Blog: Raser bei Landstuhl doppelt so schnell unterwegs, Militärparade in Baumholder, Tote Vögel aufgehängt

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

11:13 Uhr ++ Anwohnerparken auf Betzenberg in Kaiserslautern auch für Besucher ++ Seit dieser Fußball-Saison brauchen Anwohner auf dem Betzenberg in Kaiserslautern bei FCK-Spielen spezielle Parkausweise. Damit will die Stadt das Verkehrschaos rund um die FCK-Spiele eindämmen. Jetzt soll die Regel aber nochmal etwas angepasst werden: Es dürfen ab der nächsten Saison auch Autofahrer dort parken, die ein entsprechendes Ticket haben. Das bekommen sie von den Anwohnern selbst - wenn sie zum Beispiel bei denen zu Besuch sind. Für das Ganze brauchen die Anwohner einen speziellen Block, aus dem sie diese einzelnen Park-Tickets für ihre Besucher einfach herausreißen. Dann müssen sie noch das passende Datum freirubbeln und ihr Kennzeichen eintragen. Fünf Tickets hat so ein Block - sie gelten für zwei Saisons. Ende Juli/Anfang August können sich die Anwohner die Abrissblöcke bei der Stadt für 100 Euro kaufen. Wer auf dem Betzenberg während FCK-Spielen parkt und weder Anwohner-Parkausweis noch Besucherticket hat, muss laut Stadt eine Strafe zahlen. Die liegt zwischen 25 und 40 Euro.

11:12 Uhr ++ Termine für Zweibrücken Hornets stehen fest ++ Am Freitag starten die Hornets aus Zweibrücken in die Finalserie der Eishockey Baden-Württemberg-Liga gegen die Baden Rhinos. Die Liga hat jetzt die entsprechenden Spieltermine bekannt gegeben: Los geht’s am Freitag auswärts um 20 Uhr. Am Sonntag gibt es dann das erste Heimspiel der Finalserie in der Ice Arena Zweibrücken. Weiter geht es dann am darauffolgenden Wochenende zu den gleichen Zeiten. Das Finale wird im Modus "best of five" gespielt - wer zu erst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 10:30 Uhr.

9:15 Uhr ++ 80 Millionen Euro für Bahnstrecke ZW-HOM ++ Dass die Bahnstrecke Zweibrücken - Homburg reaktiviert werden soll, steht schon länger fest - jetzt steht aber auch die Finanzierung. Das teilte Bahn-Chef Richard Lutz beim gestrigen Bahngipfel in Saarbrücken mit. 90 Prozent der rund 80 Millionen Euro teuren Maßnahme seien gesichert. Aktuell wird an der ehemaligen Bahnstrecke schon Gestrüpp zurückgeschnitten. In einem Jahr sollen dann die Arbeiten an den Gleisen beginnen. Ab Ende 2028 sollen dann zwischen Zweibrücken und Homburg wieder Züge fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 8:30 Uhr.

8:26 Uhr ++ Tote Vögel in Kaiserslautern aufgehängt ++ Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen zu einem makaberen Vorfall am Wochenende. Dort haben Unbekannte drei tote Vögel an den Beinen an einen Baum gehängt. Der stand in einem Wohngebiet am Stadtrand von Kaiserslautern. Das Ganze muss laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert sein. Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat, soll sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 8:30 Uhr.

