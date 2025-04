Blog: Anzeigen nach Carfriday-Kontrollen, FCK spielt in Braunschweig, Personalnot in Gastronomie entspannt sich

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

9:00 Uhr ++ Wawi produziert schon Schoko-Nikoläuse ++ Während an Ostern die Kinder nach verstecken Schoko-Eiern oder Osterhasen suchen, wird‘s bei Wawi in der Produktionshalle in Münchweiler jetzt schon weihnachtlich. In Schokofabrik in der Südwestpfalz werden aktuell nämlich bereits Adventskalender hergestellt. Der frühe Produktionsstart ist nötig, weil Wawi pro Jahr etwa zehn Millionen Adventskalender herstellt - und die müssen bis Dezember in den Läden stehen. Auch Nikoläuse laufen in Münchweiler schon vom Band. Video herunterladen (66,1 MB | MP4)

In Kaiserslautern findet heute ein Ostermarsch für Frieden und Abrüstung statt. Starten wird der Zug durch die Innenstadt am Schillerplatz in Kaiserslautern. Um 11.30 Uhr soll es dort dann auch eine Kundgebung geben. Die Organisatoren der Veranstaltung, darunter die Friedensinitiative Westpfalz, fordern unter anderem einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine. Zudem sprechen sie sich gegen höhere Militärausgaben aus und fordern, dass es keine erneute Wehrpflicht in Deutschland geben sollen. Neben der Friedensinitiative Westpfalz haben unter anderem auch die evangelische Kirche der Pfalz und Die Linke Kaiserslautern zu der Veranstaltung aufgerufen.

7:00 Uhr ++ Viele Anzeigen nach Carfriday-Kontrollen ++ Unter Auto-Tunern gilt der Karfreitag - oder eben "Carfriday" - als Saisonauftakt. Dann rollen viele tiefergelegte und modifizierte Auto-Träume aus ihren Winterquartieren auf die Straße - und da schaut auch die Polizei in der Westpfalz natürlich genauer hin, ob alle Änderungen auch vom TÜV abgesegnet sind. Insgesamt wurden bei den gestrigen Kontrollen ungefähr 80 Fahrzeuge überprüft. 62 davon mussten aber wieder zurück in die Schrauber-Garage, weil durch illegale Änderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem wurden sieben Raser erwischt.

6:15 Uhr ++ Osterwanderungen rund um Kaiserslautern ++ Wer Lust hat zu Wandern, kann sich in der kommenden Woche mehreren offenen Wanderungen im Kreis Kaiserslautern anschließen. Laut der Tourist-Information in Landstuhl wird von Ostermontag bis Freitag jeden Tag eine andere Wanderung in der Region angeboten. Los geht es am Montag mit einer Tour durch die Orte Linden und Horbach. Danach folgen zum Beispiel noch Wanderungen in der Mehlinger Heide oder im Krickenbacher Wald. Die Touren sind kostenlos. Hier gibt's einen Überblick, was alles angeboten wird: 21. April "Wanderung Linden und Horbach" - Treffpunkt 10.00 Uhr Turnhalle Linden, Flürchenstraße 17, 66851 Linden - Abschluss Kulturfabrik Linden

22. April "Wanderung zum Hausberg Bann" - Treffpunkt 10.00 Uhr Schützenhaus Bann, oberhalb Netto Einkaufsmarkt, Rosentalerweg 1, 66851 Bann, Abschluss Schützenhaus Bann

23. April "Wanderung ins Walkmühltal" - Treffpunkt 10.00 Uhr Sportheim Queidersbach, Zum Falkenstein 1, 66851 Queidersbach Abschluss Sportheim Queidersbach

24. April "Wanderung in der Mehlinger Heide" - Treffpunkt 10.00 Uhr am Dampfnudelhof, An der Heide 15, 67678 Mehlingen - Von Kaiserslautern B40 an Mehlingen fast vorbei, Abzweigung links (Gewerbegebiet, Becker), Abschluss Dampfnudelhof

25. April "Wanderung im Krickenbacher Wald" - Treffpunkt 10.00 Uhr Katholische Kirche Krickenbach, Bergstraße 5, 67706 Krickenbach Abschluss Naturfreundehaus Finsterbrunnertal

6:07 Uhr ++ Das Wetter am Samstag und über Ostern ++ Am Morgen gibt's hier und da noch Hochnebel - der löst sich aber nach und nach auf. Dann bekommen wir eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad am Donnersberg und bis 19 Grad am Glan. Dazu weht schwacher, später leicht böiger Wind. In der Nacht ist wechselnd bewölkt, teils klar. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Ostermontag wechselhaft - zeitweise Schauer oder Gewitter - dazwischen aber auch Sonne. Dazu ähnliche Temperaturen. Wiese bei Wattweiler im April. SWR

