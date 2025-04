Blog: Urteil wegen Totschlags in KL: Anwalt der Nebenklage empört, Förster im Pfälzerwald werden bedroht, Osterbrauch "Kleppern in Falkenstein"

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:15 Uhr ++ Polizei kontrolliert am Car-Friday getunte Autos ++ Morgen am Karfreitag ist zugleich ein besonderer Tag für alle, die ihre Autos gerne aufmotzen. In der Tuning-Scene spricht man vom Car-Frida. Es gibt Treffen unter Schraubern und viele von ihnen fahren zum Nürburgring zum großen Schautreffen. Da es unter den Tunern auch viele gibt, die nicht erlaubte Umbauten an ihren Fahrzeugen vornehmen, kontrolliert die Polizei auch in der Pfalz. Wo genau die Kontrollstellen sind, hält die Polizei geheim. Im vergangenen Jahr waren allein auf der A61 150 Autos kontrolliert worden und mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden.

11:12 Uhr ++ Förster im Pfälzerwald werden immer öfter bedroht ++ Beleidigungen, Bedrohungen und sogar ein Anschlag mit Pyrotechnik. Die Förster bei uns in der Region müssen das alles immer öfter über sich ergehen lassen. Bei dem Anschlag mit Pyrotechnik wurde ein Waldfahrzeug teilweise zerstört. Verletzt wurde niemand. Bei der Tat in Enkenbach-Alsenborn ist ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht worden. Die Polizei ermittelt noch. Pfälzerwald/Kaiserslautern Beleidigungen, Drohungen und sogar ein Anschlag Förster im Pfälzerwald bei Kaiserslautern werden angefeindet Beleidigungen und Bedrohungen bekommen mittlerweile nicht nur Polizei und Rettungskräfte ab. Auch Förster bei Kaiserslautern müssen sich dem immer öfter aussetzen. Förster werden im Pfälzerwald immer wieder beleidigt oder bedroht. "Waldmörder"-Schriftzüge wurden zum Beispiel zuletzt im Kreis Kaiserslautern auf den Wanderweg gesprüht. Dort hatte der Forst mehrere Bäume gefällt. Ein Sprecher von Landesforsten hat gesagt, dass viele Menschen nicht wüssten, warum die Förster im Wald das tun, was sie tun. Das habe nämlich Natur- und Umweltschutz-Gründe. Statt zu fragen, griffen sie zur Spraydose.

10:18 Uhr ++ Osterkirmes in Baumholder beginnt ++ Heute startet die Osterkirmes in Baumholder auf dem Weihervorplatz. Es gibt verschiedene Fahrgeschäfte, Essensangebote, Schießbuden und Aktionsstände, darunter beispielsweise ein Kinderkarussell, Autoscooter und Trampoline, aber auch Dosenwerfen und Entchenangeln. Die Osterkirmes findet täglich bis zum 28. April statt und öffnet immer um 13 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr. Am Samstag tritt die Band Wildfire um 20:30 Uhr auf. Immer donnerstags gibt es einen Gutscheintag, Rabatte kann man auf Facebook herunterladen. Sonntags und mittwochs sorgt Mario Peters für Unterhaltung. Die Osterkirmes wird bereits zum vierten Mal veranstaltet.

9:22 Uhr ++ Osterbrauch: In Falkenstein wird gekleppert ++ Kennen Sie den Osterbrauch des Klepperns? In Falkenstein im Donnersbergkreis sind die Klepperbuben ab morgen wieder unterwegs. Denn am Karfreitag und Karsamstag ziehen sie wieder durch die Straßen des Dorfes. "Klepperbub" Volker Demmerle erklärt, was es mit dieser Tradition auf sich hat:

8:33 Uhr ++ Städte und Kreise aus der Westpfalz bekommen Geld vom Land ++ In der Westpfalz planen 20 Kommunen derzeit, wie sie insgesamt knapp 56 Millionen Euro aus dem sogenannten "Regionalen Förderprogramm" des Landes einsetzen. Rheinland-Pfalz unterstützt insgesamt 76 Kommunen finanziell bei Projekten, die unter anderem die Infrastruktur, den Klimaschutz oder den sozialen Zusammenhalt verbessern sollen. Die höchste Einzelsumme in der Westpfalz erhält mit 6,5 Millionen Euro die Stadt Pirmasens. Weitere Infos dazu in unserem Audio:

6:59 Uhr ++ Ein Café für die Fruchthalle in Kaiserslautern? ++ In der Fruchthalle in Kaiserslautern finden normalerweise zum Beispiel Konzerte und andere Veranstaltungen statt. In Zukunft kann dort vielleicht auch Kaffee getrunken werden. Denn laut Förderverein der Fruchthalle und der Stadt, gibt es die Idee, dort ein Café zu eröffnen. Möglicherweise im Erdgeschoss des Gebäudes. Konkrete Pläne gibt es dafür aber noch nicht. Außerdem will der Förderverein dabei helfen, die Internetseite der Fruchthalle neu zu gestalten. Der Förderverein hat sich zum Beispiel bisher dafür eingesetzt, dass die Fruchthalle Informationsbildschirme und neue Möbel bekommen hat.

6:42 Uhr ++ Nach tödlichem Messerstich in KL: Urteil für Anwalt der Nebenkläger "Schlag ins Gesicht" ++ Wegen eines tödlichen Messerstichs am Hauptbahnhof Kaiserslautern ist eine junge Frau zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Gefängnis - ausgesetzt zur Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss sie 500 Sozialstunden ableisten und sich einer Drogentherapie unterziehen. Das Gericht befand die Frau wegen Totschlags für schuldig. Die 21-Jährige hatte im Hauptbahnhof in Kaiserslautern einen Mann niedergestochen, der ihr zuvor an den Po gefasst hatte. Nach der Urteilsverkündung zeigte sich die Verteidigung zufrieden. Der Anwalt der Nebenklage, Dawit Stefanos, bezeichnete das Urteil hingegen als Schlag ins Gesicht: Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und unter anderem ein Jahr und neun Monate auf Bewährung gefordert. Die ganze Geschichte lesen sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Landgericht sieht gezielten Angriff nach sexueller Belästigung Bewährungsstrafe nach tödlichem Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern Nach dem tödlichen Messerstich im Hauptbahnhof Kaiserslautern ist eine junge Frau wegen Totschlags verurteilt worden. Sie war vor der Tat sexuell belästigt worden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:26 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Das Wetter im Westen der Pfalz ist heute meist wolkenverhangen, ab und zu gibt es Regen. Die Temperaturen liegen nur noch bei 8 im Nordpfälzer Bergland und bei 10 Grad am Glan. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer Wind aus nordwestlicher Richtung. Blick auf den Bärenlochweiher in Kindsbach und auf die Gaststätte Zum Kahnhaus. SWR Morgen ist es ebenfalls trüb, regnerisch und kühl. Am Karsamstag soll es dann wieder freundlicher und wärmer werden.

16:44 Uhr ++ Baustarrt für Fahrradstraße in Kaiserslautern auf Ende April verschoben ++ In Kaiserslautern sollen Ende des Monats die Bauarbeiten für eine Fahrradstraße in der Innenstadt losgehen. Eigentlich hätten die Arbeiten schon heute beginnen sollen, wegen des Regens wurden sie aber kurzfristig verschoben. Als erstes sollen Markierungen und Beschilderungen angepasst werden, sowie die Fahrtrichtung für Autos in einem Teil der Parkstraße geändert werden. Im Laufe des Sommers sollen weitere Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Rund 640.000 Euro bekommt Kaiserslautern für die Fahrradstraße vom Land. Warum diese wichtig für die Stadt ist, erklärt Polizist Kai Fauss:

14:36 Uhr ++ Polizei sucht Zeugen nach Angriff in Kaiserslauterer Kneipe ++ Nach einer Schlägerei in einer Kaiserslauterer Kneipe fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau. Sie sollen in der Gaststätte am vergangenen Freitagabend eine Frau verletzt haben. Eine 41-Jährige aus Kaiserslautern hat der Polizei berichtet, sie sei in der Kneipe von hinten von einer Frau angegriffen worden. Die habe ihr an den Hals gegriffen. Daraufhin haben sich die beiden Frauen der Polizei zufolge gestritten. Dann habe sich ein Mann in den Streit eingemischt und der 41-Jährigen schließlich ins Gesicht geschlagen. Die Frau sei dabei zu Boden gestürzt und habe kurze Zeit sogar das Bewusstsein verloren. Die beiden Angreifer hätten sich in der Zeit aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Die unbekannte Frau war etwa 1,65 Meter groß, zirka 66 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Sie trug eine neongelbe Warnweste. Der männliche Täter war zirka 1,90 Meter groß und etwa 150 Kilogramm schwer. Sein Alter wird auf Anfang 60 geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden.

