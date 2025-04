Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:42 Uhr ++ Betreuer für Sommerferien in Kaiserslautern gesucht ++ Die Stadt Kaiserslautern sucht noch Freiwillige, die in den Sommerferien Kinder und Jugendliche betreuen. Dabei geht es vor allem um ein Zeltlager am Gelterswoog, an dem in der ersten und zweiten Ferienwoche bis zu 35 Kinder teilnehmen. Für die Freiwilligen gibt es vorher eine Schulung, außerdem brauchen sie ein erweitertes Führungszeugnis. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 10:30 Uhr.

10:57 Uhr ++ Unionsviertel in Lautern wird zum Szeneviertel ++ Früher war es ein heruntergekommenes Eckchen am Rande der Fußgängerzone - mit vielen Leerständen. Jetzt hat sich das Unionsviertel zum Szeneviertel gemausert - und es gibt Matcha Latte und Töpferkurse.....

11:30 Uhr ++ Jagd auf Schlangen in Zweibrücken wird noch Jahre dauern ++ Die Schlangen-Jagd in Zweibrücken wird möglicherweise noch mehrere Jahre dauern. Auf einer Mülldeponie leben Hunderte von Schlangen, die eigentlich aus Italien oder Frankreich kommen. Das Problem: Die Zornnattern fressen heimische Eidechsen. Experte Hubert Laufer geht seit neun Jahren regelmäßig auf Schlangen-Jagd und geht davon aus, dass es noch sehr lange dauern wird, bis alle der Tiere gefangen sein werden. Eine Reportage von SWR-Reporterin Jessica Cichy lesen Sie hier: Zweibrücken Hunderte Schlangen leben auf Mülldeponie SWR-Reporterin auf Schlangen-Jagd in Zweibrücken Auf einer Mülldeponie in Zweibrücken leben hunderte Schlangen, die da eigentlich nicht hingehören. SWR-Reporterin Jessica Cichy hat einen Experten bei seiner Jagd begleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 11:30 Uhr.

9:30 Uhr ++ Veranstaltungstipps für das Wochenende in der Westpfalz ++ An diesem Wochenende wird das Wetter in der Westpfalz wieder freundlicher. Für diejenigen, die etwas unternehmen wollen, hat SWR-Reporterin Verena Lörsch zwei Veranstaltungen herausgegriffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 9:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Eröffnungsfeier für Parkklinik in Hornbach ++ Heute ist die Eröffnungsfeier der neuen Parkklinik in Hornbach im Kreis Südwestpfalz. Hier haben Besucher die Möglichkeit die Klinik von innen zu besichtigen. Anfang Mai kommen die ersten Patienten. Vorher wurde der Klinikablauf mit "Testpatienten" geübt. Bereits vor 3 Jahren begannen die Bauarbeiten. SWR-Reporterin Jessica Cichy mit den Details. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Die Sport-Ereignisse des Wochenendes in der Westpfalz ++ Nicht nur der 1. FC Kaiserslautern spielt an diesem Wochenende in der zweiten Bundesliga. Auch für unterklassige Mannschaften geht es in den Saison-Endspurt. Und im Handball muss der TuS Dansenberg sogar in einem Spitzenspiel antreten. Die Ereignisse fasst SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker zusammen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Einsatz der Feuerwehr wegen Geruchs in Winnweiler ++ In Winnweiler im Donnersbergkreis hat es in der Nacht einen größeren Einsatz der Feuerwehr gegeben. Anwohner von zwei Straßen hatten einen benzinartigen Geruch gemeldet. Die Feuerwehr stellte fest, dass er aus dem Kanal kam - sie spülte den Kanal, woraufhin der Geruch nachließ. Eine Gefährdung der Anwohner habe zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei. Es wurden Wasserproben genommen, die Polizei ermittelt jetzt, woher der Geruch kam. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Stelen für Urnen auf Friedhof Pirmasens-Winzeln ++ Auf dem Friedhof im Pirmasenser Stadtteil Winzeln gibt es jetzt drei Stelen aus Granit, in denen Urnen beigesetzt werden können. Insgesamt bieten die drei Säulen Platz für 20 Urnen. Mit den Stelen komme Pirmasens dem Wunsch vieler Menschen nach, die sich Bestattungsformen wünschten, für die es keine große Grabpflege braucht. Auch auf dem Friedhof im Stadtteil Gerbach gibt es solche Stelen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Das Wetter am Samstag ++ Sonne und Wolken wechseln sich am Samstag in der Pfalz ab - ab und zu sind die Wolken dichter und ganz selten kann es mal leicht regnen. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 15 und 18 Grad. Auch am Sonntag bleibt es freundlich bis bewölkt - und es wird noch ein bisschen wärmer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.04.2025 um 6:30 Uhr.

