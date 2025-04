Blog: Auto quetscht Mann in Pirmasens ein, Eichenprozessionsspinner wird bekämpft, Zukunft von Batteriezellfabrik in KL ungewiss

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

13:48 Uhr ++ Mann beim Verladen seines Autos in Pirmasens schwer verletzt ++ Ein Mann ist in Pirmasens schwer verletzt worden, als er sein Auto verladen wollte. Nach Angaben der Polizei riss das Seil einer Winde und der Wagen rollte rückwärts. Der Mann wollte den Wagen noch aufhalten, wurde dann aber zwischen dem Auto und einer Wand eingeklemmt. Er konnte noch einen Freund anrufen, dieser verständigte den Rettungsdienst. Der Mann musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 13:30 Uhr.

12:41 Uhr ++ Automatisierter Einkaufsmarkt für Pirmasens ++ Die Supermarktkette "Wasgau" aus der Südwestpfalz will in Pirmasens einen automatisierten Einkaufsmarkt bauen. Dort wird es kein Verkaufspersonal geben, die Kunden müssen ihre Waren selbst einscannen und an einem Kassenautomaten bezahlen. Geplant ist, dass der Markt in der Innenstadt von Pirmasens in der zweiten Jahreshälfte öffnet. Sollte das Projekt funktionieren, könnten in Zukunft weitere solcher Läden entstehen - zum Beispiel in Dörfern auf dem Land. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:28 Uhr ++ Pirmasens geht gegen Eichenprozessionsspinner vor ++ Diese Woche geht die Stadt Pirmasens gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Laut Angaben der Stadt soll die Raupe mit einem biologischen Sprühnebel bekämpft werden. Experten besprühen Eichen auf Schulhöfen, Kindergärten und Spielplätzen vorsorglich mit dem Spritzmittel, um die Ausbreitung der Raupe zu verhindern. Das Mittel sorgt dann dafür, dass die Eichenprozessionsspinner aufhören zu fressen und sterben. Für Menschen und Haustiere ist es jedoch absolut ungefährlich. Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsraupe, die bei Menschen und Haustieren Allergien und Reizungen der Haut sowie der Atemwege auslösen kann. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:35 Uhr ++ Nächster Bauabschnitt für das Projekt "Neue Stadtmitte" ++ In der Innenstadt von Kaiserslautern beginnt heute der nächste Bauabschnitt für das Projekt "Neue Stadtmitte". Das bedeutet, dass man nicht mehr über die Spittelstraße am Pfalztheater vorbei zum Stiftsplatz fahren kann. In der anderen Richtung geht es aber – und auch die Zufahrt zum Parkhaus des Pfalztheaters ist frei. Der zweite Bauabschnitt soll im Spätsommer fertig sein. In der Innenstadt von Kaiserslautern wird gerade der Bereich rund um die Fruchthalle umgebaut – dort sollen künftig nur noch Busse fahren. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 09:30 Uhr.

6:12 Uhr ++ Brand in Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ++ Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern hat am Abend einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war der Brand aus bisher ungeklärter Ursache in einem Haus in der Fabrikstraße ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Wegen des starken Rauches mussten die Bewohner des Hauses bei Freunden und Familien die Nacht verbringen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 06:30 Uhr.

16:32 Uhr ++ Neue Wander-App für Bliesgau ++ "Bliesgau Pfadfinder" – so heißt eine neue Wander-App für den Saar-Pfalz-Kreis. In ihr finden Interessierte Vorschläge für Wandertouren in der Region rund um Blieskastel und das Biosphärenreservat Bliesgau. Die Wanderwege sind insgesamt rund 700 Kilometer lang. Die App zeigt auch spezielle Touren an – zum Beispiel für Familien. Die App "Bliesgau Pfadfinder" ist kostenlos. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 16:30 Uhr.

