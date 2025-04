Blog: 100.000 Fans des FCK wollten nach Köln, das geht an Hexennacht und 1. Mai im Westen der Pfalz, Maimarkt Pirmasens startet

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

13:22 Uhr ++ Zweibrücken: Grundsteuer rauf? ++ Heute Abend wird der Stadtrat Zweibrücken erneut über die mögliche Erhöhung der Grundsteuer diskutieren. Die zuständige Behörde (ADD) hat den Haushalt der Stadt abgelehnt. Fest steht: Zweibrücken muss sparen, denn der Haushalt ist mit mehr als 27 Millionen Euro im Minus. SWR-Reporterin Jessica Cichy mit den Einzelheiten: In der Nähe von Zweibrücken - in Hornbach in der Südwestpfalz - eröffnet nächsten Monat eine ähnliche Klinik. Die Parkklinik Hornbach behandelt unter anderem Menschen mit Depressionen oder Burnout. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:01 Uhr ++ 100.000 Fans des FCK würden gerne nach Köln ++ Der 1. FC Kaiserslautern mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga noch mit und das löst eine Welle der Euphorie in der gesamten Pfalz aus. Für das letzte Saisonspiel in Köln waren innerhalb weniger Minuten alle FCK-Auswärtstickets ausverkauft. Über 100.000 Menschen haben nach Vereinsangaben versucht, ein Ticket zu bekommen. Das seien sogar mehr gewesen als beim Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale in Berlin im vergangenen Jahr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 12:30 Uhr.

11:58 Uhr ++ Donnersbergkreis: Frau kämpft nach Vergewaltigung gegen Haarausfall ++ Marie-Christin Stark aus dem Donnersbergkreis wird vor ein paar Jahren vergewaltigt. Vor ein paar Monaten beginnen ihr die Haare auszufallen. Eine späte Reaktion auf den Schock. Alpocea Areata heißt die Krankheit. Trotz Glatze denkt sie aber nicht daran, sich zu verstecken. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, über ihre Krankheit zu informieren. Mit Erfolg. Ein internationaler Perückenhersteller hat sie entdeckt: als Model. Video herunterladen (125,6 MB | MP4)

11:13 Uhr ++ Das geht alles an Hexennacht und am Maifeiertag in der Westpfalz ++ Zur Hexennacht heute und am Maifeiertag gibt es in der Westpfalz wieder einige Veranstaltungen. In vielen Orten wird beispielsweise der Maibaum gestellt. Das wird natürlich auch gefeiert. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Events. SWR-Reporterin Sina Weber gibt einen Überblick: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 10:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Evangelische Kirche der Pfalz beim Kirchentag in Hannover ++ Heute beginnt in Hannover der Deutsche Evangelische Kirchentag. Mit einem eigenen Programm ist auch die Evangelische Kirche der Pfalz bis 4. Mai vertreten. Sechs Pfarrerinnen aus der Pfalz vom Segensbüro "Blessed Pfalz“ bieten an, Paare spontan am Maschsee in Hannover zu trauen. Das teilte die Kirchenverwaltung in Speyer mit. Zudem wollen sich Jugendliche mit einer Spenden-Fahrradtour für Projekte gegen Armut engagieren. Auch Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst aus Kaiserslautern wird vor Ort sein und an einer Podiumsdiskussion zum Thema sexualisierte Gewalt teilnehmen. Schließlich sei die Evangelische Kirche der Pfalz mit einem Stand im Forum "Überlebensfragen junger Menschen“ vertreten. Die Organisatoren erwarten rund 100.000 Teilnehmende in Hannover. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 9:30 Uhr.