17:35 Uhr ++ Vorlesungszeit an RPTU hat begonnen ++ In dieser Woche hat an der RPTU Kaiserslautern wieder die neue Vorlesungszeit begonnen. Das heißt, dass auch wieder viele Studentinnen und Studenten neu an der Uni in Kaiserslautern angefangen haben. Wir haben mal bei alteingesessenen Studierenden nachgefragt, was sie als Tipps für die Erstsemester haben. Genaue Zahlen, wie viele Erstsemester an der RPTU Kaiserslautern angefangen haben, gibt es noch nicht. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 17:30 Uhr.

16:27 Uhr ++ Falscher Handwerker erbeutet Schmuck in Kaiserslautern ++ Ein falscher Handwerker hat bei einer Frau in Kaiserslautern Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke aus – er müsse den Wasserdruck prüfen. Während der Mann nochmal zu seinem Auto ging, um angeblich Werkzeug zu holen, muss ein Komplize in die Wohnung gegangen sein und den Schmuck gestohlen haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den vermeintlichen Handwerker möglicherweise gesehen haben, sich zu melden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 15:30 Uhr.

14:54 Uhr ++ Wenig Ladepunkte für E-Autos in der Westpfalz ++ In der Westpfalz gibt es zurzeit vergleichsweise wenige Ladepunkte für E-Autos. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es die wenigsten Ladepunkte in Rheinland-Pfalz im Donnersbergkreis, im Kreis Kusel und in Pirmasens mit jeweils rund 50. Zum Vergleich: Im Westerwaldkreis sind es rund 400. Allerdings würden überall im Land laut Bundesnetzagentur derzeit weitere Ladesäulen gebaut. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 14:30 Uhr.

14:52 Uhr ++ Weniger Borkenkäfer im Pfälzerwald ++ Aktuell gibt es im Pfälzerwald weniger Borkenkäfer als im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. In der Südwestpfalz gibt es eine Falle für Borkenkäfer – dort kann man erkennen, wie viele es im Moment gibt. Und nach Angaben von Landesforsten Rheinland-Pfalz wurden dort bisher gerade mal 39 Käfer gefunden. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon fast 5.000. Die Behörde geht aber davon aus, dass der Borkenkäfer sich sehr schnell vermehren wird, wenn es wärmer wird. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 13:30 Uhr.

13:37 Uhr ++ Pirminius Wander- und Erlebnistage rund um Pirmasens ++ Die Natur rund um Pirmasens erkunden: Das geht an diesem Wochenende bei den Pirminius Wander- und Erlebnistagen. Nach Angaben der Stadt Pirmasens kann man morgen bei einer Wanderung ab 10 Uhr vier Parks im Stadtgebiet kennenlernen. Es geht zum Beispiel durch den Eisweiherpark und den Neufferpark. Am Sonntag wird ab 14 Uhr durch den Badischen Sommerwald bei Pirmasens gewandert. Teilnehmer besuchen dort unter anderem die vermutlich ältesten Nadelbäume der Pfalz. Die Wanderungen sind kostenlos, aber man soll sich vorher anmelden. Wie das geht und wo die Wanderungen starten, lesen Sie hier . Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 13:30 Uhr.

