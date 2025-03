Blog: Technischer Defekt hat Brand bei Feuerwehr Frankenstein ausgelöst, Bahnstrecke zwischen Kibo und Alzey gesperrt

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

10:52 Uhr ++ Kein Müll direkt zur Müllverbrennungsanlage Pirmasens ++ Bürgerinnen und Bürger aus der Südwestpfalz können ab dem kommenden Montag keinen Müll mehr direkt beim Müllheizkraftwerk in Pirmasens abliefern. Grund ist nach Angaben der Kreisverwaltung, dass im Kraftwerk die Schienen für den Kran saniert werden, mit dem der Müll bewegt wird. Kleinere Mengen Müll können in den Recyclinghöfen im Kreis Südwestpfalz abgegeben werden. Die Reparaturen dauern bis Mitte April. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 10:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland hofft auf Einsicht der Arbeitgeber ++ Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind Anfang der Woche vorerst gescheitert. Nun sollen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Dabei hofft der Bezirksleiter der Gewerkschaft Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, Michael Blug, auf eine Einsicht der Arbeitgeber. Ver.di fordert in dem Tarifstreit unter anderem acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage. Solange das Schlichtungsverfahren läuft, sind in den kommenden zweieinhalb Wochen weitere Warnstreiks - etwa in Kitas oder Krankenhäusern - erstmal vom Tisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 9:30 Uhr.

8:45 Uhr ++ Junger Hühnerzüchter aus Contwig ++ Leo Brinette aus Contwig ist erst 13 Jahre alt. Trotzdem züchtet er schon seit drei Jahren Hühner und gewinnt damit sogar Preise. Eine Leidenschaft, die ihm seine Ur-Oma mitgegeben hat: Video herunterladen (110,9 MB | MP4)

7:02 Uhr ++ Technischer Defekt war Grund für Brand bei Feuerwehr Frankenstein ++ Ein technischer Defekt war wohl der Grund für den Brand im Feuerwehrhaus in Frankenstein am Sonntag vor einer Woche. Das hat der Wehrleiter der zuständigen Verbandgemeinde Enkenbach-Alsenborn gesagt, nachdem er sich gestern vor Ort mit einem Brandgutachter getroffen hatte. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, muss das Gutachten klären. Das kann aber noch ein einige Wochen dauern. Bei dem Feuer wurden auch die beiden Feuerwehr-Fahrzeuge zerstört. Auch die Bücherei und der Ratssaal von Frankenstein, die über dem Gerätehaus liegen, hatten etwas abbekommen. Der Schaden liegt bei ungefähr 750.000 Euro. In wenigen Wochen soll die Feuerwehr Frankenstein wieder einsatzfähig sein. Bis dahin unterstützen die Wehren in der Umgebung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Tag der offenen Tür im Gesundheitsamt Pirmasens ++ Das Gesundheitsamt Südwestpfalz in Pirmasens lädt heute zum Tag der offenen Tür ein. Ab 11:30 Uhr stellt das Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung seine Arbeit an verschiedenen Info-Ständen vor. Interessierte können sich dabei über die verschiedenen Berufsbilder informieren. Dies geschieht mit interaktiven Angeboten, Quiz- und Gewinnspielen. Außerdem steht das Thema "Klimawandel und Gesundheit" im Fokus. Der Tag der offenen Tür ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Bahnstrecke zwischen Kirchheimbolanden - Alzey gesperrt ++ Ab heute ist die Bahnstrecke zwischen Kirchheimbolanden und Alzey komplett gesperrt. Bis voraussichtlich Sonntagabend wird dort auf den Gleisen gearbeitet. Während die Züge ausfallen, gibt es einen Schienenersatzverkehr. Das hat das Unternehmen, das für die Arbeiten zuständig ist, mitgeteilt. Ein Bus fährt dann zwischen Kirchheimbolanden und Alzey. Schon seit vergangener Woche finden auf der Strecke zwischen Kirchheimbolanden und Alzey Gleisarbeiten statt. Allerdings musste die Strecke für die Vorarbeiten noch nicht gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Heute wird es sonnig in der Westpfalz ++ Heute scheint den ganzen Tag über die Sonne, oft ist der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen steigen nach dem kalten Morgen an. Bis zum Nachmittag bekommen wir 13 Grad in Busenberg und bis zu 16 Grad in Mehlingen. Da im Gegensatz zu gestern kaum Wind weht, fühlt es sich deutlich wärmer an als zuletzt. Kommende Nacht bleibt es zunächst klar, bevor ein paar Wolken auftauchen. Tiefstwerte plus 6 bis minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und lockere Wolken bei Werten bis 19 Grad. Am Freitag erst sonnig, am Nachmittag wolkiger, außerdem diesiger Himmel durch Saharastaub.

