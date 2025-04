Blog: Klose kehrt als Club-Trainer auf den Betzenberg zurück, Gas oder Bremse? Autofahrer kracht in Hauswand, Zigarettenschmuggel auf der A6 bei Waldmohr

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:00 Uhr ++ Landwirte der Westpfalz sorgen sich wegen Trockenheit ++ Die Trockenheit der vergangenen Wochen bereitet den Landwirten in der Westpfalz Sorgen. Pflanzen wie Sommergetreide oder Zuckerrüben brauchen laut Jürgen Vogelgesang Regen. Der Landwirt aus Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern findet die Situation aber noch nicht dramatisch. sagt Landwirt Jürgen Vogelgesang aus Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern. Weil er außerdem der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd ist, weiß er auch, wie es den anderen Landwirten geht: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 10:30 Uhr.

8:57 Uhr ++ Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Alsenz ++ Zwischen Alsenz im Donnersbergkreis und Hochstätten (Kreis Bad Kreuznach) ist gestern Nachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe Hochstätten auf der B48. Dem Motorradfahrer war in Richtung Alsenz auf seiner Spur ein Autofahrer entgegengekommen. Beim Zusammenstoß erlitt der 79-jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 09:30 Uhr.

7:28 Uhr ++ Südwestpfalz: 1,5 Millionen Euro für Straßensanierung ++ Die Dörfer Kröppen und Trulben in der Südwestpfalz bekommen fast 1,5 Millionen Euro vom Land. Das Geld ist laut dem Wirtschaftsministerium für die Sanierung von der Kreisstraße K4 zwischen den beiden Ortschaften. Insgesamt müssen knapp zwei Kilometer der Straße saniert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:51 Uhr ++ Busfahrer in Zweibrücken sammelt in seiner Mittagspause Müll ++ Während andere in der Mittagspause etwas essen oder Zeitung lesen, geht Busfahrer Benni Schuck einer anderen Tätigkeit nach: Er sammelt Müll ein. Sobald seine Pause beginnt, macht er sich mit einem leeren Müllsack ans Werk, um Haltestellen auf seiner Tour von Unrat zu befreien. Mehr zu seinem tollen Engagement: Video herunterladen (107,4 MB | MP4)

6:07 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit frischem Tagesstart ++ Der Mittwoch beginnt frisch, doch tagsüber scheint vielerorts die Sonne. Ab und zu ziehen ein paar Wolken vorbei, was den freundlichen Eindruck kaum trübt. Die Temperaturen erreichen 15 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis zu 18 Grad an der Lauter. Ein schwacher bis mäßiger Nordostwind sorgt dafür, dass es sich etwas kühler anfühlt. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bleibt es frühlingshaft mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen allmählich weiter an und sorgen für zunehmend mildere Bedingungen. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:01 Uhr ++ Schauspielerin Claudia Wenzel liest heute aus ihrem Buch ++ "Mein Herz ließ sich nicht teilen", so heißt das Buch von der Schauspielerin Claudia Wenzel. Darin blickt sie kritisch auf die Wiedervereinigung nach dem Mauerfall zurück. Heute Abend liest sie aus ihrem Buch - und zwar in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. Los gehts ab 19.30 Uhr. Claudia Wenzel hat unter anderem in Verfilmungen von Rosamunde Pilcher und in der Serie "Der Bergdoktor" mitgespielt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 17:30 Uhr.

16:38 Uhr ++ Wohl Gas und Bremse verwechselt: Autofahrer kracht in Kaiserslautern in Hauswand ++ Im Gewerbegebiet West in Kaiserslautern hat ein Autofahrer offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer mit seinem Geländewagen auf einem Parkplatz rangiert als er plötzlich beschleunigte und in die Fassade eines Einkaufsmarktes krachte. Durch die Wucht des Aufpralls habe das Auto die Wand des Gebäudes durchbrochen und sei mit der Motorhaube in den Verkaufsräumen des Geschäfts gelandet. Verletzt worden sei niemand. Der Geländewagen sei allerdings nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Noch ist nicht klar, ob die Wand des Einkaufsmarktes weiterhin tragfähig sei, weil durch den Aufprall auf mehreren Metern Breite die Wandelemente herausgerissen worden seien. nach Schätzungen der Polizei liegt der Schaden mindestens im fünfstelligen Bereich. Beim rangieren hat ein Autofahrer der Polizei zufolge offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt und hat die Wand eines Einkaufsmarktes in Kaiserslautern durchbrochen. Polizeipräsidium Westpfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:09 Uhr ++ 17-Jährige aus der VG Otterbach-Otterberg vermisst ++ Eine 17-Jährige aus der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach wird seit gestern vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Jugendliche soll gestern Mittag am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in einen Zug Richtung Augsburg gestiegen sein. Von dort soll sie heute morgen irgendwohin weiter gefahren sein. Wohin ist unklar. Die Vermisste ist 1,75 Meter groß, hat eine sportliche Figur und lange blonde Haare - meist geflochten zu einem Zopf. Als sie ihr Zuhause verlassen hat, trug sie laut Polizei einen schwarzen Pullover, dunkle Jeans und eine rote Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Bild des Mädchens finden Sie im Link in unserem Artikel: Otterberg Vermisstenfall in Kaiserslautern Update: Vermisste 17-Jährige aus Otterberg-Otterbach gefunden Die vermisste 17-Jährige aus Otterberg-Otterbach ist zurück. Nach intensiver Suche konnte die Polizei sie in Erfurt finden und ihren Eltern übergeben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 14:30 Uhr.

13:45 Uhr ++ Verkehrssicherheit: Bald Bauarbeiten an der K3 in Zweibrücken ++ Die Kreisstraße K3 in der Nähe der Fasanerie in Zweibrücken wird erneuert. Das hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, das den Ausbau der Straße mit 430.000 Euro fördern wird. Die Bauarbeiten werden einen Straßenabschnitt von einem Kilometer betreffen. Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Wirtschaftministerin würden die Maßnahmen im Wesentlichen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. In den kommenden Tagen wird der Landesbetrieb Mobilität den Bewilligungsbescheid versenden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 12:30 Uhr.

11:51 Uhr ++ Startups: Kaiserslauterer Firmen im EU-Förderprogramm ++ Zwei Startups aus Kaiserslautern gehören zu den Gewinnern des neuen Förderprogramms „GROW in RLP“. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat die sechs ausgewählten Unternehmen bekannt gegeben – sie bekommen jetzt gezielte Unterstützung für ihr Wachstum. Mehr Infos hat SWR-Reporterin Helen Roth: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 11:30 Uhr.

10:58 Uhr ++ Chaos auf der A6: Gleich zwei Unfälle sorgen für Stau ++ Gleich zwei Unfälle auf der A6 haben heute gegen 7.30 Uhr für Staus gesorgt. Bei Waldmohr in Richtung Saarbrücken ist ein Auto mit einem Lkw zusammengeprallt - außerdem hat es bei Bruchmühlbach-Miesau gekracht. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker berichtet: Auf der A6 bei Waldmohr in Richtung Saarbrücken laufen die letzten Aufräumarbeiten noch. Die rechte Spur ist weiterhin dicht. Der Verkehr wird dort über die linke Spur geleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 10:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ Europa erleben: Neuer Pop-Up-Laden in Kaiserslautern ++ Am Schillerplatz in Kaiserslautern gibt es seit dieser Woche einen neuen Pop-Up-Laden zum Thema Europa. Das Netzwerk Europe Direct will damit einen temporären Treffpunkt für alle Interessierten an Europa anbieten. SWR-Reporterin Alexandra Dietz weiß, was einen dort erwartet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:26 Uhr ++ Vom Museum bis zur App: Kreis Kusel digitalisiert weiter ++ Der Kreis Kusel will in verschiedenen Bereichen in Zukunft noch digitaler werden. Konkrete Angebote werden seit mehr als drei Jahren (seit 2022) beim Projekt „LAND L(i)EBEN“ entwickelt. Das wurde jetzt verlängert, weil es neue Fördermittel gibt. SWR-Reporterin Sarah Korz weiß, in welche Richtung es bei den neuen Angeboten gehen soll: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 09:30 Uhr.

8:44 Uhr ++ Babyboomer im Fokus: Workshop zum Ruhestand in Kaiserslautern ++ Wie verändert sich das Leben mit dem Renteneintritt der Generation Babyboomer? Dieser Frage geht heute das Innovationszentrum 42 in Kaiserslautern bei einem Workshop nach. Themen sind unter anderem altersgerechtes Wohnen und digitale Lösungen im Alter. Los geht's heute um 17 Uhr . Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 08:30 Uhr.

7:48 Uhr ++ Spargel in der Pfalz: Verkauf nimmt Fahrt auf ++ Der Spargel steht auf den Feldern in der Pfalz, der Verkauf nimmt Fahrt auf. Am Montag hat der Pfalzmarkt in Mutterstadt nach eigenen Angaben fünf Tonnen umgesetzt. SWR-Reporter Janosch Beyer zur Entwicklung: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 07:30 Uhr.

7:17 Uhr ++ Autos zerkratzt: Sachbeschädigungsserie in Kirchheimbolanden ++ Schon wieder sind in Kirchheimbolanden mehrere parkende Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden - offenbar mit einem spitzen Gegenstand. Damit hat ein bislang unbekannter Täter laut Polizei die Autos verkratzt. Mittlerweile hat die Polizei acht beschädigte Autos festgestellt. Deshalb sucht sie jetzt nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Inspektion in Kirchheimbolanden melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:00 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit Schleierwolken ++ Auch heute zeigt sich die Sonne in Rheinland-Pfalz, begleitet von vereinzelten Schleierwolken im Tagesverlauf. Die Temperaturen erreichen angenehme Höchstwerte von 17 Grad an Glan und Lauter sowie 14 bis 16 Grad im Pfälzer Wald. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es insgesamt freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen allmählich weiter an, sodass es zunehmend wärmer wird. Ein frühlingshafter Trend setzt sich fort. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 6:30 Uhr.