Blog: Rehbock in Waldmohr von Feuerwehr gerettet, Schuhfabrik in Pirmasens verlagert Produktion

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

16:51 Uhr ++ Rehbock in Waldmohr befreit ++ Einen eingeklemmten Rehbock hat die Feuerwehr gestern in Waldmohr im Kreis Kusel befreit. Spaziergänger hatten das Tier entdeckt. Der Bock wollte sich wohl durch ein Metallgitter durchzwängen, mit seinem Hinterteil ist er aber steckengeblieben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das Tier längere Zeit versucht hatte, sich aus seiner Notlage zu befreien. Im Bereich der Hinterbeine hatte der Rehbock schon Fleischwunden. Die Einsatzkräfte konnten die Metallstäbe aufspreizen und so den Bock befreien. Danach ist das Tier in den Wald gelaufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 16:30 Uhr.

14:39 Uhr ++ Neue berufliche Wege für Jugendliche in Kaiserslautern ++ Die Handwerkskammer der Pfalz und die Hochschule Kaiserslautern haben eine Zusammenarbeit gestartet, die jungen Menschen neue berufliche Wege eröffnen soll. Dabei geht es darum, dass ein Ingeneurstudium und eine Ausbildung kombiniert werden sollen. Alle weiteren Informationen bekommen Sie im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 14:30 Uhr.

14:31 Uhr ++ Feuerwehr am Morgen an Schreinerei in Nanzdietschweiler im Einsatz ++ Nach dem Brand in einer Schreinerei in Nazdietschweiler im Kreis Kusel ist die Feuerwehr am Morgen noch einmal mit einem Drehleiterwagen ausgerückt. Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle, allerdings hat es immer wieder kleinere Glutnester gegeben, die mit Wasser nicht gelöscht werden konnten. Ein Sprecher der Feuerwehr meinte, es gebe in dem Gebäude eine Zwischendecke aus gepressten Spanplatten. Dort könne das Löschwasser nicht viel bewirken. Deshalb habe das Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter am Morgen eine großzügige Menge Löschschaum über die kleineren Brandherde gelegt. Dieser Schaumteppich lässt keinen Sauerstoff mehr durch - das erstickt das Feuer. So sollen dann auch die letzten Glutnester eingedämmt werden, so dass dann auch die Brandermittler der Kripo ins Gebäude können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 14:30 Uhr.

12:54 Uhr ++ Explosion wegen Campingkocher in Kaiserslautern ++ Eine Explosion - und plötzlich ein Fenster, das auf die Straße geschleudert wird. Was man eigentlich aus Actionfilmen kennt, ist gestern genau so in Kaiserslautern passiert. Die Ursache: Ein Mann hat in seiner Wohnung mit einem Campingkocher Essen zubereitet. Dabei kam es plötzlich zu einer Explosion. Diese war so stark, dass dadurch ein Fensterrahmen aus der Wand geschleudert wurde. Das Fenster landete draußen auf einem geparkten Auto. Der Mann und ein weiterer Bewohner wurden leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu der Explosion kommen konnte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 12:30 Uhr.

12:02 Uhr ++ SWK Kaiserslautern startet Projekt zur Geothermie ++ Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) ihr neues Projekt "Pfälzer Wärme" starten. Dabei soll untersucht werden, ob zukünftig mit Erdwärme, also Geothermie, Energie gewonnen werden kann. Ziel des Projekts ist es, bis 2040 100 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Mehr dazu im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 11:30 Uhr.

11:28 Uhr ++ Millionenförderung für den Kreis Kusel ++ Mehr als 13 Millionen Euro können der Kreis Kusel und seine Verbandsgemeinden beim Land beantragen. Mit dem Geld sollen nach Angaben des Landes vor allem Kommunen unterstützt werden, die - so wörtlich - "vor strukturellen Herausforderungen" stehen. Sie können mit dem Geld beispielsweise in Kitas und Schulen investieren oder die Technik in Dorfgemeinschaftshäusern verbessern. Wie genau die Kuseler Kommunen das Geld beantragen können, soll heute bei einem Gespräch in Bedesbach mit Vertretern des Landes geklärt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 10:30 Uhr.