6:36 Uhr ++ Raser doppelt so schnell bei Landstuhl unterwegs ++ Eine Zivilstreife der Polizei hat auf der A62 zwischen Pirmasens und Landstuhl einen Raser gestoppt. Der Mann war teils doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Mit mehr als 200 km/h raste er über die Autobahn - bei erlaubten 100 km/h. Im Hörnchenbergtunnel hatte er laut Polizei mehr als 160 km/h auf dem Tacho - dort sind 80 erlaubt. Als die Beamten den 31-Jährigen stoppten, staunten sie nicht schlecht: Außer der Ehefrau auf dem Beifahrersitz, saßen noch zwei kleine Kinder auf der Rücksitzbank. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 4.000 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Plädoyers im Morphium-Prozess in Frankenthal ++ In dem Prozess um ein mit Morphium vergiftetes Baby werden heute am Landgericht Frankenthal die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter des Kindes zunächst versuchten Totschlag vor. Die angeklagte Mutter soll ihr ihr Baby vor sechs Jahren mit Morphium vergiftet haben. Das Baby erlitt durch die Vergiftung lebensgefährliche Krampfanfälle und mehrere Atemstillstände, konnte aber in letzter Minute im Krankenhaus gerettet werden. Ein Gerichtssprecher bestätigte, dass es nach einem Rechtsgespräch zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht zu einer Verständigung gekommen ist, um den Prozess abzukürzen. Ergebnis: Der Vorwurf des versuchten Totschlags wird fallengelassen und es gibt nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Gegenzug gesteht die Mutter ihre Tat. Heute wollen Staatsanwaltschaft und der Verteidiger ihre Plädoyers halten. Zuvor soll der Schmerztherapeut als Zeuge aussagen, der die Mutter wegen ihrer jahrelangen Morphiumabhängigkeit behandelt hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:17 Uhr ++ Militärparade in Baumholder ++ In Baumholder wird heute Vormittag ziemlich viel los sein. Durch die Innenstadt gibt es eine Militär-Parade. US-Militär, Bundeswehr, Stadt und Verbandsgemeinde feiern die 80-jährige deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die US-Militärband ist dabei, außerdem US-Soldaten aus Baumholder, die Bundeswehr aus Idar-Oberstein und Vertreter von Stadt und Verbandsgemeinde. Die Parade geht vom Gelände des US-Militärs in Richtung Brühlstadion, los geht es um 10:30 Uhr. Wie groß die Parade genau wird, teilten die Veranstalter nicht mit. Für die Veranstaltung werden auch einige Straßen gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:12 Uhr ++ Das Wetter am Dienstag ++ Heute erwartet uns überall in der Westpfalz strahlender Sonnenschein. Meist ist der Himmel wolkenlos und azurblau. Nach dem frostigen Morgen erreichen die Temperaturen am Nachmittag acht Grad rund um Kusel und bis zu 12 Grad in Zweibrücken. Dazu gibt’s aber auch teils starken Wind - vor allem auf den Höhen. In der kommenden Nacht kühlt es unter sternklarem Himmel auf plus ein bis minus fünf Grad ab. Die weiteren Aussichten: Morgen kaum noch Wind. Nach frostiger Nacht wieder viel Sonne, bis 16 Grad. Am Donnerstag Sonne, lockere Wolken und bis 19 Grad warm.

16:57 Uhr ++ Unfall mit Schwerverletzten auf A6 ++ Zwei Schwerverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A6 am Sonntagabend. Zwischen Landstuhl und Einsiedlerhof ist laut Polizei ein Wohnmobil auf einen Transporter aufgefahren. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und sind ins Krankenhaus gebracht worden. Der Transporter und das Wohnmobil mussten abgeschleppt werden. Die A6 war wegen des Unfalls kurze Zeit vollgesperrt. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 16:30 Uhr.

15:30 Uhr ++ Straßen in Baumholder wegen Militärparade gesperrt ++ Autofahrer müssen in Baumholder ab morgen Vormittag damit rechnen, dass sie an manchen Stellen nicht durchkommen. In der Innenstadt gibt es nämlich eine Militär-Parade zur deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die wird dieses Jahr 80 Jahre. Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr sind morgen Vormittag ein paar Straßen gesperrt - und zwar in der Nähe des US-Militärgeländes, am Marktplatz und der Post. Dabei handelt es sich um die Kennedyallee, die Bahnhofstraße und die Straße "Im Brühl". Autofahrer sollten diesen Bereich am besten weit umfahren. Auch parken wird während der Parade schwierig - es gibt auch ein paar Halteverbote. Diese Straßen sind in Baumholder wegen der Parade gesperrt. Google Maps Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 15:30 Uhr.

14:52 Uhr ++ Landrat Leßmeister: Kein Hinweis auf Truppenabzug ++ Die Politiker in der Westpfalz gehen zurzeit nicht davon aus, dass das US-Militär Truppen aus der Region abziehen. Der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister sagte, er habe keine Hinweise darauf. Er sei auch deshalb optimistisch, weil die Amerikaner vor kurzem viel Geld in die Region investiert haben. Unter anderem in das neue US-Hospital in Weilerbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 14:30 Uhr.

14:47 Uhr ++ Filmemacher aus Südwestpfalz erinnert an verschwundene Kinder ++ In den sechziger Jahren sind in Pirmasens drei Kinder verschwunden. Henry Hauck, ein Filmemacher aus der Südwestpfalz, hat darüber eine Dokumentation gedreht - ein Kinder davon war seine Cousine. Mit der Doku möchte er auf Vermisstenfälle mit Kindern aufmerksam machen. Als seine Cousine vermisst wird ist er 16 Jahre alt. Er erzählt, dass der Vater des Mädchens damals alkohol- und tablettenabhängig wurde. "Ich glaube, es ist uns nicht bewusst, dass jedes Jahr 300-400 Kinder im Jahr verschwinden", sagte Hauck. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 14:30 Uhr.

