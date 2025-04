Blog: Autos zerkratzt bei Vandalismus-Serie in Kirchheimbolanden, offene Fragen nach Hallenbrand in Zweibrücken

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

11:51 Uhr ++ Startups: Kaiserslauterer Firmen im EU-Förderprogramm ++ Zwei Startups aus Kaiserslautern gehören zu den Gewinnern des neuen Förderprogramms „GROW in RLP". Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat die sechs ausgewählten Unternehmen bekannt gegeben – sie bekommen jetzt gezielte Unterstützung für ihr Wachstum. Mehr Infos hat SWR-Reporterin Helen Roth:

10:58 Uhr ++ Chaos auf der A6: Gleich zwei Unfälle sorgen für Stau ++ Gleich zwei Unfälle auf der A6 haben heute gegen 7.30 Uhr für Staus gesorgt. Bei Waldmohr in Richtung Saarbrücken ist ein Auto mit einem Lkw zusammengeprallt - außerdem hat es bei Bruchmühlbach-Miesau gekracht. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker berichtet: Auf der A6 bei Waldmohr in Richtung Saarbrücken laufen die letzten Aufräumarbeiten noch. Die rechte Spur ist weiterhin dicht. Der Verkehr wird dort über die linke Spur geleitet.

10:11 Uhr ++ Europa erleben: Neuer Pop-Up-Laden in Kaiserslautern ++ Am Schillerplatz in Kaiserslautern gibt es seit dieser Woche einen neuen Pop-Up-Laden zum Thema Europa. Das Netzwerk Europe Direct will damit einen temporären Treffpunkt für alle Interessierten an Europa anbieten. SWR-Reporterin Alexandra Dietz weiß, was einen dort erwartet:

9:26 Uhr ++ Vom Museum bis zur App: Kreis Kusel digitalisiert weiter ++ Der Kreis Kusel will in verschiedenen Bereichen in Zukunft noch digitaler werden. Konkrete Angebote werden seit mehr als drei Jahren (seit 2022) beim Projekt „LAND L(i)EBEN" entwickelt. Das wurde jetzt verlängert, weil es neue Fördermittel gibt. SWR-Reporterin Sarah Korz weiß, in welche Richtung es bei den neuen Angeboten gehen soll:

8:44 Uhr ++ Babyboomer im Fokus: Workshop zum Ruhestand in Kaiserslautern ++ Wie verändert sich das Leben mit dem Renteneintritt der Generation Babyboomer? Dieser Frage geht heute das Innovationszentrum 42 in Kaiserslautern bei einem Workshop nach. Themen sind unter anderem altersgerechtes Wohnen und digitale Lösungen im Alter. Los geht's heute um 17 Uhr .

8:12 Uhr ++Docu Center Ramstein rettet historische US-Militärbilder vor Trump ++ Das Docu Center in Ramstein-Miesenbach sichert Fotos aus dem Internet, die auf der Bannliste von US-Präsident Donald Trump stehen. Bislang sind von den Internetseiten der US-Streitkräfte schon mehr als 20.000 Fotos verschwunden. Unter anderem sind darauf schwarze Soldaten zu sehen. Oder auch Frauen in Uniform. Jens Pakenis leitet das Docu Center. Er will die Bilder erhalten, um die Geschichte korrekt zu bewahren:

7:48 Uhr ++ Spargel in der Pfalz: Verkauf nimmt Fahrt auf ++ Der Spargel steht auf den Feldern in der Pfalz, der Verkauf nimmt Fahrt auf. Am Montag hat der Pfalzmarkt in Mutterstadt nach eigenen Angaben fünf Tonnen umgesetzt. SWR-Reporter Janosch Beyer zur Entwicklung:

7:17 Uhr ++ Autos zerkratzt: Sachbeschädigungsserie in Kirchheimbolanden ++ Schon wieder sind in Kirchheimbolanden mehrere parkende Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden - offenbar mit einem spitzen Gegenstand. Damit hat ein bislang unbekannter Täter laut Polizei die Autos verkratzt. Mittlerweile hat die Polizei acht beschädigte Autos festgestellt. Deshalb sucht sie jetzt nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Inspektion in Kirchheimbolanden melden.

6:00 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit Schleierwolken ++ Auch heute zeigt sich die Sonne in Rheinland-Pfalz, begleitet von vereinzelten Schleierwolken im Tagesverlauf. Die Temperaturen erreichen angenehme Höchstwerte von 17 Grad an Glan und Lauter sowie 14 bis 16 Grad im Pfälzer Wald. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es insgesamt freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen allmählich weiter an, sodass es zunehmend wärmer wird. Ein frühlingshafter Trend setzt sich fort.

18:06 Uhr ++ Frau bei Fußballspiel in der B-Klasse verletzt ++ Bei einem Spiel der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg ist gestern eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es beim Spitzenspiel zwischen der SG Appeltal und dem FC Shqiponja Kaiserslautern zu Streitigkeiten. Auslöser waren nach Angaben eines Sprechers des FC Shqiponja mehrere Schiedsrichterentscheidungen. Nach seiner Darstellung war in einem Handgemenge eine andere Person auf die Frau gefallen. Spieler beider Mannschaften hätten den Streit aber schnell geschlichtet. Die Polizei ermittelt noch den genauen Hergang. Das Spiel gewann die SG Appeltal mit 2:1 – durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit.

17:08 Uhr ++ Schockanrufe: Erster Prozesstag in Zweibrücken ++ Seit heute muss sich ein 38-Jähriger wegen Schockanrufen vor dem Landgericht in Zweibrücken verantworten. Der Angeklagte soll mit anderen zusammen mehrere Opfer aus Zweibrücken und dem Kreis Birkenfeld betrogen haben. Das Ganze immer mit derselben Masche. Am Telefon haben sie vorgekaukelt, dass ein Angehöriger einen Unfall hatte und jetzt eine Kaution fällig sei, damit das Familienmitglied wieder aus dem Gefängnis kommt. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker hat den ersten Prozesstag für uns beobachtet:

17:05 Uhr ++ Gemeinsame BAföG-Stelle im Kreis Südwestpfalz ++ Die Städte Zweibrücken, Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz wollen in Zukunft in verschiedenen Bereichen enger zusammenarbeiten - jetzt auch mit einer gemeinsamen BAföG-Stelle. Wie der Kreis Südwestpfalz mitteilt, ist die Stelle ab sofort in der Kreisverwaltung in Pirmasens angesiedelt. Dort werden alle BAföG-Anträge aus der gesamten Südwestpfalz zentral bearbeitet und man kann sich dort beraten lassen. Das gilt für Schüler-, Studierenden- und Meister-Bafög. Das Land unterstützt die Zusammenarbeit der drei Kommunen mit rund 670.000 Euro.

15:08 Uhr ++ Polizei klärt nach Hallenbrand in Zweibrücken offene Fragen ++ Nachdem im Zweibrücker Stadtteil Ixheim gestern Nacht eine Halle mit Feuerwerkskörpern gebrannt hat, ist die Polizei dabei, offene Fragen zu klären. Es geht nach Angaben eines Sprechers zum Beispiel darum, wie groß der Schaden ist und warum es überhaupt gebrannt hat. Dafür untersucht die Kriminalpolizei jetzt die Halle. Außerdem wird geprüft, ob dort überhaupt Feuerwerkskörper gelagert werden durften. Polizei und Feuerwehr waren gestern Nacht zu dem Brand gerufen worden – dabei waren auch mehrere Feuerwerkskörper explodiert. Deshalb waren zur Sicherheit vorrübergehend auch angrenzende Häuser geräumt worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Polizei / Pressestelle Pirmasens

14:02 Uhr ++ Piko-Park in Zweibrücken für mehr Artenvielfalt und Gemeinschaft ++ Die Stadt Zweibrücken soll demnächst einen sogenannten Piko-Park bekommen. Der Park soll die Gemeinschaft untereinander stärken. SWR-Reporter Jürgen Rademacher weiß, wie man sich den Piko-Park vorstellen kann: Am kommenden Wochenende ist in der Schwalbenstraße in Zweibrücken eine Info-Veranstaltung zum Piko-Park, bei dem auch erste Ideen gesammelt werden sollen.

13:17 Uhr ++ Vollsperrung bei Hauenstein: Landstraße wird erneuert ++ Wer mit dem Auto auf der Landstraße bei Hauenstein in der Südwestpfalz unterwegs ist, muss sich ab heute auf Umwege einstellen. Auf dem Straßenabschnitt zwischen Hauenstein und Lug wird die ganze Woche der Asphalt neu gemacht. Laut Kreisverwaltung ist die Landstraße in dem Bereich voll gesperrt, eine Umleitung ist aber ausgeschildert. Dort war in den letzten Jahren das Netz einer Gaspipeline ausgebaut und die Straße nur provisorisch wieder geschlossen worden. Jetzt soll die Fahrbahndecke wieder richtig fertiggestellt werden.

12:22 Uhr ++ Kirchheimbolanden kämpft um Geld für Mozartorgel und Kirche ++ Die Paulskirche in Kirchheimbolanden ist bekannt für ihre Orgel. Auf der hat nämlich mal bei einem Besuch Mozart gespielt. Die Glanzzeiten sind allerdings vorbei. Das protestantische Pfarramt in Kirchheimbolanden kämpft nämlich um die Kirche samt Orgel. Das Pfarramt braucht Geld, um das große Kirchengebäude zu erhalten. Das Geld kann die Gemeinde nach eigenen Angaben aber nicht mehr aufbringen. Jetzt wird in Kirchheimbolanden nach Möglichkeiten gesucht, wie man die Kirche samt Orgel noch anders nutzen könnte, erzählt Erich Morschhäuser, der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums Donnersberg: Weitere Informationen über das Finanzierungsproblem der Kirche, lesen Sie bei uns im Artikel mit Video: Kirchheimbolanden Unterhalt für Kirche wird zu teuer Kirchheimbolanden braucht Geld für Morzart-Orgel und Paulskirche In Kirchheimbolanden spielte Mozart einst auf der Orgel der Paulskirche. Doch die Zukunft der historischen Orgel und Kirche ist ungewiss – finanzielle Unterstützung fehlt. 18:00 Uhr SWR Aktuell am Abend SWR Aktuell

11:22 Uhr ++ A63 bei Winnweiler: Baustelle kommt, Arbeiten ab Mai ++ Auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz gibt es bald eine neue Baustelle im Bereich Winnweiler zwischen Sembach und Göllheim. Heute wird die Baustelle da schon mal eingerichtet. Richtig los geht es mit den Arbeiten dann im Mai. SWR-Reporterin Sarah Korz hat recherchiert: Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Autobahn bei Winnweiler komplett durch sein. Das Ganze kostet insgesamt rund 6 Millionen Euro.

10:30 Uhr ++ Motorradfahrer im Elmsteiner Tal: Polizei zieht Bilanz ++ Seit Anfang des Monats ist das Elmsteiner Tal zwischen Johanniskreuz und Frankeneck wieder an Wochenenden für Motorradfahrer gesperrt. Jetzt hat die Polizei das Fahrverbot kontrolliert. Bei insgesamt fast 100 Kontrollierten, haben nach Polizeiangaben, 5 Motorradfahrende gegen das Durchfahrtsverbot verstoßen. Die kurvenreiche Strecke ist bei Zweiradfahrern sehr beliebt. Vor dem Durchfahrtsverbot an Wochenenden, waren dort viele schlimme Unfälle passiert. Das hat sich nach Angaben der Polizei wesentlich verringert.

9:45 Uhr ++ Star-Fotograf kommt zurück in die Heimat ++ Patrick Wamsganz hatte genug von der Star-Fotografie in Berlin und ging zurück in die Westpfalz. Heute fotografiert er Menschen und Tiere in der Region – und fühlt sich dabei wohl. Video herunterladen (126,2 MB | MP4) In Kusel läuft im Kulturzentrum Kinett gerade seine Ausstellung mit Menschen aus dem Holler, einem Viertel am Stadtrand, in dem sich manche Menschen vergessen fühlen.

8:27 Uhr ++ Landesschau besucht Niederkirchen ++ Die Landesschau war zu Besuch in der Lindenstraße in Niederkirchen-Morbach (Kreis Kaiserslautern). Ganz besonders stand die musikalische Ader der Menschen dort im Mittelpunkt: Video herunterladen (203,4 MB | MP4)

7:58 Uhr ++ 5 Jahre Renovierung: Synagoge in Kaiserslautern eingeweiht ++ Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz in Kaiserslautern hatte allen Grund zum Feiern: Denn ihr Gemeindehaus, ihre Synagoge wurde nach mehr als 5 Jahren wieder eingeweiht. Eindrücke von der Einweihung: Video herunterladen (47,6 MB | MP4)

7:27 Uhr ++ Pirmasens: Ringstraße wird gesperrt ++ Die Stadt Pirmasens ist schon länger dabei sich rauszuputzen. Zum Beispiel wird die Fußgängerzone neugemacht und die Straßen in der Innenstadt sollen insgesamt moderner werden. Ab heute geht es damit weiter am Pirmasenser Rathaus - da wird ein Teil der Ringstraße voll gesperrt. SWR-Reporterin Sarah Korz, weiß, was die Stadt geplant hat:

6:25 Uhr ++ FCK-Trainer Anfang: Verdiente Niederlage gegen Magdeburg ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat gegen Magdeburg wichtige Punkte im Aufstiegsrennen verspielt. Die Roten Teufel unterlagen Magdeburg 0 zu 2 und rutschten somit vom dritten Platz. Eine verdiente Niederlage, sagt Trainer Markus Anfang. Der nächste Gegener des FCK ist Nürnberg - am Samstag um 20.30 Uhr.