11:27 Uhr ++ Personalnot in Gastronomie entspannt sich ++ Die Personalnot in der Gastronomie hat sich etwas entspannt. Das sagt der Betreiber des Bremerhofs in Kaiserslautern. Nach fehlendem Personal in den vergangenen Jahren seit der Corona-Pandemie sehe er Licht am Ende des Tunnels. Im Landgasthof mit Biergarten arbeiten neben dutzenden Festangestellten auch jeden Sommer rund 100 Saison-Kräfte, auch Abiturienten oder Studierende. Aber: Die müsse man erst einmal finden, sagt Bremerhof-Betreiber Tobias Maurer. Er setzt vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Beim Bremerhof laufen aktuell die Bewerbungen für diesen Sommer, der Gasthof ist auf der Suche nach 35 neuen Saison-Kräften.

16:48 Uhr ++ Weniger Studenten am RPTU-Standort Landau ++ An der Universität Landau studieren immer weniger junge Leute. ein Uni-Sprecher sagte, die Zahl der Studenten sei in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent zurückgegangen. Darüber hatte zunächst die Zeitung "Die Rheinpfalz" berichtet. Grundsätzlich hätten immer weniger Menschen Lust zu studieren, sagt der Uni-Pressesprecher. Zusätzlich würden auch viele junge Menschen aus Rheinland-Pfalz abwandern. Dem stehe gegenüber, dass das Angebot für Studenten steige, vor allem private Hochschulen seien beliebt. Es verteilen sich also weniger Studienwillige auf mehr Universitäten und Hochschulen. Die Uni-Standorte Landau und Kaiserslautern bilden zusammen die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau.

16:35 Uhr ++ Forscherteam aus Trippstadt spürt Feldhasen nach ++ Wer rund um Ostern in der Region Pfälzerwald nach dem Osterhasen sucht, könnte ihn mit einem Feldhasen verwechseln. Denn in der Region sind viele dieser Tiere unterwegs. Die Trippstädter Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft untersucht seit ein paar Jahren das Verhalten der Feldhasen – und hat sie dafür mit GPS-Sendern ausgestattet. Dabei sind laut einer der Forscherinnen erstaunliche Erkenntnisse herausgekommen: Zum Beispiel, dass die Hasen am Liebsten die Waldwege der Menschen entlang hoppeln.

15:32 Uhr ++ Das neue Rathaus in Thaleischweiler-Wallhalben öffnet ++ Das neue Rathaus in Thaleischweiler-Wallhalben ist fertig. In der Woche nach Ostern ist der Neubau dann für die Bürger geöffnet. In dem neuen Rathaus sollen die Menschen nicht nur ihre Behördengänge erledigen, sondern sich auch gerne darin aufhalten. Es soll sozusagen "Leben einziehen". Das hat der Bürgermeister gesagt. Im neuen Saal des Hauses sollen zum Beispiel nicht nur Sitzungen abgehalten werden, sondern auch Informations- und Kulturveranstaltungen stattfinden. Und wenn die Bürger das Rathaus dann doch für Behördengänge besuchen, dann soll es hochmodern und zeitgemäß sein. Genau das war das alte Rathaus nämlich nicht mehr. Durch die Fusion der ehemaligen Verbandsgemeinden ist zudem Platzmangel in den Verwaltungen entstanden.

13:40 Uhr ++ Zwei Mädchen aus Waldfischbach-Burgalben ausgebüxt ++ Zwei verschwundene Mädchen haben am Mittwochabend eine große Suchaktion in Waldfischbach-Burgalben ausgelöst. Nach Polizeiangaben waren die beiden Elfjährigen von zu Hause ausgebüxt. Eine der Mütter hat sie als vermisst gemeldet. Die Polizei und die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde haben daraufhin bis in die frühen Morgenstunden nach den Mädchen gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber. Aber zunächst ohne Erfolg. Morgens um kurz nach 6 Uhr hat schließlich eine Autofahrerin die Mädchen am Rande einer Straße entdeckt. Sie konnten wohlbehalten ihren Eltern übergeben werden.

12:15 Uhr ++ Polizei kontrolliert am Car-Friday getunte Autos ++ Morgen am Karfreitag ist zugleich ein besonderer Tag für alle, die ihre Autos gerne aufmotzen. In der Tuning-Scene spricht man vom Car-Frida. Es gibt Treffen unter Schraubern und viele von ihnen fahren zum Nürburgring zum großen Schautreffen. Da es unter den Tunern auch viele gibt, die nicht erlaubte Umbauten an ihren Fahrzeugen vornehmen, kontrolliert die Polizei auch in der Pfalz. Wo genau die Kontrollstellen sind, hält die Polizei geheim. Im vergangenen Jahr waren allein auf der A61 150 Autos kontrolliert worden und mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden.

