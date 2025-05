Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:00 Uhr ++ Kita-Kinder in Kaiserslautern: Drei Wochen ohne Auto unterwegs ++ In Kaiserslautern startet heute die Aktion „Lautrer Kinderwege“. Drei Wochen lang sollen Kindergartenkinder ihren Weg zur Kita gemeinsam mit ihren Eltern ohne Auto zurücklegen. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister weiß, warum sie das machen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2025 um 16:30 Uhr.

16:14 Uhr ++ Kaiserslautern: Umleitungen und Sperrungen von Mai bis August ++ In Kaiserslautern werden in den kommenden Monaten mehrere Straßen saniert. Insgesamt hat die Stadt vier verschiedene Maßnahmen zwischen Ende Mai und Mitte August geplant. Nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes müssen Autofahrer daher Geduld mitbringen. SWR-Reporterin Sina Weber mit den Details: Umleitungen werden bei allen Straßensperrungen ausgeschildert, trotzdem erwartet die Stadt Staus. Eine Übersicht über die betroffenen Straßen, haben wir hier erstellt: Kaiserslautern Verkehrssicherheit in Gefahr Straßen in Kaiserslautern werden saniert - Staugefahr Mit einem Spezialfahrzeug hat die Stadt Kaiserslautern den Zustand der Straßen erhoben. Das Ergebnis: Viele Straßen sind marode. Jetzt werden die ersten saniert. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

15:41 Uhr ++ Protest in Kaiserslautern: Stopp von Waffenlieferungen gefordert ++ Der Arbeitskreis Palästina und die Gruppe „Frauen wagen Frieden" halten heute ab 16 Uhr in der Innenstadt von Kaiserslautern eine Mahnwache ab. Die beiden Gruppierungen fordern von der Bundesregierung unter anderem, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefern soll. Außerdem soll die Bundesregierung das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat anerkennen. Anlass für die Mahnwache ist der sogenannte Nakba-Tag, der an die Vertreibung von 750.000 Palästinensern aus Israel im Jahr 1948 erinnert.

15:02 Uhr ++ Earth Day in Pirmasens: Kinder präsentieren Umweltkunst ++ Wie könnte unser ökologischer Fußabdruck in Bildern aussehen? Kinder der Montessori-Schule in Pirmasens zeigen es. Bei einer Ausstellung im Forum Alte Post sind ab heute Kunstwerke zum Earth Day zu sehen. Geschaffen wurden die alle von Schulkinder. Sie haben kleine und große, bunte Werke gebastelt. So wollen sie künstlerisch auf die Bedeutung von Umweltschutz aufmerksam machen. Der Besuch der Ausstellung im Forum Alte Post ist kostenlos.

14:13 Uhr ++ Stadtradeln 2025: Kaiserslautern ruft zum Mitmachen auf ++ Radeln für Gesundheit und Klimaschutz in der Westpfalz. Kaiserslautern startet heute ins alljährliche Stadtradeln. Bis zum 4. Juni können Radfahrer aus der Stadt ihre gefahrenen Fahrradkilometer in einer zugehörigen App registrieren und an einer Verlosung teilnehmen. SWR-Reporterin Sina Weber weiß mehr darüber:

12:19 Uhr ++ Grenzkontrollen belasten Bundespolizei in der Pfalz ++ Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei warnen auch in der Pfalz davor, Beamte zu überlasten. Im Moment gebe es durch Kontrollen an der Grenze zu Frankreich viel zusätzliche Arbeit. Seit die neue Bundesregierung im Amt ist, wird auch an den Grenzübergängen in der Pfalz stärker kontrolliert. Gewerkschafter Carsten Sottong von der Bundespolizei Kaiserslautern fordert mehr Personal - sonst könnten die Kontrollen dauerhaft nicht aufrecht erhalten werden: Anfang August startet die zweite Fußball-Bundesliga der Männer in die neue Saison, Ende August dann die erste Bundesliga der Männer. Dann werden wieder viele Bereitschaftspolizisten im Einsatz sein, die aktuell bei den Grenzkontrollen mitarbeiten.

11:38 Uhr ++ Pokalspiel-Abbruch: 1. FCK Frauen vs. SC Siegelbach ungeklärt ++ Das Verbandspokalspiel zwischen den Frauen des 1. FC Kaiserslautern und des SC Siegelbach ist gestern auf dem Fröhnerhof in Mehlingen abgebrochen worden. Nach Angaben des SC Siegelbach war ein Teil der Flutlichtanlage ausgefallen. Nach 65 Minuten sei dann Schluss gewesen, weil es zu dunkel war. Der SC Siegelbach hatte zu dem Zeitpunkt 3:0 geführt. Der Südwestdeutsche Fußballverband muss jetzt entscheiden, ob er das Spiel für Siegelbach wertet oder ob das Spiel wiederholt werden muss.

