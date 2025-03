Blog: Auto brennt auf A6 bei Ramstein, A63 bei Sembach wird gesperrt, Sorge um Kitas in Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

12:22 Uhr ++ 800 Mitarbeiter weniger bei der BASF ++ Im BASF-Stammwerk in Ludwigshafen ist die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr um über 800 zurückgegangen. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des Chemiekonzerns hervor. Zum Jahreswechsel waren bei der BASF in Ludwigshafen noch rund 33.000 Menschen beschäftigt, über 800 weniger, als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte die BASF ein weiteres Sparprogramm am Standort begonnen und einzelne Teile des Chemiewerks geschlossen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Der Standort steckt seit Jahren in den roten Zahlen. Rund zwei Milliarden Euro Kosten sollen jährlich eingespart werden. Wie viele Stellen noch wegfallen werden, will Vorstandschef Markus Kamieth nicht beziffern. In einer Pressekonferenz im Februar sagte er wörtlich: Dass es schmerzhaft wird, ist schon klar. Die BASF veröffentlicht die Mitarbeiterzahlen neuerdings nur noch einmal im Jahr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.3.2025 um 12:30 Uhr.

11:59 Uhr ++ Parkklinik in Hornbach behandelt bald wieder ++ In der neuen Parkklinik in Hornbach können wohl demnächst die ersten Patienten behandelt werden. Eigentlich hätte die Klinik für Psychosomatik längst öffnen sollen. Allerdings war der Neubau vom Pfingst-Hochwasser in der Südwestpfalz betroffen. SWR-Reporter Jan Jaworski: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.3.2025 um 11:30 Uhr.

10:03 Uhr ++ Polizeipräsidium Westpfalz informiert über Polizeiberuf ++ Die Polizei Rheinland-Pfalz informiert ab heute landesweit über die verschiedenen Polizeiberufe und zwar bei der Aktion "PoliZEIT". Auch in der Westpfalz bietet die Polizei Aktionen für Schüler, Eltern und Interessierte. Das Ziel: Junge Menschen für den Job der Polizei zu begeistern. Was dort Interessierte erleben können, weiß SWR-Reporterin Jessica Cichy:

9:01 Uhr ++ Ehemaliger Schiedsrichter Merk bekommt Preis ++ Der Alzeyer Weinkulturpreis - der Scheupreis- geht dieses Jahr an den Kaiserslauterer und ehemaligen Fußball-Schiedsrichter Markus Merk. Das hat die Stadt Alzey bekannt gegeben. SWR Reporterin Karin Pezold weiß warum:

7:57 Uhr ++ Tag des Waldes - auch in Kaiserslautern ++ Zum heutigen internationalen Tag des Waldes gibt es auch in Kaiserslautern Projekte zu sehen, die die Bedeutung des Waldes hervorheben. So entstehen zum Beispiel im Wildpark Kaiserslautern aus sogenannten Klimastämmen mehrere neue Sitzbänke. Die Baumstämme würden sonst als Brennholz enden. Im Wildpark Kaiserslautern können Interessierte ab 14 Uhr dem Holz-Künstler beim Schnitzen der Sitzbänke über die Schulter schauen. Zudem gibt es am Wildschweingehege auch noch Info-Stände oder Mitmach-Aktionen zu Klimathemen und einen Verkaufsstand für Wilderzeugnisse. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.3.2025 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Auto brennt auf A6 bei Ramstein ++ Auf der A6 bei Ramstein hat am Donnerstagnachmittag ein Auto gebrannt. Der Fahrer war zuvor aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Er hatte bemerkt, dass etwas nicht mit dem Wagen stimmte und stellte das Auto in einer Pannenbucht ab. Kurz danach brannte das Fahrzeug auch schon. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die A6 Richtung Mannheim war für mehrere Stunden bis in den Abend teilweise gesperrt. In dem Stau, der sich deshalb bildete, hatte ein weiteres Fahrzeug eine Panne. Die Bergung der Fahrzeuge verzögerte sich laut Polizei, weil nicht alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bildeten. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ A63 bei Kaiserslautern wird gesperrt ++ Ab heute Abend ist die A63 zwischen den Abfahrten Kaiserslautern und Sembach voll gesperrt - und zwar in Fahrtrichtung Mainz. Dort wird die Fahrbahn teilweise neu asphaltiert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken ist nicht betroffen. Die Arbeiten sollen bis Sonntagabend dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Heute starten wir recht freundlich mit Sonnenschein, allerdings ist die Luft diesig durch Saharastaub. Im Laufe des Tages kommen immer dichtere Wolken und dann verschwindet die Sonne allmählich. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Rockenhausen und bis auf 22 Grad in Erfweiler.

