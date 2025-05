Blog: Falscher Dachdecker verursacht hohen Schaden, Rentner mit Rollator auf Autobahnauffahrt in Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:30 Uhr ++ In Zweibrücken können keine Ausweise beantragt werden ++ Wer aktuell beim Ordnungsamt Zweibrücken einen Ausweis beantragen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Wegen technischer Probleme ist das momentan nämlich nicht möglich. Nach Angaben der Stadt liegt die Ursache bei einem externen Dienstleister. Heute Abend soll ein Update eingespielt werden – wenn alles reibungslos läuft, können ab morgen Früh voraussichtlich wieder alle Ausweisdokumente beantragt werden. Die Stadt bittet um Geduld und hofft, dass das System dann wieder stabil läuft.



17:03 Uhr ++ Falscher Dachdecker verursacht in Kaiserslautern hohen Schaden ++ In Kaiserslautern hat ein falscher Dachdecker Schäden von 30.000 Euro verursacht. Wie die Polizei schreibt, hatte der junge Mann sich als Handwerker aus Hessen ausgegeben. Ein Hausbesitzer fiel darauf herein und ließ von dem Betrüger vermeintliche Verbesserungsarbeiten am Dach machen. Das ging aber schief. Die Polizei Kaiserslautern hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.



16:33 Uhr ++ Rentner mit Rollator auf Autobahnauffahrt in Kaiserslautern ++ Am Montagnachmittag ist ein Senior in Kaiserslautern mit seinem Rollator auf der Autobahnauffahrt in Richtung Saarbrücken spazieren gegangen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer rief deshalb die Polizei. Die Beamten konnten einen 75-Jährigen antreffen und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass der Fußgänger in einem Altenheim als vermisst gemeldet wurde. Die Polizisten brachten den Rentner mit seinem Rollator zurück in die Innenstadt. Die Pfleger im Seniorenheim kümmerten sich dann um den ausgebüxten Rentner.



15:07 Uhr ++ Selfie-Rallye in Pirmasens ++ In Pirmasens kann man ab heute die Innenstadt bei einer Selfie-Tour erkunden. Bei der gibt es sieben Foto-Stationen, die die Teilnehmer ablaufen können. Die Strecke ist drei Kilometer lang und man kommt unter anderem am Dynamikum und der Jugendherberge vorbei. Die Fotos, die unterwegs geschossen werden, können dann in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Für Gruppen und Schulklassen gibt es dabei auch etwas zu gewinnen: zum Beispiel Eintrittskarten für das Dynamikum und das Pirmasenser Schwimmbad. Wer am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, muss seine Selfies in der MoGuggeApp hochladen. Die Gewinner werden von einer Jury ermittelt.



14:46 Uhr ++ Was die Menschen in Kaiserslautern zum Merz-Scheitern sagen ++ So etwas hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, CDU-Chef Friedrich Merz scheitert bei der Kanzlerwahl im ersten Wahlgang. Sechs Stimmen fehlten ihm für die nötige Mehrheit im Bundestag. Wir haben Menschen aus der Westpfalz gefragt, ob sie dieses historische Ergebnis überrascht hat: Nach dem Scheitern von Merz im ersten Anlauf soll es noch heute einen zweiten Wahlgang im Bundestag geben. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 14:30 Uhr.

13:02 Uhr ++ Fußverkehrscheck in Kaiserslautern ++ Wie kann Kaiserslautern fußgängerfreundlicher werden? Wer sich für die Frage interessiert, kann am 20. Mai am ersten sogenannten Fuß-Verkehrs-Check der Stadt Kaiserslautern teilnehmen. Konkret geht es darum, die Bedingungen für den Fußverkehr in der Stadt zu untersuchen. Nach Angaben der Stadt sollen bei dem ersten der beiden Workshops auch Antworten erarbeitet werden, wie das Ortszentrum für Fußgängerinnen und Fußgänger attraktiver gestaltet werden kann. Kaiserslautern ist eine von zehn Städten in Rheinland-Pfalz, die in diesem Jahr einen solchen Fußverkehrscheck anbieten.