16:44 Uhr ++ Feuerlöscher auf Straße in Kaiserslautern geworfen ++ Sehr erschrocken hat sich wohl ein Autofahrer in Kaiserslautern gestern Abend. Plötzlich ist nämlich vor seinem Fahrzeug ein Feuerlöscher auf die Fahrbahn gefallen. Der Autofahrer konnte glücklicherweise ausweichen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei haben Unbekannte den Feuerlöscher von einer Fußgängerbrücke in Kaiserslautern geworfen. Möglicherweise könnte es sich bei den Verdächtigen um Kinder oder Jugendliche handeln. Zeugen haben zwei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren auf der Brücke gesehen. Der eine hatte glatte blonde, der andere kurze schwarze Haare. Sie trugen enge Jeanshosen. Der schwarzhaarige Jugendliche trug eine Kappe mit der Aufschrift "Gucci". Die Polizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 17:30 Uhr.

16:37 Uhr ++ Bürgerbus für Enkenbach-Alsenborn ++ In Enkenbach-Alsenborn fährt ab heute ein neuer Bürgerbus. Das Angebot soll vor allem älteren Menschen ermöglichen, selbstständig ihre Dinge erledigen zu können. Der Einstieg in den Bürgerbus ist einfach und es gibt zusätzliche Haltegriffe. Außerdem gibt es im Inneren viel Platz für Einkäufe, aber auch für Rollatoren. Damit ist der Bus eben besonders auf die Bedürfnisse von älteren Menschen zugeschnitten. Sie können den Bus telefonisch buchen – und zwar montags und mittwochs am Nachmittag. Der Bus holt sie dann vor der Haustür ab und bringt sie zum Einkaufen, zum Arzt oder zu anderen Terminen. Und das immer dienstags und donnerstags. Alle anderen Menschen in der ganzen Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn können den Bus aber ebenso nutzen. Gefahren werden die Busse von Ehrenamtlichen. Bürgerbusse ergänzen bereits in einigen anderen Gemeinden in der Westpfalz den öffentlichen Nahverkehr - zum Beispiel in Ramstein-Miesenbach oder der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 16:30 Uhr.

15:39 Uhr ++ Hunderte Menschen bei Militärparade in Baumholder ++ In baumholder haben heute mehrere Hundert Menschen eine Militärparade von deutschen und amerikanischen Soldaten mitverfolgt. Die Soldaten wollten damit 80 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft feiern. Am 18. März 1945 wurde Baumholder vor alliierten Truppen vom Nationalsozialismus befreit. Alle weiteren Infos gibt es hier: Baumholder 80 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft Militärparade zieht durch Baumholder Durch Baumholder ist am Dienstagvormittag eine Militärparade gezogen - deutsche und amerikanische Soldaten wollten damit 80 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft feiern. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 15:30 Uhr.

14:59 Uhr ++ Cullmann fordert Geld aus Sondervermögen für ländlichen Raum ++ Heute stimmt der Bundestag über das schuldenfinanzierte Finanzpaket von Union und SPD ab. Unter anderem ist ein 500 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz geplant. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, Michael Cullmann (SPD), hofft, dass vor allem die Infrastruktur in ländlichen Regionen davon profitiert. Investieren möchte Cullmann unter anderem in bessere Bahnverbindungen im Donnersbergkreis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 14:30 Uhr.

14:57 Uhr ++ Zweibrücken sucht Freiwillige für Präventionsrat ++ Die Stadt Zweibrücken sucht Menschen, die Lust haben, sich beim Präventionsrat zu engagieren. Gefragt sind vor allem Zweibrückerinnen und Zweibrücker, die sich für die Themen Sicherheit, Integration und Senioren interessieren. Der Präventionsrat arbeitet unter anderem an Projekten, die für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen sollen. Der Rat besteht aus verschiedenen Arbeitskreisen. Dafür braucht es ehrenamtliche Helfer und genau die sucht die Stadt. Wer Interesse hat, kann sich über die Internetseite der Stadtverwaltung anmelden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 14:30 Uhr.

13:11 Uhr ++ Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in der Westpfalz ++ Die Polizei hat heute in ganz Rheinland-Pfalz Wohnungen durchsucht. Ziel der Aktion waren Tatverdächtige, die Kinderpornografie unter anderem besitzen oder auch verbreiten. Auch in der Westpfalz hat die Polizei Wohnungen durchsucht. Und zwar im Donnersbergkreis, in der Südwestpfalz, im Kreis Kusel und in den Städten Kaiserslautern und Zweibrücken. Alle weiteren Infos bekommen Sie hier: Rheinland-Pfalz Mehrere Tatverdächtige Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in ganz Rheinland-Pfalz Mit landesweiten Durchsuchungen ist die Polizei am Dienstag in Rheinland-Pfalz gegen die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinderpornografie vorgegangen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 13:30 Uhr.

11:13 Uhr ++ Anwohnerparken auf Betzenberg in Kaiserslautern auch für Besucher ++ Seit dieser Fußball-Saison brauchen Anwohner auf dem Betzenberg in Kaiserslautern bei FCK-Spielen spezielle Parkausweise. Damit will die Stadt das Verkehrschaos rund um die FCK-Spiele eindämmen. Jetzt soll die Regel aber nochmal etwas angepasst werden: Es dürfen ab der nächsten Saison auch Autofahrer dort parken, die ein entsprechendes Ticket haben. Das bekommen sie von den Anwohnern selbst - wenn sie zum Beispiel bei denen zu Besuch sind. Für das Ganze brauchen die Anwohner einen speziellen Block, aus dem sie diese einzelnen Park-Tickets für ihre Besucher einfach herausreißen. Dann müssen sie noch das passende Datum freirubbeln und ihr Kennzeichen eintragen. Fünf Tickets hat so ein Block - sie gelten für zwei Saisons. Ende Juli/Anfang August können sich die Anwohner die Abrissblöcke bei der Stadt für 100 Euro kaufen. Wer auf dem Betzenberg während FCK-Spielen parkt und weder Anwohner-Parkausweis noch Besucherticket hat, muss laut Stadt eine Strafe zahlen. Die liegt zwischen 25 und 40 Euro.

11:12 Uhr ++ Termine für Zweibrücken Hornets stehen fest ++ Am Freitag starten die Hornets aus Zweibrücken in die Finalserie der Eishockey Baden-Württemberg-Liga gegen die Baden Rhinos. Die Liga hat jetzt die entsprechenden Spieltermine bekannt gegeben: Los geht’s am Freitag auswärts um 20 Uhr. Am Sonntag gibt es dann das erste Heimspiel der Finalserie in der Ice Arena Zweibrücken. Weiter geht es dann am darauffolgenden Wochenende zu den gleichen Zeiten. Das Finale wird im Modus "best of five" gespielt - wer zu erst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.3.2025 um 10:30 Uhr.

9:15 Uhr ++ 80 Millionen Euro für Bahnstrecke ZW-HOM ++ Dass die Bahnstrecke Zweibrücken - Homburg reaktiviert werden soll, steht schon länger fest - jetzt steht aber auch die Finanzierung. Das teilte Bahn-Chef Richard Lutz beim gestrigen Bahngipfel in Saarbrücken mit. 90 Prozent der rund 80 Millionen Euro teuren Maßnahme seien gesichert. Aktuell wird an der ehemaligen Bahnstrecke schon Gestrüpp zurückgeschnitten. In einem Jahr sollen dann die Arbeiten an den Gleisen beginnen. Ab Ende 2028 sollen dann zwischen Zweibrücken und Homburg wieder Züge fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 8:30 Uhr.

8:26 Uhr ++ Tote Vögel in Kaiserslautern aufgehängt ++ Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen zu einem makaberen Vorfall am Wochenende. Dort haben Unbekannte drei tote Vögel an den Beinen an einen Baum gehängt. Der stand in einem Wohngebiet am Stadtrand von Kaiserslautern. Das Ganze muss laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert sein. Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat, soll sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 8:30 Uhr.

6:36 Uhr ++ Raser doppelt so schnell bei Landstuhl unterwegs ++ Eine Zivilstreife der Polizei hat auf der A62 zwischen Pirmasens und Landstuhl einen Raser gestoppt. Der Mann war teils doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Mit mehr als 200 km/h raste er über die Autobahn - bei erlaubten 100 km/h. Im Hörnchenbergtunnel hatte er laut Polizei mehr als 160 km/h auf dem Tacho - dort sind 80 erlaubt. Als die Beamten den 31-Jährigen stoppten, staunten sie nicht schlecht: Außer der Ehefrau auf dem Beifahrersitz, saßen noch zwei kleine Kinder auf der Rücksitzbank. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 4.000 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Plädoyers im Morphium-Prozess in Frankenthal ++ In dem Prozess um ein mit Morphium vergiftetes Baby werden heute am Landgericht Frankenthal die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter des Kindes zunächst versuchten Totschlag vor. Die angeklagte Mutter soll ihr ihr Baby vor sechs Jahren mit Morphium vergiftet haben. Das Baby erlitt durch die Vergiftung lebensgefährliche Krampfanfälle und mehrere Atemstillstände, konnte aber in letzter Minute im Krankenhaus gerettet werden. Ein Gerichtssprecher bestätigte, dass es nach einem Rechtsgespräch zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht zu einer Verständigung gekommen ist, um den Prozess abzukürzen. Ergebnis: Der Vorwurf des versuchten Totschlags wird fallengelassen und es gibt nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Gegenzug gesteht die Mutter ihre Tat. Heute wollen Staatsanwaltschaft und der Verteidiger ihre Plädoyers halten. Zuvor soll der Schmerztherapeut als Zeuge aussagen, der die Mutter wegen ihrer jahrelangen Morphiumabhängigkeit behandelt hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:17 Uhr ++ Militärparade in Baumholder ++ In Baumholder wird heute Vormittag ziemlich viel los sein. Durch die Innenstadt gibt es eine Militär-Parade. US-Militär, Bundeswehr, Stadt und Verbandsgemeinde feiern die 80-jährige deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die US-Militärband ist dabei, außerdem US-Soldaten aus Baumholder, die Bundeswehr aus Idar-Oberstein und Vertreter von Stadt und Verbandsgemeinde. Die Parade geht vom Gelände des US-Militärs in Richtung Brühlstadion, los geht es um 10:30 Uhr. Wie groß die Parade genau wird, teilten die Veranstalter nicht mit. Für die Veranstaltung werden auch einige Straßen gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2025 um 6:30 Uhr.

