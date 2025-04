Blog: Pfalztheater Kaiserslautern trennt sich von künstlerischem Leiter, Schülerzahlen in Pirmasens falsch angegeben?

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:45 Uhr ++ Bezirksverband trennt sich vom künstlerischen Leiter des Pfalztheaters Kaiserslautern ++ Das Pfalztheater Kaiserslautern und sein künstlerischer Direktor Johannes Beckmann gehen ab sofort getrennte Wege. Das hat der Bezirksverband Pfalz beschlossen, zu dem das Pfalztheater gehört. Das Theater wollte sich bisher zu der Sache noch nicht äußern. Der Bezirksverband Pfalz gibt als Grund Differenzen in der künstlerischen Ausrichtung an. Johannes Beckmann war erst seit gut einem Jahr für das künstlerische Programm des Theaters verantwortlich. Besonders sein Fokus auf moderne Formate wie das Junge Pfalztheater sorgte für Diskussionen. Der Bezirksverband will das Theater wirtschaftlich und künstlerisch neu ausrichten – Beckmanns Vorstellungen passten offenbar nicht dazu. Die Leitung übernimmt jetzt übergangsweise Daniel Böhm. Der Theatermann arbeitet schon lange am Pfalztheater und soll für Stabilität sorgen bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird. Ob sich das Programm am Pfalztheater durch den Weggang vom Beckmann langfristig ändert, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Spielzeit läuft noch bis Mitte des Jahres. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 17:30 Uhr.

15:48 Uhr ++ Jugendstadtrat Pirmasens wird noch bis Freitag gewählt ++ Noch bis Freitag können Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen den Jugendstadtrat wählen. 15 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Darunter auch Lucy Wieser von der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens.Für sie ist der Jugendstadtrat eine wichtige Einrichtung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 15:30 Uhr.

15:42 Uhr ++ Autofahrer wirft auf A62 Gegenstand aus dem Fenster ++ Die Polizei sucht den Fahrer eines BMW, der gestern auf der A62 im Kreis Kusel einen Gegenstand aus seinem Auto geworfen haben soll. Dadurch wurde das Auto einer Frau beschädigt - die hatte den BMW gegen 22:30 Uhr bei der Ausfahrt Glan-Münchweiler überholt. Währenddessen warf der Fahrer laut Polizei den Gegenstand auf den Wagen der Frau. Warum ist nicht klar. Der Fahrer ist weitergefahren ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 15:30 Uhr.

12:38 Uhr ++ Pirmasenser wird FDP-Landtagsfraktionschef in RLP ++ Steven Wink aus Pirmasens wird neuer Fraktionschef der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion. Das hat die Fraktion mitgeteilt. Der 40-Jährige war zuletzt Vize-Fraktionschef und unter anderem wirtschafts- und sozialpolitischer Sprecher der Fraktion. Wink wird damit Nachfolger von Philipp Fernis. Der hat den Posten abgegeben, weil er Justizminister wird. Wird neuer Landeschef der FDP im rheinlandpfälzischen Landtag: Steven Wink. picture alliance / Andreas Arnold/dpa | Andreas Arnold Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz in den Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 12:30 Uhr.

11:02 Uhr ++ Ortsdurchfahrt Rammelsbach wird neu gemacht ++ In Rammelsbach im Kreis Kusel soll noch im Laufe des Jahres die Ortsdurchfahrt neu gemacht werden. Das kostet nach Angaben der Kreisverwaltung rund 900.000 Euro. Das Land hat jetzt mitgeteilt, dass es einen Großteil der Baukosten übernimmt. Denn: Rammelsbach soll eine moderne und sichere Ortsdurchfahrt bekommen. Für den Ortsbürgermeister Thomas Danneck ist das dringend nötig, weil die Straße quasi nur noch aus Flicken bestehe. Im Sommer sollen die Bauarbeiten voraussichtlich beginnen. Zusätzlich sollen zum Beispiel Wasserleitungen unter der Straße neugemacht werden und der Gehweg. Die Ortsdurchfahrt Rammelsbach sollte eigentlich schon vor sieben Jahren neug emacht werden. Doch damals gab es Probleme mit einem Stollen unter der Straße und die Bauarbeiten wurden gestoppt. Bevor es mit den Arbeiten aber losgeht, sollen die Bürgerinnen und Bürger über die konkreten Bauabschnitte informiert werden - bei einer Bürgerversammlung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:29 Uhr ++ Neue Legoausstellung in Kaiserslautern ++ Eigentlich ist es was für Kinder, aber für die Mitglieder des Legobauvereins "Lauter Steine" hat die Liebe zu den bunten Rechtecken nie aufgehört. Für die war gestern ein besonderer Tag: Ihre jährliche Ausstellung in der Gartenschau Kaiserslautern wurde eröffnet. Klar, dass die letzten Tage aufregend, aber auch anstrengend waren.