11:12 Uhr ++ Förster im Pfälzerwald werden immer öfter bedroht ++ Beleidigungen, Bedrohungen und sogar ein Anschlag mit Pyrotechnik. Die Förster bei uns in der Region müssen das alles immer öfter über sich ergehen lassen. Bei dem Anschlag mit Pyrotechnik wurde ein Waldfahrzeug teilweise zerstört. Verletzt wurde niemand. Bei der Tat in Enkenbach-Alsenborn ist ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht worden. Die Polizei ermittelt noch. Förster werden im Pfälzerwald immer wieder beleidigt oder bedroht. "Waldmörder"-Schriftzüge wurden zum Beispiel zuletzt im Kreis Kaiserslautern auf den Wanderweg gesprüht. Dort hatte der Forst mehrere Bäume gefällt. Ein Sprecher von Landesforsten hat gesagt, dass viele Menschen nicht wüssten, warum die Förster im Wald das tun, was sie tun. Das habe nämlich Natur- und Umweltschutz-Gründe. Statt zu fragen, griffen sie zur Spraydose.

10:18 Uhr ++ Osterkirmes in Baumholder beginnt ++ Heute startet die Osterkirmes in Baumholder auf dem Weihervorplatz. Es gibt verschiedene Fahrgeschäfte, Essensangebote, Schießbuden und Aktionsstände, darunter beispielsweise ein Kinderkarussell, Autoscooter und Trampoline, aber auch Dosenwerfen und Entchenangeln. Die Osterkirmes findet täglich bis zum 28. April statt und öffnet immer um 13 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr. Am Samstag tritt die Band Wildfire um 20:30 Uhr auf. Immer donnerstags gibt es einen Gutscheintag, Rabatte kann man auf Facebook herunterladen. Sonntags und mittwochs sorgt Mario Peters für Unterhaltung. Die Osterkirmes wird bereits zum vierten Mal veranstaltet.

9:22 Uhr ++ Osterbrauch: In Falkenstein wird gekleppert ++ Kennen Sie den Osterbrauch des Klepperns? In Falkenstein im Donnersbergkreis sind die Klepperbuben ab morgen wieder unterwegs. Denn am Karfreitag und Karsamstag ziehen sie wieder durch die Straßen des Dorfes. "Klepperbub" Volker Demmerle erklärt, was es mit dieser Tradition auf sich hat:

8:33 Uhr ++ Städte und Kreise aus der Westpfalz bekommen Geld vom Land ++ In der Westpfalz planen 20 Kommunen derzeit, wie sie insgesamt knapp 56 Millionen Euro aus dem sogenannten "Regionalen Förderprogramm" des Landes einsetzen. Rheinland-Pfalz unterstützt insgesamt 76 Kommunen finanziell bei Projekten, die unter anderem die Infrastruktur, den Klimaschutz oder den sozialen Zusammenhalt verbessern sollen. Die höchste Einzelsumme in der Westpfalz erhält mit 6,5 Millionen Euro die Stadt Pirmasens. Weitere Infos dazu in unserem Audio:

6:59 Uhr ++ Ein Café für die Fruchthalle in Kaiserslautern? ++ In der Fruchthalle in Kaiserslautern finden normalerweise zum Beispiel Konzerte und andere Veranstaltungen statt. In Zukunft kann dort vielleicht auch Kaffee getrunken werden. Denn laut Förderverein der Fruchthalle und der Stadt, gibt es die Idee, dort ein Café zu eröffnen. Möglicherweise im Erdgeschoss des Gebäudes. Konkrete Pläne gibt es dafür aber noch nicht. Außerdem will der Förderverein dabei helfen, die Internetseite der Fruchthalle neu zu gestalten. Der Förderverein hat sich zum Beispiel bisher dafür eingesetzt, dass die Fruchthalle Informationsbildschirme und neue Möbel bekommen hat.

6:42 Uhr ++ Nach tödlichem Messerstich in KL: Urteil für Anwalt der Nebenkläger "Schlag ins Gesicht" ++ Wegen eines tödlichen Messerstichs am Hauptbahnhof Kaiserslautern ist eine junge Frau zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Gefängnis - ausgesetzt zur Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss sie 500 Sozialstunden ableisten und sich einer Drogentherapie unterziehen. Das Gericht befand die Frau wegen Totschlags für schuldig. Die 21-Jährige hatte im Hauptbahnhof in Kaiserslautern einen Mann niedergestochen, der ihr zuvor an den Po gefasst hatte. Nach der Urteilsverkündung zeigte sich die Verteidigung zufrieden. Der Anwalt der Nebenklage, Dawit Stefanos, bezeichnete das Urteil hingegen als Schlag ins Gesicht: Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und unter anderem ein Jahr und neun Monate auf Bewährung gefordert.