6:12 Uhr ++ Das Wetter am Dienstag ++ Heute erwartet uns überall in der Westpfalz strahlender Sonnenschein. Meist ist der Himmel wolkenlos und azurblau. Nach dem frostigen Morgen erreichen die Temperaturen am Nachmittag acht Grad rund um Kusel und bis zu 12 Grad in Zweibrücken. Dazu gibt’s aber auch teils starken Wind - vor allem auf den Höhen. In der kommenden Nacht kühlt es unter sternklarem Himmel auf plus ein bis minus fünf Grad ab. Die weiteren Aussichten: Morgen kaum noch Wind. Nach frostiger Nacht wieder viel Sonne, bis 16 Grad. Am Donnerstag Sonne, lockere Wolken und bis 19 Grad warm.

16:57 Uhr ++ Unfall mit Schwerverletzten auf A6 ++ Zwei Schwerverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A6 am Sonntagabend. Zwischen Landstuhl und Einsiedlerhof ist laut Polizei ein Wohnmobil auf einen Transporter aufgefahren. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und sind ins Krankenhaus gebracht worden. Der Transporter und das Wohnmobil mussten abgeschleppt werden. Die A6 war wegen des Unfalls kurze Zeit vollgesperrt. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 16:30 Uhr.

15:30 Uhr ++ Straßen in Baumholder wegen Militärparade gesperrt ++ Autofahrer müssen in Baumholder ab morgen Vormittag damit rechnen, dass sie an manchen Stellen nicht durchkommen. In der Innenstadt gibt es nämlich eine Militär-Parade zur deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die wird dieses Jahr 80 Jahre. Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr sind morgen Vormittag ein paar Straßen gesperrt - und zwar in der Nähe des US-Militärgeländes, am Marktplatz und der Post. Dabei handelt es sich um die Kennedyallee, die Bahnhofstraße und die Straße "Im Brühl". Autofahrer sollten diesen Bereich am besten weit umfahren. Auch parken wird während der Parade schwierig - es gibt auch ein paar Halteverbote. Diese Straßen sind in Baumholder wegen der Parade gesperrt. Google Maps Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 15:30 Uhr.

14:52 Uhr ++ Landrat Leßmeister: Kein Hinweis auf Truppenabzug ++ Die Politiker in der Westpfalz gehen zurzeit nicht davon aus, dass das US-Militär Truppen aus der Region abziehen. Der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister sagte, er habe keine Hinweise darauf. Er sei auch deshalb optimistisch, weil die Amerikaner vor kurzem viel Geld in die Region investiert haben. Unter anderem in das neue US-Hospital in Weilerbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 14:30 Uhr.

14:47 Uhr ++ Filmemacher aus Südwestpfalz erinnert an verschwundene Kinder ++ In den sechziger Jahren sind in Pirmasens drei Kinder verschwunden. Henry Hauck, ein Filmemacher aus der Südwestpfalz, hat darüber eine Dokumentation gedreht - ein Kinder davon war seine Cousine. Mit der Doku möchte er auf Vermisstenfälle mit Kindern aufmerksam machen. Als seine Cousine vermisst wird ist er 16 Jahre alt. Er erzählt, dass der Vater des Mädchens damals alkohol- und tablettenabhängig wurde. "Ich glaube, es ist uns nicht bewusst, dass jedes Jahr 300-400 Kinder im Jahr verschwinden", sagte Hauck. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 14:30 Uhr.

14:33 Uhr ++ Demo gegen Aufrüstung in Kaiserslautern ++ Der Bundestag entscheidet morgen über die Reform der Schuldenbremse. Dadurch könnten in Zukunft Milliarden zum Beispiel in die Aufrüstung der Bundeswehr fließen. Genau dagegen demonstrieren heute Menschen bei einer Kundgebung vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Sie wird organisiert von der Linken, dem Sozialforum Kaiserslautern und der Deutsch Kommunistischen Partei. Beginn ist um 18 Uhr. In diesen Tagen finden bundesweit ähnliche Demonstrationen statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.03.2025 um 13:30 Uhr.