11:36 Uhr ++ US-Hospital in Landstuhl erhält Auszeichnung ++ Das US-Hospital in Landstuhl ist nach eigenen Angaben für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. In Landstuhl werden Soldaten und Soldatinnen behandelt, die beispielsweise bei einem Militär-Einsatz verwundet wurden. Bisher hat das US-Hospital fast 100.000 verletzte oder kranke Militärangehörige aus verschiedenen Ländern versorgt. Mit einem Flugzeug werden die verwundeten Soldaten unter anderem aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten nach Landstuhl geflogen. Das US-Hospital ist das einzige und erste amerikanische Krankenhaus außerhalb der USA, das so eine Auszeichnung bekommen hat. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:32 Uhr ++ In Zweibrücken entstehen Piko-Parks ++ In Zweibrücken entstehen in den nächsten Monaten zwei sogenannte Piko-Parks. Das sind Parks, die die Artenvielfalt stärken sollen. Aber die Piko-Parks sollen in Zweibrücken noch mehr bewirken. Vor allem soll es um Bürgerbeteiligung gehen, sagt Anne-Lorraine Ring vom Klimabüro Zweibrücken. Bis Herbst soll gemeinsam mit den Anwohnern im Stadtteil Ixheim, in der Schwalbenstraße, der erste Piko-Park entstehen. Eine Info-Veranstaltung gab es bereits. Bei einem Workshop am 23. Mai geht es zum Beispiel um Sitzmöglichkeiten im neuen Piko-Park. Es wird aber auch geklärt, wie die rund 300 Quadratmeter große Fläche in dem sozialen Brennpunkt bepflanzt werden soll. Ähnliches passiert dann ab September in der Bauwerkersiedlung. Dort entsteht in der Hofenfelsstraße ein weiterer Piko-Park - bis voraussichtlich Frühjahr 2026. Rund 240.000 Euro stehen für die Piko-Parks bereit. Davon stammen 90 Prozent aus Fördermitteln vom Bund, den Rest steuert die GeWoBau Zweibrücken bei. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:21 Uhr ++ Austauschprogramme mit USA an RPTU laufen weiter ++ Die Austauschprogramme der Uni Kaiserslautern-Landau (RPTU) mit den USA laufen trotz der angespannten Lage unter US-Präsident Trump weiter. Erste US-Forschende denken allerdings darüber nach, Amerika zu verlassen. Kaiserslautern wäre mit seinem Standort nahe Ramstein eine bereits bekannte Region für Menschen aus Amerika. Spezielle Ausschreibungen für US-Forschende plant Uni-Präsident Malte Drescher aber nicht.

9:05 Uhr ++ Wolf reißt Schafe im Kreis Kusel ++ In Brücken im Kreis Kusel hat ein Wolf zwei Schafe gerissen. Das hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt mitgeteilt. Vor kurzem waren in der Gemeinde zwei tote Schafe aufgefunden worden. Jetzt liegen die Ergebnisse der entnommen DNA-Proben vor. Demnach hat ein Wolf die Schafe getötet. Das Wolf-Zentrum steht jetzt in Kontakt mit den Tierhaltern, um ihnen bei Entschädigungen zu helfen und ihre Tiere vor künftigen Wolf-Angriffen zu schützen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 08:30 Uhr.

8:15 Uhr ++ Vermisstensuche: Polizeihubschrauber über Kaiserslautern im Einsatz ++ Wer sich in der Nacht über den Hubschrauber am Himmel über Kaiserslautern gewundert hat - die Polizei hat mitgeteilt, dass sie nach einer vermissten Person gesucht hat. Deswegen war über dem Süden der Stadt auch ein Hubschrauber in der Nacht im Einsatz. Mittlerweile ist die Suche beendet - die vermisste Person wurde gefunden, laut Polizei geht es ihr gut. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 08:30 Uhr.

