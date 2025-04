Blog: Schlangen machen Probleme in Zweibrücken, Nordfpälzer Kommunen klagen gegen das Land, Wetter: heute sommerlich, morgen Regen

per Mail teilen

8:39 Uhr ++ Bahnprobleme bei FCK-Spiel gegen Nürnberg ++ Wer heute Abend zum FCK-Spiel nach Kaiserslautern reist, hat als Bahnfahrer schlechte Karten. Der zuständige Zweckverband hat auf die vielen Baustellen an verschiedenen Zugstrecken rund um Kaiserslautern hingewiesen. Deshalb fahren auf ein paar Strecken keine Züge. Diese Zugverbindungen fallen aus Ab 21 Uhr kommt es zu umfassenden nächtlichen Sperrungen in alle Richtungen ab Kaiserslautern, teilte der Zweckverband mit. Deshalb fallen auch zahlreiche Züge aus. Betroffen sind insbesondere die Streckenverbindungen in Richtung: Neustadt (Weinstraße)

Homburg (Saar)

Bingen (zwischen Kaiserslautern und Enkenbach)

Pirmasens

Kusel

Lauterecken Weil es auch nicht genügend Ersatzbusse gibt, empfiehlt der Zweckverband gar nicht erst mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Autofahren sollten die Park & Ride Parkplätze an der Uni und an der Abfahrt Kaiserslautern-Ost nehmen.

Heute scheint lange Zeit ungestört die Sonne. Erst zum Abend machen sich allmählich Wolken bemerkbar. An Glan und Lauter erwartet uns an manchen Stellen der erste offizielle Sommertag des Jahres. Die Temperaturen steigen hier bis auf 25 Grad, im Pfälzerwald je nach Höhenlage auf 20 bis 23 Grad. Morgen wird es dann windig, hier und da regnet es. I Laufe des Tages gibt es aber gelegentlich Sonne - und es wird etwas kühler. Am Montag dann meist bewölkt, zwischendurch Regen. Der Seewoog in Ramstein-Miesenbach. SWR Das Wetter im SWR Sendegebiet

6:20 Uhr ++ Nordpfälzer Kommunen klagen gegen Rheinland-Pfalz ++ Mittlerweile sechs Kommunen aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land klagen gegen die Finanzpolitik des Landes - unter anderem Reichsthal, Obermoschel und Rockenhausen. Es geht um den Haushalt, den sie nicht mehr ausgleichen können. SWR-Reporterin Jessica Cichy hat mit der Bürgermeisterin von Reichsthal darüber gesprochen.

19:05 Uhr ++ Zwei Männer wollten 72 Packungen mit Zigartten stehlen ++ 72 Schachteln Zigaretten. So viele Packungen wollten am Donnerstagnachmittag zwei Männer in Kaiserslautern stehlen. Die beiden versteckten die Schachteln laut Polizei unter ihrer Kleidung und versuchten, an der Kasse vorbeizukommen. Das fiel allerdings einem Ladendetektiv auf. Er hat die Polizei gerufen. Gegen die beiden Diebe wird jetzt ermittelt.

18:31 Uhr ++ Schlangen in Zweibrücken ++ In Zweibrücken gibt es ungebetene Gäste auf der Mülldeponie: Zornnattern. Das sind Schlangen, die eigentlich in südlicheren Ländern wie Italien leben. Mittlerweile gibt es hunderte der Amphibien in Zweibrücken. Und das Problem dabei ist, sie fressen gerne Eidechsen. Ein Ökologe erklärte, dass es aus diesem Grund kaum einheimische Eidechsen mehr gebe. Zusammen mit einem Team geht er deshalb auf Schlangenjagd. Die Schlangen sind wahrscheinlich 2017 über den Müll auf die Mülldeponie gekommen. Der Experte vermutet: Dort war ein trächtiges Tier dabei. Deshalb haben sich die Zornnattern schnell vermehrt. Für Menschen sind diese Tiere ungefährlich.

17:46 Uhr ++ Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr zu Baustellen auf Bahnstrecken ++ Bald gibt es in der gesamten Pfalz wieder zahlreiche Zugausfälle und einzelne Sperrungen von Bahnstrecken wegen Bau- und Sanierungsarbeiten. Die Strecke zwischen Pirmasens und Schopp ist beispielsweise von morgen bis zum 26. April voll gesperrt. Es werden Busse eingesetzt. Der Vorsitzende des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr, Michael Heilmann, forderte auf der Verbandssitzung in Neustadt, dass die Deutsche Bahn hier ihre Baumaßnahmen besser organisieren und zusammenlegen müsse:

15:39 Uhr ++ Im Donnersbergkreis wird Taxifahren teurer ++ Wer im Donnersbergkreis auf ein Taxi angewiesen ist, muss tiefer in die Tasche greifen. Hintergrund ist, dass ein Taxiunternehmen aus der Region einen Antrag beim Kreistag zur Preiserhöhung eingereicht hatte. Denn unter anderem seien Personal- und Betriebskosten erheblich gestiegen. Der Kreistag stimmte der Erhöhung zu. Wer tagsüber einen Kilometer mit dem Taxi im Donnersbergkreis fährt, zahlt jetzt 6 Euro 20, vorher waren es 5 Euro 80.

14:41 Uhr ++ Dre Verletzte nach Auseinandesetzung mit Glasflasche in Kaiserslautern ++ Drei Männer sind gestern in Kaiserslautern bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Nach Angaben der Polizei griff ein Mann einen anderen mit einer Glasflasche an. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister:

13:39 Uhr ++ Mann in Zweibrücken entblößt sich vor Joggerin ++ Ein Mann hat sich in Zweibrücken gestern Abend vor einer Joggerin ausgezogen. Die junge Frau war in der Allee rund um das Gestüt unterwegs. Dort saßen zwei Männer auf einer Bank, einer davon zog laut Polizei seine Hose herunter, so dass sein Geschlechtsteil zu erkennen war. Die Polizei konnte den Beschuldigten ausfindig machen und ermittelt nun gegen ihn. Außerdem sucht sie nach Zeugen des Vorfalls.

12:14 Uhr ++ Ausländerbehörde Kaiserslautern: Passfotos nur noch online ++ Ab Mai 2025 können bei der Ausländerbehörde in Kaiserslautern nur noch digitale Passfotos eingereicht werden. Dies gilt für die Ausstellung neuer Ausweise, Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere. Ziel der neuen Regelung ist es, Fälschungen zu erschweren. Die Fotos müssen von zertifizierten Fotografen erstellt und über einen QR-Code sicher an die Behörde übermittelt werden.

11:28 Uhr ++ Pfälzerwald: Waldbrandrisiko steigt wegen Trockenheit ++ In der Westpfalz steigt die Waldbrandgefahr. Die Trockenheit macht dem Pfälzerwald zu schaffen. SWR-Reporterin Jessica Cichy weiß, wie sich Waldbrände in unserer Region verhindern lassen:

10:41 Uhr ++ Betzenberg: Klose kehrt zurück – FCK träumt von der Bundesliga ++ Punktegleich mit Magdeburg schmückt der FCK aktuell den dritten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Damit lebt bei den Lautrern der Traum von der Bundesliga. Wünschen würde es dem Verein auch FCK-Legende Miroslav Klose, der morgen als Trainer des 1. FC Nürnberg auf den Betzenberg zurückkehrt: Anpfiff morgen ist 20.30 Uhr gegen den FC. Nürnberg. Beide Teams kämpfen noch um den Aufstieg.

10:00 Uhr ++ Bauernpräsident: Mindestlohn gefährdet Westpfalz-Landwirtschaft ++ Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, kritisiert einige Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen. Konkret geht es ihm um die geplante Erhöhung des Mindestlohns. SWR- Reporter Sebastian Stollhof hat mit ihm Gesprochen:

9:22 Uhr ++ Pirmasens lädt Kinder zum Oster-Spaß auf den Exe ein ++ Heute Nachmittag bietet die Stadt Pirmasens auf dem Exerzierplatz vor dem Rathaus ein buntes Programm für Kinder an. Passend zum letzten Schultag vor den Osterferien gibt es ein sportliches Programm, Spiele- und Mitmachaktionen. Kinder können basteln und ihre eigene Tasche bemalen. Die Veranstaltung beginnt um 13:30 Uhr.

8:38 Uhr ++ Neue Fahrradstraße Kaiserslautern zum Volkspark ++ In der Parkstraße, nahe des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern, entsteht voraussichtlich ab der kommenden Woche eine neue Fahrradstraße. Ziel ist es, Radfahrern eine bessere Verbindung in Richtung Volkspark zu ermöglichen, weiß SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker:

7:12 Uhr ++ Westpfalz profitiert: Wieslauterbahn fährt ab Juni ++ Eine Kosten-Nutzen-Untersuchung zur Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes auf der Strecke der Wieslauterbahn ist positiv ausgefallen. Michael Heilmann, Geschäftsführer des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr, erklärte auf einer Verbandssitzung in Neustadt, dass die Strecke zwischen Hinterweidenthal, Dahn und Bundenthal-Rumbach eine erfreuliche Entwicklung genommen habe. Sie habe nicht nur große touristische Bedeutung, sondern werde bald auch durch einen neuen Standort eines Holzverarbeitenden Konzerns gestärkt. Die Sanierung der Strecke steht kurz vor dem Abschluss. Die Wieslauterbahn profitiert von einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 8,7 Millionen Euro, die 85 % der förderfähigen Kosten deckt. Die Strecke soll künftig sowohl für den Personenverkehr im Rheinland-Pfalz-Takt als auch für den Güterverkehr genutzt werden. Hinterweidenthal Bahnstrecke durch Dahner Felsenland soll reaktiviert werden Spatenstich für Bauarbeiten an der Wieslauterbahn in der Südwestpfalz An der Wieslauterbahn im Kreis Südwestpfalz wird schon seit einigen Wochen gebaut. Am Donnerstag war der symbolische Spatenstich für die Sanierung der Bahnstrecke. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:00 Uhr ++ ++ Das Wetter: Sonnig mit steigenden Temperaturen ++ Der Freitag verspricht in Rheinland-Pfalz strahlend sonniges Wetter, nur unterbrochen von einzelnen harmlosen Wolken. Die Nachmittagstemperaturen erreichen angenehme 18 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus meist nordwestlicher Richtung. Am Samstag wird es noch wärmer und frühsommerlich. Zunächst bleibt es lange Zeit sonnig, später wird es jedoch wolkiger. Am Sonntag ändert sich das Wetter mit einem lebhaften Südwestwind, der die Temperaturen um einige Grad senkt. Hier und da ist mit Regen zu rechnen.

18:53 Uhr ++ Bürgerbeauftragte des Landes hilft in der Westpfalz ++ Die Bürgerbeauftragte des Landes, Barbara Schleicher-Rothmund, hat sich im vergangenen Jahr auch um einen Fall gekümmert, der in der Westpfalz im Raum Kusel spielte. Hintergrund sind die Polizistenmorde von Kusel. Die hätten sich auf die Familie eines Polizisten ausgewirkt. Dieser wandte sich daher an die Bürgerbeauftragte. Sie konnte der Familie in dem Fall helfen:

15:52 Uhr ++ Jugendliche werfen in Kaiserslautern Steine von der Mall ++ Mehrere Jugendliche haben Steine vom Parkdeck der Mall in Kaiserslautern geworfen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings traf ein Stein ein Auto. Auf dem Parkdeck konnten die Jugendlichen von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Durch einen Zeugenhinweis wurden sie allerdings gefunden. Gegen alle vier wird jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

13:33 Uhr ++ Kaiserslautern: US-Streitkräfte-Beschäftigte kämpfen für mehr Geld ++ Rund 500 Zivilbeschäftigte der amerikanischen Streitkräfte haben heute in Kaiserslautern für höhere Löhne demonstriert. Sie befinden sich noch bis morgen im Warnstreik. SWR-Reporterin Jürgen Rademacher hat den Streik besucht: