Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

14:07 Uhr ++ Freud und Leid: Kinderärzte in Rheinland-Pfalz ++ In Rheinland-Pfalz fehlt es an Kinderärzten, die eine Praxis übernehmen oder neu gründen wollen. So würde ein Arzt in Kirn seine Praxis sogar einem Nachfolger schenken. In Winnweiler haben dagegen eine Ärztin und ein Arzt eine Praxis eröffnet - und sind froh über diese Entscheidung. Video herunterladen (70,3 MB | MP4) Mehr zur Kinderärztin und zum Kinderarzt in Winnweiler gibt es hier.

13:22 Uhr ++ Neue Trails im Mountainbikepark Pfälzerwald ++ Der Mountainbikepark Pfälzerwald in Pirmasens hat ab sofort vier weitere Mountainbike-Trails. Die neuen Routen sind nach Angaben der Stadt Pirmasens vor allem für Einsteiger und Familien mit Kindern geeignet. Wer kein eigenes Mountainbike besitzt, der kann sich in der Pirmasenser Tourist-Info ein E-Bike ausleihen. Je nachdem, wie fit man ist, kann man innerhalb der vier neuen Routen kürzere oder auch längere Strecken von bis zu sechs Kilometern fahren. Startpunkt der neuen Mountainbike-Trails ist der Waldparkplatz "Platte".



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 12:30 Uhr.

12:14 Uhr ++ Ärger wegen hoher Grundsteuer für Vereine ++ Nach der Grundsteuerreform in Kaiserslautern gibt es einige Vereine, die jetzt deutlich höhere Grundsteuern zahlen müssen. Andere wiederum zahlen kaum mehr oder sogar weniger. Das liegt laut der Stadt Kaiserslautern an den neuen Berechnungsgrundlagen. SWR-Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 11:30 Uhr.

11:37 Uhr ++ Neue Hundewiese in Zweibrücken ++ Seit Jahren ist sie geplant, heute wird sie offiziell eingeweiht: Eine Hundewiese in Zweibrücken, die Fläche ist fast so groß wie ein Sportplatz. Dort können Hundebesitzer ab sofort ihre Vierbeiner auch mal von der Leine lassen. Die Hundewiese befindet sich hinter dem Parkplatz eines Supermarkts im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen. Seit mehreren Jahren wurde immer wieder nach einem geeigneten Platz für die Hundewiese gesucht.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 11:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ Aktionstag zur Pflege in Kaiserslautern ++ In der Kaiserslauterer Innenstadt steht heute alles im Zeichen der Pflege. Zum Internationalen Tag der Pflegenden laden Stadt und Landkreis Kaiserslautern von 11:30 bis 14:30 Uhr zu einem Informations- und Aktionstag in die Riesenstraße ein. Vorgestellt werden unter anderem ein Alterssimulationsanzug, Virtual-Reality-Einblicke in den Pflegealltag und ein Quiz von Pflegeschülerinnen und -schülern. Außerdem gibt es Infos zur Ausbildung und zu Karrierewegen in der Pflege. Ziel ist es, die Bedeutung des Pflegeberufs stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und junge Menschen für eine Laufbahn in der Pflege zu gewinnen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 9:33 Uhr.

8:33 Uhr ++ Baustelle sorgt für Sperrungen in Pirmasens ++ Wer in den nächsten Wochen durch die Pirmasenser Innenstadt fährt, sollte Geduld mitbringen. Denn ab heute wird in der Friedhofstraße eine große Baustelle eingerichtet. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker mit den Infos dazu: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 8:30 Uhr.

8:07 Uhr ++ Graffiti-Künstler vom Betzenberg in der Landesschau ++ Im Fritz-Walter-Stadion sind mehrere Kunstwerke von Graffiti-Künstler Daniel Ferino zu sehen. Er und sein Zwillingsbruder Florian haben sich mit ihrem künstlerischen Talent einen Namen gemacht. Florian Ferino wird als Friseur und Make up-Artist von bekannten Moderatoren gebucht. Er war zusammen mit Daniel Ferino zu Gast in der Landesschau Rheinland-Pfalz: Video herunterladen (362,6 MB | MP4)

6:47 Uhr ++ Baustelle auf A62 in Richtung Kusel ++ Alle, die regelmäßig auf der A62 unterwegs sind, sollten ab sofort etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen dem Kreuz Landstuhl und Glan-Münchweiler startet nämlich eine größere Baustelle - und zwar in Fahrtrichtung Trier. SWR-Reporter Luca Schulz weiß, was da konkret auf Autofahrer zukommt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 6:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ Unfallflucht: Motorradfahrer schwer verletzt ++ Schwer verletzt wurde am Sonntag ein 69-jähriger Motorradfahrer bei Jettenbach im Kreis Kusel, als er von einem Auto mit Anhänger erfasst worden war. Der Unfall ist laut Polizei beim Überholen passiert. Sowohl das Motorrad, als auch das Auto hätten eine Kolonne überholen wollen. Dabei hat der Autofahrer den Motorradfahrer übersehen und erfasst. Der Motorradfahrer ist bei dem Sturz in einem angrenzenden Feld gelandet und musste wegen seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Verursacher des Unfalls ist unerkannt und ohne sich um das Opfer zu kümmern, abgehauen. Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.05.2025 um 6:30 Uhr.