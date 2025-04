Blog: Pfalztheater Kaiserslautern stellt neuen Spielplan vor, temporäre Skateanlage Kaiserslautern wird eröffnet, Pfälzer Landwirte sitzen auf Gemüse

per Mail teilen

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:35 Uhr ++ Kaiserslautern testet neue Skateanlage am Benzinoring ++ Ab morgen gibt es für Skater in Kaiserslautern eine neue Skateanlage. Sie steht auf einem Parkplatz im Benzinoring. Skater aus der Stadt haben sich für das Projekt stark gemacht. Bei der Anlage handelt es sich aber erst mal nur um eine temporäre Skatebahn. Die Stadt will testen, ob der gewählte Standort passt. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) freut sich über das Projekt: Ab 17 Uhr wird die Einweihung morgen an der Anlage in Kaiserslautern mit Musik und Catering gefeiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 17:30 Uhr.

17:32 Uhr ++ SWR-Landesschau im Hospiz Rockenhausen ++ Hekim Kar leitet eine Kfz-Werkstatt, die Teil einer Behindertenwerkstätte ist. Der gebürtige Kurde Hekim Kar engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Hospiz in Rockenhausen. Dafür danken ihm die Mitarbeiter des Hospizes und seine Chefin vor laufenden Kameras: Video herunterladen (182,3 MB | MP4)

17:00 Uhr ++ Polizei stoppt Verkehr auf A6 – Rehkitz bei Grünstadt gerettet ++ Die Polizei hat auf der A6 bei Grünstadt ein kleines Rehkitz gerettet, dass sich auf der Fahrbahn verirrt hatte. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei alarmiert. Die Polizei sperrte die Fahrbahn ab, damit dem Kitz nichts passiert und sie es einfangen können. kurzzeitig ab, um das Tier nicht zu gefährden und einzufangen. Die Polizei übergab es einem Förster, der sich jetzt um das kleine Reh kümmert. Grünstadt Autobahn wegen "Bambi" gesperrt Polizei rettet verirrtes Rehkitz auf A6 bei Grünstadt Eine Geschichte fast wie im Film hat sich am Montagmorgen auf der A6 bei Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim abgespielt. Dorthin hatte sich laut Polizei ein Rehkitz verirrt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 16:30 Uhr.

16:20 Uhr ++ Pfalztheater Kaiserslautern: Neuer Spielplan mit Highlights für alle ++ Heute wurde der neue Spielplan des Pfalztheaters in Kaiserslautern vorgestellt. Das Programm bietet viel Abwechslung mit Oper, Konzerten, Schauspiel und Tanz. SWR-Reporterin Jessica Cichy war dabei und weiß, welche Highlights es in der kommenden Saison geben wird: Außerdem ermöglich das Projekt "Wege ins Pfalztheater" Kindern und Jugendlichen mit Bildungsbenachteiligung durch Workshops, Probenbesuche und eigene kreative Prozesse den Zugang zur Theaterwelt. Gefördert durch den Bund entwickeln die Teilnehmenden unter Anleitung der Schauspielerin Josephine Raschke ein eigenes Stationentheater, das im Oktober 2025 Premiere feiert. Kooperationspartner sind das Pfalztheater, die Lebenshilfe, das evangelische Jugendhilfezentrum und die Stadt Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:30 Uhr ++ Pfälzer Landwirte sitzen auf Gemüsebergen ++ Landwirte in der Pfalz kämpfen aktuell mit Absatzschwierigkeiten bei Gemüse. Trotz früherer Ernte durch das gute Wetter konkurrieren sie mit ausländischen Erzeugern, deren Ware weiterhin den Markt dominiert, so Pfalzmarkt-Vertriebsvorstand Reinhard Oerther. Die regionale Ernte trifft auf ein Überangebot, das Preise und Nachfrage belastet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 15:30 Uhr.

14:43 Uhr ++ Pallmann-Verhandlungen: Zweibrücken kämpft um Firmenerhalt ++ Das Maschinenbau-Unternehmen Pallmann in Zweibrücken verhandelt intensiv über den Kauf eines eigenen Firmengeländes. Hintergrund ist, dass das bisher genutzte Gelände beim Besitzerwechsel vor sieben Jahren nicht mitverkauft wurde. Laut Geschäftsführern sind die Verträge bereits ausgearbeitet, aber noch nicht unterschrieben. In den kommenden Wochen soll Klarheit über den Standorterhalt folgen. Ein möglicher Wegzug würde 300 Arbeitsplätze gefährden. Oberbürgermeister Kurt Pirmann setzt sich aktiv für den Verbleib des Unternehmens ein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 14:30 Uhr.

