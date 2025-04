Blog: Pirmasens und seine Treppen, Freilaufende Pferde in Zweibrücken, Bistum Speyer trauert um Papst Franziskus

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

15:57 Uhr ++ Bistum Speyer zum Tod von Papst Franziskus ++ Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag, zeigen sich das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz betroffen. Laut Vatikan ist Franziskus mit 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung gestorben. Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, erklärte, dass sich die katholische Kirche während der Amtszeit von Papst Franziskus tiefgreifend verändert habe. Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, würdigte den verstorbenen Papst als "offen und nahbar". Ein Papst, der Brücken gebaut habe - über konfessionelle Grenzen hinweg.

13:35 Uhr ++ Pferde zu Ostern ausgebüxt ++ Einen kleinen Ausflug haben vier Pferde in Zweibrücken am Ostersonntag gemacht. Der Polizei wurde die freilaufende Pferde-Gruppe am frühen Sonntagmorgen gemeldet. Die Einsatzkräfte haben die Tiere glücklicherweise nach kurzer Zeit nahe der Autobahn in Zweibrücken gefunden. Den Polizeibeamten gelang es dann, die Pferde auf einem Firmengelände zu sichern bis die Besitzerin ihre Ausreißer zurück auf die Koppel bringen konnte. Polizeipräsidium Westpfalz Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.04.2025 um 06:30 Uhr.