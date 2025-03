Blog: IHK Pfalz kritisiert US-Zölle, Auto in Bechhofen ausgebrannt, Kreis Kusel bekommt neues Katastrophenschutz-Zentrum

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

15:30 Uhr ++ Partielle Sponnenfinsternis auch in der Westpfalz zu sehen ++ Auch bei uns in der Westpfalz ist morgen Vormittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei wird die Sonne zum Teil vom Mond verdeckt. Beobachten kann man die Sonnenfinsternis zum Beispiel an der Sonnenuhr auf dem Reiserberg in Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern. Dort kann die partielle Sonnenfinsternis ab 11.30 Uhr mit der Astronomie-AG der RPTU Kaiserslautern-Landau angeschaut werden. Sonnenteleskope gibt es vor Ort - wie auch Filterfolien und Sonnenfinsternis-Brillen zum Schutz der Augen. Der Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis wird um kurz nach zwölf erwartet. Auch an der Sternwarte auf dem Campus der Hochschule in Zweibrücken gibt es ein Programm zum Thema. Die Sternwarte öffnet extra deswegen von 10 bis 14 Uhr. Dort können dann Interessierte die partielle Sonnenfinsternis noch genauer durch die Teleskope sehen. Experten raten, die Sonnenfinsternis wegen möglicher Schäden an den Augen nie ohne spezielle Brillen anzuschauen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 15:30 Uhr.

13:07 Uhr ++ Weniger Arbeitslose in Westpfalz ++ In der Westpfalz sind im März weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote sogar deutlich zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens hervor. Gut 19.000 Menschen waren im März in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und den Kreisen in der Westpfalz arbeitslos gemeldet. Knapp 200 weniger als noch im Februar. Vor einem Jahr waren noch etwa 1.500 Menschen mehr ohne Job. Beim Bürgergeld haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. Insgesamt bekamen im März mehr als 22.000 Menschen Bürgergeld. Wer aktuell einen Job in den Branchen Handel, Baugewerbe oder im Gesundheits- und Sozialwesen sucht, könnte laut Arbeitsagentur schnell fündig werden. Zurzeit gibt es etwa 4.500 freie Stellen in der Westpfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 12:30 Uhr.

11:39 Uhr ++ IHK Pfalz kritisiert US-Zölle ++ Die Industrie- und Handelskammer der Pfalz IHK kritisiert die aktuelle Zollpolitik der USA. Die vielen Zölle würden aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht keinen Sinn machen. Und die angekündigten Zölle auf Automobilimporte und Autoteile würden die Pfälzer Wirtschaft zumindest im Moment nur bedingt treffen. In der Pfalz gebe es rund 2.000 Unternehmen mit Handelsbeziehungen zu den USA. Die Kraftwagen- und Kraftwagenteile-Exporte würden in ganz Rheinland-Pfalz allerdings nur 3 Prozent ausmachen, sagt Kai von Linden, der USA-Referent der IHK-Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 11:30 Uhr.

10:07 Uhr ++ Hornets Zweibrücken vor nächsten Finalspiel ++ In der Eishockey Baden-Württemberg-Liga gibt es heute Abend das dritte Finalspiel für die Hornets aus Zweibrücken. Sie müssen auswärts bei den Baden Rhinos in Hügelsheim ran. Los geht's um 20 Uhr. In der Finalserie steht es jetzt 1:1-Unentschieden. Das erste Finalspiel hatten die Hornets verloren, das zweite gewonnen. Wer in der "best-of-five" Serie zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister - das könnte sich beim nächsten Finalspiel am Sonntag in Zweibrücken bereits entscheiden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 09:30 Uhr.

