Blog: Schwerer Unfall mit Verletzten im Donnersbergkreis, Großbrand im Kreis Südwestpfalz

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:58 Uhr ++ Bewegungspass für Kinder in Pirmasens ++ Die beiden Grundschulen Husterhöhe und Sommerwald in Pirmasens beteiligen sich ab heute am sogenannten „Sporteln-Spielen-Toben- Bewegungs-Pass“. Dabei steht die Bewegung im Vordergrund - und wie die Kinder sicher in die Schule kommen. Im Audio erklärt SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker, wie das genau funktioniert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 12:30 Uhr.

12:56 Uhr ++ Breitenau bei Kaiserslautern gesperrt ++ Autofahrerinnen und Autofahrer können ab heute erstmal nicht mehr über die sogenannte Breitenau bei Kaiserslautern fahren. Die Straße dort wird laut dem Landesbetrieb Mobilität voll gesperrt, weil in der Nähe eine neue Eisenbahnbrücke gebaut wird. Autofahrer werden über den Gelterswoog umgeleitet. Der Landesbetrieb empfiehlt, das Gebiet am besten zu umfahren, weil es ziemlich voll auf der Straße werden könnte. Bis Ende Juni sollen die Bauarbeiten dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 12:30 Uhr.

12:54 Uhr ++ Jugendstadtrat Pirmasens wird gewählt ++ Wer vertritt in den kommenden drei Jahren die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Pirmasens? Der Jugendstadtrat! Und der kann ab heute gewählt werden. Zur Wahl stehen 15 Mädchen und Jungen aus verschiedenen Pirmasenser Schulen. Gewählt wird übrigens in den weiterführenden Schulen und zwar von heute bis Freitagnachmittag. Wählen darf, wer in Pirmasens wohnt, bereits elf aber noch keine 19 Jahre alt ist. Den Jugendstadtrat in Pirmasens gibt es schon seit über 25 Jahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 12:30 Uhr.

10:32 Uhr ++ Projekt "Baskidball" startet in Kaiserslautern ++ Basketball spielen ohne im Verein zu sein - das geht ab heute in Kaiserslautern. An der Schule Betzenberg gibt es ab heute das neue Freizteitprojekt "Baskidball" für Kinder und Jugendliche. Im Audio erklärt SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker, worum es dabei geht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 10:30 Uhr.

8:30 Uhr ++ Firmen aus Kaiserslautern auf der Hannovermesse ++ Ab heute zeigen Firmen aus der ganzen Welt neue Technologien und Produkte bei der Hannover Messe. Auch Unternehmen und Institutionen aus Kaiserslautern prasentieren ihre neuesten Ideen. Im Audio erklärt SWR-Reporterin Jessica Cichy, was diese alles vorstellen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 8:30 Uhr.

7:30 Uhr ++ Arbeiten an Landstraße im Kreis Kusel ++ An der Landesstraße 368 zwischen Altenglan und Welchweiler im Kreis Kusel finden ab heute Bauarbeiten statt, um die Böschung zu sichern. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern wird die Straße während der Arbeiten für zwei Monate komplett gesperrt bleiben. Die Umleitung führt ab Altenglan über die Kreisstraße 55 nach Bedesbach weiter über die K36. In Richtung Welchweiler einmal umgekehrt. Die Arbeiten kosten voraussichtlich 400.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 7:30 Uhr.

6:18 Uhr ++ Unfall im Donnersbergkreis mit vier Verletzten ++ Bei einem Unfall auf der Landstraße bei Bischheim im Donnersbergkreis sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Nach Polizeiangaben waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Einer der Unfallbeteiligten hatte auf der Landstraße zum Überholen eines anderen Autos angesetzt und ist dabei mit einem entgegen kommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Dabei ist der Autofahrer auch mit dem Auto, das er überholen wollte, kollidiert. Während des Unfalls war die Landstraße bei Bischheim im Donnersbergkreis zeitweise gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:14 Uhr ++ Verletzte ein Brand im Kreis Südwestpfalz ++ Ein Feuer in einem Wohnhaus in Großbundenbach in der Südwestpfalz hat am Wochenende einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand war nach Feuerwehrangaben am Samstagmorgen entstanden – als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus schon komplett in Flammen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten waren bis zum Mittag etwa 100 Feuerwehrleute beteiligt. Den Schaden an dem Gebäude schätzt die Feuerwehr auf etwa 250.000 Euro. Bei dem Brand in Großbundenbach wurde eine Person verletzt. Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken Land Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:11 Uhr ++ Sportergebnisse des Wochenendes ++ Die Eishockeyspieler der Hornets Zweibrücken haben am Wochenende auch das vierte Finalspiel gegen die Baden Rhinos mit 4:5 verloren. Damit sind die Baden Rhinos die Meister der Baden-Württemberg-Liga. Die Basketball-Herren des 1. FC Kaiserslautern konnten dagegen gewinnen. Im Spiel gegen Trier konnten die Lauterer mit 77:58 für sich entscheiden. Und in der Fußball-Oberliga haben die Spieler des TUS Koblenz den SV Morlautern mit 4 zu 1 besiegt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr ++ Das Wetter am Montag ++ Heute wechseln sich in der Nord- und Westpfalz dichte Wolken und ein paar kurze sonnige Phasen ab, es bleibt aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig und teils böig aus nördlichen Richtungen. Mit höchstens neun Grad auf den Höhen im Pfälzer Bergland und zwölf Grad am Glan bleibt es relativ kühl. Die weiteren Aussichten: Dienstag und Mittwoch häufig Sonne und zwischendurch noch einige Wolken, langsam wärmer. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.03.2025 um 6:30 Uhr.