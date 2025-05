Blog: In Kaiserslautern wird weniger Auto gefahren, Batterien nach Brand noch nicht abtransportiert

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:02 Uhr ++ In Kaiserslautern wird weniger Auto gefahren ++ Wie bewegen sich die Menschen in Kaiserslautern fort? Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß. Dazu gibt’s jetzt neue Zahlen. Die Stadt hat untersucht, wie mobil die Menschen wirklich sind – und wie sich das in den letzten fünf Jahren verändert hat. SWR-Reporter Jessica Cichy mit den Ergebnissen: Um die Fahrrad-Infrastruktur weiterhin zu verbessern, entsteht eine weitere Fahrradstraße im Stadtgebiet von Kaiserslautern.

16:42 Uhr ++ Kehrwoche in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern startet heute die Kehrwoche. Eine Woche lang sammeln Vereine, Kindergärten, Schulklassen und auch Nachbarschaftsgruppen auf öffentlichen Plätzen Müll auf. Ziel ist es, Spielplätze, Grünanlagen, Parks, Gehwege und auch das eigene Wohnumfeld von Dreck und Müll zu befreien. Wo sauber gemacht wird, entscheiden die Helfer selbst. Die Stadtbildpflege stellt kostenlos Sammelmaterial wie Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen zur Verfügung. Zu der jährlichen Aktion haben sich in diesem Jahr insgesamt gut 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Am Samstag endet die Lautrer Kehrwoche.



16:03 Uhr ++ Interesse an Auslandssemester in USA sinkt ++ Ein Auslandssemester während des Studiums in den USA war bei Studierenden lange Zeit sehr beliebt. Das Interesse daran scheint aber bundesweit immer mehr zu sinken. SWR-Reporterin Annika Mages hat an der Uni Kaiserslautern-Landau nachgefragt, ob bei den Studierenden hier ein Auslandsstudium in den USA überhaupt noch in Frage kommt. Das Interesse generell an einem Auslandsaufenthalt ist bei den Studenten aber ungebrochen. Jetzt stehen allerdings eher Kanada oder das europäische Ausland auf der Wunschliste.

14:37 Uhr ++ Nach Brand in Höhfröschen: Batterien noch vor Ort ++ Nachdem im August mehrere Hallen in Höhfröschen in der Südwestpfalz gebrannt haben, sind Batterien, die dort gelagert waren, noch immer nicht abtransportiert worden. Bis das passieren kann, wird es nach Angaben der Kreisverwaltung vermutlich noch einige Zeit dauern. SWR-Reporterin Sarah Korz erklärt, warum das so lange dauert.

12:42 Uhr ++ Offiziell: Ex-FCK-Trainer Friedhelm Funkel übernimmt 1. FC Köln ++ Jetzt ist es offiziell bestätigt: Friedhelm Funkel wird neuer Trainer beim Zweitligisten 1. FC Köln. Das hat der Verein mitgeteilt. Das heißt, dass es am letzten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga ein Wiedersehen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und seinem Ex-Trainer Friedhelm Funkel geben wird. Laut Pressmitteilung soll Funkel wichtige Impulse setzen und den 1. FC Köln in die erste Liga führen. Das könnte theoretisch schon am kommenden Spieltag der Fall sein. Möglich ist aber auch, dass es am letzten Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und dem FCK zu einem Aufstiegsfinale kommt.



11:30 Uhr ++ Neuer Spielplan am Pfalztheater Kaiserslautern auch für Kinder und Jugendliche ++ Das Pfalztheater Kaiserslautern hat seinen Spielplan für die neue Saison vorgestellt. Dieser bietet auch für Kinder und Jugendliche eine Menge. Was genau, hat uns der künstlerische Leiter Daniel Böhm verraten.

11:30 Uhr ++ Tunnel bei Annweiler auf B10 nachts gesperrt ++ In den kommenden vier Nächten wird die B10 zwischen den Anschlussstellen Wellbachtal und Annweiler-Ost ab 20 Uhr gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität will dort turnusgemäß die vier Tunnel reinigen und warten. In der letzten Nacht, nämlich von Donnerstag auf Freitag, ist zudem die Strecke zwischen Annweiler-Ost und Queichhambach-West wegen Mäharbeiten blockiert. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Landesstraße durch Rinnthal, Annweiler und Queichhambach umgeleitet. Die Sperrungen der B10 enden spätestens um 6 Uhr morgens.

10:30 Uhr ++ Noch Schwierigkeiten mit digitalen Passfotos in der Westpfalz ++ Seit Anfang des Monats können bei den Ämtern in Deutschland Passfotos nur noch digital eingereicht werden - eigentlich. Denn in der Westpfalz gibt es noch Schwierigkeiten. Mehr dazu im Audio.

10:28 Uhr ++ Ex-FCK-Trainer Funkel wird wahrscheinlich Trainer in Köln ++ Noch ist es nicht offiziell, aber mehrere Medien berichten darüber, dass es am letzten Spieltag ein Wiedersehen zwischen dem FCK und seinem Ex-Trainer Friedhelm Funkel geben könnte. Demnach soll er den 1.FC Köln in die erste Liga führen. Das könnte schon am kommenden Spieltag der Fall sein. Es könnte aber auch zu einem Aufstiegsfinale am letzten Spieltag zwischen dem FC Köln und dem FCK kommen.

7:30 Uhr ++ Zweibrücken will eigenes Busunternehmen ++ Die Stadt Zweibrücken denkt über ein eigenes Busunternehmen nach. Die Stadt sieht darin viele Vorteile: Zum Beispiel könnte man die Buslinien viel individueller und flexibler planen. So gebe es auch eine bessere Busverbindung in ländliche Gebiete und man könne sich besser an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen. Noch ist nichts entschieden: Zweibrücken prüft aktuell verschiedene Möglichkeiten und Modelle. Hintergrund ist, dass die Verträge mit den bisherigen, privaten Busunternehmen im Jahr 2029 auslaufen.

7:11 Uhr ++ Good News der Woche: Polizei rettet mehrere Tiere ++ "Die Polizei, Dein Freund und Helfer" - das galt vergangene Woche nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Denn die Beamten haben in der vergangenen Woche gleich mehrere Tiere gerettet. Wenn das keine Good News sind, dann wissen wir es auch nicht.

6:12 Uhr ++ Mannschaften in der Oberliga spielen Unentschieden ++ Die zweite Mannschaft des FCK hat am Wochenende in der Oberliga 2:2-Unentschieden gegen Eppelborn gespielt. Auch für den FK Pirmasens hat es nur zu einem Unentschieden gereicht – 0:0 gegen Arminia Ludwigshafen. Damit bleibt die "Zweite" des FCK auf dem zweiten Platz, Pirmasens einen Punkt dahinter auf Platz drei. Beide liegen neun beziehungsweise zehn Punkte hinter Tabellenführer Schott Mainz. Ein direkter Aufstieg wird für beide schwierig.

6:11 Uhr ++ Das Wetter am Montag ++ Heute scheint zeitweise die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen Wolken vorbei, dann verschwindet die Sonne auch einige Zeit. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 13 Grad und 16 Grad. Es weht böiger Nordostwind. Am Dienstag und Mittwoch ebenfalls Wolken und Sonne, meist trocken bei ähnlichen Temperaturen.