Blog: FCK vor Darmstadt, 30 Jahre deutsch-französische Kita in Liederschiedt, Frau verprügelt Paketzusteller

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:22 Uhr ++ FCK will weiter an den Aufstieg glauben ++ Der 1. FC Kaiserslautern spielt am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nochmal zu Hause und das ausgerechnet gegen den Ex-Club seines neuen Trainers. Darmstadt 98 kommt auf den Betzenberg und der FCK braucht einen Sieg, um weiter an den Aufstieg glauben zu dürfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 10:30 Uhr.

10:43 Uhr ++ Sport am Wochenende in der Westpfalz ++ Der FCK spielt morgen gegen Darmstadt und könnte mit einem Sieg weiter im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga mitmischen. Doch auch in der Oberliga spielen zwei Mannschaften um den Aufstieg. SWR-Reporter Luca Schulz mit einem Überblick: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 9:30 Uhr.

8:45 Uhr ++ 30 Jahre deutsch-französischer Kindergarten Liederschiedt ++ Vor 75 Jahren schlug der französische Außenminister Schuman in einer Rede die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Diese Idee gilt als Geburtsstunde der Europäischen Union. Ein beispielhaftes Projekt im Rahmen der deutsch-französische Zusammenarbeit ist der Kindergarten in Liederschiedt in Lothringen, unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz bzw der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Er feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Klaus Weber (CDU), ein Grund zu feiern: Den Film zu diesem einzigartigen Beispiel für deutsch-französische Zusammenarbeit sehen Sie hier: Liederschiedt Europatag Der deutsch-französische Kindergarten in Liederschiedt Den Nachbarn verstehen – und zwar nicht nur die Sprache, sondern auch dessen Kultur – das ist das Ziel des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschiedt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:47 Uhr ++ Straßentheater in Zweibrücken startet ++ In der Zweibrücker Innenstadt ist heute und morgen jede Menge los. Dort steigt das "Straßentheater-Spektakel“. Da werden laut Stadt in der Fußgängerzone viele skurrile, phantasievolle und außergewöhnliche Straßenkünstler und -Gruppen unterwegs sein. Zum Beispiel eine "mobile Disco“ mit Musik aus den 1980ern und auch auf einen grünen Drachen kann man treffen. Heute kriegen auch Olditmer-Fans auf dem Herzogplatz was zu sehen. Das Straßentheaterspektakel in Zweibrücken startet heute um 10 Uhr und morgen um 11 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 7:30 Uhr.

7:03 Uhr ++ Frau verprügelt in Kaiserslautern Paketzusteller ++ Eine Frau hat in Kaiserslautern einen Paketzusteller angegriffen und verletzt. Laut Polizei kam es zum Streit, nachdem der Lieferant ein Paket abgegeben hatte. Was genau passiert ist, hat die Polizei aber nicht gesagt. Auf jeden Fall hat die Frau den deutlich jüngeren Paketzusteller erst beleidigt und dann ein Kinderrad nach ihm geworfen. Dabei ist er gestürzt. Die Frau hat ihm dann auch noch ins Gesicht getreten, während er am Boden lag. Erst die Polizei konnte die Frau aufhalten. Mit Kinderfahrrad beworfen Frau verprügelt Paketzusteller in Kaiserslautern Eine Paketzustellung in Kaiserslautern ist völlig eskaliert. Bei dem Streit soll eine Frau einem Zusteller ins Gesicht getreten haben. Dieser wurde verletzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 6:30 Uhr.

7:02 Uhr ++ 77-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern wird vermisst ++ Die Polizei sucht seit gestern Abend einen 77-Jährigen aus Spesbach im Kreis Kaiserslautern. Der Mann sei stark dement, herzkrank und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er war laut Polizei gestern Abend nicht mehr nach Hause gekommen. Die Einsatzkräfte konnten ihn aber nicht finden, auch nicht mit einem Polizeihubschrauber. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. Eine ausführliche Beschreibung des Vermissten lesen Sie hier:

Der Vermisste ist etwa 1,69 Meter groß, hat eine Teilglatze, einen Drei-Tage-Bart, eine rot-graue Haarfarbe und ist von schlanker Statur. Seine Muttersprache ist italienisch und er spricht nur schlecht Deutsch. Er dürfte unter anderem mit einer khakifarbenen Jacke, schwarzen Stoffhose und blauen Schuhen bekleidet sein. Ein Bild des Vermissten finden Sie hier . Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 entgegen. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 7:30 Uhr.