10:55 Uhr ++ Kult auch auf dem Betze: die anonyme Giddarischde Thomas "Edsel" Merz und Jochen Magin aus der Pfalz sind das älteste und das jüngste Mitglied der anonyme Giddarischde. Die Band kennt jeder, der schon mal auf einem Weinfest in der Pfalz war. Sie haben aber auch eine ganz besondere Verbindung zum 1. FC Kaiserslautern: Video herunterladen (390,2 MB | MP4)

9:05 Uhr ++ Rollstuhlfahrer testet barrierefreie Angebote im Pfälzerwald ++ Rollstuhlfahrer Michael Schreiner liebt es, Neues zu erkunden. Er setzt sich seit vielen Jahren für barrierefreie Angebote im Pfälzerwald ein. So ist der Mitarbeiter des Pfälzerwald Tourismus-Verbandes auch ganz wesentlich an einer Broschüre mit barrierefreien Angeboten im Pfälzerwald beteiligt.

8:09 Uhr ++ Praktikumswochen in der Westpfalz ++ Ferien und trotzdem was lernen? In der Westpfalz können Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien bei den landesweiten Praktikumswochen verschiedene Jobs ausprobieren. Meine Kollegin Viktoria Machleidt hat sich angeschaut, wo überall reinschnuppert werden kann.

7:24 Uhr ++ Arbeiten am Sender: Radioprogramme kurzzeitig unterbrochen ++ In der Westpfalz kann es im Laufe des Tages immer mal wieder sein, dass die Radioprogramme des SWR für kurze Zeit nicht zu hören sind. Das liegt daran, dass an der Antenne des Senders Donnersberg gearbeitet wird. Das zwischen 9 und 14 Uhr - betroffen ist SWR4 Kaiserslautern und in diesem Bereich auch die Programme von SWR1, 2 und 3. Die einzelnen Unterbrechungen des Programms dauern nach Angaben der SWR-Betriebstechnik höchstens jeweils zehn Minuten.



7:03 Uhr ++ Das Wetter: Sonne und Wolken in der Westpfalz ++ Heute ziehen auch mal einige Wolkenfelder vorbei, dazwischen scheint aber wieder oft die Sonne. Es ist allerdings ein wenig kühler als gestern. Die Temperaturen erreichen 17 Grad rund um Kirchheimbolanden und bis 21 Grad in Landstuhl und Ramstein. Im Laufe des Tages frischt der Nordwind böig auf. Die Nacht ist klar oder locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad. Der Teufelstisch bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz. SWR

6:44 Uhr ++ Kusel-App verzögert sich ++ Eigentlich wäre heute eine App für den Landkreis Kusel offiziell an den Start gegangen. Doch das verschiebt sich. Das Entwicklungsteam will laut der Kreisverwaltung noch einige Änderungen an der App vornehmen, damit sie benutzerfreundlicher wird. Bürgerinnen und Bürger sollen sich in der App künftig zum Beispiel über Fahrzeiten von Bussen, Ruftaxen und Zügen informieren. Für Touristen ist ein Touri-Modus geplant. Wann die Anwendung jetzt veröffentlicht wird, steht nicht fest.



17:58 Uhr ++ Illegale Prostitution in Pirmasens? Razzia in Innenstadt ++ Wegen illegaler Prostitution ermitteln im Moment Ordnungsamt und Polizei in Pirmasens. Auf einen anonymen Hinweis hin, hatten sie gestern gemeinsam ein Haus in der Innenstadt durchsucht. Die Ermittler wollten unter anderem herausfinden, ob es in dem Gebäude illegale Prostitution gibt oder Menschen ausgebeutet werden. In zwei Wohnungen in dem Haus haben Polizei und Ordnungsamt dann drei Menschen entdeckt, die sich dort wahrscheinlich verbotenerweise zur Prostitution angeboten haben. Gegen sie laufen jetzt verschiedene Anzeigen. Das Ordnungsamt hat außerdem eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich verhängt.

16:32 Uhr ++ IHK Pfalz fordert zügigen Ausbau der B10 bei Pirmasens ++ Die Industrie- und Handelskammer IHK Pfalz fordert von der neuen Bundesregierung, dass mehrere Verkehrsprojekte in der Region zügig umgesetzt werden. Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro würde dafür eine "historische Chance" bieten. Besonders wichtig ist für die IHK zum Beispiel der Ausbau der B10 zwischen Pirmasens und Landau. Laut Handelskammer ist es wichtig Lücken und Engpässe im Verkehrsnetz in der Pfalz zu schließen, damit die wirtschaftlich erfolgreich bleiben kann. Denn Verzögerungen im Güter- und Warenverkehr würden im Moment Unternehmen belasten.

15:45 Uhr ++ Stadtderby: FCK Damen treffen auf Siegelbach ++ Halbfinale im Verbandspokal Südwest der Frauen - und da es kommt heute Abend zu einem Kaiserslauterer Stadtderby. Die Frauen-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern empfängt die Damen des SC Siegelbach im Lauterer Stadtteil. Siegelbach spielt in der Regionalliga Südwest und ist die klassenhöhere Mannschaft. Die Damen des 1. FCK sind Tabellenführer in der Bezirksliga West. Anpfiff ist um 20 Uhr im Sportpark Rote Teufel in Mehlingen. Der Sieger trifft im Finale auf den FSV Mainz 05 und hat die Chance, nächste Saison im DFB-Pokal anzutreten.