8:55 Uhr ++ Dynamikum Pirmasens öffnet wieder ++ Nachdem das Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens wegen eines Bauschadens monatelang zu war, öffnet es morgen wieder. Die vergangenen Monate wurden auch genutzt, um einiges zu überarbeiten. Zum Beispiel die Cafeteria und die Ausstellung. Dort gibt es jetzt auch ein Luftkissenfahrzeug, an dem man lernen kann, wie Reibung funktioniert. Nach Angaben von Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher gibt es außerdem eine Sonderausstellung über Künstliche Intelligenz. Ende letzten Jahres war in der Ausstellung des Dynamikums ein Teil der Decke heruntergekommen. Das wurde in den vergangenen Monaten repariert. Neugemacht wurde nicht nur die kaputte Decke, sondern auch die Lichtsteuerung. Zur Wiedereröffnung bietet das Dynamikum bis 4. Mai einen Sondereintrittspreis von sechs Euro. Insgesamt gibt es 160 Exponate zu Naturwissenschaft und Technik. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 8:30 Uhr.

7:43 Uhr ++ Wetter: Heute sonnig und warm, morgen sonnig und heiß ++ Heute scheint meistens die Sonne. Am Nachmittag wird's warm, bei 23 Grad im Pfälzerwald und bis 27 Grad an der Lauter. Morgen ebenfalls sonnig - und dann heiß statt warm: bis 29 Grad. Auch am Freitag meist noch freundlich und sehr warm. Am Wochenende wird es wechselhafter und zum Sonntag auch deutlich kühler. Video herunterladen (27,5 MB | MP4) Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 7:30 Uhr.

7:17 Uhr ++ Neue Ausweise in Kaiserslautern: Passbild-Übergangsphase ++ Wer in Kaiserslautern einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen will, kann vorerst weiterhin ein eigenes Passbild mitbringen. Eigentlich sollen ab dem 1. Mai nur noch digitale Passbilder verwendet werden. Diese können entweder digital eingereicht oder an einem Foto-Automaten vor Ort in der Behörde gemacht werden. Weil es Lieferschwierigkeiten bei den Foto- Automaten gibt, akzeptiert das Bürgercenter Kaiserslautern aber vorerst weiterhin ausgedruckte Fotos. Die Übergangsfrist gilt bis zum 31. Juli. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 6:30 Uhr.

7:04 Uhr ++ Männer müssen wegen Bedrohung ins Gefängnis ++ Vor dem Amtsgericht in Pirmasens sind zwei Männer wegen räuberischer Erpressung zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen ihr Opfer in Pirmasens in eine Wohnung gelockt und dort geschlagen und mit einer Axt bedroht haben. Ihr Ziel war es, 400 Euro von dem Mann zu erpressen. Als das Opfer flüchtete, folgten die Erpresser dem Mann, nur um ihn erneut mit dem Tod zu bedrohen, sollte er nicht zahlen. Das Opfer erlitt mehrere Platzwunden, Geld zahlte er keines. Die Erpresser sind jeweils zu zwei Jahren und zehn Monaten sowie drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Geringes Einkommen: Familien werden im Kreis Südwestpfalz beraten ++ In Waldfischbach-Burgalben gibt es ab heute erstmals eine Beratung für Familien mit geringem Einkommen. Angeboten wird die Sprechstunde vom "Lokalen Bündnis für Familie im Landkreis Südwestpfalz“. Ziel ist es, Familien zu beraten, ob und welche zusätzlichen finanziellen Leistungen sie beantragen können. Nach Auskunft des Kreises Südwestpfalz wüssten nämlich viele Familien gar nicht, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können. Die Beratung ist kostenlos und findet heute von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach-Burgalben statt. Weitere Termine sind für den 2. Juli und 27. August geplant. Um eine Anmeldung wird gebeten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Neues Sicherheitskonzept für den Maimarkt in Pirmasens ++ Riesenrad, Zuckerwatte und jede Menge Trubel – in Pirmasens startet heute wieder der beliebte Maimarkt. Damit sich alle sicher fühlen können, wurde das Sicherheitskonzept dieses Jahr deutlich verstärkt. SWR-Reporter Sebastian Zobel mit den Details.

Der Maimarkt in Pirmasens läuft bis zum 11. Mai. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:35 Uhr ++ Kaiserslautern testet neue Skateanlage am Benzinoring ++ Ab morgen gibt es für Skater in Kaiserslautern eine neue Skateanlage. Sie steht auf einem Parkplatz im Benzinoring. Skater aus der Stadt haben sich für das Projekt stark gemacht. Bei der Anlage handelt es sich aber erst mal nur um eine temporäre Skatebahn. Die Stadt will testen, ob der gewählte Standort passt. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) freut sich über das Projekt: Ab 17 Uhr wird die Einweihung morgen an der Anlage in Kaiserslautern mit Musik und Catering gefeiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 17:30 Uhr.

17:32 Uhr ++ SWR-Landesschau im Hospiz Rockenhausen ++ Hekim Kar leitet eine Kfz-Werkstatt, die Teil einer Behindertenwerkstätte ist. Der gebürtige Kurde Hekim Kar engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Hospiz in Rockenhausen. Dafür danken ihm die Mitarbeiter des Hospizes und seine Chefin vor laufenden Kameras: Video herunterladen (182,3 MB | MP4)

17:00 Uhr ++ Polizei stoppt Verkehr auf A6 – Rehkitz bei Grünstadt gerettet ++ Die Polizei hat auf der A6 bei Grünstadt ein kleines Rehkitz gerettet, dass sich auf der Fahrbahn verirrt hatte. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei alarmiert. Die Polizei sperrte die Fahrbahn ab, damit dem Kitz nichts passiert und sie es einfangen können. kurzzeitig ab, um das Tier nicht zu gefährden und einzufangen. Die Polizei übergab es einem Förster, der sich jetzt um das kleine Reh kümmert. Grünstadt Autobahn wegen "Bambi" gesperrt Grünstadt: Polizei rettet Rehkitz von Autobahn Eine Geschichte fast wie im Film hat sich am Montagmorgen auf der A6 bei Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim abgespielt. Dorthin hatte sich laut Polizei ein Rehkitz verirrt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 16:30 Uhr.

16:20 Uhr ++ Pfalztheater Kaiserslautern: Neuer Spielplan mit Highlights für alle ++ Heute wurde der neue Spielplan des Pfalztheaters in Kaiserslautern vorgestellt. Das Programm bietet viel Abwechslung mit Oper, Konzerten, Schauspiel und Tanz. SWR-Reporterin Jessica Cichy war dabei und weiß, welche Highlights es in der kommenden Saison geben wird: Außerdem ermöglich das Projekt "Wege ins Pfalztheater" Kindern und Jugendlichen mit Bildungsbenachteiligung durch Workshops, Probenbesuche und eigene kreative Prozesse den Zugang zur Theaterwelt. Gefördert durch den Bund entwickeln die Teilnehmenden unter Anleitung der Schauspielerin Josephine Raschke ein eigenes Stationentheater, das im Oktober 2025 Premiere feiert. Kooperationspartner sind das Pfalztheater, die Lebenshilfe, das evangelische Jugendhilfezentrum und die Stadt Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:30 Uhr ++ Pfälzer Landwirte sitzen auf Gemüsebergen ++ Landwirte in der Pfalz kämpfen aktuell mit Absatzschwierigkeiten bei Gemüse. Trotz früherer Ernte durch das gute Wetter konkurrieren sie mit ausländischen Erzeugern, deren Ware weiterhin den Markt dominiert, so Pfalzmarkt-Vertriebsvorstand Reinhard Oerther. Die regionale Ernte trifft auf ein Überangebot, das Preise und Nachfrage belastet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 15:30 Uhr.