13:52 Uhr ++ Kaninchen hoppeln der Polizei in Pirmasens davon ++ Zwei herrenlose Kaninchen haben am späten Sonntagabend mehrere Polizisten in Pirmasens auf Trab gehalten. Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil die Tiere auf der Straße hoppelten. Nach mehreren Versuchen konnten die Polizisten die Nager einfangen und am Montag dem Tierheim Pirmasens übergeben. Hinweise auf den Tierhalter gebe es bislang noch nicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 12:30 Uhr.

13:01 Uhr ++ Immer mehr Schwimmbäder öffnen im Westen der Pfalz ++ Die Freibadsaison in der Westpfalz nimmt langsam Fahrt auf. Ab Donnerstag öffnen nach und nach die Schwimmbäder. In einigen musste über den Winter saniert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:11 Uhr ++ Neue Regeln für Biomüll in Pirmasens ++ Ab 1. Mai gelten in Pirmasens neue Regeln für die Entsorgung von Biomüll. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Maas (CDU) kann die Müllabfuhr Tonnen ungeleert stehenlassen, wenn der Anteil von falschem Müll mehr als drei Prozent beträgt. Da dieser Müll trotz allem entsorgt werden muss, entstehen der Stadt zusätzliche Kosten. Um das zu verhindern, wird Pirmasens künftig spezielle Fahrzeuge für die Müllabfuhr einsetzen, erklärt Maas: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 11:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ Kaiserslautern: Bürgermeister zu möglicher Videoüberwachung ++ In Kaiserslautern soll künftig KI-gestützte Videoüberwachung im öffentlichen Raum getestet werden. Das hat der Stadtrat gestern mehrheitlich beschlossen. Sehr zur Freude von Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), der das Projekt in die Wege leiten wird. Die KI-Technik soll im Bereich der Mall, der Fußgängerzone in der Fackelstraße sowie dem Rathaus-Vorplatz und dem Platz am Theater zum Einsatz kommen. Die Kameras können dort künftig bestimmte Verhaltensmuster wie Schläge und Tritte automatisch erkennen und scharfe Bilder an die Polizei liefern. Die entscheidet dann, ob sie vor Ort eingreifen muss. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:49 Uhr ++ Gelber Hubschrauber bei Zweibrücken im Einsatz: Die ADAC-Luftrettung beim Training ++ Im Notfall muss es schnell gehen und vor allem: Alle Abläufe müssen sitzen. Genau das wird noch bis Mittwoch auf dem Flugplatz in Zweibrücken geübt. Inklusive Abseilen aus dem Hubschrauber. Das gilt natürlich auch für die ADAC Luftrettung. Sebastian Grom und Florens Herbst berichten. Video herunterladen (44,3 MB | MP4)

9:01 Uhr ++ Männer verprügeln Kind in Homburg ++ Auf einem Spielplatz in Homburg haben gestern Abend zwei junge Männer einen Jungen angegriffen. Laut Polizei haben die beiden am frühen Abend einen 12-Jährigen mit Schlägen ins Gesicht und in den Rückem verletzt. Zu dem Übergriff kam es im Stadtteil Erbach auf einem Spielplatz. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern. Die beiden Angreifer sind unerkannt entkommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 8:30 Uhr.

7:43 Uhr ++ Heiße Burger in Kaiserslautern - zu heiße... ++ Es sollten leckere Burger werden - am Ende brannte die Küche. In einer Wohnung in Kaiserslautern kam es zu einem Küchenbrand, weil eine leere Pfanne mit heißem Fett auf der angeschalteten Herdplatte stehen geblieben war. Daraus ist laut Polizei ein Brand entstanden, der schnell auf die gesamte Küchenzeile übergegriffen hat. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, die Wohnung ist aber aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein hoher Schaden. Verletzt wurde niemand. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 7:30 Uhr.

7:23 Uhr ++ Wetter: Sonne und bis 25 Grad am Glan ++ Heute scheint in der Nord- und Westpfalz wieder die Sonne, meist sogar ungestört. Nach dem teils kühlen Morgen wird es schnell warm: Die Nachmittagswerte liegen zwischen 21 Grad im höheren Pfälzerwald und 25 Grad am Glan. Morgen und auch am Donnerstag sonnig und frühsommerlich warm. Video herunterladen (20,9 MB | MP4) Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 7:30 Uhr.

6:49 Uhr ++ Wegen Brezel: Mann legt in Lautern Verkäuferin rein ++ Auf besonders dreiste Art und Weise hat sich ein junger Mann in einer Bäckerei in Kaiserslautern sein Frühstück sichern wollen. Laut Polizei hat der 19-Jährige zuerst mit einem gefälschten 20 Euro-Schein bezahlen wollen. Das sei der Verkäuferin aber schnell aufgefallen. Auf das Falschgeld angesprochen hat sich der junge Mann seine Tüten vom Tresen geschnappt und ist zu Fuß geflüchtet. Ein Beamter der Bundespolizei ist auf den Mann aufmerksam geworden und hat ihn verfolgt. Er wurde wenige Straßen weiter geschnappt. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Solarpark für Kibo eröffnet ++ Gute Nachrichten für alle, die auf saubere Energie setzen - und in Kirchheimbolanden wohnen. Heute geht ein Solarpark ans Netz, der jedes Jahr Strom für rund 2.700 Haushalte liefert. Der Solarpark wurde in einem halben Jahr gebaut, die Kosten belaufen sich auf mehr als fünf Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 6:30 Uhr.