13:01 Uhr ++ Staatsanwaltschaft KL fordert nach tödlichem Messerstich Bewährungsstrafe ++ Im Prozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern, sind am Vormittag am Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Angeklagt ist eine heute 21-jährige Frau. Den Ermittlungen zufolge hatte ein 64-jähriger Mann ihr in einer Unterführung an den Po gefasst. Es entwickelte sich ein Streit - dann zückte die Frau ein Messer. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zwar bewusst zugestochen hat - aber nicht mit der Absicht, den Mann zu töten. Die Anklage lautet deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge. Das Urteil soll am Nachmittag gesprochen werden.

12:09 Uhr ++ Wer saniert das alte Jugendzentrum in Baumholder? ++ In Baumholder gibt es gerade einen Streit darum, wie es mit dem alten Jugendzentrum weitergehen soll. Das Gebäude gehört der Verbandsgemeinde Baumholder - sie kann es aber seit Längerem nicht mehr nutzen, weil es stark sanierungsbedürftig ist. Deshalb will die Verbandsgemeinde Baumholder das Jugendzentrum abgeben. Zum Beispiel an die Stadt Baumholder. Die möchte das Gebäude aber nicht kaufen, weil ihr die Kosten zu hoch sind, es sanieren zu lassen. Mehr als eine Million Euro würde das Ganze kosten. Ein Förderverein hat jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet, um öffentlichen Druck auszuüben. Der Verein fordert: Das Jugendzentrum soll erhalten bleiben. Heute Mittag wollen sich der Verbandsbürgermeister und Vertreter verschiedener Vereine der Stadt zusammensetzen. Auch sie wollen das alte Jugendzentrum wieder nutzen.

8:49 Uhr ++ Jugendliche randalieren in Supermarkt in Kaiserslautern ++ Weil sie in einem Supermarkt in Kaiserslautern randaliert haben, müssen drei Teenager jetzt mit Anzeigen rechnen. Die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren waren nach Polizeiangaben in den Supermarkt in der Kaiserslauterer Innenstadt gegangen. Dort soll einer der drei eine Energydrink-Dose mit einem Messer aufgeschnitten und damit herumgespritzt haben. Als ein Mitarbeiter des Supermarktes die Teenager darauf ansprach, sollen die Jugendlichen ihn bedroht haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter hat die drei daraufhin aus dem Geschäft geworfen. Auch die Polizei kam dazu. Die Jugendlichen müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung rechtfertigen.

7:49 Uhr ++ Br

6:57 Uhr ++ Kreis Südwestpfalz führt Vergünstigungen für Familien ein ++ Im Kreis Südwestpfalz gibt es jetzt die sogenannte Familienkarte. Sie kommt vom Land und bietet kostenlose Unterstützung für Familien an. Im nächsten Schritt sucht der Kreis Südwestpfalz nun Kooperationspartner, um das Angebot für die Familien auszuweiten. Details gibt es in unserem Audio: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 6:30 Uhr

6:43 Uhr ++ Ostergottesdienste in der Westpfalz: Mundart, Open Air und mit Zootieren ++ Die Christen in der Westpfalz feiern mit vielen Gottesdiensten in den kommenden Tagen das Osterfest. Darunter sind auch einige ungewöhnliche Gottesdienste. So findet am Ostermontag ein Gottesdienst im Zoo in Kaiserslautern statt. Die Besucher können sich im Anschluss dann noch die Jungtiere ansehen, die in diesem Jahr geboren wurden. Am Sonntag gibt es in der Weidenkirche auf dem Gartenschaugelände in Kaiserslautern einen Ostergottesdienst unter freiem Himmel und die Paulusgemeinde lädt zu einem Pfälzer-Mundart-Gottesdienst ein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 6:30 Uhr

6:22 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz: wolkig und ab und zu Regen ++ Der Tag in der Westpfalz startet mit Wolken, dabei sind es derzeit 10 Grad in Dahn und 9 Grad in Lauterecken. Aber trotz der vielen Wolken zeigt sich vereinzelt die Sonne. Am Nachmittag fällt allerdings auch ab und zu Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 11 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis zu 14 Grad am Haardtrand. Im Laufe des Tages frischt der West- bis Nordwestwind spürbar auf. SWR Die weiteren Aussichten: Auch morgen und am Freitag meist bewölkt, gelegentlich Regen. Noch kühler. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 6:30 Uhr