11:30 Uhr ++ Über 400 staatenlose Menschen in der Westpfalz ++ In der Westpfalz haben zuletzt etwa 430 staatenlose Menschen oder Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit gelebt. Das sind 45 mehr als bei der letzten Erhebung vier Jahre zuvor. Staatenlos sind Menschen in Deutschland, die zum Beispiel aus Palästina kommen. Weil Deutschland Palästina nicht als eigenständigen Staat anerkennt, bekommen die Menschen hier den Status "staatenlos". Ungeklärt ist eine Staatsangehörigkeit zum Beispiel, wenn die Herkunft wegen fehlender Unterlagen nicht geklärt werden kann. Bei der vergangenen Erhebung war die Zahl der staatenlosen Menschen mit 80 in der Stadt Kaiserslautern am höchsten. Außerdem lebten zu dem Zeitpunkt 140 Menschen in Kaiserslautern, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt war. Im Kreis Südwestpfalz hingegen meldeten die Behörden nur fünf staatenlose Menschen und weitere fünf Personen mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit. Was es für Betroffene bedeutet staatenlos zu sein, können Sie im folgenden Film sehen. Wir haben eine Frau aus Zweibrücken besucht. Video herunterladen (97,9 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 11:30 Uhr.

10:59 Uhr ++ Neue Tempo-30-Zone in Pirmasens ++ Im Stadtviertel Schachen im Nordwesten von Pirmasens gilt ab heute Tempo 30. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird in dem Gebiet zudem die Rechts-vor-Links-Regelung eingeführt. Außerdem dürfen Radfahrer ab sofort die Blümelstalstraße auch gegen die Fahrtrichtung befahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 10:30 Uhr.

10:52 Uhr ++ Ausstellung "Frauen im geteilten Deutschland" ++ Wie haben Frauen im geteilten Deutschland gelebt - mit dieser Frage beschäftigt sich eine Ausstellung im Rathaus Kaiserslautern. Dabei geht es um die Lebenswirklichkeit der Frauen in der DDR und BRD. Außerdem zeigt die Ausstellung viele Vorurteile, mit denen Frauen in den 1970er und 1980er Jahren zu kämpfen hatten. Die Ausstellung startet heute und geht bis zum 28. Mai. Der Eintritt ist frei.



7:30 Uhr ++ Krämermarkt in Pirmasens startet ++ In Pirmasens gibt’s heute und morgen was fürs Auge, den Gaumen – und den Vorratsschrank. Zum alljährlichen Krämermarkt schlagen rund um den Messeplatz etwa 60 Händler ihre Stände auf. Angeboten werden zum Beispiel Haushaltsgegenstände, Süßigkeiten oder Gartenwerkzeug. Los geht es jeweils ab 11.30 Uhr. Und wer noch mehr Trubel will: Bis Sonntag läuft auch der Maimarkt – mit Fahrgeschäften wie "Break Dance", der Riesenschaukel "Chaos" und dem Riesenrad "Alte Liebe". Am Sonntagabend gibt es zum Abschluss ein Höhenfeuerwerk. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 7:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Umsetzung für Bezahlkarte für Flüchtlinge beginnt in der Westpfalz ++ Nachdem das Land Rheinland-Pfalz die Kriterien für eine gemeinsame Bezahlkarte für Geflüchtete festgelegt hat, geht es für die Städte und Kreise in der Westpfalz jetzt um die Umsetzung. Insgesamt ist das Interesse, die Vorschläge des Landes umzusetzen, hoch. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Die Bezahlkarte für volljährige Geflüchtete soll monatlich mit 196 Euro aufgeladen werden. Damit können die Nutzer in bestimmten Geschäften einkaufen und bezahlen. Bis zu 130 Euro können auch als Bargeld abgehoben werden. Der Kreis Südwestpfalz will über die Einführung der einheitlichen Bezahlkarte Ende Juni im Kreistag abstimmen. Pirmasens hat eine solche Bezahlkarte für Geflüchtete, will sich dem landesweiten Vorschlag aber voraussichtlich im Sommer anschließen. Der Kreis Kaiserslautern klärt aktuell noch technische Fragen und rechnet damit, die Karte frühstens im Herbst einzuführen. Zweibrücken, der Donnersbergkreis und auch der Kreis Kusel wollen die Bezahlkarte nach eigenen Angaben einführen, nannten aber noch keinen konkreten Zeitpunkt. Die Stadt Kaiserslautern lässt die Einführung noch offen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Smart in Kaiserslautern umgeworfen ++ Unbekannte haben in Kaiserslautern einen Smart umgeworfen. Die Polizei sucht deshalb jetzt Zeugen. Das Ganze soll in der Nacht auf Montag auf dem Sonnenberg passiert sein. Der Smart wiegt etwa 900 Kilo. Er wurde auf seine linke Seite umgeworfen - auf den Bildern der Polizei ist zu sehen, wie die Scheiben und ein linkes Rücklicht kaputt gegangen sind. Was noch kaputt gegangen und wie hoch der Schaden genau ist, hat die Polizei nicht gesagt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Dienstag ++ Heute scheint öfter die Sonne. Teils ziehen auch einige Wolken vorbei, die mal etwas dichter sein können.

