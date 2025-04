per Mail teilen

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:14 Uhr ++ Ausländerbehörde Kaiserslautern: Passfotos nur noch online ++ Ab Mai 2025 können bei der Ausländerbehörde in Kaiserslautern nur noch digitale Passfotos eingereicht werden. Dies gilt für die Ausstellung neuer Ausweise, Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere. Ziel der neuen Regelung ist es, Fälschungen zu erschweren. Die Fotos müssen von zertifizierten Fotografen erstellt und über einen QR-Code sicher an die Behörde übermittelt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 11:30 Uhr.

11:28 Uhr ++ Pfälzerwald: Waldbrandrisiko steigt wegen Trockenheit ++ In der Westpfalz steigt die Waldbrandgefahr. Die Trockenheit macht dem Pfälzerwald zu schaffen. SWR-Reporterin Jessica Cichy weiß, wie sich Waldbrände in unserer Region verhindern lassen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 10:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ Betzenberg: Klose kehrt zurück – FCK träumt von der Bundesliga ++ Punktegleich mit Magdeburg schmückt der FCK aktuell den dritten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Damit lebt bei den Lautrern der Traum von der Bundesliga. Wünschen würde es dem Verein auch FCK-Legende Miroslav Klose, der morgen als Trainer des 1. FC Nürnberg auf den Betzenberg zurückkehrt: Anpfiff morgen ist 20.30 Uhr gegen den FC. Nürnberg. Beide Teams kämpfen noch um den Aufstieg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 08:30 Uhr.

10:00 Uhr ++ Bauernpräsident: Mindestlohn gefährdet Westpfalz-Landwirtschaft ++ Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, kritisiert einige Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen. Konkret geht es ihm um die geplante Erhöhung des Mindestlohns. SWR- Reporter Sebastian Stollhof hat mit ihm Gesprochen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 08:30 Uhr.

9:22 Uhr ++ Pirmasens lädt Kinder zum Oster-Spaß auf den Exe ein ++ Heute Nachmittag bietet die Stadt Pirmasens auf dem Exerzierplatz vor dem Rathaus ein buntes Programm für Kinder an. Passend zum letzten Schultag vor den Osterferien gibt es ein sportliches Programm, Spiele- und Mitmachaktionen. Kinder können basteln und ihre eigene Tasche bemalen. Die Veranstaltung beginnt um 13:30 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 06:30 Uhr.

8:38 Uhr ++ Neue Fahrradstraße Kaiserslautern zum Volkspark ++ In der Parkstraße, nahe des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern, entsteht voraussichtlich ab der kommenden Woche eine neue Fahrradstraße. Ziel ist es, Radfahrern eine bessere Verbindung in Richtung Volkspark zu ermöglichen, weiß SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 06:30 Uhr.

7:12 Uhr ++ Westpfalz profitiert: Wieslauterbahn fährt ab Juni ++ Eine Kosten-Nutzen-Untersuchung zur Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes auf der Strecke der Wieslauterbahn ist positiv ausgefallen. Michael Heilmann, Geschäftsführer des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr, erklärte auf einer Verbandssitzung in Neustadt, dass die Strecke zwischen Hinterweidenthal, Dahn und Bundenthal-Rumbach eine erfreuliche Entwicklung genommen habe. Sie habe nicht nur große touristische Bedeutung, sondern werde bald auch durch einen neuen Standort eines Holzverarbeitenden Konzerns gestärkt. Die Sanierung der Strecke steht kurz vor dem Abschluss. Die Wieslauterbahn profitiert von einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 8,7 Millionen Euro, die 85 % der förderfähigen Kosten deckt. Die Strecke soll künftig sowohl für den Personenverkehr im Rheinland-Pfalz-Takt als auch für den Güterverkehr genutzt werden. Hinterweidenthal Bahnstrecke durch Dahner Felsenland soll reaktiviert werden Spatenstich für Bauarbeiten an der Wieslauterbahn in der Südwestpfalz An der Wieslauterbahn im Kreis Südwestpfalz wird schon seit einigen Wochen gebaut. Am Donnerstag war der symbolische Spatenstich für die Sanierung der Bahnstrecke. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:00 Uhr ++ ++ Das Wetter: Sonnig mit steigenden Temperaturen ++ Der Freitag verspricht in Rheinland-Pfalz strahlend sonniges Wetter, nur unterbrochen von einzelnen harmlosen Wolken. Die Nachmittagstemperaturen erreichen angenehme 18 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus meist nordwestlicher Richtung. Am Samstag wird es noch wärmer und frühsommerlich. Zunächst bleibt es lange Zeit sonnig, später wird es jedoch wolkiger. Am Sonntag ändert sich das Wetter mit einem lebhaften Südwestwind, der die Temperaturen um einige Grad senkt. Hier und da ist mit Regen zu rechnen. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:53 Uhr ++ Bürgerbeauftragte des Landes hilft in der Westpfalz ++ Die Bürgerbeauftragte des Landes, Barbara Schleicher-Rothmund, hat sich im vergangenen Jahr auch um einen Fall gekümmert, der in der Westpfalz im Raum Kusel spielte. Hintergrund sind die Polizistenmorde von Kusel. Die hätten sich auf die Familie eines Polizisten ausgewirkt. Dieser wandte sich daher an die Bürgerbeauftragte. Sie konnte der Familie in dem Fall helfen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:52 Uhr ++ Jugendliche werfen in Kaiserslautern Steine von der Mall ++ Mehrere Jugendliche haben Steine vom Parkdeck der Mall in Kaiserslautern geworfen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings traf ein Stein ein Auto. Auf dem Parkdeck konnten die Jugendlichen von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Durch einen Zeugenhinweis wurden sie allerdings gefunden. Gegen alle vier wird jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 15:30 Uhr.

13:33 Uhr ++ Kaiserslautern: US-Streitkräfte-Beschäftigte kämpfen für mehr Geld ++ Rund 500 Zivilbeschäftigte der amerikanischen Streitkräfte haben heute in Kaiserslautern für höhere Löhne demonstriert. Sie befinden sich noch bis morgen im Warnstreik. SWR-Reporterin Jürgen Rademacher hat den Streik besucht: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:46 Uhr ++ Nachhaltigkeit: Neues Elektro-Müllfahrzeug in Kaiserslautern ++ Seit dieser Woche entsorgt ein weiteres vollelektrisches Müllfahrzeug den Müll in Kaiserslautern. Und das fällt nicht nur auf, weil es deutlich leiser ist als herkömmliche Müllfahrzeuge, sondern auch, weil es weiß und nicht orangefarben ist. Der Strom für den LKW kommt laut Stadt direkt von der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die Anschaffung des Fahrzeugs wurde durch das Bundesverkehrsministerium finanziert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 12:30 Uhr.

9:21 Uhr ++ Westpfalz-Hoteliers machen Trump für Gästeschwund verantwortlich ++ Knapp 40 Prozent weniger Buchungen als im Vorjahr – das ist die Bilanz des Hotels Barbarossahof in Kaiserslautern für den vergangenen Monat. Hotelbetreiber Alexander Flockerzie macht US-Präsident Donald Trump dafür verantwortlich, da dieser die Kreditkarten der Zivilbeschäftigten der US-Regierung vorübergehend sperren ließ. Die Folge: Viele US-Amerikaner sagten ihre Geschäftsreisen in die Westpfalz ab. Einblicke von Hotelier Alexander Flockerzie: Mittlerweile funktionieren die Kreditkarten der US-Zivilbeschäftigten wieder, und Hotels in der Westpfalz hoffen nun auf eine Rückkehr der Gäste aus den USA. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 08:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ Christian Gauf bleibt Bürgermeister in Zweibrücken ++ Christian Gauf bleibt Bürgermeister der Stadt Zweibrücken. Bei der Wahl gestern im Stadtrat erhielt er im ersten Wahlgang 24 Stimmen, sein Herausforderer Julian Dormann 14. Ursprünglich hatten sich zehn Personen um das Amt des Bürgermeisters beworben. Nach einer Fragerunde der Fraktionen wurden jedoch nur noch zwei Kandidaten von den Parteien für die Wahl nominiert. Gauf ist seit knapp acht Jahren Bürgermeister in Zweibrücken und damit Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:00 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit steigenden Temperaturen ++ Der Donnerstag zeigt sich in Rheinland-Pfalz sonnig, wenige harmlose Wolken tauchen auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 13 bis 17 Grad, mit bis zu 17 Grad am Haardtrand. Der Wind weht meist schwach aus nördlicher Richtung. Die weiteren Aussichten: Am Freitag und Samstag bleibt es sonnig und wird zunehmend wärmer. Besonders der Samstag verspricht frühsommerliche Temperaturen – ideal für Aktivitäten im Freien! Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 06:30 Uhr.

18:05 Uhr ++ Institut für Pfälzische Geschichte stellt neues Buch vor ++ Wie lebte es sich eigentlich in der Pfalz im Deutschen Kaiserreich? Und wie sah es hier aus? Mit solchen Fragen hat sich das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern beschäftigt und dazu jetzt ein Buch veröffentlicht. Heute Abend um 19 Uhr wird das Buch im Institut in Lautern vorgestellt. Die Pfalz ist nach Angaben des Instituts in dieser Epoche bisher wenig erforscht worden. In dem Buch geht es hauptsächlich um Innovationen, Urbanisierung und die Industrialisierung zu dieser Zeit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 16:30 Uhr.

17:17 Uhr ++ Die Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkräften streiken ++ Seit heute befinden sich die Zivilbeschäftigten der amerikanischen Streitkräfte im Warnstreik. Er soll bis Freitag dauern. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik in den Tarifverhandlungen mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Diese haben bisher 1,7 Prozent mehr Lohn geboten, Verdi fordert einen Sockelbetrag von 320 Euro und drei Prozent mehr Lohn. Weitere Details hören Sie in unserem Audio: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 15:30 Uhr.

16:21 Uhr ++ FCK, Mainz und Co. - Fußballausstellung in Kaiserslautern eröffnet ++ Die Wanderausstellung "Fußballfieber - Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz" macht Halt in Kaiserslautern. In der Schneiderstraße gegenüber der Tourist Information ist die interaktive Fußball-Ausstellung eröffnet worden. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker war dabei. Die Ausstellung findet gegenüber der Tourist Information in Kaiserslautern statt. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 14:30 Uhr.