15:00 Uhr ++ Angriff auf Supermarkt-Mitarbeiterin in Kaiserslautern ++ Ein Mann hat am Samstagabend eine Mitarbeiterin eines Supermarkts in Kaiserslautern geschlagen. Laut Polizei hatte gegen ihn ein Hausverbot bestanden - deshalb forderte die Frau den Mann auf, den Markt zu verlassen. Daraufhin schlug er ihr mehrfach gegen den Oberkörper und ans Kinn. Die Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt. Etwas später konnte die Polizei den Mann finden, gegen ihn wird jetzt ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 15:30 Uhr.

13:33 Uhr ++ Kaiserslautern: Auto überschlägt sich ++ Autofahrer in Kaiserslautern, die im Bereich der Donnersbergstraße unterwegs sind, müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. An der Ecke Mennonitenstraße ist ein Unfall passiert, ein Auto hat sich überschlagen und liegt dort noch auf der Fahrbahn. Laut Polizei läuft die Unfallaufnahme noch. Die Straße ist deshalb stadteinwärts in Richtung Mannheimer Straße gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 13:30 Uhr.

12:51 Uhr ++ Spezielles Fahrzeug misst Methan in Pirmasens ++ Ob es im Gasnetz rund um Pirmasens Lecks gibt, soll ab heute ein Messfahrzeug herausfinden. Wie die Stadtwerke Pirmasens mitteilen, ist das Auto in den nächsten Wochen im Stadtgebiet, in Rodalben und in Lemberg unterwegs. Das Fahrzeug hat auf dem Dach spezielle Mess-Sensoren. Die sollen aufspüren, ob im Erdgasnetz der Stadtwerke Pirmasens irgendwo Methan austritt. Daraus besteht Erdgas hauptsächlich. Sollte etwas festgestellt werden, kontrollierten Experten die Stelle und reparieren mögliche Löcher. Hintergrund ist eine neue EU-Verordnung. Die verpflichtet Gasnetzbetreiber regelmäßig nach Lecks zu suchen. So soll es künftig weniger Methan in der Luft geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:47 Uhr ++ FCK-Fans hoffen nach Sieg wieder ++ Der 1. FC Kaiserslautern rückt dank des gestrigen Heimsiegs gegen Schalke 04 an den Relegationsplatz heran. 2:1 haben die Roten Teufel gegen die Königsblauen gewonnen. Nach drei Niederlagen in Folge hat der Sieg bei vielen Fans die Aufstiegshoffnungen wiederbelebt.

Das Restprogramm des FCK hat es aber in sich. Kommenden Sonntag müssen die Roten Teufel zum Derby nach Karlsruhe. Dann geht es gegen Darmstadt und am letzten Spieltag gegen den aktuellen Tabellenführer Köln. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 11:30 Uhr.

10:53 Uhr ++ Ärzte für die Westpfalz: Bewerbungsschluss naht ++ Noch bis Mittwoch können sich junge Menschen für ein Medizinstudium in Ungarn - samt Stipendium - bewerben. Dafür reicht ein durchschnittliches Abitur. Dahinter steckt eine Kooperation des Westpfalz-Klinikums mit zwei Universitäten in Ungarn. SWR-Reporterin Jessica Cichy weiß mehr: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 10:30 Uhr.

8:31 Uhr ++ Uni Kaiserslautern will attraktiv bleiben ++ Die Universität Kaiserslautern-Landau hat verschiedene Pläne, um in Zukunft für Studierende attraktiv zu bleiben. Zum Beispiel soll es in beliebteren Studiengängen mehr Plätze geben und mehr Veranstaltungen in Englisch. Außerdem setzt man weiter auf Künstliche Intelligenz KI und Angebote für Online-Lehre. Nach Angaben von Präsident Malte Drescher setzt sich die Uni Kaiserslautern-Landau auch dafür ein, das Lehramts-Studium wieder beliebter zu machen. Im Moment studieren in Kaiserslautern-Landau laut Uni-Präsident etwa 15.600 Menschen. Deutlich weniger als in den vergangenen beiden Jahren. 2024 waren noch 17.848, ein Jahr davor im Jahr der Fusion zwischen den Unis Kaiserslautern und Landau 19.198. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.04.2025 um 8:30 Uhr.