8:49 Uhr ++ Nette Toilette in Pirmasens ++ Man kennt es: unterwegs in der Stadt und plötzlich muss man dringend auf Toilette – aber wohin? In Pirmasens gibt’s dafür jetzt laut Stadt die "Nette Toilette“. Die Infos zum Konzept hat SWR-Reporterin Helen Roth:

8:08 Uhr ++ Stadt Pirmasens warnt vor Wildunfällen ++ Die Stadt Pirmasens warnt vor Wildunfällen. Nach der Umstellung auf die Sommerzeit seien gerade morgens während des Berufsverkehrs auch Rehe und Wildschweine aktiv. Deswegen bittet die Stadt darum, in Waldgebieten oder entlang von Feldern vorsichtig zu fahren. Sollte es doch zu einem Wildunfall kommen, müsse die Polizei verständigt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr ++ 25 Jahre Landesgartenschau Kaiserslautern ++ Im April 2000 hat die Landesgartenschau in Kaiserslautern eröffnet. Die Stadt und auch das Land waren aufgeregt. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister hat sich mit Menschen getroffen, die einen großen Anteil daran hatten, dass die Landesgartenschau ein voller Erfolg wurde. Zuerst beleuchtet er aber ein aktuelles Problem in der heutigen Gartenschau:

7:00 Uhr ++ Waldbrandgefahr in Kaiserslautern und der Region steigt ++ Sonne, Wind und trockenes Laub - die perfekte Mischung für steigende Waldbrandgefahr . Noch gibt es in der Westpfalz keine akute Bedrohung, aber die Forstämter warnen: Die Böden trocknen schnell aus. Die Forstämter Kaiserslautern, Westrich und Wasgau beobachten, dass es für die Jahreszeit ungewöhnlich trocken ist. Im vergangenen Frühjahr gab es deutlich mehr Regen, der die Böden feucht gehalten hat - dieses Jahr fehlt dieser Niederschlag. Besonders auf Südhängen, die viel Sonne abbekommen und in windigen Gebieten kann das Laub am Boden schnell austrocknen und Feuer fangen. Noch sind die Temperaturen mild, aber ohne anhaltenden Landregen könnte sich die Situation in den kommenden Wochen verschärfen. Die größte Gefahr ist aber nicht das Wetter, sondern der Mensch. Mit den warmen Tagen zieht es wieder mehr Menschen in den Wald - und das erhöht das Risiko. Eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein illegales Lagerfeuer kann reichen, um einen Waldbrand auszulösen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 16:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Wetter: Sonne und ein paar Wolken - bis 17 Grad ++ Heute scheint in der Nord- und Westpfalz verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages gibt es nur lockere Wolken. Dazu ist es windig, im Pfälzer Bergland teils stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad auf den Höhen des Pfälzerwaldes und bis 17 Grad am Glan sowie an der Lauter. Morgen und am Freitag dann weniger Wind und viel Sonne bei Temperaturen um die 20 Grad. Ausblick von der Sonnenuhr Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern im Frühling. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.04.2025 um 6:30 Uhr.

18:47 Uhr ++ Motorroller-Fahrer stirbt in Pirmasens ++ In Pirmasens ist heute Morgen ein Motorroller-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 64-Jährige auf einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 17:30 Uhr.

17:19 Uhr ++ Hausschwein auf A63 im Donnersbergkreis unterwegs ++ Wenn am 1. April ein Autofahrer bei der Polizei anruft und meldet, dass er ein rosafarbenes Hausschwein auf der Autobahn gesehen hat, ist es nicht verwunderlich, dass die Beamten erstmal an einen Aprilscherz glauben. Aber: Der Mann konnte laut Polizei glaubhaft versichern, dass da wirklich gerade ein Schwein an der A63 bei Winnweiler unterwegs ist. Und tatsächlich fand eine Streife das Schweinchen putzmunter in einem Gebüsch sitzend. Tierschützer konnte es schließlich mit einem großen Käfig einfangen. Wie sich herausstellte, war das Schwein seinem Besitzer von einem Hänger ausgebüxt und schon tagelang unterwegs. Dieses Hausschwein wurde von der A63 bei Winnweiler gerettet. Polizei Kaiserslautern Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 17:30 Uhr.