15:46 Uhr ++ Seniorenmesse in Pirmasens ++ "Aktiv im Alter" – unter diesem Motto steht morgen eine Seniorenmesse in Pirmasens. Dabei können sich Interessierte bei Vorträgen zum Beispiel darüber informieren, wie man damit umgehen sollte, wenn Betrüger den sogenannten Enkeltrick am Telefon versuchen. Außerdem wird an 40 Ständen zum Beispiel über gesunde Ernährung informiert – oder wie Senioren in der Region ihre Freizeit gestalten können. Die Seniorenmesse "Aktiv im Alter" beginnt morgen um neun Uhr in der Festhalle in Pirmasens. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:32 Uhr ++ Initiative will freie Kunst- und Kulturszene KL stärken ++ Eine neue Initiative will in Kaiserslautern die freie Kunst- und Kulturszene stärken und bekannter machen - auch über die Stadtgrenzen hinaus. Deshalb plant die Initiative für nächstes Jahr eine mehrtägige Kunst-Aktion. Nächstes Jahr im Sommer soll es eine Art Kunstspaziergang - einen sogenannten Artwalk - durch die Innenstadt von Kaiserslautern geben. Bedeutet: Verschiedene Orte, an denen Kunst angeboten wird. Zum Beispiel Straßenmusik, Theater auf öffentlichen Plätzen, Ausstellungen in leerstehenden Räumen oder Lesungen in Geschäften. Mitmach-Aktionen soll es auch geben, Zeichenkurse zum Beispiel. Es gibt schon viele Ideen und die müssen jetzt in ein fixes Konzept gebracht werden. Dafür will sich die Initiative für die freie Kulturszene in Lautern auch mit der Stadt austauschen. Es geht unter anderem um die Finanzierung und das konkrete Datum für die Kunst-Aktion. Ende Juni oder Ende August nächsten Jahres könnte die dann stattfinden. Die Aktion soll nächstes Jahr auch Teil des 750-jährigen Stadtjubiläum von Kaiserslautern werden. Perspektivisch soll es das Programm dann einmal im Jahr geben. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 15:30 Uhr.

13:27 Uhr ++ Eltern von getöteter 15-Jährigen aus Pirmasens legen Revision ein ++ Das Mainzer Landgericht hatte vor einigen Tagen ein Ehepaar aus Pirmasens zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie ihre Tochter umgebracht hatten. Die beiden haben jetzt Revision gegen das Urteil eingelegt. Laut Gericht hatte die Mutter die 15-Jährige in der Wohnung in Pirmasens gefesselt und mit Tabletten ruhiggestellt. Dann brachten die Eltern das Mädchen an den Rhein bei Worms, wo der Vater die Tochter würgte und die Bewusstlose in den Rhein warf. In der Urteilsbegründung hieß es, die Eltern hätten ihre Tochter als Störenfried empfunden. Jetzt muss der Bundesgerichtshof entscheiden, ob er die Revision zulässt.

12:28 Uhr ++ Geldspenden für "Ärzte für die Westpfalz" gesucht ++ Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" bittet um finanzielle Unterstützung. Ziel des Vereins ist es, etwas gegen den Ärztemangel in der Region zu tun. Dafür braucht der Verein aber Geld. "Ärzte für die Westpfalz" ermöglicht jungen Menschen ein Medizinstudium in Ungarn - samt Stipendium. Ganz ohne Einser Abi und komplett in Deutsch. Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten für mindestens drei Jahre in der Westpfalz oder dem Kreis Bad Kreuznach als Ärzte zu praktizieren. Das Stipendium kostet pro Jahr und Student etwa 15.000 Euro. Pro Jahr schickt der Verein bis zu 16 junge Menschen zum Medizinstudium. Damit das auch weiterhin möglich ist, sucht "Ärzte für die Westpfalz" Geldspender. Wie und wo man spenden kann, ist auf der Internetseite des Vereins zu finden. Spenden kann jeder, der möchte - egal, ob Privatleute oder Firmen.

