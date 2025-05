Blog: FCK will im Aufstiegsrennen bleiben, Brand in Entsorgungsbetrieb im Kreis Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

11:30 Uhr ++ Westricher Leistungsschau in Ramstein-Miesenbach ++ In Ramstein-Miesenbach findet heute und morgen die Westricher Leistungsschau statt. Über 50 Firmen, Händler und Aussteller präsentieren im Congress Center und im Stadtzentrum verschiedene Waren und Dienstleistungen. Für Besucher gibt es über das Wochenende Street-Food, eine Auto- und Motorrad-Show sowie Live-Musik am Marktplatz. Heute hat die Messe von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Morgen geht es schon um 11 Uhr los. Parallel zur Westricher Leistungsschau ist morgen auch noch verkaufsoffener Sonntag in Ramstein-Miesenbach.

11:30 Uhr ++ Donnersberger Literaturtage beginnen ++ Der Donnersbergkreis steht ab heute im Zeichen der Literatur. Im gesamten Kreis finden Lesungen und Veranstaltungen zu den Donnersberger Literaturtage statt. Bis Ende November gibt es deshalb viele Veranstaltungen rund ums Lesen. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker fasst im Audio die Höhepunkte zusammen.

10:30 Uhr ++ 12-Jähriger aus Kaiserslautern veranstaltet eigene Pflanzenbörse ++ Benjamin Farsadpour aus Kaiserslautern ist zwölf Jahre alt - und leidenschaftlicher Gärtner. In seinem Wintergarten zieht er exotische Gemüsesorten ganz ohne Chemie groß. Die verkauft er im Hof und spart damit auf seinen Traum. Video herunterladen (88,1 MB | MP4)

9:30 Uhr ++ Waldbrandübung in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ++ Einen Waldbrand bekämpfen und im Ernstfall richtig reagieren - das trainieren die Freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden heute. Geübt wird direkt im Wald bei Oberwiesen im Donnersbergkreis. Wie Wege markiert werden im Einsatzgebiet, wie der Verkehr organisiert und natürlich auch wie ein Waldbrand selbst gelöscht werden kann. Besonderes Augenmerk soll bei der Übung auch darauf liegen, wo mitten im Wald Löschwasser organisiert und nutzbar gemacht werden kann.

7:30 Uhr ++ Sportereignisse in der Westpfalz ++ Das erste Wochenende im Mai bringt wieder das ein oder andere Sportereignis. Die Oberligamannschaft des FCK empfängt heute um 15:30 Uhr das Team des FV Eppelborn. Der SV Morlautern spielt zur gleichen Zeit in Diefflen. Und Darts wird heute auch noch gespielt: Um 15 Uhr spielt der DV Kaiserslautern gegen den Dartclub Hawks Vilsbiburg, um 18 Uhr geht es dann gegen die Torpedos aus Bayern.

6:30 Uhr ++ Modenschau in Alexanderskirche in Zweibrücken ++ In Zweibrücken wird die protestantische Alexanderskirche heute Abend zum Laufsteg. Bei der Modenschau in der Kirche wird nachhaltige Mode gezeigt. Außerdem auch Schmuck, der zum Großteil aus recyceltem Material hergestellt wird. Das Ganze steht unter dem Motto: Modeschöpferinnen für die Schöpfung. Die Idee dazu hatte das Pirmasenser Model Karin Wadle. Sie hofft, dass die Modenschau mehr Bewusstsein für nachhaltige und faire Mode schafft. Die Modenschau in der Zweibrücker Alexanderskirche beginnt heute Abend um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu der Modenschau gab es auch Kritik. Im Internet hatten einige Gemeindemitglieder gefragt, ob eine Kirche der richtige Ort für eine Modenschau sei. Was die Kirche darauf antwortet, können Sie hier nachlesen.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Wochenende in der Westpfalz ++ Die Sonne zeigt sich heute nur noch selten in der Pfalz. Im Laufe des Tages gibt es schon einzelne Schauer - ab dem Nachmittag kann es kräftige Schauer und sogar Gewitter geben. Die Temperaturen liegen dazu heute nur noch zwischen 20 und 23 Grad. Morgen wird es mit 15 Grad noch kühler. Dazu kann es weiter gelegentliche Schauer geben.