17:20 Uhr ++ Mann in Pirmasens wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ++ Das Jugendschöffengericht in Pirmasens hat einen jungen Mann wegen sexuellen Missbrauchs und unerlaubtem Besitz von Kinderpornos verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Internet Kontakt zu einer 13-Jährigen aufgenommen hatte und das Mädchen dann dazu gezwungen hatte, ihm Nacktbilder zu schicken. Auf dem Computer des jungen Mannes wurden noch weitere kinder- und jugendpornografische Fotos gefunden. Das Gericht sprach eine Verwarnung gegen den Heranwachsenden aus. Außerdem wird er sechs Monate unter Betreuung gestellt. Die sogenannte "Betreuungsweisung" ist eine ambulante sozialpädagogische Maßnahme als Alternative zu einem Jugendarrest. Zudem muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und sich bei dem Mädchen schriftlich entschuldigen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 16:30 Uhr

16:30 Uhr ++ Mitfahrerparkplatz Zweibrücken-Ixheim wird geschlossen ++ Der Mitfahrerparkplatz an der A8 im Zweibrücker Stadtteil Ixheim wird endgültig geschlossen. Die Stadt wird den Mietvertrag dafür nicht unterschreiben. Der Parkplatz liegt unter einer Autobahnbrücke der A8 bei Ixheim - die Fläche gehört der Autobahn GmbH, sie war von der Stadt gemietet. Die Autobahn GmbH befürchtet: Wenn dort zum Beispiel größere Fahrzeuge parken und diese Feuer fangen, könnte auch die Brücke stark beschädigt werden. Im neuen Mietvertrag hätte gestanden, dass die Stadt Zweibrücken für die Schäden aufkommen müsste - und außerdem regelmäßig kontrollieren müsste, welche Fahrzeuge dort parken. Die Stadt will und kann nach eigenen Angaben diese Anforderungen nicht erfüllen - und unterschreibt deshalb den neuen Mietvertrag nicht. Weil die Autobahn GmbH nach eigenen Angaben keine Mitfahrerparkplätze betreiben darf, wird dieser bald geschlossen. Wann genau, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 16:30 Uhr

16:03 Uhr ++ Brand auf Recyclinghof Baumholder ++ Auf einem Recyclinghof in Baumholder hat es am Vormittag gebrannt. Die Feuerwehr vermutet, dass sich ein Lithium-Akku selbst entzündet und dann etwa drei bis vier Tonnen Schrott in Brand gesetzt hatte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden - das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Es waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 15:30 Uhr

14:39 Uhr ++ Bus der Diakonie gibt einsamen Senioren in der Westpfalz Tipps ++ In den kommenden Wochen ist in der Pfalz ein Bus der Pfälzer Diakonie unterwegs. Dieser unterstützt einsame Senioren in ihrem Alltag. Der sogenannte "Diakom-Bus" soll älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und ihre soziale Teilhabe fördern, so die Projektleiterin der Diakonie. An dem Infobus erhalten Senioren und ihre Angehörigen Tipps und erste Hilfsangebote, um den Alltag besser zu meistern. Das mobile Beratungsangebot fährt verschiedene Stationen in der Westpfalz, dem Donnersbergkreis und dem Landkreis Kaiserslautern an. Hier finden Sie die Termine und Orte, an denen der "Diakom-Bus" unterwegs ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 14:30 Uhr

14:00 Uhr ++ Personalnot in der Gastronomie hat sich entspannt ++ Die Personalnot in der Gastronomie hat sich etwas entspannt. Das sagt der Betreiber des Bremerhofs in Kaiserslautern. Nach fehlendem Personal in den vergangenen Jahren seit der Corona-Pandemie, sehe er Licht am Ende des Tunnels. Im Landgasthof mit Biergarten arbeiten neben Dutzenden Festangestellten auch jeden Sommer rund 100 Saison-Kräfte - oft Abiturienten oder Studierende. Aber: Die müsse man erst einmal finden, sagt Bremerhof-Betreiber Tobias Maurer. Er setzt vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Beim Bremerhof laufen aktuell die Bewerbungen für diesen Sommer, der Gasthof ist auf der Suche nach 35 neuen Saison-Kräften. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 14:30 Uhr

