kaiserslautern. Kreis Kaiserslautern Wiederwahl für acht Jahre Ralf Leßmeister bleibt Landrat im Kreis Kaiserslautern Im Kreis Kaiserslautern ist am Sonntag gewählt worden. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) wurde für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Viel Sonne, bis 23 Grad - das Wetter für die Westpfalz ++ Der Tag beginnt kühl, aber im Laufe des Tages wird die Luft wärmer. Maximal 20 Grad gibt es im Pfälzerwald und bis 23 Grad am Glan. Dazu heute viel Sonnenschein, blauen Himmel und wenn, nur ein paar leichte Wolken. Ganz vereinzelt kann es ein bisschen windig sein. Weiterhin trocken. Morgen mal sonnig, mal bewölkt. Mittwoch insgesamt mehr Wolken, dann vereinzelt Regen und örtlich Gewitter. Die Gartenschau in Kaiserslautern im Frühling SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.5.2025 um 6:30 Uhr.