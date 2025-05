Blog: Anklage gegen mutmaßliche Schleuser, Bombendrohung an Schule in Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

14:54 Uhr ++ Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliche Schleuser ++ Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen mutmaßliche Schleuser erhoben. Sie sollen in mehreren Bundesländern Wohn- und Gewerbeimmobilien angemietet haben, um Scheinfirmen zu gründen. Einige der Gebäude sind in Pirmasens und Zweibrücken. Auch seien angebliche Beschäftigungsverhältnisse ausgestellt worden, um wohlhabende Menschen aus China, dem Iran, Irak, Sudan und der Türkei zu helfen, nach Deutschland einzureisen. Die Staatanwaltschaft beschuldigt unter anderem einen 52 Jahre alten Rechtsanwalt aus Frankfurt, pro illegal Einreisenden zwischen 20.000 und 35.000 Euro kassiert zu haben. Insgesamt geht es um Scheinfirmen in 90 Gebäuden in vier Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland.



14:05 Uhr ++ Bundespolizeigewerkschaft zu Grenzkontrollen in Hornbach ++ Schärfere Grenzkontrollen am Grenzübergang Hornbach? An der Bundespolizei würde das zumindest nicht scheitern: Die Beamten stünden, bereit sollte der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) seine Pläne durchsetzen, sagte der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggatz dem SWR. Zumindest für ein paar Wochen. Aber: Bundesinnenminister Dobrindt hatte am Mittwoch angekündigt, dass in den kommenden Wochen mehr Bundespolizisten an den Grenzen kontrollieren sollen. Teggatz zufolge gibt es aktuell am Übergang Hornbach eher stichprobenartige Kontrollen im Bereich hinter der deutsch/französischen Grenzen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

13:12 Uhr ++ Zukunftsforum in Kaiserslautern ++ Das neue Wissensatelier 42 in der Innenstadt von Kaiserslautern ist heute Treffpunkt für das Zukunftsforum. Das neue Format beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Kultur, Wissenschaft, Gesundheit und Bildung in Kaiserslautern. Zum Auftakt soll es nach Angaben der SPD-Stadtratsfraktion um die Wirtschaft und Ansiedlungspolitik in der Stadt gehen. Mit dabei sind heute ab 18.00 Uhr unter anderem die IHK, ein Professor für Stadtplanung, ein großes regionales Unternehmen und auch ein Landtagsabgeordneter. Das Zukunftsforum soll als dauerhaftes Format entwickelt werden. Wichtig ist es den Organisatoren nach eigenen Angaben, dass die Bürgerinnen und Bürger Teil des Forums sind.

13:11 Uhr ++ Jagd selbst erleben im Pfälzerwald ++ Wer immer schon mal selbst auf einem Hochsitz sitzen und Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten wollte, der ist beim Erlebnisabend "Jagd live" genau richtig. Heute ab 17 Uhr will das Forstamt Johanniskreuz Interessierten nachhaltige Waldpflege näherbringen. Ob Tiere vom Hochsitz aus geschossen werden oder nicht, entscheidet der Gast. Sollte Wild erlegt werden, wird es im Anschluss gemeinsam mit den Jägern in der Wildkammer aufgebrochen. Die Teilnahmegebühr liegt bei 15 Euro.

12:05 Uhr ++ Missbrauchsstudie zum Bistum Speyer: Erste Ergebnisse präsentiert ++ Historiker der Universität Mannheim haben heute Vormittag erste Zwischenergebnisse einer Studie zum sexuellen Missbrauch im Bistum Speyer vorgestellt. Sie haben alle Verdachtsfälle seit 1946 untersucht. SWR-Reporter Martin Gärtner mit Einzelheiten: Mehr zu den Ergebnissen der Studie lesen Sie hier.

9:30 Uhr ++ Zweibrücken soll neue Parkklinik bekommen ++ In Zweibrücken soll es bald eine neue Klinik geben. Nach Angaben der Stadt sollen dort Menschen mit psychosomatischen Krankheitsbildern behandelt werden. Weitere Einzelheiten hören Sie im Audio.

7:30 Uhr ++ Wo Jugendliche in Zweibrücken Hilfe bekommen ++ "Läuft in Zweibrücken": So heißt ein Projekt für Jugendliche in Zweibrücken, das heute wieder beginnt. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern zu zeigen, welche Beratungsstellen es in der Stadt gibt, falls sie mal Probleme haben sollten. Vorgestellt werden beispielsweise Jugendscouts, Suchtberatungen und Anlaufstellen für Schwangerschaftsabbrüche. Organisiert wird das Ganze laut Stadtverwaltung von zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamts. Die beiden besuchen heute achte Klassen in Zweibrücken. Die Aktion findet bereits zum dritten Mal statt.