6:26 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Das Wetter im Westen der Pfalz ist heute meist wolkenverhangen, ab und zu gibt es Regen. Die Temperaturen liegen nur noch bei 8 im Nordpfälzer Bergland und bei 10 Grad am Glan. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer Wind aus nordwestlicher Richtung. Blick auf den Bärenlochweiher in Kindsbach und auf die Gaststätte Zum Kahnhaus. SWR Morgen ist es ebenfalls trüb, regnerisch und kühl. Am Karsamstag soll es dann wieder freundlicher und wärmer werden.

16:44 Uhr ++ Baustarrt für Fahrradstraße in Kaiserslautern auf Ende April verschoben

14:36 Uhr ++ Polizei sucht Zeugen nach Angriff in Kaiserslauterer Kneipe ++ Nach einer Schlägerei in einer Kaiserslauterer Kneipe fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau. Sie sollen in der Gaststätte am vergangenen Freitagabend eine Frau verletzt haben. Eine 41-Jährige aus Kaiserslautern hat der Polizei berichtet, sie sei in der Kneipe von hinten von einer Frau angegriffen worden. Die habe ihr an den Hals gegriffen. Daraufhin haben sich die beiden Frauen der Polizei zufolge gestritten. Dann habe sich ein Mann in den Streit eingemischt und der 41-Jährigen schließlich ins Gesicht geschlagen. Die Frau sei dabei zu Boden gestürzt und habe kurze Zeit sogar das Bewusstsein verloren. Die beiden Angreifer hätten sich in der Zeit aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Die unbekannte Frau war etwa 1,65 Meter groß, zirka 66 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Sie trug eine neongelbe Warnweste. Der männliche Täter war zirka 1,90 Meter groß und etwa 150 Kilogramm schwer. Sein Alter wird auf Anfang 60 geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 14:30 Uhr

13:01 Uhr ++ Staatsanwaltschaft KL fordert nach tödlichem Messerstich Bewährungsstrafe ++ Im Prozess um einen tödlichen Messerstich am Hauptbahnhof Kaiserslautern, sind am Vormittag am Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Angeklagt ist eine heute 21-jährige Frau. Den Ermittlungen zufolge hatte ein 64-jähriger Mann ihr in einer Unterführung an den Po gefasst. Es entwickelte sich ein Streit - dann zückte die Frau ein Messer. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zwar bewusst zugestochen hat - aber nicht mit der Absicht, den Mann zu töten. Die Anklage lautet deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge. Das Urteil soll am Nachmittag gesprochen werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 12:30 Uhr

12:09 Uhr ++ Wer saniert das alte Jugendzentrum in Baumholder? ++ In Baumholder gibt es gerade einen Streit darum, wie es mit dem alten Jugendzentrum weitergehen soll. Das Gebäude gehört der Verbandsgemeinde Baumholder - sie kann es aber seit Längerem nicht mehr nutzen, weil es stark sanierungsbedürftig ist. Deshalb will die Verbandsgemeinde Baumholder das Jugendzentrum abgeben. Zum Beispiel an die Stadt Baumholder. Die möchte das Gebäude aber nicht kaufen, weil ihr die Kosten zu hoch sind, es sanieren zu lassen. Mehr als eine Million Euro würde das Ganze kosten. Ein Förderverein hat jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet, um öffentlichen Druck auszuüben. Der Verein fordert: Das Jugendzentrum soll erhalten bleiben. Heute Mittag wollen sich der Verbandsbürgermeister und Vertreter verschiedener Vereine der Stadt zusammensetzen. Auch sie wollen das alte Jugendzentrum wieder nutzen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 11:30 Uhr

8:49 Uhr ++ Jugendliche randalieren in Supermarkt in Kaiserslautern ++ Weil sie in einem Supermarkt in Kaiserslautern randaliert haben, müssen drei Teenager jetzt mit Anzeigen rechnen. Die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren waren nach Polizeiangaben in den Supermarkt in der Kaiserslauterer Innenstadt gegangen. Dort soll einer der drei eine Energydrink-Dose mit einem Messer aufgeschnitten und damit herumgespritzt haben. Als ein Mitarbeiter des Supermarktes die Teenager darauf ansprach, sollen die Jugendlichen ihn bedroht haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter hat die drei daraufhin aus dem Geschäft geworfen. Auch die Polizei kam dazu. Die Jugendlichen müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung rechtfertigen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.04.2025 um 8:30 Uhr