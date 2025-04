Blog: Mann in Pirmasens wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, Mitfahrerparkplatz Zweibrücken-Ixheim wird geschlossen

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:20 Uhr ++ Mann in Pirmasens wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ++ Das Jugendschöffengericht in Pirmasens hat einen jungen Mann wegen sexuellen Missbrauchs und unerlaubtem Besitz von Kinderpornos verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Internet Kontakt zu einer 13-Jährigen aufgenommen hatte und das Mädchen dann dazu gezwungen hatte, ihm Nacktbilder zu schicken. Auf dem Computer des jungen Mannes wurden noch weitere kinder- und jugendpornografische Fotos gefunden. Das Gericht sprach eine Verwarnung gegen den Heranwachsenden aus. Außerdem wird er sechs Monate unter Betreuung gestellt. Die sogenannte "Betreuungsweisung" ist eine ambulante sozialpädagogische Maßnahme als Alternative zu einem Jugendarrest. Zudem muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und sich bei dem Mädchen schriftlich entschuldigen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 16:30 Uhr

16:30 Uhr ++ Mitfahrerparkplatz Zweibrücken-Ixheim wird geschlossen ++ Der Mitfahrerparkplatz an der A8 im Zweibrücker Stadtteil Ixheim wird endgültig geschlossen. Die Stadt wird den Mietvertrag dafür nicht unterschreiben. Der Parkplatz liegt unter einer Autobahnbrücke der A8 bei Ixheim - die Fläche gehört der Autobahn GmbH, sie war von der Stadt gemietet. Die Autobahn GmbH befürchtet: Wenn dort zum Beispiel größere Fahrzeuge parken und diese Feuer fangen, könnte auch die Brücke stark beschädigt werden. Im neuen Mietvertrag hätte gestanden, dass die Stadt Zweibrücken für die Schäden aufkommen müsste - und außerdem regelmäßig kontrollieren müsste, welche Fahrzeuge dort parken. Die Stadt will und kann nach eigenen Angaben diese Anforderungen nicht erfüllen - und unterschreibt deshalb den neuen Mietvertrag nicht. Weil die Autobahn GmbH nach eigenen Angaben keine Mitfahrerparkplätze betreiben darf, wird dieser bald geschlossen. Wann genau, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 16:30 Uhr

16:03 Uhr ++ Brand auf Recyclinghof Baumholder ++ Auf einem Recyclinghof in Baumholder hat es am Vormittag gebrannt. Die Feuerwehr vermutet, dass sich ein Lithium-Akku selbst entzündet und dann etwa drei bis vier Tonnen Schrott in Brand gesetzt hatte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden - das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Es waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 15:30 Uhr

14:39 Uhr ++ Bus der Diakonie gibt einsamen Senioren in der Westpfalz Tipps ++ In den kommenden Wochen ist in der Pfalz ein Bus der Pfälzer Diakonie unterwegs. Dieser unterstützt einsame Senioren in ihrem Alltag. Der sogenannte "Diakom-Bus" soll älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und ihre soziale Teilhabe fördern, so die Projektleiterin der Diakonie. An dem Infobus erhalten Senioren und ihre Angehörigen Tipps und erste Hilfsangebote, um den Alltag besser zu meistern. Das mobile Beratungsangebot fährt verschiedene Stationen in der Westpfalz, dem Donnersbergkreis und dem Landkreis Kaiserslautern an. Hier finden Sie die Termine und Orte, an denen der "Diakom-Bus" unterwegs ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 14:30 Uhr

14:00 Uhr ++ Personalnot in der Gastronomie hat sich entspannt ++ Die Personalnot in der Gastronomie hat sich etwas entspannt. Das sagt der Betreiber des Bremerhofs in Kaiserslautern. Nach fehlendem Personal in den vergangenen Jahren seit der Corona-Pandemie, sehe er Licht am Ende des Tunnels. Im Landgasthof mit Biergarten arbeiten neben Dutzenden Festangestellten auch jeden Sommer rund 100 Saison-Kräfte - oft Abiturienten oder Studierende. Aber: Die müsse man erst einmal finden, sagt Bremerhof-Betreiber Tobias Maurer. Er setzt vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Beim Bremerhof laufen aktuell die Bewerbungen für diesen Sommer, der Gasthof ist auf der Suche nach 35 neuen Saison-Kräften. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 14:30 Uhr