6:43 Uhr ++ Wetter: Heute Sonne und warm, morgen noch sonniger und noch wärmer ++ Heute scheint überall in der Nord- und Westpfalz die Sonne, meist sogar ungestört. Nach dem frischen Morgen steigt die Temperatur kräftig an - auf maximal 19 Grad im höheren Pfälzerwald und 22 Grad an der Lauter. Auch morgen gibt es viel Sonne, bis 25 Grad. Zu Wochenbeginn bleibt es weiterhin sonnig. Trompeten-Narzissen sonnen sich vor einem Denkmal an der Kirche in Ramstein. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.05.2025 um 6:30 Uhr.

18:48 Uhr ++ Hierzuland: Die Hirsauer Straße in Offenbach-Hundheim ++ Offenbach-Hundheim liegt in einer traumhaften Landschaft des Nordpfälzer Berglandes zwischen Kusel und Lauterecken. Die Gemeinde setzt sich aus den beiden Ortsteilen Offenbach und Hundheim zusammen, die südlich und nördlich des kleinen Flusses Glan liegen. Hier leben etwa 1.100 Einwohner. Die Landesschau Rheinland-Pfalz war zu Besuch: Video herunterladen (181,8 MB | MP4)

17:03 Uhr ++ Wissen zum Anfassen und Mitmachen in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern findet heute die "Nacht, die Wissen schafft" statt. In verschiedenen Einrichtungen in der Stadt gibt’s Wissen zum Anfassen und Mitmachen. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker hat sich die Highlights schon mal angeschaut: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 16:30 Uhr.

16:14 Uhr ++ Umfrage zur Verpackungssteuer in Kaiserslautern ++ Die Stadt Kaiserslautern ruft zum Mitmachen bei der Umfrage zur Verpackungssteuer auf. Die Stadt will den Einsatz von Einwegverpackungen nach eigenen Angaben reduzieren und umweltfreundlichere Alternativen fördern. Wichtig sei es aber, dass die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen ihre Perspektiven und Erfahrungen teilen. 400 Bürgerinnen und Bürger und auch ein paar Kaiserslauterer Unternehmen haben bei der anonymen Umfrage im Netz bereits mitgemacht. Ziel sei es aber, die breite Masse zu einem Stimmungsbild zu bewegen. Die geplante Verpackungssteuer betrifft den Verkauf von Einwegverpackungen für Speisen und Getränke, die direkt vor Ort verzehrt oder als "Take-away" angeboten werden.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 15:30 Uhr.

15:15 Uhr ++ Professorin aus Kaiserslautern warnt vor Überschätzung von KI ++ Die KI-Botschafterin des Landes Katharina Zweig warnt davor, vorschnell auf Anwendungen Künstlicher Intelligenz zu setzen. Die Informatik-Professorin an der Kaiserslauterer Uni (RPTU) beobachtet, dass Sprachmodellen wie ChatGPT zu viel zugetraut wird. Mehr dazu im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 13:30 Uhr.

12:39 Uhr ++ B10 in der Südwestpfalz voll gesperrt ++ Wer an diesem Wochenende rund um Münchweiler an der Rodalb und Ruppertsweiler in der Südwestpfalz unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die B10 wird in dem Bereich nämlich von heute Abend an bis Montagmorgen voll gesperrt. Grund ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern, dass die marode hölzerne Fußgängerbrücke über der B10 abgerissen werden muss. Die Vollsperrung beginnt um 22 Uhr und wird voraussichtlich am Montag gegen fünf Uhr wieder aufgehoben sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit in Richtung Pirmasens und auch in Richtung Landau umgeleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 12:30 Uhr.

12:37 Uhr ++ Preis für Nachwuchsliteraten im Donnersbergkreis ++ In Rockenhausen werden heute die besten Nachwuchsautorinnen und -autoren aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Bei der Abschlussfeier der Donnersberger Literaturtage erhalten insgesamt 13 Oberstufenschülerinnen und -schüler den Susanne-Faschon-Preis. Der wird ausgelobt für besondere Texte zu den Themen Freundschaft, Liebe und dem Erwachsenwerden. Die Texte wurden zuvor für den landesweiten Schreibwettbewerb eingereicht. Am Nachmittag präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre ausgezeichneten Werke auch selbst auf der Bühne der Integrierten Gesamtschule in Rockenhausen. Los geht es um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 12:30 Uhr.

11:30 Uhr ++ Konferenz von Schülerinnen und Schülern in Pirmasens ++ Was tun, damit Stress und Leistungsdruck in der Schule kein Problem für die mentale Gesundheit werden? Und wie lässt sich die Psyche von Schülerinnen und Schülern positiv beeinflussen? Antworten auf diese und andere Fragen soll es ab heute bis Sonntag bei der rheinland-pfälzischen Landesschüler*innen-Konferenz geben. In der Jugendherberge in Pirmasens treffen sich Schülerinnen und Schüler, um über mentale Gesundheit zu sprechen. Ziel ist es in den Austausch zu kommen und mithilfe von Workshops Ideen zu erarbeiten, wie die Psyche gestärkt werden kann. Unterstützung gibt es von Fachpersonal, unter anderem einer Psychiaterin. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 11:30 Uhr.

