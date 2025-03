Blog: Flugzeug lässt Kerosin über der Pfalz ab, Wohnungen in Kaiserslautern durchsucht, E-Autos brennen in Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

17:30 Uhr ++ Streit in Kaiserslautern eskaliert ++ In der Mainzer Straße in Kaiserslautern ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie die Polizei mitgeteilt hat, attackierte einer der Männer den anderen, der dabei verletzt wurde. Die verletzte Person verlor das Bewusstsein - vermutlich, weil er alkoholisert war und Drogen genommen hatte. Er musste von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der ebenfalls alkoholisierte Angreifer muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 17:30 Uhr.

16:01 Uhr ++ Wohnungen in der Pfalz duchsucht - auch in Kaiserslautern ++ Heute Morgen hat die Polizei sieben Wohnungen in der Pfalz durchsucht, unter anderem in Kaiserslautern, Ludwigshafen, Germersheim und Neustadt. Es ging um illegalen Drogenhandel. Sechs Männer stehen unter Verdacht. Drei davon seien Mitglieder des Rockerclubs Hells Angels, erklärt das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Gegen eine Frau werde wegen Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Nach Angaben der Polizei wurden bei den Durchsuchungen zwar keine Drogen gefunden, dafür aber eine scharfe Schusswaffe, Bargeld im Wert von 10.000 Euro sowie Schmuck und teuere Uhren. Auch Dopingmittel wurden sichergestellt. In Kaiserslautern stellte die Polizei fest, dass gegen einen 38-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken wegen Betrugs besteht. Aus diesem Grund wurde er verhaftet. Weitere Infos gibt es hier: Ludwigshafen Illegaler Drogenhandel? Auch Hells-Angels-Mitglieder festgenommen Razzia in Pfalz: Waffe, Schmuck und 80.000 Euro Bargeld beschlagnahmt Bei einer Razzia wegen illegalen Drogenhandels hat die Polizei Wohnungen in Ludwigshafen, im Kreis Germersheim, Bad Dürkheim und Kaiserslautern durchsucht. Sechs Männer wurden festgenommen, drei gehören zu den Hells Angels. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 15:30 Uhr.

14:37 Uhr ++ Rund 100 Tonnen Kerosin über der Pfalz abgelassen ++ Ein Transportflugzeug hat am Freitag rund 100 Tonnen Kerosin über der Pfalz abgelassen. Die Frachtmaschine war in Lüttich in belgien gestartet und eigentlich auf dem Weg nach China. Der Pilot meldete Probleme mit dem Triebwerk und entschied sich zur Rückkehr nach Lüttich. Um sicher landen zu können, hatte er voher über der Pfalz den Treibstoff abgelassen. Alle weiteren Infos zum wiederholten Kerosinablass bekommen Sie hier: Südwestpfalz Flug startete in Belgien Flugzeug hat 100 Tonnen Kerosin über Pfälzerwald abgelassen Am vergangenen Freitag hat erneut ein Flugzeug Kerosin über der Pfalz abgelassen - rund 100 Tonnen. Es handelte sich dabei um eine Transportmaschine, die in Belgien gestartet war. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 14:30 Uhr.

12:54 Uhr ++ Zwei E-Autos in Kaiserslautern abgebrannt ++ An der Uni in Kaiserslautern haben am Wochenende zwei Elektroautos gebrannt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, waren die beiden Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag an einer Ladesäule angeschlossen. Sowohl die Autos als auch die Ladesäule und das Dach darüber standen vollständig in Flammen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wieso das Feuer ausgebrochen war, wird laut Polizei noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 12:30 Uhr.

11:29 Uhr ++ Kreisentwicklungskonzept Südwestpfalz wird vorgestellt ++ Worin liegen die Stärken des Landkreises Südwestpfalz? Die Antwort bringt das sogenannte Kreisentwicklungskonzept. Das wurde von Experten gemacht, die sich den Kreis genauer angeschaut haben. Die Ergebnisse sollen heute den Mitgliedern des Kreistags Südwestpfalz vorgestellt werden. Die ersten Ergebnisse sind aber bereits bekannt: Im Kreisentwicklungskonzept werden zum Beispiel die hohe Lebensqualität und der Pfälzerwald hervorgehoben. Aber auch der Tourismus und die vielen vergleichsweise günstigen Wohnungen sind Stärken des Kreises. Die will er noch besser nutzen, damit mehr Menschen und Firmen in den Kreis kommen. Beispielsweise mit sogenannten "Wohlfühl-Gewerbegebieten". Das sind Gewerbegebiete, die viele Grünflächen haben und gute Internet- und Bus-Verbindungen. Der Kreis hofft, dass damit größere Unternehmen in die Südwestpfalz kommen. Außerdem sollen die Wander- und Radwege weiter verbessert werden. Und: Der Kreis will die Nähe zu Frankreich noch besser nutzen - unter anderem mit gemeinsamen Angeboten für Tourismus und Kultur. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 11:30 Uhr.

10:55 Uhr ++ Neue Baustelle auf der A6 bei Kaiserslautern ++ Auf der A6 bei Kaiserslautern wird ab heute eine neue Baustelle eingerichtet. Demnächst soll an der Brücke bei der Anschlussstelle Kaiserslautern-West gearbeitet werden - und zwar in Fahrtrichtung Mannheim. Nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft soll die Brücke von April bis September unter anderem neu abgedichtet werden. Außerdem wird in dem Bereich die Fahrbahn neu gemacht. Die Arbeiten sollen rund eine Million Euro kosten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 10:30 Uhr.