12:15 Uhr ++ Viele Dienstleister unzufrieden mit ihrer Geschäftslage ++ Immer mehr Dienstleiser wie Friseure oder Fotografen sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage unzufrieden. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer der Pfalz – kurz HWK - hervor. Um herauszufinden, wie die Stimmung unter den Handwerkern in der Pfalz ist, hat die HWK insgesamt 2.500 Betriebe aus der Region befragt. Dabei fällt besonders auf, dass immer mehr Dienstleister besorgt in die Zukunft blicken. Während vor einem Jahr noch 85 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend bezeichnet haben, sind es aktuell nur noch 69 Prozent der Betriebe. Das liegt laut HWK unter anderem auch daran, dass viele dieser Betriebe Corona-Hilfe in Anspruch genommen haben – und die müssen sie nun wieder zurückzahlen. Das schlägt bei Friseuren, Fotografen oder Masseuren in die Bilanz – zumal viele Kunden wegen gestiegener Lebenshaltungskosten gerade in diesen Bereichen weniger Geld ausgeben. Während die Dienstleister zunehmend besorgt sind, geht es im Baugewerbe hingegen leicht aufwärts. Dort sind die Unternehmen zuversichtlicher. Eines der größten Probleme im Handwerk ist laut HWK aber weiterhin der Fachkräftemangel. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 12:30 Uhr

11:34 Uhr ++ 50 neue Kita-Plätze für Pirmasens ++ In Pirmasens gibt es eine neue Kita im Banana Building. 50 weitere Kitaplätze sind dadurch entstanden und die waren laut der Stadtverwaltung auch dringend notwendig. In der neuen Kita werden Kinder von 3 bis 6 Jahren ganz- und halbtags betreut. Die Stadt hat deshalb sieben Erzieher und Fachkräfte eingestellt. Die Räume im Banana Building wurden bisher immer als eine Art Ersatz-Kita genutzt, wenn andere Kitas renoviert wurden. Ab jetzt ist das aber eine feste Betreuungseinrichtung. Im Garten erwartet die Kinder eine neue Spiellandschaft. Zum Beispiel mit einer Nestschaukel oder einem Spielhaus. Im Hochbeet dürfen die Kinder selbst Gemüse oder Kräuter anpflanzen. Den Außenbereich darf sich die neue Kita mit der zweiten - bereits bestehenden - Kita „Banana Building“ teilen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 11:30 Uhr

7:57 Uhr ++ Für Taube gebremst - zwei Menschen schwer verletzt ++ Bei einem Auffahrunfall wegen einer Taube sind im Donnersbergkreis zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine Autofahrerin auf der Landstraße bei Gauersheim unterwegs, als sie wegen einer verletzten Taube auf der Straße abbremste. Die Autofahrerin hinter ihr habe ebenfalls gebremst, nicht aber der Fahrer eines Motorrads dahinter. Er fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin stürzten und verletzten sich dabei schwer. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße bei Gauersheim war während der Unfallaufnahme am Abend voll gesperrt. Gauersheim Unfall in Gauersheim Wegen Taube gebremst - zwei Menschen im Donnersbergkreis schwer verletzt In Gauersheim im Donnersbergkreis hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. "Schuld" war eine Taube auf der Straße. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 7:30 Uhr

6:53 Uhr ++ Das gefällt den Westpfälzern am Ostereierschießen ++ Jetzt, rund um Ostern, findet an einigen Orten in der Pfalz das traditionelle Ostereierschießen statt. Das größte davon ist in Ramsen im Donnersbergkreis. Wir haben mal nachgefragt, warum die Leute dorthin kommen: Noch bis einschließlich Ostermontag kann man in der Schießhalle in Ramsen Ostereier gewinnen. Am Karfreitag findet die Veranstaltung allerdings nicht statt. Wo sonst noch Ostereierschießen stattfinden, lesen Sie in unserem Artikel: Ramsen Tradition seit 48 Jahren Ostereierschießen in Ramsen im Donnersbergkreis startet - genügend Eier vorhanden In der Pfalz gibt es in einigen Orten die Tradition des Ostereierschießens. Das größte davon findet traditionell in Ramsen im Donnersbergkreis statt - seit 1977. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 6:30 Uhr

6:42 Uhr ++ 10.000 Autofahrer in der Westpfalz zu schnell unterwegs ++ Die Polizei in der Westpfalz hat ihre Bilanz zum Blitzermarathon in der vergangenen Woche veröffentlicht. Demnach waren mehr als 10.000 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das waren etwas weniger als bei der letzten Kontrollwoche im August 2024. Insgesamt hat die Polizei in der Westpfalz mehr als 400.000 Autos und Lkw genauer unter die Lupe genommen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie auch außerhalb der Kontrollwochen ihre Blitzer aufstellen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 6:30 Uhr

6:19 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Die Temperaturen am Morgen zur Zeit bei 8 Grad in Rockenhausen, in Pirmasens sind es bereits 12 Grad. Heute Morgen ist es in der Westpfalz ab und zu sonnig, bevor die Wolken immer dichter werden. Ab mittags gibt es von Südwesten her teils schauerartigen Regen, örtlich auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Nordpfälzer Bergland und 20 Grad am Glan. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West. SWR Morgen und Donnerstag wird es trüb. Außerdem regnet es zwischenzeitlich. Der Wind kommt aus Nordwesten, daher wird es auch deutlich kühler. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.04.2025 um 6:30 Uhr

18:10 Uhr ++ Kein weiterer Tuberkulose-Fall in Kaiserslautern ++ In Stadt und Kreis Kaiserslautern sind keine weiteren Tuberkulose-Fälle mehr hinzugekommen. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsamtes mitgeteilt. Vor zwei Wochen waren in Stadt und Kreis Kaiserslautern zunächst drei Fälle der ansteckenden Lungenkrankheit aufgetreten. Das Gesundheitsamt sucht seither mögliche Kontaktpersonen und testet diese. Dabei war vergangene Woche noch eine weitere Tuberkulose-Infektion bei einem Kind festgestellt worden. Seither ist laut dem Gesundheitsamt kein weiterer positiver Test hinzugekommen. Alle Erkrankten sind in Behandlung und zeigten nur leichte Symptome. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 17:30 Uhr

17:15 Uhr ++ Hintern und Penis gezeigt - Mann in KL festgenommen ++ Die Polizei hat in Kaiserslautern einen jungen Mann festgenommen, der einer Polizeistreife seinen nackten Hintern und sein Geschlechtsteil gezeigt hat. Die Streife kontrollierte daraufhin die Gruppe, mit der der 22-Jährige auf einem Platz in der Innenstadt saß. Der Exhibitionist erhielt einen Platzverweis, gegen das er sich mit Tritten und Schlägen zu wehren versuchte. Erst als die Beamten mit einem Elektroschocker drohten, ließ er sich festnehmen. Zwei seiner Begleiter versuchten noch die Festnahme zu verhindern - auch ihnen wurde mit dem Elektroschocker gedroht. Letztlich kommen auf den 22-Jährigen nun Anzeigen wegen exhibitionistischer Handlungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 16:30 Uhr

16:30 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern verschickt Grundsteuer-Bescheide ++ Grundstücksbesitzer in Kaiserslautern bekommen diese Woche wichtige Post - und zwar von der Stadt. Die hat jetzt alle Grundsteuer-Bescheide verschickt. Anfang dieser Woche sollten sie bei den Bürgern eintreffen. Kaiserslautern ist im Vergleich mit anderen Kommunen später dran, weil der Stadtrat erst im letzten Monat die neuen, und jetzt höheren Steuersätze beschlossen hatte. Der Stadtrat hatte auf eine neue Regelung vom Land gewartet, damit er die Grundsteuer in Kaiserslautern nicht zu stark anheben muss. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 16:30 Uhr

16:00 Uhr ++ Vereine aus der Westpfalz bekommen Geld vom Land ++ Gleich vier Sportvereine aus der Westpfalz erhalten Geld vom Land Rheinland-Pfalz, um ihre Sportanlagen moderner zu gestalten. Aus dem Kreis Kaiserslautern erhalten der SV Enkenbach 30.000 Euro und der SV Katzweiler fast 13.000 Euro. Das Geld kommt den beiden Vereinen für die Flutlichtanlage zugute. Außerdem erhält die Paddlergilde Kaiserslautern mehr als 11.000 Euro für die Sanierung ihres Steges. Und der TV Thaleischweiler aus dem Kreis Südwestpfalz kann sich über knapp 40.000 Euro für die Sanierung der Turnhalle freuen. Laut Innenministerium hat das Land insgesamt rund 1,7 Millionen Euro an insgesamt 81 Sportvereine ausgeschüttet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 14:30 Uhr