14:33 Uhr ++ Demo gegen Aufrüstung in Kaiserslautern ++ Der Bundestag entscheidet morgen über die Reform der Schuldenbremse. Dadurch könnten in Zukunft Milliarden zum Beispiel in die Aufrüstung der Bundeswehr fließen. Genau dagegen demonstrieren heute Menschen bei einer Kundgebung vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Sie wird organisiert von der Linken, dem Sozialforum Kaiserslautern und der Deutsch Kommunistischen Partei. Beginn ist um 18 Uhr. In diesen Tagen finden bundesweit ähnliche Demonstrationen statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 13:30 Uhr.

9:34 Uhr ++ Prozess wegen versuchten Totschlags in Zweibrücken ++ Ein Mann soll im September vergangenen Jahres nach einem Streit in Zweibrücken einem anderen Mann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Deshalb muss er sich ab heute vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Die Stichwunde hätte lebensbedrohlich sein können - deshalb hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Insgesamt sind sechs Prozesstage am Landgericht Zweibrücken geplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 9:30 Uhr.

8:16 Uhr ++ Termine für Mandelblütenfest stehen fest Das Mandelblütenfest findet an den kommenden beiden Wochenenden in Gimmeldingen statt. Das teilte das Organisationsteam am Sonntag mit. Die Temperaturaussichten für die kommenden Tage seien vielversprechend, dass die Bäume zu den gewählten Terminen in voller Blüte stünden. Neben Essens- und Getränkeständen wird es auch Kunsthandwerk und typisch pfälzische Produkte geben. Besucher, die mit der Bahn anreisen, können mit Shuttlebussen zur Festmeile fahren oder ausgeschilderte Fußwege nutzen. Für Autofahrer stehen Park & Rideflächen zur Verfügung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 7:30 Uhr.

7:14 Uhr ++ Hornets aus Zweibrücken stehen im Finale ++ Die Hornets aus Zweibrücken stehen im Finale der Eishockey Baden-Württemberg-Liga. Im entscheidenden dritten Spiel des Halbfinals schlugen die Hornets am Abend die Mad Dogs Mannheim mit 6 zu 4 in der heimischen Halle. In der Finalserie geht’s jetzt gegen die Baden Rhinos. Die Spieltermine stehen aber noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr ++ FCK-Keeper Krahl fällt aus ++ Der FCK muss mehrere Wochen auf Torhüter Julian Krahl verzichten. Krahl hatte sich bei der Pleite gegen Paderborn am Samstag das Knie verdreht. Dabei hat er sich laut dem FCK am Innenband verletzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:53 Uhr ++ Feuer in Gewerbegebiet in Rodenbach ++ In einem Gewerbegebiet in Rodenbach im Kreis Kaiserslautern hat es am Wochenende gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte der Geschäftsführer das Feuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die habe den Brand schnell löschen können. Warum das Feuer in einem Lagerraum ausgebrochen war, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Ortsgemeinden Reichenbach, Kollweiler, Siegelbach und Rodenbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Zu wenige Integrationskräfte im Westen der Pfalz ++ In Rheinland-Pfalz gibt es zu wenige Schul- und Kitabegleiter, die Kindern mit Behinderungen durch den Alltag helfen. Das zeigt eine landesweite Recherche des SWR. Gleichzeitig wächst der Bedarf - besonders in der Westpfalz. In Zweibrücken haben Eltern 2022 noch etwa 80 Anträge gestellt, um eine sogenannte Integrationskraft für ihr Kind zu bekommen, zwei Jahre später sind es schon mehr als 100 Anträge. Auch im Donnersbergkreis kommen jedes Jahr ähnlich viele neue Fälle hinzu. Die Lebenshilfe Rheinland-Pfalz schlägt Alarm: Es fehlen immer mehr Integrationskräfte, um den wachsenden Bedarf zu decken. Ein weiteres Problem: die Wartezeiten. Von der Antragstellung bis eine passende Fachkraft anfängt, vergehen oft Monate. Für viele Familien bedeutet das: Ihr Kind kann so lange weder in die Kita noch in die Schule. Lösungen könnten mehr Geld und neue Betreuungsmodelle sein - etwa das sogenannte "Pooling", bei dem mehrere Kinder gemeinsam betreut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 06:30 Uhr.