8:34 Uhr ++ Schachturnier in Pfalzbibliothek Kaiserslautern ++ Sie haben Lust mal bei einem Schach-Turnier dabei zu sein? Wenn ja, dann sollten Sie morgen in die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern kommen. Dort findet bei den Bibliotheks-Open zum 18. Mal ein Schnellschachturnier statt. Insgesamt stehen 40 Spielplätze zur Verfügung. Wer mitspielen möchte, muss rechtzeitig vor Spielbeginn vor Ort sein und eine Startgebühr von zehn Euro zahlen. Gespielt werden sieben Runden Schach mit jeweils zehn Minuten Bedenkzeit pro Spielerin oder Spieler. Wer nur zuschauen möchte, darf kostenlos rein. Los geht‘s um 13 Uhr. Die Pfalzbibliothek organisiert das Turnier in Kooperation mit dem Schachclub Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 08:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Auto in Bechhofen in der Nacht ausgebrannt ++ Erst gab es einen lauten Knall, dann hat ein Auto gebrannt: Passiert ist das heute Nacht um kurz vor 1 Uhr in Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) in der Waldstraße. Anwohner hatten den Knall gehört und das brennende Auto entdeckt. Sie haben daraufhin den Notruf gewählt. Laut Polizei hat das Auto komplett in Flammen gestanden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Schaden liegt bei rund 3.500 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:31 Uhr ++ Promis drücken dem FCK die Daumen für den Aufstieg ++ Vor dem wichtigen Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend stellen sich viele Fans und Prominente die Frage: Schafft der FCK die Rückkehr in die 1. Bundesliga? Wir haben nachgefragt. Denn die Chancen auf einen Aufstieg sind durchaus da. Es sind noch acht Spiele in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Kaiserslautern ist aktuell auf Tabellenplatz vier mit 43 Punkten. Knapp davor befinden sich Paderborn (45), Köln (47) und Hamburg (48). Die Pfalz hofft, dass der 1. FCK nach dem Abstieg 2012 wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Kaiserslautern Gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga? Fans und Prominente drücken dem 1. FC Kaiserslautern die Daumen Viele Fans und Prominente hoffen auf den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 1. Bundesliga. Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend ist richtungsweisend. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Kreis Kusel bekommt neues Katastrophenschutz-Zentrum ++ Der Landkreis Kusel bekommt voraussichtlich noch in diesem Jahr ein neues Katastrophenschutz-Zentrum. Und zwar in Konken, dort wird aktuell eine ehemalige Gewerbehalle für die neue Nutzung umgebaut. In der Halle sollen beispielsweise Einsatzfahrzeuge untergebracht werden. Unter anderem Krankentransportwagen, ein Rettungswagen und auch Verpflegungswagen mit zahlreichen Anhängern. Die sollen im Katastrophenfall dann sofort einsatzbereit sein. Auch das Equipment für zwei Katastrophenschutz-Einheiten des Landkreises Kusel wird dann dort untergebracht sein. Für die ehrenamtlichen Helfer sollen außerdem Räume entstehen, unter anderem für Katastrophenübungen und für Ausbildungszwecke. Die Kosten für den Umbau liegen nach Angaben der Kreisverwaltung bei maximal einer Million Euro. Kosten, die der Kreis selbst zahlt, weil es keine Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz gab. Ein Neubau hätte mehr als 3 Mio. Euro gekostet. Ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes im Kreis Kusel vor der neuen Halle in Konken. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:24 Uhr ++ Das Wetter am Freitag ++ Zum Abschluss der Arbeitswoche gibt's heute nochmal traumhaftes Frühlingswetter: Es ist überall überwiegend freundlich. Am Vormittag scheint oft ungestört die Sonne. Im weiteren Verlauf des Tages kommen ein paar harmlose Wolken dazu. Nach dem kalten Morgen sind es am Nachmittag frühlingshafte 15 bis 18 Grad. Wind weht kaum. Die Gartenschau Kaiserslautern im Frühling. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.03.2025 um 06:30 Uhr.

16:30 Uhr ++ Interessenten für Schlosshotel in Rockenhausen ++ Für das Schlosshotel in Rockenhausen gibt es neue Interessenten. Das sagt Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP). Nach langer Suche hatte erst im Herbst ein Betreiber das Hotel mit Restaurant wieder eröffnet. Nach nur sechs Monaten hörte er dann aber schon wieder auf. Jetzt hofft der Stadtbürgermeister auf eine langfristige Lösung für das Gebäude im Stadtkern von Rockenhausen. Nach Angaben des Stadtbürgermeisters hatte der Betreiber als Grund für die Schließung nach kurzer Zeit zu wenige Gäste als Grund angegeben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 16:30 Uhr.

14:27 Uhr ++ Air Base Ramstein stellt Jobmöglichkeiten vor ++ Die Air Base in Ramstein hat gestern für Berufe beim US-Militär geworben. Dabei waren neben etwa 900 amerikanischen Schülern auch 300 Jugendliche aus der Westpfalz. In einer Transportmaschine wurde den Schülern beispielsweise gezeigt, wie ein schwer verletzter Patient versorgt wird. An einer anderen Station konnten die Schüler lernen, wie man eine Blutung stoppt. Außerdem gab es viele weitere Stationen aus den Bereichen Wissenschaft und Technik. Das kam bei Schülerinnen vom Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens gut an: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 14:30 Uhr.