14:50 Uhr ++ Rekordzahl bei Übernachtungen in Kaiserslautern ++ In den Hotels in Kaiserslautern haben im vergangenen Jahr so viele Gäste übernachtet, wie noch nie zuvor. Wie die Stadt mitteilt, haben mehr als 160.000 Menschen insgesamt mehr als 350.000 Übernachtungen gebucht - das sind knapp 16 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das liegt vor allem an Geschäftsreisenden, zum Beispiel Amerikanern, die wegen der Air Base hier sind; oder Forschenden, die zu Konferenzen rund um die Uni Kaiserslautern anreisen. Und auch bei den Heimspielen des FCK sind viele Hotels in der Stadt ausgebucht. Ob es für Kaiserslautern aber so gut weitergeht, ist fraglich: Im Gespräch mit dem SWR haben einige Hotelbesitzer davon berichtet, dass seit dem Amtsantritt von US Präsident Donald Trump viele Buchungen storniert wurden. Die Stadt Kaiserslautern ist im vergangenen Jahr aus der Pfalz-Touristik ausgestiegen. Das heißt, dass die Stadt ab diesem Jahr selbst für sich Werbung macht - wie sich das auf den Tourismus auswirkt, lässt sich erst am Ende dieses Jahres auswerten. Ansonsten lief der Tourismus in der Region im letzten Jahr durchwachsen: In Zweibrücken und dem Donnersbergkreis haben etwas mehr Menschen übernachtet als im Vorjahr, in Pirmasens und der Südwestpfalz etwas weniger. Bei den Ausflugslokalen in der Region ist dieses Jahr wegen des sonnigen Frühlings bisher gut angelaufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 14:30 Uhr

14:01 Uhr ++ Stadt Zweibrücken bittet um Rücksicht bei Tier-Nachwuchs ++ Kleine Hasen, Wildschweine oder Rebhühner: Derzeit gibt es in der Natur wieder viel Nachwuchs. Die Stadt Zweibrücken bittet deswegen darum, dass die Menschen in der Natur Rücksicht nehmen sollen und gibt dazu einige Hinweise. Beispiel Feldhasen: Die kommen nicht in Höhlen zur Welt, sondern - wie der Name eben sagt - auf Feldern oder Wiesen. Und da kann es auch mal vorkommen, dass so ein kleiner Hase alleine auf einer Wiese sitzt. Die Stadt bittet darum, diesen dann nicht anzufassen oder mitzunehmen. Der Hase wartet nämlich auf seine Mutter. Bei Frischlingen, also kleinen Wildschweinen, mahnt die Stadt generell zur Vorsicht. Denn da können die Eltern aggressiv werden, wenn sie sich gestört fühlen. Deswegen sollte man auch auf den Wegen bleiben und Hunde an der Leine lassen. Vorschlag: Wenn ein Tier offensichtlich verletzt ist, sollte man nach Angaben der Stadt Zweibrücken am besten eine Wildtierstation oder den Jagdpächter informieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 13:30 Uhr

13:18 Uhr ++ Pirmasens poliert sein Image auf ++ Pirmasens stemmt sich mit allen Kräften gegen sein zum Teil schlechtes Image - und das mit Erfolg. Jetzt hat der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling (SPD) Pirmasens als ein positives Beispiel herausgestellt. Und zwar beim Thema Innenstadt-Entwicklung. Das Ministerium fördere kommunale Vorhaben, um die Innenstädte attraktiver zu machen, sagte Ebling dem SWR. Die Zukunft der Innenstädte ist einer der Regierungsschwerpunkte der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:07 Uhr ++ Schlangen in Zweibrücken gefährden Eidechsen und Mäuse ++ Auf einer Mülldeponie in Zweibrücken wurden aus Italien stammende Schlangen gefunden. Die haben sich so stark vermehrt, dass sie einheimischen Tieren gefährlich werden. Daher ist ein Experte nun dabei, die Schlangen von Hand einzufangen. Die ganze Geschichte hören Sie in unserem Audio: In Zweibrücken auf der Mülldeponie sind viele grüngelbe Zornnattern gefunden worden. Die aus Italien stammenden Schlangen gefährdfen heimische Tierarten. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

10:41 Uhr ++ Schnelles Internet für VG Kusel-Altenglan ++ Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bekommt schnelleres Internet. Der Hauptverteiler wurde jetzt aktiviert und offiziell eingeweiht. Das heisst, dass knapp 400 Bürger noch in diesem Monat auf schnelleres Internet hoffen dürfen. Weitere Informationen dazu gibt es in unserem Audio: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:53 Uhr ++ Handwerkskammer bekommt Geld vom Land ++ Die Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern hat knapp 70.000 Euro vom Land bekommen. Das Geld soll für ein Ausstellungsmodell verwendet werden, das im Innovationszentrum 42 in Kaiserslautern bald ausgestellt wird. Es handelt sich um ein dreidimensionales Schnittmodell eines Hauses, das mit intelligenter Smart-Home-Technik ausgestattet ist und richtet sich an technikaffine Jugendliche, Schulklassen und Ausbildungsinteressierte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 9:30 Uhr.

