7:46 Uhr ++ Vodafone-Probleme in Haschbach im Kreis Kusel ++ In Haschbach am Remigiusberg im Kreis Kusel haben im Moment einige Vodafone-Kunden weder Internet noch Telefon. Auch das Fernsehprogramm funktioniert nicht. Nach Angaben eines Vodafone-Sprechers sind 25 Haushalte betroffen. Grund für die Störung ist wohl ein technisches Gerät in einem Haushalt, dass die Probleme in der gesamten Nachbarschaft verursacht. Daher habe Vodafone den betroffenen Kabelstrang abgeschaltet. Um das Problem zu beheben, seien Bauarbeiten nötig. Die sollen spätestens in der kommenden Woche stattfinden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.5.2025 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr ++ Kinderfest in Kaiserslautern oder Lifestyle-Messe Pirmasens ++ In Kaiserslautern gibt es heute ab 10 Uhr ein Kinderfest. Für Familien mit Kindern bietet die Innenstadt dabei verschiedene Aktionen. Darunter Kinderschminken, Basteln, Musik machen oder eine Hüpfburg. Im Strecktalpark in Pirmasens gibt es dieses Wochenende eine Garten- und Lifestyle-Messe. Die Ausstellung zeigt von 10 Uhr bis 18 Uhr die neusten Trends für Haus und Garten. Es gibt dabei auch Tipps von Experten. In Steinbach am Donnersberg kann man morgen von 11 bis 16 Uhr das Keltendorf besuchen. Und morgen lädt die Stadt Zweibrücken zu einer Führung ein. Da geht es um Erfindungen von Zweibrücker Bürgern. Die Tour beginnt um 15 Uhr im Stadtmuseum. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.5.2025 um 6:30 Uhr.

6:11 Uhr ++ Das Wochenend-Wetter in der Westpfalz++ Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt dabei meist trocken. Die Temperaturen erreichen 17 Grad rund um den Donnersberg und bis 20 Grad im Pfälzerwald. Teilweise ist es dazu windig. Morgen wird es in der Westpfalz wieder sonnig. Zwischendrin ist es auch immer wieder bewölkt. Auch morgen eher kein Regen. Ähnliche Temperaturen und leicht böiger Wind.

Die neue Woche startet mit viel Sonne und es wird wieder etwas wärmer.

19:00 Uhr ++ Good News der Woche: Barrierefreie Ausflugsziele im Pfälzerwald ++ In der Südwestpfalz gibt's jetzt über 90 Ausflugsziele, die barrierefrei zugänglich sind – getestet von Rollstuhlfahrer Michael Schreiner.

18:14 Uhr ++ Zweibrücken: Baugrundstücke in Rimschweiler unbeliebt ++ Viele Familien suchen lange nach einem geeigneten Grundstück, um ein Haus zu bauen. Im Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler werden im Moment mehrere Grundstücke in einem Neubaugebiet verkauft. Doch die will gerade niemand. SWR-Reporterin Jessica Cichy weiß, was dort los ist: Es sind im Neubaugebiet also noch einige Grundstücke frei. Was will die Stadt Zweibrücken jetzt tun, um die verkaufen zu können?

15:30 Uhr ++ Waldbrand bei Burg Berwartstein: Polizei ermittel ++ Bei der Burg Berwartstein bei Dahn hat es vergangene Nacht gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnte der Waldbrand schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden. Bei dem Feuer sei nur eine kleine Waldfläche abgebrannt. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

14:48 Uhr ++ Gendermedizin - wie sie einer Schwerkranken in Eisenberg hilft ++ Bei einem Herzinfarkt spüren Männer einen Schmerz in der Brust, der zum linken Arm hin ausstrahlt – Frauen hingegen haben starke Rücken- oder Kieferschmerzen, Übelkeit und Brechreiz. Bei Ute Jurna aus Eisenberg wurden bei einem Herzinfarkt die Symptome deshalb falsch gedeutet. Warum es wichtig ist, dass Frauen in der Medizin mitgedacht werden, erfahren Sie hier: Video herunterladen (116,9 MB | MP4)

14:00 Uhr ++ Pirmasens: Krankenhaus setzt auf Notfallbetrieb am 17. Mai ++ Im Krankenhaus in Pirmasens wird morgen für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Dort muss die Hauptstromversorgung gewartet werden. SWR-Reporter Jürgen Rademacher weiß, was das für die Patienten bedeutet:

13:27 Uhr ++ 3.800 Teilnehmer bei Lautrer Kehrwoche ++ Rund 3.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an der "Lautrer Kehrwoche" beteiligt. Mit einer so hohen Beteiligung hatte die Stadt nicht gerechnet. Eine Woche lang haben Vereine, Kindergärten, Schulklassen und auch Nachbarschaftsgruppen Müll auf öffentlichen Plätzen gesammelt. Ziel der Kehrwoche war es, Spielplätze, Gehwege oder auch Grünanlagen von Müll und Dreck zu befreien. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern hatte Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen zur Verfügung gestellt. Die Stadt bedankt sich bei den Kitas und Schulen für ihre Hilfe jeweils mit einer Urkunde und einem Geldpreis.



12:49 Uhr ++ Landesschau: So lebt es sich in Lambsborn ++ Die rund 700 Einwohner nennen sich „Kuckucke“. Es gibt ein Sägewerk, eine beliebte Gaststätte, einen Hofladen mit vielen Kartoffelsorten und einen Sportplatz. Mehr dazu hier: Video herunterladen (201,1 MB | MP4)

12:08 Uhr ++ Krankheitsbegleiter bei Multiple Sklerose in Kibo ausgezeichnet ++ Seit fast 50 Jahren lebt Beate Linkmann mit MS. Seit der Diagnose unterstützt sie ihr Mann, auch bei der Gründung und Leitung einer Selbsthilfegruppe in Kirchheimbolanden. Für sein Engagement wurde Reinhold jetzt ausgezeichnet: Video herunterladen (96,3 MB | MP4)

10:57 Uhr ++ Haushalt der Stadt Kaiserslautern genehmigt ++ Die Stadt Kaiserslautern darf wieder Geld ausgeben. Bisher war der Haushalt nämlich noch nicht genehmigt, weil zu viele Schulden vorgesehen waren. Die Stadt hat unter anderem Geld eingespart und deshalb hat die Aufsichtsbehörde ADD jetzt das Go für den Haushalt gegeben. Damit kann die Stadt zum Beispiel auch Vereine wieder finanziell unterstützen. Ist ein Haushalt nicht genehmigt, darf eine Kommune nur Sachen zahlen, die dringend notwendig sind.



10:11 Uhr ++ Ausstellung "Laut(r)er Leute" startet ++ "Laut(r)er Leute" - so heißt eine Ausstellung mit Fotos, die ab heute in Kaiserslautern zu sehen ist. Gemacht haben die Fotos die Mitglieder einer AG der Uni Kaiserslautern. Sie zeigen Menschen, die nach Meinung der Foto-AG dafür sorgen, dass Kaiserslautern funktioniert. Zu sehen sind zum Beispiel Portraits einer Postbotin, einer Blumenhändlerin oder eines Möbelverkäufers. Die Ausstellung beginnt heute um 18 Uhr im Frisörsalon Christine Wolf in Kaiserslautern, sie läuft dann bis zum 12. Juni.



9:58 Uhr ++ Ausbau der B10: BUND-Chef fordert Baustopp ++ Schädlich für den Pfälzerwald und nicht nötig - so beschreibt die Umweltschutzorganisation BUND den vierspurigen Ausbau der B10 in der Südwestpfalz. Im Moment wird an der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein ein Rastplatz gebaut. Die Baustelle hat sich der BUND-Bundesvorsitzende Olaf Brandt angeschaut und gleichzeitig einen Baustopp gefordert. Denn er macht sich für eine andere Lösung stark. Befürworter wollen die B10 komplett vierspurig ausbauen, weil sie darin eine Chance für die Wirtschaft sehen. Die Region könne so für Unternehmen attraktiver werden und es gebe eine bessere Anbindung für Pendler aus Zweibrücken, Pirmasens und der Südwestpfalz nach Mannheim beziehungsweise Karlsruhe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.05.2025 um 9:30 Uhr.