12:15 Uhr ++ Viele Dienstleister unzufrieden mit ihrer Geschäftslage ++ Immer mehr Dienstleiser wie Friseure oder Fotografen sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage unzufrieden. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer der Pfalz – kurz HWK - hervor. Um herauszufinden, wie die Stimmung unter den Handwerkern in der Pfalz ist, hat die HWK insgesamt 2.500 Betriebe aus der Region befragt. Dabei fällt besonders auf, dass immer mehr Dienstleister besorgt in die Zukunft blicken. Während vor einem Jahr noch 85 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend bezeichnet haben, sind es aktuell nur noch 69 Prozent der Betriebe. Das liegt laut HWK unter anderem auch daran, dass viele dieser Betriebe Corona-Hilfe in Anspruch genommen haben – und die müssen sie nun wieder zurückzahlen. Das schlägt bei Friseuren, Fotografen oder Masseuren in die Bilanz – zumal viele Kunden wegen gestiegener Lebenshaltungskosten gerade in diesen Bereichen weniger Geld ausgeben. Während die Dienstleister zunehmend besorgt sind, geht es im Baugewerbe hingegen leicht aufwärts. Dort sind die Unternehmen zuversichtlicher. Eines der größten Probleme im Handwerk ist laut HWK aber weiterhin der Fachkräftemangel. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 12:30 Uhr

11:34 Uhr ++ 50 neue Kita-Plätze für Pirmasens ++ In Pirmasens gibt es eine neue Kita im Banana Building. 50 weitere Kitaplätze sind dadurch entstanden und die waren laut der Stadtverwaltung auch dringend notwendig. In der neuen Kita werden Kinder von 3 bis 6 Jahren ganz- und halbtags betreut. Die Stadt hat deshalb sieben Erzieher und Fachkräfte eingestellt. Die Räume im Banana Building wurden bisher immer als eine Art Ersatz-Kita genutzt, wenn andere Kitas renoviert wurden. Ab jetzt ist das aber eine feste Betreuungseinrichtung. Im Garten erwartet die Kinder eine neue Spiellandschaft. Zum Beispiel mit einer Nestschaukel oder einem Spielhaus. Im Hochbeet dürfen die Kinder selbst Gemüse oder Kräuter anpflanzen. Den Außenbereich darf sich die neue Kita mit der zweiten - bereits bestehenden - Kita „Banana Building“ teilen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 11:30 Uhr

7:57 Uhr ++ Für Taube gebremst - zwei Menschen schwer verletzt ++ Bei einem Auffahrunfall wegen einer Taube sind im Donnersbergkreis zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine Autofahrerin auf der Landstraße bei Gauersheim unterwegs, als sie wegen einer verletzten Taube auf der Straße abbremste. Die Autofahrerin hinter ihr habe ebenfalls gebremst, nicht aber der Fahrer eines Motorrads dahinter. Er fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin stürzten und verletzten sich dabei schwer. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße bei Gauersheim war während der Unfallaufnahme am Abend voll gesperrt. Gauersheim Unfall in Gauersheim Wegen Taube gebremst - zwei Menschen im Donnersbergkreis schwer verletzt In Gauersheim im Donnersbergkreis hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. "Schuld" war eine Taube auf der Straße. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 7:30 Uhr

6:53 Uhr ++ Das gefällt den Westpfälzern am Ostereierschießen ++ Jetzt, rund um Ostern, findet an einigen Orten in der Pfalz das traditionelle Ostereierschießen statt. Das größte davon ist in Ramsen im Donnersbergkreis. Wir haben mal nachgefragt, warum die Leute dorthin kommen: Noch bis einschließlich Ostermontag kann man in der Schießhalle in Ramsen Ostereier gewinnen. Am Karfreitag findet die Veranstaltung allerdings nicht statt. Wo sonst noch Ostereierschießen stattfinden, lesen Sie in unserem Artikel: Ramsen Tradition seit 48 Jahren Ostereierschießen in Ramsen im Donnersbergkreis startet - genügend Eier vorhanden In der Pfalz gibt es in einigen Orten die Tradition des Ostereierschießens. Das größte davon findet traditionell in Ramsen im Donnersbergkreis statt - seit 1977. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 6:30 Uhr

6:42 Uhr ++ 10.000 Autofahrer in der Westpfalz zu schnell unterwegs ++ Die Polizei in der Westpfalz hat ihre Bilanz zum Blitzermarathon in der vergangenen Woche veröffentlicht. Demnach waren mehr als 10.000 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das waren etwas weniger als bei der letzten Kontrollwoche im August 2024. Insgesamt hat die Polizei in der Westpfalz mehr als 400.000 Autos und Lkw genauer unter die Lupe genommen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auch außerhalb der Kontrollwochen ihre Blitzer aufstellen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 6:30 Uhr