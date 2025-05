Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:30 Uhr ++ Newscamp Kaiserslautern: Journalismus hautnah für Schüler ++ Woran erkennt man seriöse Nachrichten, was ist Populismus und wie arbeitet eigentlich ein Redakteur? Um all diese Fragen ging es heute in einem News-Camp für Schüler im SWR Studio Kaiserslautern. Etwa 100 Jugendliche ab Klasse 10 waren dabei. Sie haben zum Beispiel verschiedene Workshops gemacht. Es ging auch darum, die Schülerinnen und Schüler darin zu bestärken, Medien verantwortungsbewusst zu nutzen. Wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie heute vom Newscamp mitnehmen: Mehr zu dem Tag gibt es hier. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2025 um 17:30 Uhr.

14:59 Uhr ++ Kaiserslautern: Dienstagsmarkt auf Stiftsplatz kompakter ++ In Kaiserslautern hat der Wochenmarkt am Dienstag seit heute einen neuen Standplan. Die Stadt und der Wochenmarktverein haben sich dafür eingesetzt, dass die Stände auf dem Stiftsplatz jetzt enger aneinander stehen. Der Bürgermeister spricht von einem optisch kompakteren Markt. Zuvor gab es viele Lücken zwischen den Ständen. Damit wird auch ein Wunsch vieler Kundinnen und Kunden erfüllt. Das Ziel: den Dienstagsmarkt auf dem Stiftsplatz attraktiver machen. Trotz des neuen Standplans wird dort weiterhin das komplette Sortiment angeboten - von Obst und Gemüse bis hin zu Fleisch-, Käse- und Backwaren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2025 um 11:30 Uhr.

13:53 Uhr ++ Wegen Aufbau für Messe: Strecktalpark in Pirmasens geschlossen ++ Wer bei dem schönen Wetter in den Strecktalpark in Pirmasens möchte, der muss aktuell mit Einschränkungen rechnen. Am Wochenende findet dort die Messe "LebensArt" statt. Deshalb sind schon jetzt einige Flächen für den Aufbau der Messe gesperrt. In den Strecktalpark geht es derzeit nur über Seiteneingänge. Der Haupteingang ist geschlossen. Morgen und am Donnerstag ist der Strecktalpark laut Stadt für Besucher sogar komplett gesperrt. Ebenso ist der Park am kommenden Montag bis 12 Uhr geschlossen. Zum Wochenstart wird nämlich die Messe abgebaut.



12:46 Uhr ++ Azubis in Kaiserslautern entschieden sich für Pflege-Branche ++ Anerkennung, Personal und Nachwuchskräfte, das fehlt in der Pflegebranche dringend. Zum Internationalen Tag der Pflege (12.Mai) haben Auszubildende aus Kaiserslautern erzählt, warum sie sich trotzdem für die Branche entschieden haben:

11:34 Uhr ++ Landwirte in Rheinland-Pfalz sorgen sich vor Trockenheit ++ Die Winzer und Landwirte in Rheinland-Pfalz sorgen sich vor anhaltender Trockenheit. Das teilt der Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverband Eberhard Hartelt aus dem Donnersbergkreis mit. SWR-Reporter Paul Lütge mit Einzelheiten:

9:52 Uhr ++ Polizei verstärkt im Strecktal in Pirmasens unterwegs ++ Im Strecktal in Pirmasens ist im Moment verstärkt Polizei unterwegs. Der Grund: In dem Bereich haben in den vergangenen Wochen mehrere Häuser gebrannt. SWR-Reproterin Jessica Cichy berichtet:

9:13 Uhr ++ Marcel Reif: Der Pfälzer im Herzen ++ Marcel Reif gehörte zu den großen Fußballkommentatoren. Geboren ist er in Polen und aufgewachsen in Kaiserslautern. Er wurde mit dem "Goldenen Winzer" ausgezeichnet und war nun zu Gast in der Landesschau Rheinland-Pfalz: Video herunterladen (355,7 MB | MP4)

7:24 Uhr ++ Schülerinnen und Schüler zu Besuch beim SWR ++ Wie geht regionaler Journalismus? Und wie kann ich sicher gehen, dass ich bestimmten Quellen vertrauen kann? Um Fragen wie diese geht es heute im SWR Studio Kaiserslautern. Von 9 bis 13 Uhr veranstalten wir ein Newscamp für Schülerinnen und Schüler. SWR-Reporterin Viktoria Machleidt erklärt, was heute gemacht wird:

6:44 Uhr ++ Kinderpornos verbreitet: Mann aus Südwestpfalz verurteilt ++ Weil er Kinderpornos besessen und verbreitet hat, hat das Amtsgericht Pirmasens einen Südwestpfälzer zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss der Mann 1.500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Der 30-Jährige hatte laut Gericht mehrere kinderpornografische Videos im Netz hochgeladen. Außerdem hatte er über 80 kinderpornografische Bilder und Videos auf mehreren Handys. Bei der Urteilsverkündung war der Mann nicht im Gerichtssaal. Er kann noch Berufung gegen das Urteil einlegen.



6:38 Uhr ++ Das Wetter: Wieder viel Sonne im Westen der Pfalz ++ Auch heute gibt es in unserer Region wieder viel Sonne. Oft ist der Himmel strahlend blau. Später tauchen dann ein paar lockere Quellwolken auf. Die Temperaturen erreichen 21 Grad in Hauenstein und bis 24 Grad in Contwig. In der Nacht ist es klar oder locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 4 Grad. Morgen und am Donnerstag gibt es ebenfalls Sonne und zeitweise lockere Wolkenfelder. Ein Feld bei Otterberg im Kreis Kaiserslautern. SWR

18:00 Uhr ++Kaiserslautern: Verletzte bei Schlägerei nach Fußballspiel++ Nach einem A-Klasse-Fußballspiel in Kaiserslautern ermittelt jetzt die Polizei. Gestern hatte es nach der Partie zwischen dem FC Erlenbach und dem VFL Kaiserslautern eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben. Dabei waren mehrere Spieler und Zuschauer laut Polizei aneinandergeraten. Einige sind durch Faustschläge und eine Flasche verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, weil noch nicht ganz klar ist, warum die Situation eskaliert ist.