12:51 Uhr ++ Pfälzer Spargel wird wohl nicht mehr richtig günstig ++ Vor eineinhalb Wochen ist sie gestartet: Die Spargel-Ernte in der Pfalz. Zurzeit kosten die weißen Stangen bis zu 22 Euro pro Kilo. Die Frage, wann der Spargel denn günstiger wird, ist nicht so einfach zu beantworten. Da hat einmal die Sonne gehöriges Wort mitzureden. Denn: Wenn die Sonne ordentlich scheint, dann purzeln die Preise, weil die Mengen steigen. So rechnet ein Hof in Weisenheim mit zehn Tonnen Erntemenge nächste Woche am Tag - diese Woche sind es noch zwei Tonnen täglich. Aber wenn die Sonne scheint, greift ein anderes Phänomen: Denn dann steigt auch die Spargellust der Menschen, sprich die Nachfrage. Und das wiederum erhöht die Preise. Fazit: Der Pfälzer Spargel wird wohl günstiger, wenn's wärmer wird. So richtig billig wird er aber nicht. Das sagen auch die Spargelbauern. "5 Euro für das Kilo Spargel - das wirds nicht mehr geben", heißt es da. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 12:30 Uhr.

10:40 Uhr ++ Kunstvolle Liegen in Pirmasens ++ Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer können sich in Pirmasens auf sechs neue Liegen freuen - und zwar aus weißem Marmor. Die sind laut Stadt ergonomisch geformt und maximal zwei Menschen haben Platz darauf. Azubis des Garten- und Friedhofsamtes der Stadt haben die Bänke gebaut, gemeinsam mit Schülern der Berufsbildenden Schule in Pirmasens. Die Bänke sind aus ausgedienten Marmor-Pflastersteinen gebaut worden, die mal Teil der Hauptstraße in Pirmasens waren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 10:30 Uhr.

10:26 Uhr ++ Kreis Kusel stellt seine neue Landkreis-App vor ++ Der Kreis Kusel stellt heute seine neue Landkreis-App vor. Die ist im Rahmen des Projekts "Schlauer Landkreis" entstanden und soll Bürgerinnen und Bürger gebündelt alle wichtigen Infos aus ihrer Heimat liefern. Die App bietet beispielsweise ein virtuelles Rathaus. Dort gibt's alle wichtigen Infos aus der Verwaltung, beispielsweise ein Abfall-Kalender. Wer will, findet in der App auch das aktuelle Kulturprogramm, Gastronomie-Angebote in der Region und auch einen Veranstaltungskalender. Ab Mitte Mai ist die App im App-Store zum Download verfügbar. Bis dahin soll das Angebot von Interessierten getestet werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 09:30 Uhr.

8:38 Uhr ++ Trotz Legalisierung: Weniger Cannabis im Straßenverkehr ++ Seit gut einem Jahr ist Cannabis teilweise erlaubt und seitdem gibt es in der Westpfalz deutlich weniger Unfälle, bei denen Autofahrer die Droge im Blut haben. Das geht aus Zahlen hervor, die der SWR bei der Polizei angefragt hat. Demnach hat es bis Dezember in der Westpfalz 17 Unfälle gegeben, bei denen Autofahrer vorher Cannabis geraucht hatten. Im Jahr davor waren es im gleichen Zeitraum fast doppelt so viele Fälle - nämlich insgesamt 35. Erklären kann sich die Polizei den Rückgang übrigens nicht. Sie hat aber betont, dass sie bei Kontrollen weiter stark darauf achtet, ob Autofahrerinnen und Autofahrer Drogen genommen haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 08:30 Uhr.

7:37 Uhr ++ Job-Aktiv Programm im Donnersbergkreis ++ Zahlreiche Schülerinnen und Schüler schauen sich heute an, wie beim Autositzhersteller Adient in Rockenhausen gearbeitet wird. Das Ganze ist Teil der "Job Aktiv"-Reihe im Donnersbergkreis, die von Eva John organisiert wird. Bei der Aktion sollen junge Menschen Betriebe und mögliche Ausbildungsberufe in der Region kennenlernen. Im Mai können sich Schüler mit "Job-Aktiv" die Arbeit beim Evangelischen Diakoniewerk Zoar in Rockenhausen anschauen. Und für Herbst sind weitere Aktionen geplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 07:30 Uhr.

