Blog: Burg Lichtenberg zeigt viralen Ursaurier aus der Westpfalz, CDU-Kaiserslautern reagiert auf Koalitionsvertrag, Gauf bleibt Bürgermeister in Zweibrücken

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:46 Uhr ++ Nachhaltigkeit: Neues Elektro-Müllfahrzeug in Kaiserslautern ++ Seit dieser Woche entsorgt ein weiteres vollelektrisches Müllfahrzeug den Müll in Kaiserslautern. Und das fällt nicht nur auf, weil es deutlich leiser ist als herkömmliche Müllfahrzeuge, sondern auch, weil es weiß und nicht orangefarben ist. Der Strom für den LKW kommt laut Stadt direkt von der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die Anschaffung des Fahrzeugs wurde durch das Bundesverkehrsministerium finanziert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 12:30 Uhr.

9:21 Uhr ++ Westpfalz-Hoteliers machen Trump für Gästeschwund verantwortlich ++ Knapp 40 Prozent weniger Buchungen als im Vorjahr – das ist die Bilanz des Hotels Barbarossahof in Kaiserslautern für den vergangenen Monat. Hotelbetreiber Alexander Flockerzie macht US-Präsident Donald Trump dafür verantwortlich, da dieser die Kreditkarten der Zivilbeschäftigten der US-Regierung vorübergehend sperren ließ. Die Folge: Viele US-Amerikaner sagten ihre Geschäftsreisen in die Westpfalz ab. Einblicke von Hotelier Alexander Flockerzie: Mittlerweile funktionieren die Kreditkarten der US-Zivilbeschäftigten wieder, und Hotels in der Westpfalz hoffen nun auf eine Rückkehr der Gäste aus den USA. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 08:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ Christian Gauf bleibt Bürgermeister in Zweibrücken ++ Christian Gauf bleibt Bürgermeister der Stadt Zweibrücken. Bei der Wahl gestern im Stadtrat erhielt er im ersten Wahlgang 24 Stimmen, sein Herausforderer Julian Dormann 14. Ursprünglich hatten sich zehn Personen um das Amt des Bürgermeisters beworben. Nach einer Fragerunde der Fraktionen wurden jedoch nur noch zwei Kandidaten von den Parteien für die Wahl nominiert. Gauf ist seit knapp acht Jahren Bürgermeister in Zweibrücken und damit Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:00 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit steigenden Temperaturen ++ Der Donnerstag zeigt sich in Rheinland-Pfalz sonnig, wenige harmlose Wolken tauchen auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 13 bis 17 Grad, mit bis zu 17 Grad am Haardtrand. Der Wind weht meist schwach aus nördlicher Richtung. Die weiteren Aussichten: Am Freitag und Samstag bleibt es sonnig und wird zunehmend wärmer. Besonders der Samstag verspricht frühsommerliche Temperaturen – ideal für Aktivitäten im Freien! Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.04.2025 um 06:30 Uhr.

18:05 Uhr ++ Institut für Pfälzische Geschichte stellt neues Buch vor ++ Wie lebte es sich eigentlich in der Pfalz im Deutschen Kaiserreich? Und wie sah es hier aus? Mit solchen Fragen hat sich das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern beschäftigt und dazu jetzt ein Buch veröffentlicht. Heute Abend um 19 Uhr wird das Buch im Institut in Lautern vorgestellt. Die Pfalz ist nach Angaben des Instituts in dieser Epoche bisher wenig erforscht worden. In dem Buch geht es hauptsächlich um Innovationen, Urbanisierung und die Industrialisierung zu dieser Zeit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 16:30 Uhr.

17:17 Uhr ++ Die Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkräften streiken ++ Seit heute befinden sich die Zivilbeschäftigten der amerikanischen Streitkräfte im Warnstreik. Er soll bis Freitag dauern. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik in den Tarifverhandlungen mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Diese haben bisher 1,7 Prozent mehr Lohn geboten, Verdi fordert einen Sockelbetrag von 320 Euro und drei Prozent mehr Lohn. Weitere Details hören Sie in unserem Audio: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 15:30 Uhr.

16:21 Uhr ++ FCK, Mainz und Co. - Fußballausstellung in Kaiserslautern eröffnet ++ Die Wanderausstellung "Fußballfieber - Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz" macht Halt in Kaiserslautern. In der Schneiderstraße gegenüber der Tourist Information ist die interaktive Fußball-Ausstellung eröffnet worden. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker war dabei. Die Ausstellung findet gegenüber der Tourist Information in Kaiserslautern statt. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 14:30 Uhr.

15:31 Uhr ++ Mann schlägt Frau in Pirmasens ins Gesicht ++ Ein Unbekannter ist im Pirmasenser Stadtteil Windsberg gestern Nachmittag auf eine Frau losgegangen und hat ihr mehrmals ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei soll die Frau aus dem Bus gestiegen sein, als der Mann auf sie zugekommen war und sie mehrmals geschlagen hatte. Anschließend soll er geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, soll sie bei der Polizei melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 14:30 Uhr.

14:39 Uhr ++ Zweibrücken wählt neuen Bürgermeister: Zehn Kandidaten im Rennen ++ Im Stadtrat Zweibrücken wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Er oder sie wäre die Nummer zwei an der Stadtspitze und Vertreter oder Vertreterin des Oberbürgermeisters. SWR- Reporter Jürgen Rademacher mit den Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 12:30 Uhr.

14:05 Uhr ++ Pirmasens sammelt Ideen für ein neues Stadtquartier ++ Wie könnte ein neues Stadtquartier am alten Güterbahnhof in Pirmasens aussehen? Ideen dazu werden heute Abend vorgestellt. Der ehemalige Güterbahnhof könnte perspektivisch wieder ein place-to-be in der Stadt werden. Dafür konnte die Deutsche Bahn zwei Studienprojekte für Architektur gewinnen, mit denen Ideen gesammelt wurden. Studierende aus Mannheim und Hannover haben Entwürfe erstellt, wie das das alte Areal gestaltet werden könnte. Die Entwurf-Ergebnisse werden von heute bis zum 21. April im Rheinberger-Atrium zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung heute vom Pirmasenser Oberbürgermeister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 12:30 Uhr.

13:23 Uhr ++ Jugend forscht Ludwigshafen: Kreative Köpfe stellen Projekte vor ++ Die BASF richtet noch bis morgen in Ludwigshafen den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ aus, dieses Jahr unter dem Motto „Macht aus Fragen Antworten“. SWR-Reporter Thilo Eickhoff hat einen ersten Überblick, was da für Erfindungen in Ludwigshafen präsentiert werden: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 11:30 Uhr.

12:00 Uhr ++ Landwirte der Westpfalz sorgen sich wegen Trockenheit ++ Die Trockenheit der vergangenen Wochen bereitet den Landwirten in der Westpfalz Sorgen. Pflanzen wie Sommergetreide oder Zuckerrüben brauchen laut Jürgen Vogelgesang Regen. Der Landwirt aus Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern findet die Situation aber noch nicht dramatisch. sagt Landwirt Jürgen Vogelgesang aus Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern. Weil er außerdem der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd ist, weiß er auch, wie es den anderen Landwirten geht: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 10:30 Uhr.

8:57 Uhr ++ Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Alsenz ++ Zwischen Alsenz im Donnersbergkreis und Hochstätten (Kreis Bad Kreuznach) ist gestern Nachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe Hochstätten auf der B48. Dem Motorradfahrer war in Richtung Alsenz auf seiner Spur ein Autofahrer entgegengekommen. Beim Zusammenstoß erlitt der 79-jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 09:30 Uhr.

7:28 Uhr ++ Südwestpfalz: 1,5 Millionen Euro für Straßensanierung ++ Die Dörfer Kröppen und Trulben in der Südwestpfalz bekommen fast 1,5 Millionen Euro vom Land. Das Geld ist laut dem Wirtschaftsministerium für die Sanierung von der Kreisstraße K4 zwischen den beiden Ortschaften. Insgesamt müssen knapp zwei Kilometer der Straße saniert werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 06:30 Uhr.

6:51 Uhr ++ Busfahrer in Zweibrücken sammelt in seiner Mittagspause Müll ++ Während andere in der Mittagspause etwas essen oder Zeitung lesen, geht Busfahrer Benni Schuck einer anderen Tätigkeit nach: Er sammelt Müll ein. Sobald seine Pause beginnt, macht er sich mit einem leeren Müllsack ans Werk, um Haltestellen auf seiner Tour von Unrat zu befreien. Mehr zu seinem tollen Engagement: Video herunterladen (107,4 MB | MP4)

6:07 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit frischem Tagesstart ++ Der Mittwoch beginnt frisch, doch tagsüber scheint vielerorts die Sonne. Ab und zu ziehen ein paar Wolken vorbei, was den freundlichen Eindruck kaum trübt. Die Temperaturen erreichen 15 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis zu 18 Grad an der Lauter. Ein schwacher bis mäßiger Nordostwind sorgt dafür, dass es sich etwas kühler anfühlt. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bleibt es frühlingshaft mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen allmählich weiter an und sorgen für zunehmend mildere Bedingungen. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:01 Uhr ++ Schauspielerin Claudia Wenzel liest heute aus ihrem Buch ++ "Mein Herz ließ sich nicht teilen", so heißt das Buch von der Schauspielerin Claudia Wenzel. Darin blickt sie kritisch auf die Wiedervereinigung nach dem Mauerfall zurück. Heute Abend liest sie aus ihrem Buch - und zwar in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. Los gehts ab 19.30 Uhr. Claudia Wenzel hat unter anderem in Verfilmungen von Rosamunde Pilcher und in der Serie "Der Bergdoktor" mitgespielt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.04.2025 um 17:30 Uhr.