6:30 Uhr ++ Neue Stolpersteine für Zweibrücken ++ In Zweibrücken sollen ab heute 14 neue Stolpersteine an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in der NS-Zeit erinnern. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die kleinen Erinnerungstafeln aus Messing sollen an mehrere Familien aus Zweibrücken erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus gedemütigt, vertrieben und ermordet wurden. Verlegt wurden die Steine an vier Standorten. Vor dem Rathauseingang gibt es dazu heute eine Veranstaltung um 16.00 Uhr. Um mehr über die Menschen zu erfahren, wird die Leiterin des Zweibrücker Stadtarchivs deren Lebensgeschichten erzählen.

6:30 Uhr ++ Diskussionsabend zu Amerikanern in Kaiserslautern ++ Welche Auswirkungen hat die US-Präsenz auf die Sicherheit, die Wirtschaft und die Gesellschaft in Kaiserslautern? Über diese Fragen haben am Mittwoch Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit einem Amerika-Experten aus dem Auswertigen Amt diskutiert. Ob die Präsenz überhaupt noch gewünscht ist - dazu gab es geteilte Meinungen.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Donnerstag ++ Heute überwiegen Wolken, teilweise scheint aber auch die Sonne. Es bleibt verbreitet trocken. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Nordostwind. Morgen freundlich mit Sonne und ein paar Wolken. Am Wochenende oft sonnig und spürbar wärmer.

18:43 Uhr ++ Die Hüttenstraße in Neunkirchen am Potzberg ++ Die Gemeinde Neunkirchen am Potzberg liegt im Nordpfälzer Bergland. Sie gehört zum Kreis Kusel und ist bekannt durch den angrenzenden Wildpark. In ihrer Rubrik "Hierzuland" war die Landesschau Rheinland-Pfalz zu Besuch in der Hüttenstraße. Video herunterladen (200,3 MB | MP4)

16:12 Uhr ++ Ausweise können in Zweibrücken wieder beantragt werden ++ Wer in Zweibrücken einen neuen Ausweis braucht, kann ab sofort wieder sein neues Dokument beantragen. Nach technischen Problemen lief das System vorübergehend nicht, so dass die Verwaltung einige Zweibrücker wieder unverrichteter Dinge heimschicken musste. Der Fehler im System ist nun aber behoben. Der Servicedienstleiter hat über Nacht ein Update gemacht, so dass das System jetzt wieder rund läuft.



15:41 Uhr ++ Spielautomat im Kreis Kusel gestohlen ++ Unbekannte haben in einer Gaststätte in Breitenbach im Kreis Kusel einen Spielautomaten gestohlen und Bargeld entwendet. Laut Polizei waren die Diebe schon in der Nacht zu Dienstag in die Kneipe eingedrungen. Bislang fehlt aber jede Spur von den Dieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9:30 Uhr, in den Innenraum der Gaststätte eingedrungen sind und dort mehrere Automaten aufgebrochen haben. Sie sollen das gesamte Münzgeld und einen Spielautomaten mitgenommen haben. Später wurde der in der Nähe der Ortschaft Fürth im Saarland wiedergefunden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.



15:12 Uhr ++ Neues Leitbild für Pirmasens ++ Wie soll sich Pirmasens in Zukunft entwickeln? Diese Frage hat sich die Stadt gestellt – und ein neues Leitbild präsentiert. Wie es sich zusammensetzt und was es den Bürgerinnen und Bürgern konkret bringt, berichtet SWR-Reproterin Helen Roth: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.05.2025 um 13:30 Uhr.

14:45 Uhr ++ Hat ein Mann ein Auto in Kaiserslautern angezündet? ++ Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, weil er in Kaiserslautern ein Auto angezündet haben soll. Ein Zeuge hatte ihn in der Nacht zum Dienstag in der Nähe der Meisterschule gesehen und ihn bei der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Reifen des Autos löschen - und zwar mit einem Feuerlöscher. Die Polizei hat den Mann mittlerweile ermittelt. Er bestreitet aber, den Wagen angesteckt zu haben.



12:31 Uhr ++ Schafft es der FCK? Spaß in Mundart +++ Und wenn wir gerade beim FCK sind: Die Anhänger der Roten Teufel sind ja grundsätzlich optimistisch, was die Aufstiegschancen betrifft. Oder doch nicht? Ein bisschen Spaß in Mundart:

11:48 Uhr ++ Handwerkskammer der Pfalz feiert Jubiläum ++ Die Handwerkskammer der Pfalz feiert heute ihr 125-jähriges Jubiläum im Hambacher Schloss. Seit 1900 schon verwaltet sich das Handwerk selbst. Für die Feier wird der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Till Mischler, in einer Talkrunde die Zukunftsfähigkeit des Handwerks präsentieren. Zu dem Festakt kommen auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP).



10:24 Uhr ++ Abbau des abgebrannten Windrads in Kirchheimbolanden kommt voran ++ Die Aufräumarbeiten rund um das abgebrannte Windrad in Kirchheimbolanden kommen gut voran. Nach Angaben des Windpark-Betreibers sind die Flächen mittlerweile fast komplett gereinigt. Bis das Windrad selbst abgebaut werden kann, wird es aber noch etwas dauern. Warum, hören Sie im Audio.