8:30 Uhr ++ Renaturierung der Quellen im Pfälzerwald geht voran ++ Die Quellen-Renaturierung rund um Ludwigswinkel im Kreis Südwestpfalz trägt erste Früchte. Die Daniel-Theysohn-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, alte zugewachsene Waldquellen wieder freizulegen. Wie weit die Arbeiten sind, hören Sie im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 8:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Freitag in der Westpfalz ++ Heute scheint neben lockeren Wolken häufig die Sonne. Die Temperaturen erreichen zum Nachmittag 16 bis 19 Grad. Der Nordostwind frischt zeitweise böig auf. Die weiteren AussichtenAm Wochenende häufig Sonne und wärmer. Am Sonntag bis knapp 25 Grad. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Ausstellung zu Pfaff in Kaiserslautern ++ Der Nähmaschinen-Hersteller Pfaff hat in Lautern eine große Historie - viele Menschen haben dort gearbeitet. Das Stadtmuseum in Kaiserslautern zeigt jetzt einige Exponate zur Geschichte von Pfaff. Zu sehen gibt es zum Beispiel eine originale Nähmaschinen von 1876, Kinder-Nähmaschinen, Audio-Mitschnitte von Betriebsversammlungen und Filme zur Geschichte des Werkes in Kaiserslautern. Die Ausstellung zu Pfaff wird heute Abend um 18 Uhr im Wadgasserhof eröffnet. Ab dann ist sie immer von Mittwoch bis Freitag zu sehen - jeweils von 10 bis 17 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Bischof aus Speyer freut sich auf neuen Papst ++ Nach der Wahl des neuen Papstes Leo XIV. haben gestern Abend im Bistum Speyer die Glocken der katholischen Kirchen 15 Minuten lang geläutet. Bischof Karl-Heinz Wiesemann sagte, er freue sich über die Entscheidung der 133 Kardinäle. Er begrüßte, dass Papst Leo XIV. gleich in seiner ersten Ansprache den Begriff der "synodalen Kirche" aufgegriffen hat. Dies stimme ihn zuversichtlich, dass Leo den Weg der Erneuerung der Kirche mutig weitergehen will. Leos Vorgänger Franziskus hatte 2021 die Pfarreien, die Bistümer und den Vatikan aufgefordert, darüber zu beraten, welche Reformen die Kirche braucht. Speyers Bischof Wiesemann freute sich zudem über den eindrücklichen Friedensappell in Leos erster Ansprache. Der 69-jährige Kardinal Robert Prevost ist der erste US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.05.2025 um 6:30 Uhr.

17:46 Uhr ++ Zukunftsforum in Kaiserslautern ++ Das neue Wissensatelier 42 in der Innenstadt von Kaiserslautern ist heute Treffpunkt für das Zukunftsforum. Das neue Format beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Kultur, Wissenschaft, Gesundheit und Bildung in Kaiserslautern. Zum Auftakt soll es nach Angaben der SPD-Stadtratsfraktion um die Wirtschaft und Ansiedlungspolitik in der Stadt gehen. Mit dabei sind heute ab 18 Uhr unter anderem die IHK, ein Professor für Stadtplanung, ein großes regionales Unternehmen und auch ein Landtagsabgeordneter. Das Zukunftsforum soll als dauerhaftes Format entwickelt werden. Wichtig ist es den Organisatoren nach eigenen Angaben, dass die Bürgerinnen und Bürger Teil des Forums sind.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.05.2025 um 17:30 Uhr.

14:54 Uhr ++ Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliche Schleuser ++ Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen mutmaßliche Schleuser erhoben. Sie sollen in mehreren Bundesländern Wohn- und Gewerbeimmobilien angemietet haben, um Scheinfirmen zu gründen. Einige der Gebäude sind in Pirmasens und Zweibrücken. Auch seien angebliche Beschäftigungsverhältnisse ausgestellt worden, um wohlhabende Menschen aus China, dem Iran, Irak, Sudan und der Türkei zu helfen, nach Deutschland einzureisen. Die Staatanwaltschaft beschuldigt unter anderem einen 52 Jahre alten Rechtsanwalt aus Frankfurt, pro illegal Einreisenden zwischen 20.000 und 35.000 Euro kassiert zu haben. Insgesamt geht es um Scheinfirmen in 90 Gebäuden in vier Bundesländern, unter anderem in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.05.2025 um 14:30 Uhr.