14:43 Uhr ++ Pallmann-Verhandlungen: Zweibrücken kämpft um Firmenerhalt ++ Das Maschinenbau-Unternehmen Pallmann in Zweibrücken verhandelt intensiv über den Kauf eines eigenen Firmengeländes. Hintergrund ist, dass das bisher genutzte Gelände beim Besitzerwechsel vor sieben Jahren nicht mitverkauft wurde. Laut Geschäftsführern sind die Verträge bereits ausgearbeitet, aber noch nicht unterschrieben. In den kommenden Wochen soll Klarheit über den Standorterhalt folgen. Ein möglicher Wegzug würde 300 Arbeitsplätze gefährden. Oberbürgermeister Kurt Pirmann setzt sich aktiv für den Verbleib des Unternehmens ein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 14:30 Uhr.

13:52 Uhr ++ Kaninchen hoppeln der Polizei in Pirmasens davon ++ Zwei herrenlose Kaninchen haben am späten Sonntagabend mehrere Polizisten in Pirmasens auf Trab gehalten. Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil die Tiere auf der Straße hoppelten. Nach mehreren Versuchen konnten die Polizisten die Nager einfangen und am Montag dem Tierheim Pirmasens übergeben. Hinweise auf den Tierhalter gebe es bislang noch nicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 12:30 Uhr.

13:01 Uhr ++ Immer mehr Schwimmbäder öffnen im Westen der Pfalz ++ Die Freibadsaison in der Westpfalz nimmt langsam Fahrt auf. Ab Donnerstag öffnen nach und nach die Schwimmbäder. In einigen musste über den Winter saniert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:11 Uhr ++ Neue Regeln für Biomüll in Pirmasens ++ Ab 1. Mai gelten in Pirmasens neue Regeln für die Entsorgung von Biomüll. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Maas (CDU) kann die Müllabfuhr Tonnen ungeleert stehenlassen, wenn der Anteil von falschem Müll mehr als drei Prozent beträgt. Da dieser Müll trotz allem entsorgt werden muss, entstehen der Stadt zusätzliche Kosten. Um das zu verhindern, wird Pirmasens künftig spezielle Fahrzeuge für die Müllabfuhr einsetzen, erklärt Maas: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 11:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ Kaiserslautern: Bürgermeister zu möglicher Videoüberwachung ++ In Kaiserslautern soll künftig KI-gestützte Videoüberwachung im öffentlichen Raum getestet werden. Das hat der Stadtrat gestern mehrheitlich beschlossen. Sehr zur Freude von Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), der das Projekt in die Wege leiten wird. Die KI-Technik soll im Bereich der Mall, der Fußgängerzone in der Fackelstraße sowie dem Rathaus-Vorplatz und dem Platz am Theater zum Einsatz kommen. Die Kameras können dort künftig bestimmte Verhaltensmuster wie Schläge und Tritte automatisch erkennen und scharfe Bilder an die Polizei liefern. Die entscheidet dann, ob sie vor Ort eingreifen muss. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:49 Uhr ++ Gelber Hubschrauber bei Zweibrücken im Einsatz: Die ADAC-Luftrettung beim Training ++ Im Notfall muss es schnell gehen und vor allem: Alle Abläufe müssen sitzen. Genau das wird noch bis Mittwoch auf dem Flugplatz in Zweibrücken geübt. Inklusive Abseilen aus dem Hubschrauber. Das gilt natürlich auch für die ADAC Luftrettung. Sebastian Grom und Florens Herbst berichten. Video herunterladen (44,3 MB | MP4)

9:01 Uhr ++ Männer verprügeln Kind in Homburg ++ Auf einem Spielplatz in Homburg haben gestern Abend zwei junge Männer einen Jungen angegriffen. Laut Polizei haben die beiden am frühen Abend einen 12-Jährigen mit Schlägen ins Gesicht und in den Rückem verletzt. Zu dem Übergriff kam es im Stadtteil Erbach auf einem Spielplatz. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern. Die beiden Angreifer sind unerkannt entkommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.04.2025 um 8:30 Uhr.