10:15 Uhr ++ Fehrbachtunnel bei Pirmasens voll gesperrt ++ Der Fehrbachtunnel auf der B10 bei Pirmasens ist ab heute Abend 19.00 Uhr bis morgen früh vollgesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. In der Nacht wird dort die Technik im Tunnel überprüft. Zum Beispiel die Beleuchtung der Fluchtwege und die Brandmeldeanlage. Eine Umleitung ist eingerichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 9:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ Baubeginn der Wieslauterbahn im Dahner Felsenland ++ Der offizielle Baubeginn der Wieslauterbahn startet heute Nachmittag in der Südwestpfalz. Die Gleise werden dann bis Anfang Mai erneuert. Insgesamt wird die Strecke zwischen Hinterweidenthal und Bundenthal auf 15 Kilometern saniert. Unter anderem werden die alten Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt und die Sicherungstechnik erneuert. Im Mai fahren dann wieder die üblichen Ausflugszüge durchs Dahner Felsenland. Nächstes Jahr soll die Sanierung weitergehen. Ziel ist es, dass die Wieslauterbahn später nicht nur Ausflügler transportiert, sondern auch eine reguläre Bahnstrecke für Personen- und Güterzüge wird. Die Kosten von 19 Millionen Euro teilen sich Land, Kreis und angrenzende Gemeinden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 8:30 Uhr.

6:50 Uhr ++ Pfälzer Industrieunternehmen mit weniger Umsatz ++ Pfälzer Industrieunternehmen haben im In- und Ausland im letzten Jahr weniger Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Das geht aus der Statistik der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) hervor. Wie eine Sprecherin der IHK Pfalz mitteilte, sei der Inlandsumsatz bei den Unternehmen etwas weniger stark gesunken als der im Ausland. Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen sank im Jahresvergleich um mehr als zehn Prozent auf gut 47 Milliarden Euro. Es sei der dritte Rückgang beim Jahresumsatz in Folge. Grund für den Rückgang sei die angespannte wirtschaftliche Lage. Der Export sei deutlich zurückgegangen und das vor allem in den stark exportorientierten Unternehmen in Ludwigshafen und im Kreis Germersheim. In der Pfalz sind besonders Betriebe aus den Branchen Chemie, Maschinenbau sowie Automobil angesiedelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Einsatz nach Brand in Schreinerei im Kreis Kusel beendet ++ Nach dem Brand in Nanzdietschweiler im Kreis Kusel, hat die Feuerwehr noch die ganze Nacht über Brandwache an der abgebrannten Schreinerei gehalten. Um im Notfall schnell reagieren zu können, blieb auch ein Drehleiterfahrzeug vor Ort. Das Feuer in dem Wohnhaus samt Schreinerei war gestern Vormittag ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig. Um 17:30 Uhr war der Brand gelöscht - der Einsatz nach 21 Uhr dann erst offiziell beendet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird derzeit auf mehr als 300.000 Euro geschätzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Das Wetter am Donnerstag ++ Guten Morgen aus dem SWR-Studio Kaiserslautern! Am heutigen astronomischen Frühlingsbeginn scheint neben ein paar Wolkenfeldern die Sonne. Meist bleibt es freundlich. An Glan und Lauter steigen die Temperaturen am Nachmittag bis 19 Grad. Im Pfälzerwald werden es 16 bis 18 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. In der kommenden Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst Sonne, im Laufe des Nachmittags mehr Wolken, außerdem diesige Luft durch Saharastaub. Bei auffrischendem Ostwind noch etwas wärmer.

17:46 Uhr ++ So geht es weiter mit der Feuerwache in Frankenstein ++ Für die Feuerwehr in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern gibt es nach dem Brand in ihrem Gebäude jetzt eine Übergangslösung. Die Feuerwache soll nach Angaben des Verbandsgemeinde-Wehrleiters ein "Containerdorf" bekommen. Es sollen auf einem Grundstück in Frankenstein mehrere Container aufgestellt werden - dazu wird gerade geprüft, wie viele man braucht. Ein Grundstück gibt es wohl auch schon, wo die Container hin können. Wann das Containerdorf kommt, ist noch völlig offen. Nach dem Brand vor eineinhalb Wochen muss unter anderem mit Versicherung einiges geklärt werden. Dann muss Feuerwache saniert werden. Vielleicht ist das aber auch gar nicht mehr nötig. Der Verbandsgemeinderat will demnächst die neue Feuerwache auf den Weg bringen. Die ist schon seit Längerem geplant. Immerhin: Die Feuerwehrleute in Frankenstein bekommen höchstwahrscheinlich nächste Woche ihre neuen Brandschutzkleider. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 17:30 Uhr.

14:30 Uhr ++ FCK scheitert in Playoffs im E-Sport ++ Der FCK ist aus der Bundesliga ausgeschieden - besser gesagt: Aus den PlayOffs der virtuellen Bundesliga, also an der Spielkonsole. Die E-Sportler der Roten Teufel haben beide Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Im Duell Zwei-gegen-Zwei waren sie deutlich mit 0:5 unterlegen. Im Spiel Eins-gegen-Eins hat sich Gladbach knapp mit 1:2 durchgesetzt. Damit hat der FCK es verpasst, ins Finale der Bundesliga einzuziehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 14:30 Uhr.