6:38 Uhr ++ US-Vize JD Vance auf Air Base Ramstein ++ Der US-Vizepräsident James David Vance hat auf der Air Base Ramstein Station gemacht. Auf dem Heimflug seiner Indien-Reise hat die Maschine Air Force Two auf der Air Base eine Zwischenstation zum Tanken eingelegt. Das berichten mitreisende Journalisten. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie JD Vance bei seinem Besuch in Ramstein Bier für die Soldaten zapft. In der Vergangenheit haben immer wieder ranghohe US-Vertreter kurz Halt in Ramstein gemacht - meist um zu Tanken. So auch im Dezember 2023 die damalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Auch Donald Trump, Joe Biden und Barack Obama haben auf der Air Base bereits Station gemacht. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:12 Uhr ++ Junge Männer in Kaiserslautern angegriffen ++ Die Polizei in Kaiserslautern fahndet nach unbekannten Tätern, die junge Männer nachts auf der Straße angegriffen haben sollen. Die beiden Männer waren nach Polizeiangaben am Dienstagabend im westlichen Teil der Innenstadt unterwegs, als sie von Unbekannten attackiert wurden. Dabei wurde einer der jungen Männer im Gesicht verletzt. Erst als Anwohner laut gerufen haben, hätten die Angreifer von den Männern abgelassen und seien dann geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 22 Uhr in der Friedenstraße in Kaiserslautern. Die Polizei sucht jetzt nach zwei Männern, die zwischen 18 und 21 Jahren alt sein sollen und dunkel gekleidet waren. Einer der beiden habe ein weißes T-Shirt getragen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 0631 369-14199 melden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.04.2025 um 06:30 Uhr.

16:49 Uhr ++ Offenbar Stellenabbau bei Pfaff Kaiserslautern geplant ++ Beim Traditionsunternehmen Pfaff in Kaiserslautern wird im Moment über die Zukunft verhandelt. Kürzlich waren die Beschäftigten informiert worden, dass möglicherweise weitere Arbeitsplätze gestrichen werden. Das haben die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Pfaff bestätigt. Sie sprechen von einer angespannten Situation. Es ist nämlich noch nicht klar, wie viele Arbeitsplätze wegfallen könnten oder wie es insgesamt mit dem Standort Kaiserslautern weitergehen wird. Allerdings schaut der Betriebsratsvorsitzende positiv auf die Verhandlungen, die jetzt mit der Geschäftsführung laufen. Der Betriebsrat habe Vertrauen in die Geschäftsführung und sei optimistisch, dass es eine gute Lösung geben wird. Pfaff in Kaiserslautern stellt unter anderem Industrienähmaschinen her - und in dieser Branche kriselt es insgesamt schon länger. Deshalb gibt es für die etwa 130 Mitarbeitenden am Standort Kaiserslautern auch schon seit einiger Zeit Kurzarbeit. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 16:30 Uhr.

16:47 Uhr ++ Baby bei Unfall auf A8 verletzt ++ Ein zwei Wochen altes Baby ist bei einem Autounfall auf der A8 in der Südwestpfalz leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer mit seiner Familie bei regennasser Fahrbahn auf der Autobahn nahe Nünschweiler unterwegs. Wohl wegen Aquaplaning hat er dann die Kontrolle über sein Auto verloren und ist an der Leitplanke entlang geschrammt. Das zwei Wochen alte Baby wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer, seine Frau und ein weiteres Kind sind dagegen unverletzt geblieben. An dem Wagen entstand Totalschaden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 15:30 Uhr.

13:48 Uhr ++ Mann beim Verladen seines Autos in Pirmasens schwer verletzt ++ Ein Mann ist in Pirmasens schwer verletzt worden, als er sein Auto verladen wollte. Nach Angaben der Polizei riss das Seil einer Winde und der Wagen rollte rückwärts. Der Mann wollte den Wagen noch aufhalten, wurde dann aber zwischen dem Auto und einer Wand eingeklemmt. Er konnte noch einen Freund anrufen, dieser verständigte den Rettungsdienst. Der Mann musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 13:30 Uhr.

12:41 Uhr ++ Automatisierter Einkaufsmarkt für Pirmasens ++ Die Supermarktkette "Wasgau" aus der Südwestpfalz will in Pirmasens einen automatisierten Einkaufsmarkt bauen. Dort wird es kein Verkaufspersonal geben, die Kunden müssen ihre Waren selbst einscannen und an einem Kassenautomaten bezahlen. Geplant ist, dass der Markt in der Innenstadt von Pirmasens in der zweiten Jahreshälfte öffnet. Sollte das Projekt funktionieren, könnten in Zukunft weitere solcher Läden entstehen - zum Beispiel in Dörfern auf dem Land. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.04.2025 um 11:30 Uhr.