17:03 Uhr ++ DFKI Kaiserslautern auf der Hannover Messe ++ Wer`s nicht ganz so mit Technik hat, dem macht Künstliche Intelligenz vielleicht immer noch mehr Sorgen als Mut für die Zukunft. Aber man kommt nicht mehr dran vorbei. Auch und erst recht nicht auf der Hannover Messe. Die wurde am Montag eröffnet und gilt als weltgrößte Messe für Maschinenbau und Elektrotechnik.

15:01 Uhr ++ Kirschblütenspektakel im japanischen Garten Kaiserslautern ++ Im japanischen Garten in Kaiserslautern blühen gerade die Kirschblüten. Doch nicht mehr lange, denn die Blüten gibt es nur noch wenige Wochen zu bestaunen. Passend also, dass sie traditionell für Vergänglichkeit stehen. Video herunterladen (86,1 MB | MP4)

14:02 Uhr ++ Frühlingsstimmung in Kaiserslautern ++ In wenigen Tagen öffnet der Rosengarten in Zweibrücken seine Tore. Und nicht nur die professionellen Gärtner bereiten gerade noch alles für die neue Saison vor. Auch viele Hobbygärtnerinnen und -Gärtner aus der Westpfalz sind aktuell fleißig am Pflanzen. Wir haben uns in einem Gartencenter in Kaiserslautern mal umgehört:

13:11 Uhr ++ Freibäder in KL bereiten sich auf die Saison vor ++ Die Freibäder in Kaiserslautern werden derzeit für die neue Saison auf Vordermann gebracht. Wann die beginnt, steht aber noch nicht fest - denn vorher ist noch viel zu tun: Aktuell sind in der Waschmühle und im Warmfreibad in Kaiserslautern die Becken leer und werden gründlich gereinigt. Weil es in der "Wesch" im Springerbecken immer wieder Probleme mit aufsteigendem Grundwasser gab, werden dort zusätzliche Flutventile eingebaut, die das verhindern sollen. Wenn alles fertig ist, wird wieder Wasser in das riesige 165 Meter lange Becken gelassen. Umgerechnet 73.000 Badwannen passen da hinein und bis das Becken voll ist, dauert es eine Woche. Danach muss noch die Technik überprüft werden. Im Warmfreibad geht alles etwas flotter. Da soll das Edelstahlbecken in etwa einer Woche blitzblank sein. Und weil sich das wartungsarme Edelstahlbecken bewährt hat, soll auch das Springerbecken noch eins bekommen. Weil die Arbeiten laut Stadt stark vom Wetter abhängig sind, könne man aktuell noch nicht sagen, wann die Freibäder in Kaiserslautern öffnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 12:30 Uhr.

12:05 Uhr ++ Kinderfest in Pirmasens ++ Ein Fest für Kinder gibt es heute Mitten in Pirmasens - von 13 bis 17 Uhr auf dem Exerzierplatz vor dem Rathaus. Organisiert hat das nach Angaben der Stadt unter anderem der Beirat für Integration und Migration. Es geht um Spaß, Bewegung und gute Laune: Beim Kinderfest in Pirmasens sind zum Beispiel Clowns dabei, die Süßigkeiten verteilen. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen oder rumtoben - auf einer Hüpfburg, die auf dem Exerzierplatz aufgebaut wird. Es gibt auch Musik und verschiedene Dinge zum Spielen: zum Beispiel Hula-Hoop oder Geschicklichkeits - und Ballspiele. Mit dem Kinderfest will der Beirat für Migration und Integration in Pirmasens laut Stadt auch feiern: Das Ende des Fastenmonats Ramadan und den ukrainischen "Tag des Lächelns und des Humors" - genannt"Humorina". In Odessa in der Ukraine wird der am 1. April zum Beispiel mit einem Straßenfest mit Clowns oder Artisten gefeiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 10:30 Uhr.

11:23 Uhr ++ Zwei Kandidaten bei Landratswahl im Kreis Kaiserslautern ++ Wenn am 18. Mai ein neuer Landrat im Kreis Kaiserslautern gewählt wird, stehen zwei Kandidaten zur Wahl. Das teilt die Kreisverwaltung nach Ablauf der Bewerbungsfrist mit. Amtsinhaber Ralf Leßmeister von der CDU wird dabei von SPD-Mann Thorsten Haferanke herausgefordert. Leßmeister ist seit 2017 Landrat des Kreises Kaiserslautern und er kennt seinen Gegenkandidaten. Thorsten Haferanke arbeitet nämlich im Jugendamt der Kreisverwaltung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 11:30 Uhr.

10:20 Uhr ++ Bahn: Weiterhin Verspätungen zwischen Ramstein und Landstuhl ++ Ein defektes Stellwerk hat am Morgen auf der Bahnstrecke zwischen Ramstein und Landstuhl für Probleme gesorgt. Wie die Bahn mitteilt, ist das Stellwerk mittlerweile repariert. Nach wie vor komme es aber noch zu Verspätungen bei den Regionalbahnen auf der Strecke. Bahnreisende sollten vorab in die Bahn-App schauen, ob ihre Verbindung betroffen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 10:30 Uhr.

9:57 Uhr ++ Bewährungsstrafe wegen Hakenkreuzfahne ++ Am Landgericht Pirmasens wurde ein Mann zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Im August 2022 postete der Mann auf Facebook ein Bild mit einer Hakenkreuzfahne auf der ein zwinkernder Smiley eingefügt war. Auf Facebook wurde auch ein Symbol der SS-Division "Totenkopf" von ihm veröffentlicht. Teile des Symbols wurden von dem Schriftzug "Verliere nie Dein Lachen" verdeckt. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 9:30 Uhr.

8:30 Uhr ++ Bahnprobleme zwischen Landstuhl und Ramstein ++ Pendler müssen heute früh im Kreis Kaiserslautern Geduld mitbringen. Ein defektes Stellwerk sorgt zwischen Ramstein und Landstuhl für Probleme. Wie die Bahn mitteilt, kommt es zu Verspätungen von bis zu einer halben Stunde. Manche Regionalbahnen auf der Strecke fallen streckenweise ganz aus. Bahnreisende sollten vorab in die Bahn-App schauen, ob ihre Verbindung betroffen ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 8:30 Uhr.

7:15 Uhr ++ Streik bei US-Feuerwehr auf Air Base in Ramstein ++ Die Gewerkschaft Ver.di ruft heute die Feuerwehrleute der US-Streitkräfte zum Warnstreik auf. Daran beteiligt sich auch die Flughafenfeuerwehr der Ramstein Air Base. Das bedeutet, dass dort nicht jede Wache besetzt ist. Ver.di sagt aber, dass der Notdienst auf der Air Base in Ramstein abgedeckt ist. Gut 40 Streitkräfte aus ganz Rheinland-Pfalz sind heute bei einer Kundgebung im bayrischen Ansbach und fordern bessere Arbeitsbedingungen. In den bisherigen Tarifverhandlungen hatte die Arbeitgeberseite 1,7 Prozent mehr Lohn angeboten. Für die Gewerkschaft Ver.di ist das zu wenig. Sie fordert einen Sockelbetrag von 320 Euro und ein Lohnplus von 3 Prozent. Dazu eine Erhöhung des Stundenlohns um 2 Euro und mehr Geld für Auszubildende. Außerdem möchte die Gewerkschaft grundsätzliche Veränderungen - zum Beispiel die Anerkennung von internationalen Qualifikationen und eine bessere Regelung für den Renteneintritt der US-Streitkräfte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 7:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Rosengarten Zweibrücken startet in die Saison ++ Der Rosengarten in Zweibrücken startet heute in die neue Saison. Die Öffnungszeiten und Preise haben sich laut dem Park nicht verändert. Ab heute können Besucher von 8.30 Uhr bis 18 Uhr den Park besuchen. Neu ist in dieser Saison, dass das "Fest der 1.000 Lichter" unabhängig von den "Rosentagen" veranstaltet wird. Das Fest wird in den August verschoben, weil es dann früher dunkel ist. Die "Rosentage" im Juni locken in diesem Jahr mit einem Comedy-Abend, bei dem Olaf Schubert auf der Bühne stellen wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 6:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Kind in Zweibrücken von Auto angefahren + Ein elfjähriges Kind ist gestern in Zweibrücken von einem Auto angefahren worden. Glück im Unglück: Es wurde nur leicht verletzt. Trotzdem wurde es laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war das Kind über die Straße gelaufen - ohne auf den Verkehr zu achten. Dadurch kam es dann zum Zusammenstoß. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.04.2025 um 6:30 Uhr.