13:39 Uhr ++ Anzeige wegen Schaum im Erbach in Homburg ++ In der saarländischen Stadt Homburg sorgt Schaum im Erbach schon seit Jahren für Streit. Jetzt haben Naturschützer Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und zwar wegen illegaler Entsorgung flüssiger Abfälle. Darüber hat der SR zuvor berichtet. Sowohl die Stadt Homburg als auch der Naturschutzbund gehen davon aus, dass der Schaum im Erbach wegen Rückständen von Reinigungsmitteln im Abwasser entsteht. Die Grünen im Saarland sehen das Problem bei der Kläranlage in Homburg. Diese würde das Abwasser noch immer nicht ausreichend reinigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 13:30 Uhr.

11:39 Uhr ++ Für Mountainbiker: Optimierte Tour rund um Johanniskreuz im Pfälzerwald ++ Der Pfälzerwald ist bei Mountainbikern ziemlich beliebt. Damit die künftig noch mehr Spaß haben, wurde eine Strecke optimiert. Und zwar eine über rund 30 Kilometer in der Nähe von Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern. Was es damit auf sich hat, erklärt SWR-Reporterin Sina Weber im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 11:30 Uhr.

10:52 Uhr ++ Kein Müll direkt zur Müllverbrennungsanlage Pirmasens ++ Bürgerinnen und Bürger aus der Südwestpfalz können ab dem kommenden Montag keinen Müll mehr direkt beim Müllheizkraftwerk in Pirmasens abliefern. Grund ist nach Angaben der Kreisverwaltung, dass im Kraftwerk die Schienen für den Kran saniert werden, mit dem der Müll bewegt wird. Kleinere Mengen Müll können in den Recyclinghöfen im Kreis Südwestpfalz abgegeben werden. Die Reparaturen dauern bis Mitte April. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 10:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland hofft auf Einsicht der Arbeitgeber ++ Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind Anfang der Woche vorerst gescheitert. Nun sollen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Dabei hofft der Bezirksleiter der Gewerkschaft Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, Michael Blug, auf eine Einsicht der Arbeitgeber. Ver.di fordert in dem Tarifstreit unter anderem acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage. Solange das Schlichtungsverfahren läuft, sind in den kommenden zweieinhalb Wochen weitere Warnstreiks - etwa in Kitas oder Krankenhäusern - erstmal vom Tisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 9:30 Uhr.

8:45 Uhr ++ Junger Hühnerzüchter aus Contwig ++ Leo Brinette aus Contwig ist erst 13 Jahre alt. Trotzdem züchtet er schon seit drei Jahren Hühner und gewinnt damit sogar Preise. Eine Leidenschaft, die ihm seine Ur-Oma mitgegeben hat: Video herunterladen (110,9 MB | MP4)

7:02 Uhr ++ Technischer Defekt war Grund für Brand bei Feuerwehr Frankenstein ++ Ein technischer Defekt war wohl der Grund für den Brand im Feuerwehrhaus in Frankenstein am Sonntag vor einer Woche. Das hat der Wehrleiter der zuständigen Verbandgemeinde Enkenbach-Alsenborn gesagt, nachdem er sich gestern vor Ort mit einem Brandgutachter getroffen hatte. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, muss das Gutachten klären. Das kann aber noch ein einige Wochen dauern. Bei dem Feuer wurden auch die beiden Feuerwehr-Fahrzeuge zerstört. Auch die Bücherei und der Ratssaal von Frankenstein, die über dem Gerätehaus liegen, hatten etwas abbekommen. Der Schaden liegt bei ungefähr 750.000 Euro. In wenigen Wochen soll die Feuerwehr Frankenstein wieder einsatzfähig sein. Bis dahin unterstützen die Wehren in der Umgebung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Tag der offenen Tür im Gesundheitsamt Pirmasens ++ Das Gesundheitsamt Südwestpfalz in Pirmasens lädt heute zum Tag der offenen Tür ein. Ab 11:30 Uhr stellt das Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung seine Arbeit an verschiedenen Info-Ständen vor. Interessierte können sich dabei über die verschiedenen Berufsbilder informieren. Dies geschieht mit interaktiven Angeboten, Quiz- und Gewinnspielen. Außerdem steht das Thema "Klimawandel und Gesundheit" im Fokus. Der Tag der offenen Tür ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Bahnstrecke zwischen Kirchheimbolanden - Alzey gesperrt ++ Ab heute ist die Bahnstrecke zwischen Kirchheimbolanden und Alzey komplett gesperrt. Bis voraussichtlich Sonntagabend wird dort auf den Gleisen gearbeitet. Während die Züge ausfallen, gibt es einen Schienenersatzverkehr. Das hat das Unternehmen, das für die Arbeiten zuständig ist, mitgeteilt. Ein Bus fährt dann zwischen Kirchheimbolanden und Alzey. Schon seit vergangener Woche finden auf der Strecke zwischen Kirchheimbolanden und Alzey Gleisarbeiten statt. Allerdings musste die Strecke für die Vorarbeiten noch nicht gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Heute wird es sonnig in der Westpfalz ++ Heute scheint den ganzen Tag über die Sonne, oft ist der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen steigen nach dem kalten Morgen an. Bis zum Nachmittag bekommen wir 13 Grad in Busenberg und bis zu 16 Grad in Mehlingen. Da im Gegensatz zu gestern kaum Wind weht, fühlt es sich deutlich wärmer an als zuletzt. Kommende Nacht bleibt es zunächst klar, bevor ein paar Wolken auftauchen. Tiefstwerte plus 6 bis minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und lockere Wolken bei Werten bis 19 Grad. Am Freitag erst sonnig, am Nachmittag wolkiger, außerdem diesiger Himmel durch Saharastaub.