6:51 Uhr ++ Hauptstraße in Bann ab morgen wieder frei ++ Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Hauptstraße rund um den Kreisel in Bann im Kreis Kaiserslautern ist bald wieder frei. Ab morgen soll man da wieder langfahren können. Zwei Wochen war die Straße gesperrt, weil der Kreisel neu gemacht wurde. Die Sanierung hat laut Landesbetrieb Mobilität rund 100.000 Euro gekostet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:47 Uhr ++ Keine Entscheidung über Steuererhöhung ++ In Zweibrücken gibt es noch keine Entscheidung, ob Grundstücksbesitzer bald mehr Steuern zahlen müssen. Darüber hat der Stadtrat gestern Abend zunächst diskutiert, denn Zweibrücken muss sparen. Hintergrund ist, dass die zuständige Aufsichtsbehörde, ADD, den Haushalt der Stadt abgelehnt hat. Jetzt fordert sie Lösungsansätze. Die Stadt Zweibrücken hat im Haushalt ein Minus von über 27 Millionen Euro. Eine Möglichkeit, das zu verringern, ist es, die Grundsteuer zu erhöhen. Konkret geht es um den sogenannten Hebesatz, der festlegt, wie viel Steuer pro Quadratmeter Grundstücksfläche erhoben wird. Zwei neue Modelle zur Anhebung der Grundsteuer wurden jetzt im Zweibrücker Stadtrat vorgestellt. Drei Stadtratsmitglieder sprachen sich offen klar dagegen aus, viele andere haben zustimmend genickt. Auch vor dem Hintergrund, dass Grundsteuer erst kürzlich angehoben wurde. Ob die Grundsteuer tatsächlich erneut erhöht wird, das steht noch nicht fest. Laut Oberbürgermeister soll bis Ende April eine Entscheidung fallen. Sollte der Stadtrat die Steuererhöhung ablehnen, könnte es sein, dass Zweibrücken beim Geld für Vereine oder Kultur sparen muss. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Das Wetter am Donnerstag ++ Heute wird es meist freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, über den Höhen bilden sich einige dickere Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 14 Grad rund um den Eschkopf und bis 16 Grad in Kusel und Altenglan. In Böen weht frischer Nordostwind. In der Nacht ist es oft klar, später entsteht örtlich Nebel. Die Tiefstwerte in der Nacht: sechs bis ein Grad. Der Wildpark Potzberg im beginnenden Frühling. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.03.2025 um 06:30 Uhr.

15:57 Uhr ++ Laternenmaste in Kirchheimbolanden müssen ausgetauscht werden ++ In Kirchheimbolanden müssen mehrere Laternenmaste ausgetauscht werden, weil sie unter anderem durch Hunde-Urin stark beschädigt wurden. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass manche Maste zum Beispiel bei starkem Wind umfallen könnten. SWR-Reporter Sebastian Stollhof erklärt im Audio, wie groß das Problem ist. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.03.2025 um 15:30 Uhr.

15:47 Uhr ++ NABU Kusel-Altenglan sucht Naturpaten ++ Die Naturschutzbund (NABU)-Ortsgruppe Kusel-Altenglan sucht Naturpaten für eine Streuobstwiese. Das Ziel: Eine große Fläche als naturnahes Streuobstgelände zu reaktivieren und ältere Obstbäume zu erhalten. Ab Sommer wird das Gelände von einer Ziegenherde beweidet, um die Fläche naturschonend freizumachen. Und genau hier können dann die Naturpaten mit anpacken. Zum Beispiel indem sie auf die Ziegen aufpassen, Früchte ernten oder bei der Baumpflege helfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.03.2025 um 15:30 Uhr.

14:17 Uhr ++ IHK Pfalz fordert Bürokratieabbau ++ Die IHK Pfalz erwartet von der Bundesregierung schnelle Reformen, um das Wirtschaftswachstum auch in der Region wieder anzukurbeln. Das erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Unternehmen hätten im vergangenen Jahr mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen gehabt. Der Forderungskatalog an die neue Bundesregierung ist lang: Bürokratieabbau steht ganz oben auf der Liste. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten deutlich schneller gehen, damit Unternehmen wieder investieren, sagt die IHK Pfalz. Zugleich müssten sehr schnell Brücken, Straßen und Bahnstrecken auf den neusten Stand gebracht werden. Und ganz wichtig aus Sicht der IHK: Es müssen mehr qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland in die Pfalz kommen. Geringere Steuern und geringere Energiepreise stehen auch auf dem Wunschzettel der Unternehmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.03.2025 um 13:30 Uhr.

14:13 Uhr ++ 50 Jahre Informatikstandort Kaiserslautern ++ Seit 50 Jahren können junge Leute an der Uni Kaiserslautern Informatik studieren. Das Jubiläum des Fachbereichs Informatik feiert die Universität heute im neuen Innovationszentrum "42" in der Innenstadt. Seit der Gründung des Fachbereichs im Jahr 1975 haben nach Angaben der Uni tausende Studierende ihr Informatikstudium abgeschlossen. Viele Absolventen arbeiten heute an den verschiedenen Forschungsinstituten und Start-Ups in Kaiserslautern. Zur Zeit sind rund 1´.400 Informatik-Studierende an der Lauterer Uni eingeschrieben, sie lernen von 26 Professorinnen und Professoren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.03.2025 um 12:30 Uhr.