Blog: Illegale Prostitution? Razzia in Pirmasens, Betrunkener beißt 15-Jährige in Kaiserslautern, Haft nach Dönerbuden-Brand in Pirmasens

17:58 Uhr ++ Illegale Prostitution in Pirmasens? Razzia in Innenstadt ++ Wegen illegaler Prostitution ermitteln im Moment Ordnungsamt und Polizei in Pirmasens. Auf einen anonymen Hinweis hin, hatten sie gestern gemeinsam ein Haus in der Innenstadt durchsucht. Die Ermittler wollten unter anderem herausfinden, ob es in dem Gebäude illegale Prostitution gibt oder Menschen ausgebeutet werden. In zwei Wohnungen in dem Haus haben Polizei und Ordnungsamt dann drei Menschen entdeckt, die sich dort wahrscheinlich verbotenerweise zur Prostitution angeboten haben. Gegen sie laufen jetzt verschiedene Anzeigen. Das Ordnungsamt hat außerdem eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich verhängt.

16:32 Uhr ++ IHK Pfalz fordert zügigen Ausbau der B10 bei Pirmasens ++ Die Industrie- und Handelskammer IHK Pfalz fordert von der neuen Bundesregierung, dass mehrere Verkehrsprojekte in der Region zügig umgesetzt werden. Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro würde dafür eine "historische Chance" bieten. Besonders wichtig ist für die IHK zum Beispiel der Ausbau der B10 zwischen Pirmasens und Landau. Laut Handelskammer ist es wichtig Lücken und Engpässe im Verkehrsnetz in der Pfalz zu schließen, damit die wirtschaftlich erfolgreich bleiben kann. Denn Verzögerungen im Güter- und Warenverkehr würden im Moment Unternehmen belasten.

15:45 Uhr ++ Stadtderby: FCK Damen treffen auf Siegelbach ++ Halbfinale im Verbandspokal Südwest der Frauen - und da es kommt heute Abend zu einem Kaiserslauterer Stadtderby. Die Frauen-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern empfängt die Damen des SC Siegelbach im Lauterer Stadtteil. Siegelbach spielt in der Regionalliga Südwest und ist die klassenhöhere Mannschaft. Die Damen des 1. FCK sind Tabellenführer in der Bezirksliga West. Anpfiff ist um 20 Uhr im Sportpark Rote Teufel in Mehlingen. Der Sieger trifft im Finale auf den FSV Mainz 05 und hat die Chance, nächste Saison im DFB-Pokal anzutreten.

14:40 Uhr ++ Kaiserslautern: Betrunkener beißt 15-Jährige in Daumen ++ Weil ein Mann gestern Abend in Kaiserslautern eine Jugendliche gebissen hat, ermittelt jetzt die Polizei. Die 15-Jährige war demnach gegen 20 Uhr in der Innenstadt in der Nähe der Mall zu Fuß unterwegs. Dort sei der Mann ihr plötzlich hinterhergelaufen. Er habe sie dann eingeholt und festgehalten - danach habe er ihr in den Daumen gebissen. Die 15-Jährige sei daraufhin weggerannt und habe den Mann abhängen können, er war laut Polizei offenbar betrunken. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die von dem Ganzen etwas mitbekommen haben.

13:16 Uhr ++ Festival Euroclassic in der Südwestpfalz und Frankreich ++ Auch diesen Herbst wird in der Südwestpfalz und in Frankreich wieder grenzübergreifend Musik gemacht - beim "Euroclassic-Festival". Dafür ist heute im französischen Bitsch das Programm vorgestellt worden. Unter dem Motto "Forever Young" finden von September bis November insgesamt 29 Konzerte in der deutsch-französischen Grenzregion statt. Darunter auch in Pirmasens, Zweibrücken und dem Zweibrücker Land. Projekt-Leiter Thilo Huble aus Zweibrücken kündigt viele Highlights an: Das Euroclassic-Festival ist 1993 an den Start gegangen - erst nur mit klassischer Musik. Dann hat sich das Festival auch anderen Musikrichtungen wie Jazz, Pop und Soul geöffnet.

12:55 Uhr ++ Bischof Wiesemann besucht Abfallwirtschaft in Kaiserslautern ++ Der Bischof des Bistums Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, besucht heute die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Der Bischof besucht regelmäßig Unternehmen, um sich über die Arbeitsbedingungen der Menschen zu informieren. Bei der ZAK wird er heute die Anlagen besichtigen und sich mit den Mitarbeitern unterhalten. Im Anschluss wird Wiesemann eine öffentliche Andacht halten, zu der auch die Bevölkerung eingeladen ist. Treffpunkt dazu ist ab 16:45 Uhr auf dem ZAK-Gelände.