8:12 Uhr ++ Gartenschau hat kein Reh-Problem mehr ++ Die Gartenschau in Kaiserslautern hat gerade kein Problem mehr mit Rehen. Das sah Anfang April bei der Eröffnung noch anders aus. Mehrere Rehe hatten alle Tulpen auf der Gartenschau gefressen. Das Team von Parkleiterin Christine Schweigert hatte damals die Idee, den Zaun um das Gelände zu erhöhen. Christine Schweigert rechnet damit, dass es zur Eröffnung im kommenden Jahr wieder ein Reh-Problem geben könnte. Normalerweise plant sie 20.000 Tulpen ein. Im kommenden Jahr sollen es zwei Drittel weniger Tulpen sein - dafür aber mehr andere Frühjahrsblüher werden.



7:06 Uhr ++ Das Wetter: Erst Sonne, dann Wolken in der Westpfalz ++ Heute scheint nach frischen Frühstunden zunächst die Sonne. Später tauchen auch mal dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad rund um den Eschkopf und bis 21 Grad in Kusel und Altenglan. In Böen weht frischer und böiger Nordwind. In der Nacht ist es wolkig, meist bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 6 Grad.

6:37 Uhr ++ Hybridladen geht im Donnersbergkreis an den Start ++ In Höringen im Donnersbergkreis startet heute ein sogenannter hybrider Dorfladen - und das mit einem besonderen Konzept: Bis zum Mittag kümmern sich Mitarbeitende um den Verkauf, danach übernehmen die Kunden selbst. Bezahlt wird an einer Selbstbedienungskasse mit der EC-Karte - mit der man übrigens auch Zugang zum Laden bekommt. Das Ganze ist Teil eines landesweiten Projekts und wird vom Innenministerium gefördert.



18:00 Uhr ++ Kaiserslautern: Erste Landesgartenschau wird 25 Jahre alt ++ Die Gartenschau in Kaiserslautern feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Im April 2000 hatte sie Premiere gefeiert - als erste Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz. Die Leiterin der Gartenschau, Christine Schweigert, ist auch schon sehr lange dabei. Sie ist unter anderem für die vielen Beet-Ideen verantwortlich: Im Moment kümmert sich Christine Schweigert darum, dass die Frühlingspflanzen durch Sommerpflanzen ausgetauscht werden.

17:00 Uhr ++ Kita-Kinder in Kaiserslautern: Drei Wochen ohne Auto unterwegs ++ In Kaiserslautern startet heute die Aktion „Lautrer Kinderwege“. Drei Wochen lang sollen Kindergartenkinder ihren Weg zur Kita gemeinsam mit ihren Eltern ohne Auto zurücklegen. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister weiß, warum sie das machen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.05.2025 um 16:30 Uhr.

16:14 Uhr ++ Kaiserslautern: Umleitungen und Sperrungen von Mai bis August ++ In Kaiserslautern werden in den kommenden Monaten mehrere Straßen saniert. Insgesamt hat die Stadt vier verschiedene Maßnahmen zwischen Ende Mai und Mitte August geplant. Nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes müssen Autofahrer daher Geduld mitbringen. SWR-Reporterin Sina Weber mit den Details: Umleitungen werden bei allen Straßensperrungen ausgeschildert, trotzdem erwartet die Stadt Staus.

15:41 Uhr ++ Protest in Kaiserslautern: Stopp von Waffenlieferungen gefordert ++ Der Arbeitskreis Palästina und die Gruppe „Frauen wagen Frieden" halten heute ab 16 Uhr in der Innenstadt von Kaiserslautern eine Mahnwache ab. Die beiden Gruppierungen fordern von der Bundesregierung unter anderem, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefern soll. Außerdem soll die Bundesregierung das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat anerkennen. Anlass für die Mahnwache ist der sogenannte Nakba-Tag, der an die Vertreibung von 750.000 Palästinensern aus Israel im Jahr 1948 erinnert.

15:02 Uhr ++ Earth Day in Pirmasens: Kinder präsentieren Umweltkunst ++ Wie könnte unser ökologischer Fußabdruck in Bildern aussehen? Kinder der Montessori-Schule in Pirmasens zeigen es. Bei einer Ausstellung im Forum Alte Post sind ab heute Kunstwerke zum Earth Day zu sehen. Geschaffen wurden die alle von Schulkinder. Sie haben kleine und große, bunte Werke gebastelt. So wollen sie künstlerisch auf die Bedeutung von Umweltschutz aufmerksam machen. Der Besuch der Ausstellung im Forum Alte Post ist kostenlos.