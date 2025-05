Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

13:00 Uhr ++ Westpfalz: Arbeitslosigkeit im April weiter gesunken ++ In der Westpfalz sind im April etwas weniger Menschen arbeitslos gewesen als im März. Und zwar in allen Städten und Kreisen. Das geht aus den Zahlen der Arbeitsagentur vor. SWR-Reporterin Nadine Lindacher weiß mehr dazu:

11:44 Uhr ++ Zweibrücken: Neues Hebesatz-Modell für Grundsteuer ++ Zweibrücken hat einen neuen Haushalt beschlossen inklusive neuem Hebesatz-Modell für die Grundsteuer – das hat der Stadtrat gestern entschieden. Nach langer Diskussion einigte man sich. Hintergrund ist: Die zuständige Behörde (ADD) hatte den ursprünglichen Haushaltsentwurf abgelehnt. Der Stadt fehlen mehr als 27 Millionen Euro, deshalb muss Zweibrücken sparen. SWR-Reporterin Jessica Cichy:

10:32 Uhr ++ Stadtrat Zweibrücken: Neuer Haushalt beschlossen ++ Der Stadtrat Zweibrücken hat in seiner Sitzung einen neuen Haushalt beschlossen. Für Oberbürgermeister Wosnitza war die Möglichkeit keinen Haushalt zu haben keine Option. Auch darüber wurde im Stadtrat stark diskutiert.

Ein gehmigter Haushalt bedeute laut Wosnitza auch, dass zum Beispiel das Stadtfest stattfinden wird, die Vereine ihre Zuschüsse bekommen oder Springerkräfte für die Kitas eingesetzt werden können. Der vorige Haushaltsentwurf wurde von der zuständigen Genehmigungsbehörde ADD abgelehnt.

17:45 Uhr ++ Schockanrufer in Zweibrücken: Verteidigung prüft Revision ++ Ein Schockanrufer-Komplize wurde vom Landgericht Zweibrücken zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Mitglied einer Betrügerbande war. Diese hatte das Ziel mit Schockanrufen Senioren dazu zu bringen, Geld oder Wertsachen herauszurücken. Mehr als 100.000 Euro hätten die Täter so erbeutet - unter anderem in Zweibrücken. Die Verteidigung des Mannes sieht das anders, erklärt der Anwalt des Angeklagten Thomas Roggenfelder: Die Verteidigung überlegt jetzt, ob sie Revision gegen das Urteil einlegen will. Mehr Infos zum Prozess finden Sie auch hier: Zweibrücken Senioren immer wieder Opfer Landgericht Zweibrücken: Vier Jahre Haft für Schockanrufer-Komplize Ein Mann muss wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs vier Jahre ins Gefängnis. Er hat nach Angaben des Landgerichts Zweibrücken Senioren um viel Geld gebracht. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

16:49 Uhr ++ 1. Mai: Gewerkschaften und Linke demonstrieren in Westpfalz ++

Westpfalz Zum Tag der Arbeit am 1. Mai rufen Gewerkschaften und linke Gruppen auch in der Westpfalz zu Kundgebungen auf. Unter dem Motto „Mach dich stark mit uns" findet morgen in Pirmasens im Strecktalpark ab 10 Uhr 30 eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds statt. Als Redner mit dabei ist der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Ebenfalls um 10 Uhr 30 veranstaltet der DGB in Kaiserslautern an der Kammgarn eine Veranstaltung zum Tag der Arbeit. Dort werden auch entlassene Mitarbeiter von einer Edekafiliale sprechen - Die Linke begeht den 1. Mai in Kaiserslautern mit einem Fest der Solidarität ab 14 Uhr auf dem Musikerplatz in der Pirmasenser Straße.

16:04 Uhr ++ Westpfalz-Campingplätze zum langen Wochenende ausgebucht ++ Die Campingplätze in der Westpfalz sind über das lange Wochenende gut ausgebucht. Am Büttelwoog (Dahn), im Moosalbtal (Steinalben) und am Sägemühlweiher (Trippstadt) sind keine Stellplätze mehr verfügbar. Am Clausensee (Waldfischbach-Burgalben) gibt es noch freie Zeltplätze. Die Betreiber melden zufriedene Vorausbuchungen für den Sommer und rechnen je nach Wetter mit weiteren Spontangästen.

