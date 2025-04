Blog: Brände im Donnersbergkreis und im Kreis Kaiserslautern, Polizisten in Kaiserslautern bei Kontrolle verletzt, Tipps für die Osterferien

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

6:46 Uhr ++ Zwei Polizisten bei Kontrolle in Kaiserslautern verletzt ++ Zwei Polizisten sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kaiserslautern verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten sie eine Gruppe junger Männer kontrollieren. Diese seien bei einer Kontrolle allerdings unkooperativ und aggressiv gewesen sind. Die Situation ist der Polizei zufolge eskaliert und zwei der Männer haben die Einsatzkräfte angegriffen. Einen Polizisten haben sie mit der Faust geschlagen, seine Kollegin so heftig getreten, dass sie dabei verletzt wurde und ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Auf die beiden 16 und 19 Jahre alten Männer kommen jetzt Strafanzeigen zu.

6:37 Uhr ++ Tipps für die Osterferien in der Westpfalz ++ Offiziell ist heute der erste Tag der Osterferien. In den nächsten beiden Wochen stehen daher in der Westpfalz verschiedene Aktionen an. Im Kalkbergwerk in Wolfstein können Kinder beispielsweise mit der Grubenbahn ins Bergwerk fahren und lernen, wie dort früher Kalkstein abgebaut wurde. Das erfahren Erwachsene auch parallel zu einer Weinprobe "unter Tage". Mittelalterlich wird es an Ostern am Gelterswoog bei Kaiserslautern. Da gibt's einen Mittelaltermarkt mit Rittern, Gauklern, einer Feuershow und verschiedene Ständen mit Essen. Und noch mehr Tipps gibt es in unserem Artikel: Kaiseslautern Reise "unter Tage", Osterkirmes, Mittelaltermarkt oder Amphibien-Ausstellung Tipps für die Osterferien in der Region Kaiserslautern Die Natur erkunden, Ostereier suchen oder die Welt unter der Erde entdecken? Wir haben ein paar Tipps für die Osterferien und Ausflüge rund um Kaiserslautern gesammelt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:31 Uhr ++ Brände im Kreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis ++ Die Feuerwehr in der Westpfalz musste am Wochenende zu zwei Bränden ausrücken. Am Sonntagabend sind die Einsatzkräfte nach Gauersheim im Donnersbergkreis alarmiert worden. Dort war in einem Zimmer eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Zu einem anderen Feuer war es bereits am Nachmittag in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern gekommen. Dort mussten die Feuerwehrleute eine brennende Holzscheune löschen. Wegen der Löscharbeiten war die Kaiserstraße dort über mehrere Stunden gesperrt.