Insgesamt ist es aber recht freundlich. Die Temperaturen erreichen 13 Grad bis 17 Grad. In Böen weht frischer und kühler Nordostwind. Die weiteren Aussichten: Morgen ebenfalls Sonne und dichte Wolken, später vereinzelt leichte Schauer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.05.2025 um 6:30 Uhr.

18:02 Uhr ++ In Kaiserslautern wird weniger Auto gefahren ++ Wie bewegen sich die Menschen in Kaiserslautern fort? Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß. Dazu gibt’s jetzt neue Zahlen. Die Stadt hat untersucht, wie mobil die Menschen wirklich sind – und wie sich das in den letzten fünf Jahren verändert hat. SWR-Reporter Jessica Cichy mit den Ergebnissen: Um die Fahrrad-Infrastruktur weiterhin zu verbessern, entsteht eine weitere Fahrradstraße im Stadtgebiet von Kaiserslautern.

16:42 Uhr ++ Kehrwoche in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern startet heute die Kehrwoche. Eine Woche lang sammeln Vereine, Kindergärten, Schulklassen und auch Nachbarschaftsgruppen auf öffentlichen Plätzen Müll auf. Ziel ist es, Spielplätze, Grünanlagen, Parks, Gehwege und auch das eigene Wohnumfeld von Dreck und Müll zu befreien. Wo sauber gemacht wird, entscheiden die Helfer selbst. Die Stadtbildpflege stellt kostenlos Sammelmaterial wie Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen zur Verfügung. Zu der jährlichen Aktion haben sich in diesem Jahr insgesamt gut 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Am Samstag endet die Lautrer Kehrwoche.



16:03 Uhr ++ Interesse an Auslandssemester in USA sinkt ++ Ein Auslandssemester während des Studiums in den USA war bei Studierenden lange Zeit sehr beliebt. Das Interesse daran scheint aber bundesweit immer mehr zu sinken. SWR-Reporterin Annika Mages hat an der Uni Kaiserslautern-Landau nachgefragt, ob bei den Studierenden hier ein Auslandsstudium in den USA überhaupt noch in Frage kommt. Das Interesse generell an einem Auslandsaufenthalt ist bei den Studenten aber ungebrochen. Jetzt stehen allerdings eher Kanada oder das europäische Ausland auf der Wunschliste. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 14:30 Uhr.

14:37 Uhr ++ Nach Brand in Höhfröschen: Batterien noch vor Ort ++ Nachdem im August mehrere Hallen in Höhfröschen in der Südwestpfalz gebrannt haben, sind Batterien, die dort gelagert waren, noch immer nicht abtransportiert worden. Bis das passieren kann, wird es nach Angaben der Kreisverwaltung vermutlich noch einige Zeit dauern. SWR-Reporterin Sarah Korz erklärt, warum das so lange dauert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 13:30 Uhr.

