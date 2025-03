Blog: Hobbygärtner wühlt Synagogenplatz in KL auf, FCK: Aufsteig im Visier, Zoo KL soll neue Tiere bekommen

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

13:56 Uhr ++ Neue Baustelle am Zweibrücker Rosengarten ++ Autofahrer in Zweibrücken müssen sich auf eine neue Baustelle einstellen: Ab Montag wird am Rosengarten die Landauer Straße an der Einmündung zur Landstraße 471 gesperrt. Dort geht nämlich der Neubau der Park & Ride-Anlage in die nächste Bauphase. Die Stadt gestaltet aktuell rund um den Rosengarten die Bahnhaltepunkte neu. Mehr als zwei Wochen - bis zum 19. April - muss deshalb dieser Teil der Landauer Straße laut der Stadtverwaltung gesperrt werden.

11:21 Uhr ++ Zwischen Rathskirchen und Reichsthal fahren Buss anders ++ Im Donnersbergkreis wird die Straße zwischen Rathskirchen und Reichsthal ab Montag gesperrt - und deshalb fahren Busse teilweise anders. Bis zum 9. Mai wird die Straße saniert. In dieser Zeit werden die Bushaltestellen „Bösodenbacherhof" und „Rathskirchen Ortsmitte" wegen der Sperrung nicht angefahren. Es gibt laut Verbandsgemeinde in Rathskirchen eine Ersatzhaltestelle (Dörrmoschelerstraße) und die Busse fahren eine Umleitung über Nußbach, Hefersweiler und Seelen.

16:58 Uhr ++ Wandermarathon von Otterberg nach Winnweiler ++ Wer morgen im Wald zwischen Otterberg und Winnweiler unterwegs ist und eine riesige Gruppe an Menschen sieht und sich fragt: Was ist da los? Das ist der 9. Hinkelstein-Wandermarathon. Mehr als 700 Menschen sind dabei. Wanderer und Läufer können zwischen verschiedenen Streckenlängen wählen. Dann geht es vorbei an der Abteikirche Otterberg oder auch an der Mehlinger Heide. In diesem Jahr ist der Wandermarathon allerdings schon ausgebucht.

14:37 Uhr ++ Bald neue Saison für Gartenschau, Rosengarten und Keltendorf ++ Viele Ausflugsziele in der Westpfalz starten in diesen Tagen in die neue Saison. Die Gartenschau Kaiserslautern und der Rosengarten am 1. April. In Lautern wird es im Juli zum Beispiel ein "Weintastival" geben und Zweibrücken feiert im August das "Fest der 1000 Lichter". Für das Keltendorf am Donnersberg beginnt die neue Saison am 6. April. An Sonn- und Feiertagen können Besucher die Hütten in der nachgebauten Keltensiedlung erkunden. Der Japanische Garten Kaiserslautern hat schon geöffnet und feiert gerade die Kirschblüte.

13:07 Uhr ++ Feuerwehr löscht Brand im Pfälzerwald bei Bad Bergzabern ++ Am Rande des Pfälzerwaldes bei Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) hat es am späten Abend gebrannt. Laut Polizei stand eine etwa ein Hektar große Waldfläche in Flammen. Warum, ist noch unklar. Weil der Flächenbrand auf einem Hang war, war er für die Feuerwehr schwer zu erreichen. Die Löscharbeiten haben mehrere Stunden gedauert. Es waren fast 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei sucht nach dem Brand Zeugen.

11:33 Uhr ++ Eishockey, Fußball, Basketball und Handball in der Westpfalz ++ Die Hornets Zweibrücken spielen morgen das nächste Finalspiel gegen die Baden Rhinos in der Eishockey Baden-Württemberg-Liga. In der sogenannten "best-of-five"-Serie steht es im Moment 2:1 für die Rhinos - wer zuerst 3 Spiele gewonnen hat, wird Meister. Am Wochenende gibt es neben Eishockey in der Westpfalz unter anderem noch Fußball, Basketball und Handball. Zum Beispiel spielen die Handballer des TuS Dansenberg, im Basketball müssen die FCK-Herren ran und in der Fußball-Oberliga sind der SV Morlautern und der FK Pirmasens dran. SWR-Reporter Sebastian Stollhof mit mehr Sport-Infos:

8:51 Uhr ++ Baumesse in Kaiserslautern & Zirkus in Pirmasens ++ Noch keine Idee, was Sie an diesem Wochenende unternehmen könnten? Es ist aber einiges los in der Westpfalz. Liegen Ihnen die Themen Bauen und Wohnen am Herzen, dann könnte die Baumesse in Kaiserslautern für Sie interessant sein. Dort wird auf dem Messeplatz über die neusten Bau-Trends informiert - von 10 bis 17 Uhr. Am Gelterswoog in Kaiserslautern lädt ein Flohmarkt heute bis 17 Uhr zum Trödeln ein. In Pirmasens ist der Circus Barelli an diesem Wochenende zu Gast auf dem Messplatz. Und morgen heißt es dann ab 10 Uhr im Donnersbergkreis: Raus in die Natur! In Falkenstein können Sie bei einem Kräuterspaziergang einiges über die Pflanzenwelt lernen. Anmelden kann man sich bei der Donnersberg-Touristik .