11:20 Uhr ++ Pirmasens: Zwei Jahre Haft für Brandstiftung an Imbiss ++ Vor dem Amtsgericht in Pirmasens ist ein Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Er wurde schuldig gesprochen, unter anderem mehrere Brandanschläge verübt zu haben. Zum einen habe er im Juni 2021 einen Imbisswagen auf einem Parkplatz in Bann in der Südwestpfalz angezündet. Kurz darauf habe er einen Brandsatz vor eine Tür eines Dönerladens geworfen. Ein in der Nähe abgestelltes Auto ist dadurch komplett ausgebrannt. Einen Monat später habe er dann, zusammen mit einem Komplizen, bei einem weiteren Dönerladen die Schaufensterscheibe mit Steinen eingeworfen. Bei den verschiedenen Anschlägen entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

9:29 Uhr ++ Bestatter blicken mit gemischten Gefühlen auf neues Gesetz ++ Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert heute über ein neues Bestattungsgesetz. Nach den bisherigen Plänen soll es künftig zum Beispiel möglich sein, die Toten-Asche in bestimmten Flüssen bestatten zu lassen - oder Urnen zu Hause aufzubewahren. Letzteres sehen die Bestatter bei uns in der Region kritisch, weiß SWR-Reporterin Verena Lörsch: Die Landesregierung will unter anderem neue Bestattungsformen zulassen. Die SPD-Fraktion hat eine aktuelle Debatte dazu beantragt. Nach den Plänen des Gesundheitsministeriums soll es in Zukunft zum Beispiel möglich sein, die Totenasche in den vier großen Flüssen Rhein, Mosel, Lahn und Saar zu bestatten. Außerdem soll es erlaubt sein, die Urne zuhause aufzubewahren - ebenso das Aufteilen der Asche, um Erinnerungstücke herstellen zu lassen, wie etwa einen Schmuckstein.

8:46 Uhr ++ Bundestagsmobil in Pirmasens ++ In Pirmasens ist heute die letzte Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Arbeit des Bundestages zu informieren. Nur noch heute steht das Info-Mobil des Bundestages auf dem Exerzierplatz – und zwar von 9 bis 14 Uhr. Dort bekommen Interessierte nicht nur Infos, sondern können sich auch mit ihren Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und Florian Bilic (CDU) unterhalten. Außerdem kann man einen virtuellen Rundgang durch den Plenarsaal des Bundestages machen – und ein Foto am Rednerpult machen lassen. Das Info-Mobil des Bundestages ist ein 17 Meter langer Lkw. Er macht in den kommenden acht Jahren in allen 299 Wahlkreisen in Deutschland Station.



8:12 Uhr ++ Grünes Klassenzimmer der Montessori-Schule in Pirmasens ++ Das Grüne Klassenzimmer der Montessori-Schule in Pirmasens schafft echte Naturerlebnisse, die nur im direkten Kontakt mit Pflanzen und Tieren möglich sind. Die Landesschau Rheinland-Pfalz war zu Besuch: Video herunterladen (106,5 MB | MP4)

7:48 Uhr ++ Vollsperrung in Winzeln ++ In Pirmasens ist ab heute die Großgasse im Stadtteil Winzeln für die kommenden zwei Wochen voll gesperrt. Die Stadtwerke bauen nämlich einen neuen Gasanschluss und erneuern einen Wasseranschluss. Aus diesem Grund wird die Buslinie 203 zwischen dem Exerzierplatz und dem Stadtteil Windsberg in beiden Richtungen umgeleitet. Anlieger der gesperrten Straße können weiterhin bis zur Baustelle fahren. Für alle anderen Autofahrer ist eine Umleitung ausgeschildert.



7:13 Uhr ++ Mann soll Supermärkte überfallen haben: Prozess startet ++ Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann, der drei Supermärkte überfallen haben soll. Laut Anklage soll er Waren auf das Kassenband gelegt haben. Als die Kassiererinnen die Kassen öffneten, soll der Angeklagte ihnen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und Geld aus der Kasse gestohlen haben. In einem weiteren Fall soll er bei Ebay-Kleinanzeigen im Internet vorgegeben haben, dass er ein IPhone kaufen will. Als er den Verkäufer traf, soll er auch ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und das Handy gestohlen haben.