12:42 Uhr ++ Offiziell: Ex-FCK-Trainer Friedhelm Funkel übernimmt 1. FC Köln ++ Jetzt ist es offiziell bestätigt: Friedhelm Funkel wird neuer Trainer beim Zweitligisten 1. FC Köln. Das hat der Verein mitgeteilt. Das heißt, dass es am letzten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga ein Wiedersehen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und seinem Ex-Trainer Friedhelm Funkel geben wird. Laut Pressmitteilung soll Funkel wichtige Impulse setzen und den 1. FC Köln in die erste Liga führen. Das könnte theoretisch schon am kommenden Spieltag der Fall sein. Möglich ist aber auch, dass es am letzten Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und dem FCK zu einem Aufstiegsfinale kommt.



11:30 Uhr ++ Tunnel bei Annweiler auf B10 nachts gesperrt ++ In den kommenden vier Nächten wird die B10 zwischen den Anschlussstellen Wellbachtal und Annweiler-Ost ab 20 Uhr gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität will dort turnusgemäß die vier Tunnel reinigen und warten. In der letzten Nacht, nämlich von Donnerstag auf Freitag, ist zudem die Strecke zwischen Annweiler-Ost und Queichhambach-West wegen Mäharbeiten blockiert. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Landesstraße durch Rinnthal, Annweiler und Queichhambach umgeleitet. Die Sperrungen der B10 enden spätestens um 6 Uhr morgens. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 11:30 Uhr.

11:30 Uhr ++ Neuer Spielplan am Pfalztheater Kaiserslautern auch für Kinder und Jugendliche ++ Das Pfalztheater Kaiserslautern hat seinen Spielplan für die neue Saison vorgestellt. Dieser bietet auch für Kinder und Jugendliche eine Menge. Was genau, hat uns der künstlerische Leiter Daniel Böhm verraten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 11:30 Uhr.

10:30 Uhr ++ Noch Schwierigkeiten mit digitalen Passfotos in der Westpfalz ++ Seit Anfang des Monats können bei den Ämtern in Deutschland Passfotos nur noch digital eingereicht werden - eigentlich. Denn in der Westpfalz gibt es noch Schwierigkeiten. Mehr dazu im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 10:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Ex-FCK-Trainer Funkel wird wahrscheinlich Trainer in Köln ++ Noch ist es nicht offiziell, aber mehrere Medien berichten darüber, dass es am letzten Spieltag ein Wiedersehen zwischen dem FCK und seinem Ex-Trainer Friedhelm Funkel geben könnte. Demnach soll er den 1.FC Köln in die erste Liga führen. Das könnte schon am kommenden Spieltag der Fall sein. Es könnte aber auch zu einem Aufstiegsfinale am letzten Spieltag zwischen dem FC Köln und dem FCK kommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 10:30 Uhr.

7:30 Uhr ++ Zweibrücken will eigenes Busunternehmen ++ Die Stadt Zweibrücken denkt über ein eigenes Busunternehmen nach. Die Stadt sieht darin viele Vorteile: Zum Beispiel könnte man die Buslinien viel individueller und flexibler planen. So gebe es auch eine bessere Busverbindung in ländliche Gebiete und man könne sich besser an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen. Noch ist nichts entschieden: Zweibrücken prüft aktuell verschiedene Möglichkeiten und Modelle. Hintergrund ist, dass die Verträge mit den bisherigen, privaten Busunternehmen im Jahr 2029 auslaufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.05.2025 um 7:30 Uhr.

7:11 Uhr ++ Good News der Woche: Polizei rettet mehrere Tiere ++ "Die Polizei, Dein Freund und Helfer" - das galt vergangene Woche nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Denn die Beamten haben in der vergangenen Woche gleich mehrere Tiere gerettet. Wenn das keine Good News sind, dann wissen wir es auch nicht.