6:30 Uhr ++ Brand bei Entsorgungsbetrieb in Sembach im Kreis Kaiserslautern ++ In Sembach im Kreis Kaiserslautern hat am frühen Abend in einem Entsorungsbetrieb Müll gebrannt - und zwar laut Feuerwehr rund 200 Tonnen. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, Gefahrstoffe seien aber nicht in der Luft gemessen worden. Die Bevölkerung wurde über Apps vor der Rauchentwicklung gewarnt. In der Nacht hat die Feuerwehr nur noch einzelne Glutnester bekämpft. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

18:12 Uhr ++ Sorgt sicher für Aufsehen: Urteil um Handwerker-Kosten im Kreis Bad Dürkheim ++ Das Landgericht Frankenthal hat ein Urteil veröffentlicht, das nach Ansicht des Gerichts in Handwerksbetrieben für Aufsehen sorgen dürfte. Handwerker können ihr komplettes Honorar verlieren, wenn sie ihre Kunden nicht über das gesetzliche Widerrufsrecht belehren. Ein Kunde aus dem Kreis Bad Dürkheim hatte einen Gartenbaubetrieb beauftragt, ein verwildertes Grundstück aufzuräumen. Der Auftrag war fünf Monate später erledigt, danach gab es Streit über die Rechnung in Höhe von 19.000 Euro. Der Gartenbesitzer annullierte den Auftrag und zahlte nichts. Und zwar völlig zurecht, urteilte das Landgericht Frankenthal. Denn der Handwerker hatte versäumt, darauf hinzuweisen, dass der Auftrag nur innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden kann. In solch einem Fall gilt eine Widerrufsfrist von einem Jahr und zwei Wochen, die der Auftraggeber eingehalten hat. Nach europäischem Verbraucherschutzrecht kann der Gartenbauer keinen Ausgleich für seine Arbeit verlangen. Die Frankenthaler Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Berufung gegen das Urteil ist beim Oberlandesgericht möglich.

16:22 Uhr ++ Mann in Kaiserslautern mit Schreckschuss-Waffe angegriffen ++ In der vergangenen Nacht ist ein 28-jähriger Mann in Kaiserslautern von drei Personen angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist gegen 1 Uhr in der Klosterstraße eine Gruppe auf den Mann zugelaufen und habe ihn ohne Vorwarnung geschlagen. Anschließend soll einer der Angreifer eine Schreckschuss-Waffe gezogen und auf den Mann geschossen haben. Dabei wurde das Opfer an der Hand und an den Beinen verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.

15:21 Uhr ++ Sanierung der alten B10: Contwigs Bürgermeisterin ist erleichtert ++ Zweibrücken will nun doch die Sanierung der alten B10 in Richtung Contwig angehen. Der Stadtrat hat die Sanierung der kaputten Straße in den Haushalt aufgenommen. Sehr zur Erleichterung von Contwigs Bürgermeisterin Nadine Brinette (CDU): 190.000 Euro plant die Stadt Zweibrücken für die Sanierung ein. Der Rest soll durch Fördermittel zusammenkommen. Die Straße auf dem Zweibrücker Gebiet soll nun abgefräst und neu asphaltiert werden. Wegen der Schäden dürfen Autofahrer auf der etwa ein Kilometer langen Strecke zurzeit nur Tempo 20 fahren. Radfahrer müssen sogar absteigen.