16:44 Uhr ++ Feuerlöscher auf Straße in Kaiserslautern geworfen ++ Sehr erschrocken hat sich wohl ein Autofahrer in Kaiserslautern gestern Abend. Plötzlich ist nämlich vor seinem Fahrzeug ein Feuerlöscher auf die Fahrbahn gefallen. Der Autofahrer konnte glücklicherweise ausweichen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei haben Unbekannte den Feuerlöscher von einer Fußgängerbrücke in Kaiserslautern geworfen. Möglicherweise könnte es sich bei den Verdächtigen um Kinder oder Jugendliche handeln. Zeugen haben zwei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren auf der Brücke gesehen. Der eine hatte glatte blonde, der andere kurze schwarze Haare. Sie trugen enge Jeanshosen. Der schwarzhaarige Jugendliche trug eine Kappe mit der Aufschrift "Gucci". Die Polizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 17:30 Uhr.

16:37 Uhr ++ Bürgerbus für Enkenbach-Alsenborn ++ In Enkenbach-Alsenborn fährt ab heute ein neuer Bürgerbus. Das Angebot soll vor allem älteren Menschen ermöglichen, selbstständig ihre Dinge erledigen zu können. Der Einstieg in den Bürgerbus ist einfach und es gibt zusätzliche Haltegriffe. Außerdem gibt es im Inneren viel Platz für Einkäufe, aber auch für Rollatoren. Damit ist der Bus eben besonders auf die Bedürfnisse von älteren Menschen zugeschnitten. Sie können den Bus telefonisch buchen – und zwar montags und mittwochs am Nachmittag. Der Bus holt sie dann vor der Haustür ab und bringt sie zum Einkaufen, zum Arzt oder zu anderen Terminen. Und das immer dienstags und donnerstags. Alle anderen Menschen in der ganzen Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn können den Bus aber ebenso nutzen. Gefahren werden die Busse von Ehrenamtlichen. Bürgerbusse ergänzen bereits in einigen anderen Gemeinden in der Westpfalz den öffentlichen Nahverkehr - zum Beispiel in Ramstein-Miesenbach oder der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 16:30 Uhr.

15:39 Uhr ++ Hunderte Menschen bei Militärparade in Baumholder ++ In baumholder haben heute mehrere Hundert Menschen eine Militärparade von deutschen und amerikanischen Soldaten mitverfolgt. Die Soldaten wollten damit 80 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft feiern. Am 18. März 1945 wurde Baumholder vor alliierten Truppen vom Nationalsozialismus befreit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 15:30 Uhr.

14:59 Uhr ++ Cullmann fordert Geld aus Sondervermögen für ländlichen Raum ++ Heute stimmt der Bundestag über das schuldenfinanzierte Finanzpaket von Union und SPD ab. Unter anderem ist ein 500 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz geplant. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, Michael Cullmann (SPD), hofft, dass vor allem die Infrastruktur in ländlichen Regionen davon profitiert. Investieren möchte Cullmann unter anderem in bessere Bahnverbindungen im Donnersbergkreis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 14:30 Uhr.

14:57 Uhr ++ Zweibrücken sucht Freiwillige für Präventionsrat ++ Die Stadt Zweibrücken sucht Menschen, die Lust haben, sich beim Präventionsrat zu engagieren. Gefragt sind vor allem Zweibrückerinnen und Zweibrücker, die sich für die Themen Sicherheit, Integration und Senioren interessieren. Der Präventionsrat arbeitet unter anderem an Projekten, die für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen sollen. Der Rat besteht aus verschiedenen Arbeitskreisen. Dafür braucht es ehrenamtliche Helfer und genau die sucht die Stadt. Wer Interesse hat, kann sich über die Internetseite der Stadtverwaltung anmelden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 14:30 Uhr.