14:47 Uhr ++ Clearinghaus: Kaiserslautern baut Wohnungshilfe aus ++ In Zukunft bekommen in Kaiserslautern noch mehr Menschen Hilfe, die sehr dringend eine Wohnung brauchen, weil sie sonst kein Dach über dem Kopf haben. Im sogenannten Clearinghaus konnten bislang ausschließlich Menschen vorübergehend wohnen, die von einer Zwangsräumung betroffen waren. Ab sofort richtet sich das Angebot aber zum Beispiel auch an Frauen, die ein Frauenhaus verlassen müssen. Auch Menschen, die kurz vor dem Sprung zurück in eine eigene Wohnung stehen, sollen dort Hilfe bekommen. Dafür wollen verschiedene Stellen in der Stadt enger zusammenarbeiten.

13:22 Uhr ++ Zweibrücken: Grundsteuer rauf? ++ Heute Abend wird der Stadtrat Zweibrücken erneut über die mögliche Erhöhung der Grundsteuer diskutieren. Die zuständige Behörde (ADD) hat den Haushalt der Stadt abgelehnt. Fest steht: Zweibrücken muss sparen, denn der Haushalt ist mit mehr als 27 Millionen Euro im Minus. SWR-Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten: In der Nähe von Zweibrücken - in Hornbach in der Südwestpfalz - eröffnet nächsten Monat eine ähnliche Klinik. Die Parkklinik Hornbach behandelt unter anderem Menschen mit Depressionen oder Burnout.

12:01 Uhr ++ 100.000 Fans des FCK würden gerne nach Köln ++ Der 1. FC Kaiserslautern mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga noch mit und das löst eine Welle der Euphorie in der gesamten Pfalz aus. Für das letzte Saisonspiel in Köln waren innerhalb weniger Minuten alle FCK-Auswärtstickets ausverkauft. Über 100.000 Menschen haben nach Vereinsangaben versucht, ein Ticket zu bekommen. Das seien sogar mehr gewesen als beim Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale in Berlin im vergangenen Jahr.

11:58 Uhr ++ Donnersbergkreis: Nach Vergewaltigung Kampf gegen Haarausfall ++ Marie-Christin Stark aus dem Donnersbergkreis wird vor ein paar Jahren vergewaltigt. Vor ein paar Monaten beginnen ihr die Haare auszufallen. Eine späte Reaktion auf den Schock. Alpocea Areata heißt die Krankheit. Trotz Glatze denkt sie aber nicht daran, sich zu verstecken. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, über ihre Krankheit zu informieren. Mit Erfolg. Ein internationaler Perückenhersteller hat sie entdeckt: als Model. Video herunterladen (125,6 MB | MP4)

11:13 Uhr ++ Das geht alles an Hexennacht und am Maifeiertag in der Westpfalz ++ Zur Hexennacht heute und am Maifeiertag gibt es in der Westpfalz wieder einige Veranstaltungen. In vielen Orten wird beispielsweise der Maibaum gestellt. Das wird natürlich auch gefeiert. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Events. SWR-Reporterin Sina Weber gibt einen Überblick:

10:44 Uhr ++ Evangelische Kirche der Pfalz beim Kirchentag in Hannover ++ Heute beginnt in Hannover der Deutsche Evangelische Kirchentag. Mit einem eigenen Programm ist auch die Evangelische Kirche der Pfalz bis 4. Mai vertreten. Sechs Pfarrerinnen aus der Pfalz vom Segensbüro "Blessed Pfalz" bieten an, Paare spontan am Maschsee in Hannover zu trauen. Das teilte die Kirchenverwaltung in Speyer mit. Zudem wollen sich Jugendliche mit einer Spenden-Fahrradtour für Projekte gegen Armut engagieren. Auch Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst aus Kaiserslautern wird vor Ort sein und an einer Podiumsdiskussion zum Thema sexualisierte Gewalt teilnehmen. Schließlich sei die Evangelische Kirche der Pfalz mit einem Stand im Forum "Überlebensfragen junger Menschen" vertreten. Die Organisatoren erwarten rund 100.000 Teilnehmende in Hannover.