14:07 Uhr ++ Hexennacht mit Folgen in Wolfstein ++ Die Hexennacht, die Nacht auf den ersten Mai, ist überwiegend ruhig verlaufen in der Westpfalz - nur in Wolfstein musste die Polizei eingreifen. Dort haben Unbekannte fünf Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei hat die Stellen abgesichert und die Gullydeckel wieder eingesetzt. Für Fahrrad- und Autofahrer eine sehr gefährliche Situation. Außerdem ist ein Telefonverteilerkasten schwer beschädigt worden. Weil das weit über normale Streiche rausgeht, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

13:05 Uhr ++ BASF mit leichtem Gewinn ++ Viele Menschen aus der Westpfalz arbeiten bei der BASF. Der Chemiekonzern hat seine Aktionäre am Freitag nicht mehr zur Großveranstaltung nach Mannheim eingeladen. Die digitale Veranstaltung läuft seit 10 Uhr. Der Chemiekonzern ist mit einem leichten Gewinnrückgang ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist im ersten Quartal zurückgegangen - um rund drei Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.

11:25 Uhr ++ Bürger in Kirchheimbolanden bekommen App ++ Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden will Bürger künftig auch übers Smartphone erreichen. Jeder Ort der Verbandsgemeinde und die Stadt Kirchheimbolanden haben jetzt eigene Apps. Dort finden Bürger zum Beispiel Infos zur Verwaltung, zu Notdiensten, zu Baustellen oder Veranstaltungshinweise. In den kommenden Monaten sollen auch noch weitere Funktionen und Inhalte dazukommen. Die Apps der VG Kirchheimbolanden gibt es kostenlos in den App-Stores.

10:13 Uhr ++ Kleckern mit Ton und Kaffee: Neues Töpfercafé in Kaiserslautern ++ Unternehmensgründungen sollen leichter werden. Das steht im Koalitionsvertrag. In Rheinland- Pfalz ist die Zahl Neugründungen zuletzt gestiegen. In Kaiserslautern hat zum Beispiel ein Töpfercafé eröffnet. Video herunterladen (143,2 MB | MP4)

8:34 Uhr ++ Kritik an Modenschau in Zweibrücken: Kirche nicht nur "Raum für Gottesdienste" ++ In Zweibrücken hat eine geplante Modenschau in einer Kirche für Kritik gesorgt. Bei dem Event morgen Abend in der protestantischen Alexanderskirche geht es nicht um die neuesten Trends, sondern um nachhaltige Mode. Nachdem die Veranstaltung bekannt wurde, hat es laut Dekanat unter anderem negative Kommentare in den Sozialen Netzwerken gegeben. Von den Kritikern wurde beispielsweise in Frage gestellt, ob die Kirche der passende Ort für eine Modenschau sei. Oliver Duymel, ein Sprecher des protestantischen Dekanats Zweibrücken, sagt, dass die Kirche sich mehr öffnen muss, um auch in Zukunft Menschen zu erreichen.

6:30 Uhr ++ "Sinne der Kunst" im Zellertal "Sinne der Kunst" - so heißt eine Kunsthandwerkermesse, die heute zum ersten Mal im Schlossgut Lüll in Wachenheim im Zellertal stattfindet. Das besondere: Die Kunsthandwerker stellen nicht nur ihre Werke aus, sondern die Besucher können auch selbst eigene Kunstwerke erstellen und mit nach Hause nehmen. Außerdem sind 14 Tätowierer mit dabei, die spontan Entschlossenen ein Tattoo stechen können. Die Ausstellung im Zellertal beginnt heute um 12 und geht bis 20 Uhr.

6:30 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Enkenbach ++ Erneut fallen in der Westpfalz Züge aus. Dieses Mal betroffen: Die Strecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn. Dort fahren ab heute und bis zum 22. Mai ab 21 Uhr keine Züge mehr. Dafür verantworlich sind laut der Deutschen Bahn unter anderem Bauarbeiten im Bahnknoten Kaiserslautern.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Freitag ++ Heute scheint in der Pfalz weit verbreitet die Sonne. Dazu wird es fast sommerlich warm mit Werten zwischen 27 und 30 Grad. Am Wochenende wird es wechselhafter mit Sonne, aber auch teils kräftigem Regen und Gewittern. Dazu wird es deutlich kühler - morgen bis 24, am Sonntag höchstens 15 Grad.

13:00 Uhr ++ Westpfalz: Arbeitslosigkeit im April weiter gesunken ++ In der Westpfalz sind im April etwas weniger Menschen arbeitslos gewesen