14:40 Uhr ++ Kaiserslautern: Betrunkener beißt 15-Jährige in Daumen ++ Weil ein Mann gestern Abend in Kaiserslautern eine Jugendliche gebissen hat, ermittelt jetzt die Polizei. Die 15-Jährige war demnach gegen 20 Uhr in der Innenstadt in der Nähe der Mall zu Fuß unterwegs. Dort sei der Mann ihr plötzlich hinterhergelaufen. Er habe sie dann eingeholt und festgehalten - danach habe er ihr in den Daumen gebissen. Die 15-Jährige sei daraufhin weggerannt und habe den Mann abhängen können, er war laut Polizei offenbar betrunken. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die von dem Ganzen etwas mitbekommen haben.

13:16 Uhr ++ Festival Euroclassic in der Südwestpfalz und Frankreich ++ Auch diesen Herbst wird in der Südwestpfalz und in Frankreich wieder grenzübergreifend Musik gemacht - beim "Euroclassic-Festival". Dafür ist heute im französischen Bitsch das Programm vorgestellt worden. Unter dem Motto "Forever Young" finden von September bis November insgesamt 29 Konzerte in der deutsch-französischen Grenzregion statt. Darunter auch in Pirmasens, Zweibrücken und dem Zweibrücker Land. Projekt-Leiter Thilo Huble aus Zweibrücken kündigt viele Highlights an: Das Euroclassic-Festival ist 1993 an den Start gegangen - erst nur mit klassischer Musik. Dann hat sich das Festival auch anderen Musikrichtungen wie Jazz, Pop und Soul geöffnet.

12:55 Uhr ++ Bischof Wiesemann besucht Abfallwirtschaft in Kaiserslautern ++ Der Bischof des Bistums Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, besucht heute die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Der Bischof besucht regelmäßig Unternehmen, um sich über die Arbeitsbedingungen der Menschen zu informieren. Bei der ZAK wird er heute die Anlagen besichtigen und sich mit den Mitarbeitern unterhalten. Im Anschluss wird Wiesemann eine öffentliche Andacht halten, zu der auch die Bevölkerung eingeladen ist. Treffpunkt dazu ist ab 16:45 Uhr auf dem ZAK-Gelände.



11:20 Uhr ++ Pirmasens: Zwei Jahre Haft für Brandstiftung an Imbiss ++ Vor dem Amtsgericht in Pirmasens ist ein Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Er wurde schuldig gesprochen, unter anderem mehrere Brandanschläge verübt zu haben. Zum einen habe er im Juni 2021 einen Imbisswagen auf einem Parkplatz in Bann in der Südwestpfalz angezündet. Kurz darauf habe er einen Brandsatz vor eine Tür eines Dönerladens geworfen. Ein in der Nähe abgestelltes Auto ist dadurch komplett ausgebrannt. Einen Monat später habe er dann, zusammen mit einem

9:29 Uhr ++ Bestatter blicken mit gemischten Gefühlen auf neues Gesetz ++ Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert heute über ein neues Bestattungsgesetz. Nach den bisherigen Plänen soll es künftig zum Beispiel möglich sein, die Toten-Asche in bestimmten Flüssen bestatten zu lassen - oder Urnen zu Hause aufzubewahren. Letzteres sehen die Bestatter bei uns in der Region kritisch, weiß SWR-Reporterin Verena Lörsch: Die Landesregierung will unter anderem neue Bestattungsformen zulassen. Die SPD-Fraktion hat eine aktuelle Debatte dazu beantragt. Nach den Plänen des Gesundheitsministeriums soll es in Zukunft zum Beispiel möglich sein, die Totenasche in den vier großen Flüssen Rhein, Mosel, Lahn und Saar zu bestatten. Außerdem soll es erlaubt sein, die Urne zuhause aufzubewahren - ebenso das Aufteilen der Asche, um Erinnerungstücke herstellen zu lassen, wie etwa einen Schmuckstein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.05.2025 um 7:30 Uhr.

8:46 Uhr ++ Bundestagsmobil in Pirmasens ++ In Pirmasens ist heute die letzte Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Arbeit des Bundestages zu informieren. Nur noch heute steht das Info-Mobil des Bundestages auf dem Exerzierplatz – und zwar von 9 bis 14 Uhr. Dort bekommen Interessierte nicht nur Infos, sondern können sich auch mit ihren Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und Florian Bilic (CDU) unterhalten. Außerdem kann man einen virtuellen Rundgang durch den Plenarsaal des Bundestages machen – und ein Foto am Rednerpult machen lassen. Das Info-Mobil des Bundestages ist ein 17 Meter langer Lkw. Er macht in den kommenden acht Jahren in allen 299 Wahlkreisen in Deutschland Station.