8:55 Uhr ++ Dynamikum Pirmasens öffnet wieder ++ Nachdem das Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens wegen eines Bauschadens monatelang zu war, öffnet es morgen wieder. Die vergangenen Monate wurden auch genutzt, um einiges zu überarbeiten. Zum Beispiel die Cafeteria und die Ausstellung. Dort gibt es jetzt auch ein Luftkissenfahrzeug, an dem man lernen kann, wie Reibung funktioniert. Nach Angaben von Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher gibt es außerdem eine Sonderausstellung über Künstliche Intelligenz. Ende letzten Jahres war in der Ausstellung des Dynamikums ein Teil der Decke heruntergekommen. Das wurde in den vergangenen Monaten repariert. Neugemacht wurde nicht nur die kaputte Decke, sondern auch die Lichtsteuerung. Zur Wiedereröffnung bietet das Dynamikum bis 4. Mai einen Sondereintrittspreis von sechs Euro. Insgesamt gibt es 160 Exponate zu Naturwissenschaft und Technik.

7:43 Uhr ++ Wetter: Heute sonnig und warm, morgen sonnig und heiß ++ Heute scheint meistens die Sonne. Am Nachmittag wird's warm, bei 23 Grad im Pfälzerwald und bis 27 Grad an der Lauter. Morgen ebenfalls sonnig - und dann heiß statt warm: bis 29 Grad. Auch am Freitag meist noch freundlich und sehr warm. Am Wochenende wird es wechselhafter und zum Sonntag auch deutlich kühler. Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

7:17 Uhr ++ Neue Ausweise in Kaiserslautern: Passbild-Übergangsphase ++ Wer in Kaiserslautern einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen will, kann vorerst weiterhin ein eigenes Passbild mitbringen. Eigentlich sollen ab dem 1. Mai nur noch digitale Passbilder verwendet werden. Diese können entweder digital eingereicht oder an einem Foto-Automaten vor Ort in der Behörde gemacht werden. Weil es Lieferschwierigkeiten bei den Foto- Automaten gibt, akzeptiert das Bürgercenter Kaiserslautern aber vorerst weiterhin ausgedruckte Fotos. Die Übergangsfrist gilt bis zum 31. Juli.

7:04 Uhr ++ Männer müssen wegen Bedrohung ins Gefängnis ++ Vor dem Amtsgericht in Pirmasens sind zwei Männer wegen räuberischer Erpressung zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen ihr Opfer in Pirmasens in eine Wohnung gelockt und dort geschlagen und mit einer Axt bedroht haben. Ihr Ziel war es, 400 Euro von dem Mann zu erpressen. Als das Opfer flüchtete, folgten die Erpresser dem Mann, nur um ihn erneut mit dem Tod zu bedrohen, sollte er nicht zahlen. Das Opfer erlitt mehrere Platzwunden, Geld zahlte er keines. Die Erpresser sind jeweils zu zwei Jahren und zehn Monaten sowie drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

6:42 Uhr ++ Geringes Einkommen: Familien werden im Kreis Südwestpfalz beraten ++ In Waldfischbach-Burgalben gibt es ab heute erstmals eine Beratung für Familien mit geringem Einkommen. Angeboten wird die Sprechstunde vom "Lokalen Bündnis für Familie im Landkreis Südwestpfalz". Ziel ist es, Familien zu beraten, ob und welche zusätzlichen finanziellen Leistungen sie beantragen können. Nach Auskunft des Kreises Südwestpfalz wüssten nämlich viele Familien gar nicht, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können. Die Beratung ist kostenlos und findet heute von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach-Burgalben statt. Weitere Termine sind für den 2. Juli und 27. August geplant. Um eine Anmeldung wird gebeten.

6:20 Uhr ++ Neues Sicherheitskonzept für den Maimarkt in Pirmasens ++ Riesenrad, Zuckerwatte und jede Menge Trubel – in Pirmasens startet heute wieder der beliebte Maimarkt. Damit sich alle sicher fühlen können, wurde das Sicherheitskonzept dieses Jahr deutlich verstärkt. SWR-Reporter Sebastian Zobel mit den Details.

Der Maimarkt in Pirmasens läuft bis zum 11. Mai.