8:16 Uhr ++ VHS Kaiserslautern feiert 120-Jahre-Jubiläum mit Erlebnistag ++ In diesem Jahr wird die Volkshochschule Kaiserslautern (VHS) 120 Jahre alt. Das wird heute mit einem Erlebnistag gefeiert. Ab 10 Uhr lädt die VHS deshalb Interessierte in die Räume in Kaiserslautern ein. Dort gibt es verschiedene Workshops und Angebote für jedes Alter zum Mitmachen. Das Programm reicht von Bastelworkshops über Ausstellungen bis hin zu Tipps für die richtige Hühnerhaltung. Bis 13 Uhr geht der Erlebnistag, der Eintritt ist frei.

7:43 Uhr ++ Eishockey: Hornets Zweibrücken verlieren 3. Finalspiel ++ Die Hornets Zweibrücken haben am Abend das dritte Finalspiel in der Eishockey Baden-Württemberg-Liga verloren. Sie unterlagen den Baden Rhinos mit 6:2. Die führen im Moment in der Finalserie mit 2:1. Morgen steht für die Zweibrücker Hornets und die Baden Rhinos das nächste Finalspiel an, dann könnten die Rhinos Meister werden. Denn gespielt wird eine sogenannte "best-of-five" Serie: Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister.

7:09 Uhr ++ Fünf Gründe: Warum Kaiserslautern ein Zentrum für IT ist ++ Kaiserslautern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem großen IT-Standort entwickelt. Rund um die Universität haben sich viele Forschungsinstitute und Start-Ups angesiedelt. In dieser Woche feiert die Lautrer Uni 50 Jahre Informatik-Standort. Tausende Studierende haben in der Zeit ihr IT-Studium in Kaiserslautern abgeschlossen und sind auch erfolgreich auf der ganzen Welt unterwegs. Warum ist Kaiserslautern überhaupt ein IT-Zentrum geworden? Fünf Gründe lesen Sie in unserem Artikel:

Kaiserslautern 50 Jahre Informatikstandort Wie Kaiserslautern zum "Silicon Woods" werden konnte Die IT-Branche feiert gerade 50 Jahre Informatikstandort Kaiserslautern. Über die Zeit haben sich viele Institute und Firmen im Umfeld der Universität angesiedelt. Warum?

6:36 Uhr ++ Vermisst: Suche nach Seniorin im Kreis Kaiserslautern eingestellt ++ Seit Anfang der Woche wird eine 82-jährige Frau in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern vermisst. Inzwischen hat die Polizei die Suche aber eingestellt. Es habe keine Hinweise mehr gegeben, denen die Polizei hätte nachgehen können. In den vergangenen Tagen hatten Einsatzkräfte mehrfach nach der 82-Jährigen gesucht - unter anderem mit Spürhunden und Drohnen. Die Frau hat Demenz und war am Montag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden - sie war nach einem Spaziergang im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach nicht nach Hause gekommen. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können.

6:19 Uhr ++ Das Wetter am Wochenende in der Westpfalz ++ Der Samstag startet erst mal mit Wolken, teilweise regnet es noch etwas. Ab der Mittagszeit wird es langsam freundlicher: die Wolken lockern auf, ab und zu scheint dann die Sonne. Dazu teilweise böiger Wind bei 10 Grad im Pfälzerwald und 13 Grad im Westrich. Am Sonntag erst sonnige Phasen, dann wieder mehr Wolken und örtlich Regen. Dazu windig. Am Montag Wolken-Sonne-Mix, eher trocken.

15:30 Uhr ++ Partielle Sponnenfinsternis auch in der Westpfalz zu sehen ++ Auch bei uns in der Westpfalz ist morgen Vormittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei wird die Sonne zum Teil vom Mond verdeckt. Beobachten kann man die Sonnenfinsternis zum Beispiel an der Sonnenuhr auf dem Reiserberg in Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern. Dort kann die partielle Sonnenfinsternis ab 11.30 Uhr mit der Astronomie-AG der RPTU Kaiserslautern-Landau angeschaut werden. Sonnenteleskope gibt es vor Ort - wie auch Filterfolien und Sonnenfinsternis-Brillen zum Schutz der Augen. Der Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis wird um kurz nach zwölf erwartet. Auch an der Sternwarte auf dem Campus der Hochschule in Zweibrücken gibt es ein Programm zum Thema. Die Sternwarte öffnet extra deswegen von 10 bis 14 Uhr. Dort können dann Interessierte die partielle Sonnenfinsternis noch genauer durch die Teleskope sehen. Experten raten, die Sonnenfinsternis wegen möglicher Schäden an den Augen nie ohne spezielle Brillen anzuschauen.