17:16 Uhr ++ Maimarkt Pirmasens: Sicherheitskonzept bewährt sich ++ 12 Tage lang hat Pirmasens den Maimarkt gefeiert. Gestern ist er mit einem großen Feuerwerk zu Ende gegangen. Jetzt ziehen Stadt und Polizei für das Volksfest eine positive Bilanz. SWR-Reporter Sebastian Zobel berichtet.

16:39 Uhr ++ Pfalzgalerie feiert Jubiläum mit Blick in die NS-Vergangenheit ++ Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern wird in diesem Jahr 150 Jahre alt und zu diesem Jubiläum schaut das Museum auf seine eigene Rolle während der NS-Zeit. Und zwar bei einer Sonderausstellung - für die wurden Geschichten recherchiert, die hinter verschiedenen Bildern der Museumssammlung stecken. Laura Vollmers von der Pfalzgalerie hat sich einige Werke angeschaut: Mehr zu diesem Thema gibt es hier.

16:00 Uhr ++ Motorradunfall bei Jettenbach: Geflüchteter Autofahrer gefunden ++ Bei Jettenbach im Kreis Kusel ist gestern ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto mit Anhänger hat das Ganze verursacht. Der Fahrer war nach dem Unfall aber weitergefahren, jetzt hat die Polizei den Mann gefunden. SWR-Reporter Jürgen Rademacher berichtet.

14:26 Uhr ++ Betrunkener Fahrer überschlägt sich mit Auto ++ Auf der Landstraße zwischen Otterberg und Höringen im Kreis Kaiserslautern hat es in der Nacht einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann stark betrunken. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geschnitten werden. Der Autofahrer ist anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.



14:07 Uhr ++ Freud und Leid: Kinderärzte in Rheinland-Pfalz ++ In Rheinland-Pfalz fehlt es an Kinderärzten, die eine Praxis übernehmen oder neu gründen wollen. So würde ein Arzt in Kirn seine Praxis sogar einem Nachfolger schenken. In Winnweiler haben dagegen eine Ärztin und ein Arzt eine Praxis eröffnet - und sind froh über diese Entscheidung. Video herunterladen (70,3 MB | MP4) Mehr zur Kinderärztin und zum Kinderarzt in Winnweiler gibt es hier.

13:22 Uhr ++ Neue Trails im Mountainbikepark Pfälzerwald ++ Der Mountainbikepark Pfälzerwald in Pirmasens hat ab sofort vier weitere Mountainbike-Trails. Die neuen Routen sind nach Angaben der Stadt Pirmasens vor allem für Einsteiger und Familien mit Kindern geeignet. Wer kein eigenes Mountainbike besitzt, der kann sich in der Pirmasenser Tourist-Info ein E-Bike ausleihen. Je nachdem, wie fit man ist, kann man innerhalb der vier neuen Routen kürzere oder auch längere Strecken von bis zu sechs Kilometern fahren. Startpunkt der neuen Mountainbike-Trails ist der Waldparkplatz "Platte".



12:14 Uhr ++ Ärger wegen hoher Grundsteuer für Vereine ++ Nach der Grundsteuerreform in Kaiserslautern gibt es einige Vereine, die jetzt deutlich höhere Grundsteuern zahlen müssen. Andere wiederum zahlen kaum mehr oder sogar weniger. Das liegt laut der Stadt Kaiserslautern an den neuen Berechnungsgrundlagen. SWR-Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten:

11:37 Uhr ++ Neue Hundewiese in Zweibrücken ++ Seit Jahren ist sie geplant, heute wird sie offiziell eingeweiht: Eine Hundewiese in Zweibrücken, die Fläche ist fast so groß wie ein Sportplatz. Dort können Hundebesitzer ab sofort ihre Vierbeiner auch mal von der Leine lassen. Die Hundewiese befindet sich hinter dem Parkplatz eines Supermarkts im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen. Seit mehreren Jahren wurde immer wieder nach einem geeigneten Platz für die Hundewiese gesucht.



9:33 Uhr ++ Aktionstag zur Pflege in Kaiserslautern ++ In der Kaiserslauterer Innenstadt steht heute alles im Zeichen der Pflege. Zum Internationalen Tag der Pflegenden laden Stadt und Landkreis Kaiserslautern von 11:30 bis 14:30 Uhr zu einem Informations- und Aktionstag in die Riesenstraße ein. Vorgestellt werden unter anderem ein Alterssimulationsanzug, Virtual-Reality-Einblicke in den Pflegealltag und ein Quiz von Pflegeschülerinnen und -schülern. Außerdem gibt es Infos zur Ausbildung und zu Karrierewegen in der Pflege. Ziel ist es, die Bedeutung des Pflegeberufs stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und junge Menschen für eine Laufbahn in der Pflege zu gewinnen.



8:33 Uhr ++ Baustelle sorgt für Sperrungen in Pirmasens ++ Wer in den nächsten Wochen durch die Pirmasenser Innenstadt fährt, sollte Geduld mitbringen. Denn ab heute wird in der Friedhofstraße eine große Baustelle eingerichtet. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker mit den Infos dazu: