Blog: Box für leere Pizzakartons in Kaiserslautern, Reaktionen aus der Region auf US-Zölle

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:30 Uhr ++ Kaiserslautern hat eine "Pizzabox" ++ Mehr Platz für Pizzakartons, weniger Müll in der Stadt – in der Innenstadt von Kaiserslautern gibt es jetzt einen speziellen Mülleimer nur für Pizzaschachteln. Die sogenannte "Pizzabox" wurde von der Stadtbildpflege Kaiserslautern in der Stadtmitte vor der Mall aufgestellt. Die Box soll verhindern, dass überfüllte Mülleimer mit Kartons verstopft werden. Gerade in stark besuchten Bereichen landen die großen Schachteln oft daneben – das soll sich mit der neuen Lösung ändern. Die Stadt ruft alle dazu auf, die "Pizzabox" zu nutzen und Kaiserslautern sauber zu halten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 17:30 Uhr.

17:30 Uhr ++ "Girls Day" im SWR Kaiserslautern ++ Auch das SWR Studio Kaiserslautern hat sich heute am "Girls Day" beteiligt. Dabei durften insgesamt elf Mädchen in den Job einer Redakteurin hineinschnuppern. Nach einer Führung durch die verschiedenen Büros des Studios sollten die Mädchen selbst kreativ werden und journalistische Inhalte produzieren. Ihnen hat es gefallen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 17:30 Uhr.

16:45 Uhr ++ Überfall in Sex-Shop in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern haben vier Vermummte einen Sexshop überfallen. Bei der Suche nach den Tätern fiel der Polizei eine Gruppe auf, die beim Anblick des Streifenwagens sofort wegrannte. Dabei ließen die Verdächtigen etwas fallen. Wie sich herausstellte ein Sexspielzeug – offensichtlich Diebesgut von dem Überfall. Von den vier mutmaßlichen Tätern fehlt aber jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 16:30 Uhr.

14:30 Uhr ++ Arbeiten an Skateanlage in Kaiserslautern haben begonnen ++ In der Nähe des Rathauses von Kaiserslautern wird derzeit eine neue Skateanlage gebaut. Sie soll nach Angaben der Stadt bis Anfang Mai fertig sein. Die Anlage aus Holz wird aber nicht dauerhaft stehen, sondern nach sechs Monaten wieder abgebaut. Die Stadt will in dieser Zeit Erfahrungen sammeln, ob der Platz für eine dauerhafte Lösung geeignet ist. Bereits im vergangenen Jahr wurde an einem anderen Ort in der Fußgängerzone eine Skateanlage getestet. Der Platz hatte sich aber als nicht geeignet herausgestellt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 14:30 Uhr.

12:30 Uhr ++ Stromausfall in Trippstadt ++ In Trippstadt, Langensohl und Stelzenberg im Kreis Kaiserslautern hat es gestern einen längeren Stromausfall gegeben. Laut den Pfalzwerken waren einzelne Bereiche der Orte zum Teil mehr als drei Stunden ohne Strom. Auslöser war ein Baum, der ein eine Oberleitung gestürzt war. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:30 Uhr ++ US-Zölle treffen auch Unternehmen in der Pfalz ++ Das neu verabschiedete Zollpaket der USA betrifft auch viele Unternehmen in der Pfalz. Nach Angaben der IHK Pfalz stehen etwa 2.000 Firmen aus der Region in Geschäftsbeziehungen mit den USA. Die amerikanische Regierung hatte gestern entschieden, dass sie künftig 20 Prozent Zoll auf alle Waren aus der EU erhebt. Die USA war im vergangenen Jahr das zweitwichtigste Zielland für Exporte aus Rheinland-Pfalz, teilte Kai von Linden, Referent für Amerika bei der IHK Pfalz, dem SWR mit. Vor allem Maschinenhersteller aus der Region haben in den vergangenen Jahren viele Waren in die USA exportiert und seien jetzt von den Zöllen betroffen. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr ein Warenwert von rund 5 Milliarden Euro aus Rheinland-Pfalz in die USA verschifft. Wie die einzelnen Unternehmen in der Pfalz auf die neuen Zölle reagieren, steht im Detail noch nicht fest. Viele pfälzische Unternehmen wollten sich bisher nicht äußern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 12:30 Uhr.

11:00 Uhr ++ Girls' Day in der Westpfalz ++ In der Westpfalz findet heute wieder der Girls' Day statt. Viele Betriebe in der Region haben sich dazu ein spannendes Programm überlegt, um Mädchen technische oder naturwissenschaftliche Berufe näher zu bringen. Ob Hightech-Keramik, Polizeiarbeit oder eigene Discokugel löten - heute können Mädchen beim Girls' Day Berufe ausprobieren, die sie sonst vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Die Polizeiinspektionen in Kaiserslautern, Pirmasens oder Zweibrücken zeigen, wie es im Polizeialltag zugeht. An der Uni Kaiserslautern können Schülerinnen löten, programmieren und verschiedene Experimente durchführen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz gibt zudem Einblicke in Umwelt-, Bau- und Gesundheitsberufe. Auch im SWR Studio Kaiserslautern findet der Girls' Day statt: Hier lernen Teilnehmerinnen, wie sie Fakten und Quellen überprüfen können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 11:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ Polizei Pirmasens nimmt Mann bei Razzia fest ++ Die Polizei in Pirmasens hat einen Mann bei einer Razzia im Rotlichtmilieu festgenommen. Nach Polizeiangaben wurde der 41-Jährige mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Die Polizei hatte eine Wohnung in der Pirmasenser Innenstadt kontrolliert und ist dabei auf den gesuchten Mann gestoßen. Er wurde festgenommen und sitzt jetzt in einer JVA. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 7:30 Uhr.

6:57 Uhr ++ Kaiserslautern will klimafreundlich heizen ++ Wie kann die Stadt Kaiserslautern ihre Bürger künftig klimafreundlich mit Wärme versorgen? Mit dieser Frage befasst sich der sogenannte "Wärmetisch" – der hat sich nun zum ersten Mal getroffen. Weil Kaiserslautern nach Angaben der Stadt mehr als 100.000 Einwohner hat, muss die Stadt sich mit dem Thema Wärmeplanung befassen. Das sei jedoch keine lästige Pflicht, sondern eine Chance, Kaiserslautern zukunftssicher aufzustellen. In einem ersten Schritt erstellen Experten von der Stadt, den Stadtwerken und einem Planungsbüro ein digitales Abbild der Stadt und erheben Daten über den Ist-Zustand. Also wer heizt womit und wie nachhaltig ist das für das jeweilige Wohngebiet oder das konkrete Gebäude. Wenn diese Daten erhoben sind, soll es darum gehen, was optimiert werden kann. Etwa wo ein Fernwärmenetz Sinn macht und gebaut werden könnte. Die Kosten für diese Wärmeplanung übernimmt übrigens komplett der Bund. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Schüler aus Wallhalben helfen Kröten ++ Im Kreis Südwestpfalz helfen heute Grundschüler aus Wallhalben Kröten über die Straße. Da die alljährliche Krötenwanderung nach Angaben der Kreisverwaltung gerade im vollen Gange ist, haben ehrenamtliche Helfer an 16 Straßenabschnitten mobile Schutzzäune aufgestellt. Die Amphibien werden dort eingesammelt und über die Straße gebracht. Um die Helfer zu schützen, dürfen Autofahrer bei den Schutzzäunen höchsten 50 km/h fahren. Die Naturschutzbehörde will mit der Aktion zeigen, wie wichtig der Amphibienschutz ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr ++ Das Wetter am Donnerstag ++ Der Tag heute startet etwas milder als die vergangenen Tagen. Aktuell haben wir 7 Grad in Wolfstein und schon 10 Grad in Zweibrücken. Heute scheint erneut die Sonne, es ziehen nur ein paar lockere Wolken durch die Region. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in Baumholder und bis 20 Grad in Ramstein.

Dazu kommt ein bisschen Wind, der im Laufe des Tages böig wird, aber nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Die weiteren Aussichten: Morgen sonnig und bis 23 Grad warm. Am Wochenende weiterhin trockenes, oft sonniges Wetter. Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.04.2025 um 6:30 Uhr.

17:45 Uhr ++ Bezirksverband trennt sich vom künstlerischen Leiter des Pfalztheaters Kaiserslautern ++ Das Pfalztheater Kaiserslautern und sein künstlerischer Direktor Johannes Beckmann gehen ab sofort getrennte Wege. Das hat der Bezirksverband Pfalz beschlossen, zu dem das Pfalztheater gehört. Das Theater wollte sich bisher zu der Sache noch nicht äußern. Der Bezirksverband Pfalz gibt als Grund Differenzen in der künstlerischen Ausrichtung an. Johannes Beckmann war erst seit gut einem Jahr für das künstlerische Programm des Theaters verantwortlich. Besonders sein Fokus auf moderne Formate wie das Junge Pfalztheater sorgte für Diskussionen. Der Bezirksverband will das Theater wirtschaftlich und künstlerisch neu ausrichten – Beckmanns Vorstellungen passten offenbar nicht dazu. Die Leitung übernimmt jetzt übergangsweise Daniel Böhm. Der Theatermann arbeitet schon lange am Pfalztheater und soll für Stabilität sorgen bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird. Ob sich das Programm am Pfalztheater durch den Weggang vom Beckmann langfristig ändert, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Spielzeit läuft noch bis Mitte des Jahres. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 17:30 Uhr.

15:48 Uhr ++ Jugendstadtrat Pirmasens wird noch bis Freitag gewählt ++ Noch bis Freitag können Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen den Jugendstadtrat wählen. 15 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Darunter auch Lucy Wieser von der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens.Für sie ist der Jugendstadtrat eine wichtige Einrichtung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:42 Uhr ++ Autofahrer wirft auf A62 Gegenstand aus dem Fenster ++ Die Polizei sucht den Fahrer eines BMW, der gestern auf der A62 im Kreis Kusel einen Gegenstand aus seinem Auto geworfen haben soll. Dadurch wurde das Auto einer Frau beschädigt - die hatte den BMW gegen 22:30 Uhr bei der Ausfahrt Glan-Münchweiler überholt. Währenddessen warf der Fahrer laut Polizei den Gegenstand auf den Wagen der Frau. Warum ist nicht klar. Der Fahrer ist weitergefahren ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 15:30 Uhr.

12:38 Uhr ++ Pirmasenser wird FDP-Landtagsfraktionschef in RLP ++ Steven Wink aus Pirmasens wird neuer Fraktionschef der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion. Das hat die Fraktion mitgeteilt. Der 40-Jährige war zuletzt Vize-Fraktionschef und unter anderem wirtschafts- und sozialpolitischer Sprecher der Fraktion. Wink wird damit Nachfolger von Philipp Fernis. Der hat den Posten abgegeben, weil er Justizminister wird. Wird neuer Landeschef der FDP im rheinlandpfälzischen Landtag: Steven Wink. picture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz in den Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 12:30 Uhr.

11:02 Uhr ++ Ortsdurchfahrt Rammelsbach wird neu gemacht ++ In Rammelsbach im Kreis Kusel soll noch im Laufe des Jahres die Ortsdurchfahrt neu gemacht werden. Das kostet nach Angaben der Kreisverwaltung rund 900.000 Euro. Das Land hat jetzt mitgeteilt, dass es einen Großteil der Baukosten übernimmt. Denn: Rammelsbach soll eine moderne und sichere Ortsdurchfahrt bekommen. Für den Ortsbürgermeister Thomas Danneck ist das dringend nötig, weil die Straße quasi nur noch aus Flicken bestehe. Im Sommer sollen die Bauarbeiten voraussichtlich beginnen. Zusätzlich sollen zum Beispiel Wasserleitungen unter der Straße neugemacht werden und der Gehweg. Die Ortsdurchfahrt Rammelsbach sollte eigentlich schon vor sieben Jahren neug emacht werden. Doch damals gab es Probleme mit einem Stollen unter der Straße und die Bauarbeiten wurden gestoppt. Bevor es mit den Arbeiten aber losgeht, sollen die Bürgerinnen und Bürger über die konkreten Bauabschnitte informiert werden - bei einer Bürgerversammlung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:29 Uhr ++ Neue Legoausstellung in Kaiserslautern ++ Eigentlich ist es was für Kinder, aber für die Mitglieder des Legobauvereins "Lauter Steine" hat die Liebe zu den bunten Rechtecken nie aufgehört. Für die war gestern ein besonderer Tag: Ihre jährliche Ausstellung in der Gartenschau Kaiserslautern wurde eröffnet. Klar, dass die letzten Tage aufregend, aber auch anstrengend waren.

8:49 Uhr ++ Nette Toilette in Pirmasens ++ Man kennt es: unterwegs in der Stadt und plötzlich muss man dringend auf Toilette – aber wohin? In Pirmasens gibt’s dafür jetzt laut Stadt die "Nette Toilette“. Die Infos zum Konzept hat SWR-Reporterin Helen Roth:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 6:30 Uhr.

8:08 Uhr ++ Stadt Pirmasens warnt vor Wildunfällen ++ Die Stadt Pirmasens warnt vor Wildunfällen. Nach der Umstellung auf die Sommerzeit seien gerade morgens während des Berufsverkehrs auch Rehe und Wildschweine aktiv. Deswegen bittet die Stadt darum, in Waldgebieten oder entlang von Feldern vorsichtig zu fahren. Sollte es doch zu einem Wildunfall kommen, müsse die Polizei verständigt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr ++ 25 Jahre Landesgartenschau Kaiserslautern ++ Im April 2000 hat die Landesgartenschau in Kaiserslautern eröffnet. Die Stadt und auch das Land waren aufgeregt. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister hat sich mit Menschen getroffen, die einen großen Anteil daran hatten, dass die Landesgartenschau ein voller Erfolg wurde. Zuerst beleuchtet er aber ein aktuelles Problem in der heutigen Gartenschau:

7:00 Uhr ++ Waldbrandgefahr in Kaiserslautern und der Region steigt ++ Sonne, Wind und trockenes Laub - die perfekte Mischung für steigende Waldbrandgefahr . Noch gibt es in der Westpfalz keine akute Bedrohung, aber die Forstämter warnen: Die Böden trocknen schnell aus. Die Forstämter Kaiserslautern, Westrich und Wasgau beobachten, dass es für die Jahreszeit ungewöhnlich trocken ist. Im vergangenen Frühjahr gab es deutlich mehr Regen, der die Böden feucht gehalten hat - dieses Jahr fehlt dieser Niederschlag. Besonders auf Südhängen, die viel Sonne abbekommen und in windigen Gebieten kann das Laub am Boden schnell austrocknen und Feuer fangen. Noch sind die Temperaturen mild, aber ohne anhaltenden Landregen könnte sich die Situation in den kommenden Wochen verschärfen. Die größte Gefahr ist aber nicht das Wetter, sondern der Mensch. Mit den warmen Tagen zieht es wieder mehr Menschen in den Wald - und das erhöht das Risiko. Eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein illegales Lagerfeuer kann reichen, um einen Waldbrand auszulösen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 16:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Wetter: Sonne und ein paar Wolken - bis 17 Grad ++ Heute scheint in der Nord- und Westpfalz verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages gibt es nur lockere Wolken. Dazu ist es windig, im Pfälzer Bergland teils stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad auf den Höhen des Pfälzerwaldes und bis 17 Grad am Glan sowie an der Lauter. Morgen und am Freitag dann weniger Wind und viel Sonne bei Temperaturen um die 20 Grad. Ausblick von der Sonnenuhr Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern im Frühling. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:47 Uhr ++ Motorroller-Fahrer stirbt in Pirmasens ++ In Pirmasens ist heute Morgen ein Motorroller-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 64-Jährige auf einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 17:30 Uhr.