13:07 Uhr ++ Weniger Arbeitslose in Westpfalz ++ In der Westpfalz sind im März weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote sogar deutlich zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens hervor. Gut 19.000 Menschen waren im März in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und den Kreisen in der Westpfalz arbeitslos gemeldet. Knapp 200 weniger als noch im Februar. Vor einem Jahr waren noch etwa 1.500 Menschen mehr ohne Job. Beim Bürgergeld haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. Insgesamt bekamen im März mehr als 22.000 Menschen Bürgergeld. Wer aktuell einen Job in den Branchen Handel, Baugewerbe oder im Gesundheits- und Sozialwesen sucht, könnte laut Arbeitsagentur schnell fündig werden. Zurzeit gibt es etwa 4.500 freie Stellen in der Westpfalz.

11:39 Uhr ++ IHK Pfalz kritisiert US-Zölle ++ Die Industrie- und Handelskammer der Pfalz IHK kritisiert die aktuelle Zollpolitik der USA. Die vielen Zölle würden aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht keinen Sinn machen. Und die angekündigten Zölle auf Automobilimporte und Autoteile würden die Pfälzer Wirtschaft zumindest im Moment nur bedingt treffen. In der Pfalz gebe es rund 2.000 Unternehmen mit Handelsbeziehungen zu den USA. Die Kraftwagen- und Kraftwagenteile-Exporte würden in ganz Rheinland-Pfalz allerdings nur 3 Prozent ausmachen, sagt Kai von Linden, der USA-Referent der IHK-Pfalz.

10:07 Uhr ++ Hornets Zweibrücken vor nächsten Finalspiel ++ In der

8:34 Uhr ++ Schachturnier in Pfalzbibliothek Kaiserslautern ++ Sie haben Lust mal bei einem Schach-Turnier dabei zu sein? Wenn ja, dann sollten Sie morgen in die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern kommen. Dort findet bei den Bibliotheks-Open zum 18. Mal ein Schnellschachturnier statt. Insgesamt stehen 40 Spielplätze zur Verfügung. Wer mitspielen möchte, muss rechtzeitig vor Spielbeginn vor Ort sein und eine Startgebühr von zehn Euro zahlen. Gespielt werden sieben Runden Schach mit jeweils zehn Minuten Bedenkzeit pro Spielerin oder Spieler. Wer nur zuschauen möchte, darf kostenlos rein. Los geht‘s um 13 Uhr. Die Pfalzbibliothek organisiert das Turnier in Kooperation mit dem Schachclub Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 08:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Auto in Bechhofen in der Nacht ausgebrannt ++ Erst gab es einen lauten Knall, dann hat ein Auto gebrannt: Passiert ist das heute Nacht um kurz vor 1 Uhr in Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) in der Waldstraße. Anwohner hatten den Knall gehört und das brennende Auto entdeckt. Sie haben daraufhin den Notruf gewählt. Laut Polizei hat das Auto komplett in Flammen gestanden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Schaden liegt bei rund 3.500 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:31 Uhr ++ Promis drücken dem FCK die Daumen für den Aufstieg ++ Vor dem wichtigen Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend stellen sich viele Fans und Prominente die Frage: Schafft der FCK die Rückkehr in die 1. Bundesliga? Wir haben nachgefragt. Denn die Chancen auf einen Aufstieg sind durchaus da. Es sind noch acht Spiele in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Kaiserslautern ist aktuell auf Tabellenplatz vier mit 43 Punkten. Knapp davor befinden sich Paderborn (45), Köln (47) und Hamburg (48). Die Pfalz hofft, dass der 1. FCK nach dem Abstieg 2012 wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Kaiserslautern Gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga? Fans und Prominente drücken dem 1. FC Kaiserslautern die Daumen Viele Fans und Prominente hoffen auf den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 1. Bundesliga. Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend ist richtungsweisend. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Kreis Kusel bekommt neues Katastrophenschutz-Zentrum ++ Der Landkreis Kusel bekommt voraussichtlich noch in diesem Jahr ein neues Katastrophenschutz-Zentrum. Und zwar in Konken, dort wird aktuell eine ehemalige Gewerbehalle für die neue Nutzung umgebaut. In der Halle sollen beispielsweise Einsatzfahrzeuge untergebracht werden. Unter anderem Krankentransportwagen, ein Rettungswagen und auch Verpflegungswagen mit zahlreichen Anhängern. Die sollen im Katastrophenfall dann sofort einsatzbereit sein. Auch das Equipment für zwei Katastrophenschutz-Einheiten des Landkreises Kusel wird dann dort untergebracht sein. Für die ehrenamtlichen Helfer sollen außerdem Räume entstehen, unter anderem für Katastrophenübungen und für Ausbildungszwecke. Die Kosten für den Umbau liegen nach Angaben der Kreisverwaltung bei maximal einer Million Euro. Kosten, die der Kreis selbst zahlt, weil es keine Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz gab. Ein Neubau hätte mehr als 3 Mio. Euro gekostet. Ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes im Kreis Kusel vor der neuen Halle in Konken. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.