18:59 Uhr

Mit einem Pilotprojekt in fünf Städten will die Polizei in Rheinland-Pfalz näher mit den Bürgern in Kontakt kommen. In der Westpfalz startet das Projekt in Zweibrücken. Der sogenannte Bezirksdienst der Polizei soll dort neu ausgerichtet werden. Die Beamten sollen in ihrem Bezirk ermitteln, aber auch einfach Streife laufen, präsent und ansprechbar sein. In dem dreimonatigen Projekt wird in Zweibrücken getestet, wie gut das funktioniert. Nach der Pilotphase sollen die Ergebnisse und Erfahrungen ausgewertet werden. Das Konzept wird später voraussichtlich landesweit umgesetzt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.5.2025 um 16:30 Uhr.