9:01 Uhr ++ Zwei Streifenwagen in Kaiserslautern zusammengestoßen ++ Auf dem Weg zum Einsatzort sind am Wochenende vier Polizisten an einer Kreuzung in Kaiserslautern leicht verletzt worden. Die beiden Streifenwagen waren Samstagnacht zur Unterstützung eines Einsatzes gerufen worden und mit Blaulicht und Sirene aus verschiedenen Richtungen auf dem Weg in die Innenstadt. An der Ecke Fruchthallen- und Schneiderstraße sind die Autos dann zusammengestoßen. Die vier Polizeibeamten kamen vorübergehend ins Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 8:30 Uhr.

8:17 Uhr ++ Sportergebnisse vom Wochenende ++ In der Oberliga haben die Fußballer des FK Pirmasens am Wochenende die Sportfreunde Eisbachtal mit 5:3 geschlagen. In der gleichen Liga unterlag das Team des SV Morlautern am Samstag dem FV Engers mit 0:1. In der Handball-Regionalliga musste die SG Zweibrücken eine Schlappe gegen den Spitzenreiter TV Homburg einstecken. Die Zweibrücker unterlagen mit 28:33 dem TuS Dansenberg ist dagegen der dritte Sieg in Folge gelungen. Das Lautrer Team besiegte die Saulheimer mit 31:28. Und in der 3. Tischtennis-Bundesliga ist das Spiel der TSG Kaiserslautern gegen Neckarsulm unentschieden zu Ende gegangen - mit 5:5. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 8:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Zwei Polizisten bei Kontrolle in Kaiserslautern verletzt ++ Zwei Polizisten sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kaiserslautern verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten sie eine Gruppe junger Männer kontrollieren. Diese seien bei einer Kontrolle allerdings unkooperativ und aggressiv gewesen sind. Die Situation ist der Polizei zufolge eskaliert und zwei der Männer haben die Einsatzkräfte angegriffen. Einen Polizisten haben sie mit der Faust geschlagen, seine Kollegin so heftig getreten, dass sie dabei verletzt wurde und ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Auf die beiden 16 und 19 Jahre alten Männer kommen jetzt Strafanzeigen zu. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Tipps für die Osterferien in der Westpfalz ++ Offiziell ist heute der erste Tag der Osterferien. In den nächsten beiden Wochen stehen daher in der Westpfalz verschiedene Aktionen an. Im Kalkbergwerk in Wolfstein können Kinder beispielsweise mit der Grubenbahn ins Bergwerk fahren und lernen, wie dort früher Kalkstein abgebaut wurde. Das erfahren Erwachsene auch parallel zu einer Weinprobe "unter Tage". Mittelalterlich wird es an Ostern am Gelterswoog bei Kaiserslautern. Da gibt’s einen Mittelaltermarkt mit Rittern, Gauklern, einer Feuershow und verschiedene Ständen mit Essen. Und noch mehr Tipps gibt es in unserem Artikel: Kaiseslautern Reise "unter Tage", Osterkirmes, Mittelaltermarkt oder Amphibien-Ausstellung Tipps für die Osterferien in der Region Kaiserslautern Die Natur erkunden, Ostereier suchen oder die Welt unter der Erde entdecken? Wir haben ein paar Tipps für die Osterferien und Ausflüge rund um Kaiserslautern gesammelt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:31 Uhr ++ Brände im Kreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis ++ Die Feuerwehr in der Westpfalz musste am Wochenende zu zwei Bränden ausrücken. Am Sonntagabend sind die Einsatzkräfte nach Gauersheim im Donnersbergkreis alarmiert worden. Dort war in einem Zimmer eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Zu einem anderen Feuer war es bereits am Nachmittag in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern gekommen. Dort mussten die Feuerwehrleute eine brennende Holzscheune löschen. Wegen der Löscharbeiten war die Kaiserstraße dort über mehrere Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.04.2025 um 6:30 Uhr.