12:17 Uhr ++ Pirmasenser Aktion "Rauchfrei im Mai" ++ Die Stadt Pirmasens ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an der Aktion "Rauchfrei im Mai" zu beteiligen. Die Aktion wird unter anderem von der Deutschen Krebshilfe durchgeführt und soll Menschen dabei unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören. Morgen um 18 Uhr gibt es in der Jugend- und Drogenberatung in Pirmasens ein kostenloses Gruppentreffen, bei dem in persönlichen Gesprächen der Rauchstopp erleichtert werden soll. Für die Aktion "Rauchfrei im Mai" kann man sich im Internet anmelden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:41 Uhr ++ Das sagen die Fans zum Trainerwechsel beim FCK ++ Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mitten im Kampf um den Aufstieg von Trainer Markus Anfang getrennt. Für ihn übernimmt Torsten Lieberknecht. Für viele Fans kommt der Trainerwechsel überraschend. Wir haben uns mal in Kaiserslautern umgehört, was die Menschen in der Stadt über den Trainerwechsel denken.

8:48 Uhr ++ Küche im Westpfalz-Klinikum schließt ++ Für Patientinnen und Patienten im Westpfalz-Klinikum soll voraussichtlich ab Mai 2026 ein externer Essenslieferant kochen. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat sich das Klinikum nun definitiv entschieden, die Küche auszulagern. Dadurch können laut Klinikum in den kommenden vier Jahren voraussichtlich mehr als sechs Millionen Euro eingespart werden. Alle Standorte sind davon betroffen - Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Wer für die Essenslieferungen dann zuständig sein wird, ist aber noch nicht klar. Vergangenen Herbst hatte das Westpfalz-Klinikum mitgeteilt, dass die Küche aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden soll. Das Klinikum will viele Küchenmitarbeiter in anderen Bereichen des Krankenhauses weiter beschäftigen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 08:30 Uhr.

8:39 Uhr ++ Bundesstraße bei Marnheim nach Unfall wieder frei ++ Nach dem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Marnheim und dem Ortsteil Froschauerhof im Donnersbergkreis sind nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt, ist jetzt aber wieder frei. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 09:30 Uhr.

6:27 Uhr ++ Zwei neue Rad-Servicestationen im Donnersbergkreis ++ In Lohnsfeld und Sippersfeld im Donnersbergkreis werden heute zwei neue Rad-Servicestationen des ADAC eingeweiht. In der Westpfalz gibt es schon zwei Stationen in Pirmasens und Contwig. Weitere zehn Stationen für die gesamte Pfalz sind noch in Planung. Die Säulen stehen an Radwegen und können von Fahrradfahrern genutzt werden, wenn sie beispielsweise einen platten Reifen haben. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:12 Uhr ++ FCK trennt sich von Trainer Markus Anfang ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sich gestern Abend mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Anfang getrennt. Das hat der Verein nach entsprechenden Medienberichten bestätigt. Die Entscheidung kommt vier Spieltage vor Saisonende. Trainer Torsten Lieberknecht soll bereits heute Nachmittag sein erstes Training mit den Roten Teufeln leiten. 2. Bundesliga FCK schmeißt Coach Markus Anfang raus Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Trainer Markus Anfang getrennt. Ab Mittwoch übernimmt Torsten Lieberknecht. 20:00 Uhr POP SWR3 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.04.2025 um 06:30 Uhr.

15:34 Uhr ++ Umfrage zu möglicher Verpackungssteuer in KL ++ Die Stadt Kaiserslautern prüft gerade, ob sie eine Verpackungssteuer einführen soll. Das Thema ist vor allem im Stadtrat umstritten. Fraktionen wie CDU, AfD und Freie Wähler glauben nicht, dass die Steuer für weniger Müll in der Umwelt sorgt. Außerdem befürchten sie einen großen bürokratischen Aufwand, die Steuer einzuführen. Jetzt fragt die Stadt gezielt mit einer Online-Umfrage bei Bürgerinnen und Bürgern nach, was sie von einer Verpackungssteuer in Lautern halten. Auch betroffene Unternehmen können sich äußern. Hier geht's direkt zu der Umfrage. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 08:30 Uhr.

14:46 Uhr ++ Glockengeläut zum Tod des Papstes ++ Im gesamten Bistum Speyer haben heute eine Viertelstunde lang die Kirchenglocken zum Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus geläutet. Am Nachmittag soll im Dom auch ein Gedenkgottesdienst zu Ehren des verstorbenen Papstes abgehalten werden. Von Speyer bis ins südpfälzische Leimersheim und bis nach St. Ingbert im Saarpfalz-Kreis läuteten um 12 Uhr die Kirchenglocken für den verstorbenen Papst Franziskus. Um 17.15 Uhr wird dann im Speyerer Dom ein Gedenkgottesdienst zu Ehren des Papstes abgehalten, wie das Bistum mitteilte. In den kommenden Tagen soll zudem im Dom ein Kondolenzbuch ausgelegt werden. Bischof Karl-Heinz Wiesemann betonte in einem Brief an alle Pfarreien, dass Papst Franziskus während seines Pontifikats das Gesicht der katholischen Kirche tiefgreifend verändert habe - hin zu einer demütigen und den Menschen zugewandten Kirche. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 14:30 Uhr.

14:40 Uhr ++ Markus Anfang bleibt vorerst Trainer beim FCK ++ Am Dienstagmittag hat mehreren Medienberichten zufolge ein Krisentreffen auf dem Betzenberg stattgefunden. Auch über ein Blitz-Aus von Trainer Markus Anfang wurde spekuliert. Das ist wohl erstmal vom Tisch.

13:39 Uhr ++ Stadt Baumholder soll altes Jugendzentrum übernehmen ++ Die Stadt Baumholder soll das alte Jugendzentrum von der gleichnamigen Verbandsgemeinde übernehmen - und zwar für einen symbolischen Euro. Ein entsprechender Antrag soll laut Verbandsbürgermeister nun dem Stadtrat vorgelegt werden. Bislang hat die Stadt es abgelehnt, das stark sanierungsbedürftige Gebäude zu übernehmen. Die Kosten für die Bauarbeiten von mehr als einer Million Euro sind für die Stadt zu hoch. Der Verbandsbürgermeister hatte angeregt, dass die Stadt die Kosten über Fördermittel stemmen sollte. Außerdem sollte sie sich auf die "notwendigen Baustellen" in dem Gebäude konzentrieren. Das alte Jugendzentrum steht seit Jahren leer und verkommt immer mehr. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 13:30 Uhr.

12:32 Uhr ++ Anklage nach Überfall in Contwig ++ Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat einen Mann angeklagt, der im Dezember in ein Wohnhaus in Contwig eingebrochen sein soll. Dabei soll er den Bewohner verletzt haben. Der mutmaßliche Einbrecher soll für den Hausbewohner gearbeitet haben. In welcher Funktion, hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken nicht gesagt. Laut Anklage wusste der Mann, dass in dem Haus viel Bargeld ist. Nur nicht, wo genau. Bei seinem Einbruch soll er nach dem Geld gesucht und so lange Krach gemacht haben, bis der Hausbewohner wach geworden ist. Der Angeklagte habe ihn dann mit einer Taschenlampe geblendet und niedergeschlagen. Der Hausbewohner wurde schwer am Kopf verletzt. Mit Schmuck im Wert von rund 4.500 Euro soll der Angeklagte dann geflüchtet sein. Laut Staatsanwaltschaft hat er gestanden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:31 Uhr ++ Landesstraße bei Merzalben vollgesperrt ++ Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in dieser Woche bei Merzalben in der Südwestpfalz einen kleinen Umweg fahren. Auf der Landesstraße nach Münchweiler an der Rodalb wird der Asphalt neu gemacht. Deshalb wird sie laut Kreisverwaltung bis kommenden Samstag voll gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 12:30 Uhr.