7:08 Uhr ++ Pirmasens will den Biomüll sauberer machen ++ In Pirmasens läuft gerade eine neue Müll-Kampagne an. Die Stadt will den Biomüll sauberer machen – vor allem soll weniger Plastik in der braunen Tonne landen. SWR-Reporter Luca Schulz mit den Einzelheiten:

6:58 Uhr ++ Das Wetter: Einmal mehr blauer Himmel in der Westpfalz ++ Am heutigen Mittwoch scheint einmal mehr die Sonne von einem oft blauen Himmel in der Westpfalz. Im Laufe des Tages ziehen lockere Schleierwolken vorbei. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis 26 Grad an der Lauter. In der Nacht ist es teils klar oder locker bewölkt, später etwas wolkiger. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 4 Grad. Auch Morgen und am Freitag gibt es Sonne und zeitweise Wolken. Mit böigem Nordwind wird es etwas kühler, aber immer noch frühlingshaft. Frühling im Rosengarten in Zweibrücken. SWR

18:30 Uhr ++ Newscamp Kaiserslautern: Journalismus hautnah für Schüler ++ Woran erkennt man seriöse Nachrichten, was ist Populismus und wie arbeitet eigentlich ein Redakteur? Um all diese Fragen ging es heute in einem News-Camp für Schüler im SWR Studio Kaiserslautern. Etwa 100 Jugendliche ab Klasse 10 waren dabei. Sie haben zum Beispiel verschiedene Workshops gemacht. Es ging auch darum, die Schülerinnen und Schüler darin zu bestärken, Medien verantwortungsbewusst zu nutzen. Wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie heute vom Newscamp mitnehmen: Mehr zu dem Tag gibt es hier.

17:21 Uhr ++ Evangelische Kirche Pfalz: Massive Einsparungen angekündigt ++ Die Evangelische Kirche der Pfalz muss sparen - und zwar ab dem Jahr 2035 60 Millionen Euro pro Jahr. Nach Angaben von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst muss quasi in jedem Bereich gespart werden. Und, es müsse eine komplett neue Struktur her:

16:40 Uhr ++ Pfälzerwald: 30.000 Euro für regionale Projekte ++ 30.000 Euro fließen in verschiedene Projekte in der Südwestpfalz und in Teile der Südpfalz. Das Geld kommt von der lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald. Es soll zum Beispiel in Bruchweiler-Bärenbach ein Kinder- und Jugendtreff eingerichtet werden. Auch das deutsch-französische Chorfest in Rumbach wird gefördert - oder auch neue Sitzbänke in Nünschweiler. Insgesamt bekommen alle Projekte jeweils 1.500 bis 2.000 Euro. Das Geld dafür kommt vom Land und der Europäischen Union.

15:49 Uhr ++ Wassermangel in Obermoschel behoben - Haushalt blockiert ++ Mehrere Tage gab es auf dem Friedhof in Obermoschel im Donnersbergkreis kein Wasser. Der Bürgermeister hatte es abgestellt. Seit heute Mittag läuft das Wasser aber wieder. SWR-Reporterin Jessica Cichy: Über den Haushalt von Obermoschel will der Bürgermeister jetzt auch noch mal mit der zuständigen Aufsichtsbehörde sprechen.

14:59 Uhr ++ Ka

13:53 Uhr ++ Wegen Aufbau für Messe: Strecktalpark in Pirmasens geschlossen ++ Wer bei dem schönen Wetter in den Strecktalpark in Pirmasens möchte, der muss aktuell mit Einschränkungen rechnen. Am Wochenende findet dort die Messe "LebensArt" statt. Deshalb sind schon jetzt einige Flächen für den Aufbau der Messe gesperrt. In den Strecktalpark geht es derzeit nur über Seiteneingänge. Der Haupteingang ist geschlossen. Morgen und am Donnerstag ist der Strecktalpark laut Stadt für Besucher sogar komplett gesperrt. Ebenso ist der Park am kommenden Montag bis 12 Uhr geschlossen. Zum Wochenstart wird nämlich die Messe abgebaut.



12:46 Uhr ++ Azubis in Kaiserslautern entschieden sich für Pflege-Branche ++ Anerkennung, Personal und Nachwuchskräfte, das fehlt in der Pflegebranche dringend. Zum Internationalen Tag der Pflege (12.Mai) haben Auszubildende aus Kaiserslautern erzählt, warum sie sich trotzdem für die Branche entschieden haben:

11:34 Uhr ++ Landwirte in Rheinland-Pfalz sorgen sich vor Trockenheit ++ Die Winzer und Landwirte in Rheinland-Pfalz sorgen sich vor anhaltender Trockenheit. Das teilt der Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverband Eberhard Hartelt aus dem Donnersbergkreis mit. SWR-Reporter Paul Lütge mit Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.05.2025 um 10:30 Uhr.