8:43 Uhr ++ Krankenhaus Pirmasens vor Geld Problemen ++ Die Stadt Pirmasens soll dem Krankenhaus in den nächsten Jahren finanziell unter die Arme greifen. Das muss aber erst noch der Stadtrat zustimmen - und zwar in seiner Sitzung am Nachmittag. Das Krankenhaus Pirmasens sagt, dass in den nächsten Jahren ein "Millionenverlust" zu erwarten sei - gerade mit Blick auf die Krankenhausreform. Dabei brauche es jetzt die Unterstützung der Stadt, denn es sei wichtig, dass die Region ausreichend medizinisch versorgt wird. Bisher sei das Städtische Krankenhaus in Pirmasens ohne Hilfen ausgekommen. Jetzt soll die Stadt als Träger einspringen und Geld zuschießen. Dazu muss im Stadtrat ein sogenannter "Betrauungsakt" beschlossen werden. Dabei möchte die Stadt Pirmasens das Krankenhaus offiziell mit der Aufgabe beauftragen, die Gesundheitsversorgung in der Region sicherzustellen. Und zwar für die kommenden zehn Jahre. Nach EU-Recht sind staatliche Hilfen nach Angaben der Stadt normalerweise verboten. Eine Ausnahme gibt es jedoch, wenn ein Unternehmen wie das Krankenhaus mit einer wichtigen öffentlichen Aufgabe - etwa der Gesundheitsversorgung - offiziell beauftragt wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 08:30 Uhr.

8:25 Uhr ++ Hornets gewinnen und ziehen mit Rhinos gleich ++ Die Zweibrücker Hornets haben in der Eishockey Baden-Württemberg-Liga das zweite Finalspiel gestern gewonnen - mit 4:3 gegen die Baden Rhinos. Das erste Finalspiel am Freitagabend hatten die Hornets verloren. Weiter geht es in der "best-of-five" Serie am kommenden Freitag. Dann wieder auswärts bei den Baden Rhinos. Im Moment steht es in der Finalserie 1:1 unentschieden. Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister. Außerdem hat am Wochenende in der Basketball Oberliga der Herren der 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Lambsheim mit 77:68 gewonnen. Und in der Fußball Oberliga hat der SV Morlautern gegen den FK Pirmasens mit 1:5 verloren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 08:30 Uhr.

6:51 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Saarbrücken - Zweibrücken - Pirmasens ++ Auf der Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Zweibrücken wird in den kommenden Tagen zeitweise gebaut. Deshalb fallen am Abend und in der Nacht Züge aus. Stattdessen fahren Busse. Bis Samstag wird auf der Strecke unter anderem am Lärmschutz gearbeitet. Außerdem gibt es laut Bahn auch auf dem Streckenabschnitt bis Pirmasens Bauarbeiten - hier fahren Züge dann teilweise zu anderen Zeiten oder fallen aus, auch hier fahren dann Ersatzbusse. Die Bahn empfiehlt: Wer mit dem Zug fahren will, soll sich vorher im Internet informieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Wie steht es um die Krankenhäuser in der Westpfalz? ++ Die Krankenhäuser in der Westpfalz versorgen die Bürgerinnen und Bürger insgesamt gut. Das steht in einem Gutachten, das das Land in Auftrag gegeben hat. Die Details sollen heute Vertretern der Krankenhäuser vorgestellt werden. In dem Krankenhaus-Gutachten steht, dass die Westpfalz zwar insgesamt eine gute Grundversorgung hat. Allerdings haben viele Patienten oft längere Fahrten vor sich, wenn sie in Fachkliniken müssen. Wer zum Beispiel eine schwere Darmkrankheit hat und behandelt werden muss, fährt in manchen Gebieten mehr als eine Stunde. Ähnlich sieht es bei Krebs und Herzkrankheiten aus. Auch bei spezialisierten Geriatrie-Angeboten hat die Westpfalz laut Gutachten noch Nachholbedarf. Die Ergebnisse des Krankenhaus-Gutachtens und wie sich die Region besser aufstellen kann, sollen heute Nachmittag im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern besprochen werden. Konkrete Entscheidungen wird es aber nicht geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:26 Uhr ++ Mann glaubt, er sei eingeschlossen und tritt Toilettentür ein ++ Weil er dachte, er sei in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen, hat ein Mann die Tür eingetreten. Wie die Polizei mitteilt, hatte er die Kunden-Toilette einer Tankstelle in Kaiserslautern benutzt. Als er die verlassen wollte, bekam er aber die Tür nicht mehr auf. Die ganze kuriose Geschichte, gibt's hier: Kaiserslautern Er glaubte eingesperrt zu sein Mann tritt Tür von öffentlicher Toilette in Kaiserslautern ein Ein Mann in Kaiserslautern glaubte, er sei in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen und trat deshalb die Toilettentür ein. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:20 Uhr ++ Das Wetter am Montag ++ Heute wechseln sich teils dichte Wolken und Sonne ab. Im Tagesverlauf bilden sich hier und da einzelne Regenschauer, vielerorts bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen 15 Grad in Hauenstein und Annweiler und bis 17 Grad in Contwig und Pirmasens. Dazu weht schwacher nördlicher Wind. In der Nacht bleibt es trocken und locker bewölkt - bei Tiefstwerte zwischen 8 und 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen Wolken und Sonne, meist trocken bei ähnlichen Temperaturen.

Am Mittwoch zeitweise Regen und etwas kühler. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.03.2025 um 06:30 Uhr.