9:36 Uhr ++ Mieves kritisiert Abweichler bei Kanzler-Wahl ++ Zum allerersten Mal wurde gestern ein Bundeskanzler nicht direkt vom Parlament gewählt. Christdemokrat Friedrich Merz wurde erst bei der zweiten Abstimmung Kanzler. Der Kaiserslauterer Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves (SPD) hat gestern Abend im SWR Fernsehen die Politiker kritisiert, die im ersten Wahlgang nicht für Friedrich Merz gestimmt haben. Video herunterladen (200,3 MB | MP4)

8:30 Uhr ++ Oberlandesgericht Zweibrücken verhandelt über Fettabsaugung ++ Wer zahlt bei einer Fettabsaugung – die Patientin oder ihre Krankenversicherung? Damit befasst sich heute das Oberlandesgericht Zweibrücken. Eine Frau aus der Pfalz hat Berufung eingelegt, nachdem sie vor dem Landgericht gescheitert war. Sie will erreichen, dass ihre Versicherung die Kosten für mehrere Fettabsaugungen in einer Schönheitsklinik übernimmt. Nach eigenen Angaben leidet sie an einem Lipödem - einer schmerzhaften Fettverteilungsstörung, bei der sich krankhaft viel Fett an Beinen oder Armen ansammelt. Die Klinik hatte ein Pauschalhonorar verlangt, das sie zunächst selbst gezahlt hatte. Das Landgericht lehnte eine Kostenerstattung durch die Krankenhasse dann mit der Begründung ab, dass die Rechnung nicht den Vorgaben der Gebührenordnung für Ärzte entspricht.

8:30 Uhr ++ Kundgebung der Zivilbeschäftigten der US-Streitkräfte ++ Der Streik der Zivilbeschäftigten bei den amerikanischen Stationierungsstreitkräften geht in die nächste Runde. Heute gibt es vor der Air Base in Ramstein eine Kundgebung. Alle weiteren Infos bekommen Sie im Audio.

6:30 Uhr ++ Nach Ärger in der Nachbarschaft: Prozess vor Landgericht Zweibrücken ++ In Zweibrücken steht ab heute ein Mann vor dem Landgericht, der laut Staatsanwaltschaft mehrfach Ärger in der Nachbarschaft gemacht hatte. Mehrere Tage hintereinander soll er das Auto seines Nachbarn mit Steinen beworfen, eine Nachbarin verfolgt und bedroht haben. Laut Staatsanwaltschaft, weil er glaubte, die Frau sei seine Freundin. Als die Polizei eingriff, soll er auch da ausfällig geworden sein. Trotz einer Gewaltschutzanordnung hätte er weiterhin Kontakt zur Nachbarin gesucht und sogar ihren Ehemann verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Mittwoch in der Westpfalz ++ Heute scheint zunächst oft die Sonne. Später tauchen Wolken auf, Regen fällt aber nur selten, meist bleibt es trocken.

Die Temperaturen erreichen 13 Grad bis 17 Grad. Es weht leicht böiger Nordostwind. Morgen oft bewölkt, aber kaum Regen, am Freitag wieder freundlich. Für Anfang Mai weiterhin recht kühl.

6:30 Uhr ++ Bisher sechs Fälle von Tuberkulose in Kaiserslautern ++ Mehrere Menschen in und um Kaiserslautern sind im vergangenen Monat an Tuberkulose erkrankt. Ursprünglich hatten sich vier Personen damit infiziert zwei weitere sind in der Zwischenzeit dazugekommen. Die unterscheiden sich aber von den ersten Fällen. Grundsätzlich wird zwischen einer offenen und einer geschlossenen Tuberkulose unterschieden. Bei der letzteren sind die Menschen zwar krank, aber nicht ansteckend - und genau mit der haben sich auch die zwei weiteren Personen infiziert. Also insgesamt hat es dann sechs Tuberkulosefälle in und um Kaiserslautern gegeben – nur vier davon sind aber ansteckend. Was das Gesundheitsamt aber auch mitgeteilt hat: Es gibt in Stadt und Kreis Kaiserslautern 14 Menschen, die aktuell Tuberkulose-Bakterien in sich haben, aber sie haben keine Beschwerden und sind auch nicht ansteckend. Das nennt man in der Medizin eine latente Tuberkuloseinfektion. Das Tückische an Tuberkulose ist, dass es oft zwei Monate dauert, bis überhaupt Symptome auftreten. Genau deshalb testet das Gesundheitsamt in Kaiserslautern aktuell auch viele Menschen, die mit den Infizierten in Kontakt waren.

17:30 Uhr ++ In Zweibrücken können keine Ausweise beantragt werden ++ Wer aktuell beim Ordnungsamt Zweibrücken einen Ausweis beantragen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Wegen technischer Probleme ist das momentan nämlich nicht möglich. Nach Angaben der Stadt liegt die Ursache bei einem externen Dienstleister. Heute Abend soll ein Update eingespielt werden – wenn alles reibungslos läuft, können ab morgen Früh voraussichtlich wieder alle Ausweisdokumente beantragt werden. Die Stadt bittet um Geduld und hofft, dass das System dann wieder stabil läuft.