16:51 Uhr ++ Rehbock in Waldmohr befreit ++ Einen eingeklemmten Rehbock hat die Feuerwehr gestern in Waldmohr im Kreis Kusel befreit. Spaziergänger hatten das Tier entdeckt. Der Bock wollte sich wohl durch ein Metallgitter durchzwängen, mit seinem Hinterteil ist er aber steckengeblieben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das Tier längere Zeit versucht hatte, sich aus seiner Notlage zu befreien. Im Bereich der Hinterbeine hatte der Rehbock schon Fleischwunden. Die Einsatzkräfte konnten die Metallstäbe aufspreizen und so den Bock befreien. Danach ist das Tier in den Wald gelaufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 16:30 Uhr.

14:39 Uhr ++ Neue berufliche Wege für Jugendliche in Kaiserslautern ++ Die Handwerkskammer der Pfalz und die Hochschule Kaiserslautern haben eine Zusammenarbeit gestartet, die jungen Menschen neue berufliche Wege eröffnen soll. Dabei geht es darum, dass ein Ingeneurstudium und eine Ausbildung kombiniert werden sollen. Alle weiteren Informationen bekommen Sie im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 14:30 Uhr.

14:31 Uhr ++ Feuerwehr am Morgen an Schreinerei in Nanzdietschweiler im Einsatz ++ Nach dem Brand in einer Schreinerei in Nazdietschweiler im Kreis Kusel ist die Feuerwehr am Morgen noch einmal mit einem Drehleiterwagen ausgerückt. Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle, allerdings hat es immer wieder kleinere Glutnester gegeben, die mit Wasser nicht gelöscht werden konnten. Ein Sprecher der Feuerwehr meinte, es gebe in dem Gebäude eine Zwischendecke aus gepressten Spanplatten. Dort könne das Löschwasser nicht viel bewirken. Deshalb habe das Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter am Morgen eine großzügige Menge Löschschaum über die kleineren Brandherde gelegt. Dieser Schaumteppich lässt keinen Sauerstoff mehr durch - das erstickt das Feuer. So sollen dann auch die letzten Glutnester eingedämmt werden, so dass dann auch die Brandermittler der Kripo ins Gebäude können. Alles zum Brand in Nanzdietschweiler lesen Sie hier. Nanzdietschweiler Zwei Gebäude in Mitleidenschaft gezogen Großeinsatz im Kreis Kusel: Feuer in Schreinerei und Wohnhaus In Nanzdietschweiler im Kreis Kusel hat am Mittwoch eine Möbelschreinerei gebrannt. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 14:30 Uhr.

12:54 Uhr ++ Explosion wegen Campingkocher in Kaiserslautern ++ Eine Explosion - und plötzlich ein Fenster, das auf die Straße geschleudert wird. Was man eigentlich aus Actionfilmen kennt, ist gestern genau so in Kaiserslautern passiert. Die Ursache: Ein Mann hat in seiner Wohnung mit einem Campingkocher Essen zubereitet. Dabei kam es plötzlich zu einer Explosion. Diese war so stark, dass dadurch ein Fensterrahmen aus der Wand geschleudert wurde. Das Fenster landete draußen auf einem geparkten Auto. Der Mann und ein weiterer Bewohner wurden leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu der Explosion kommen konnte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 12:30 Uhr.

12:02 Uhr ++ SWK Kaiserslautern startet Projekt zur Geothermie ++ Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) ihr neues Projekt "Pfälzer Wärme" starten. Dabei soll untersucht werden, ob zukünftig mit Erdwärme, also Geothermie, Energie gewonnen werden kann. Ziel des Projekts ist es, bis 2040 100 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Mehr dazu im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 11:30 Uhr.

11:28 Uhr ++ Millionenförderung für den Kreis Kusel ++ Mehr als 13 Millionen Euro können der Kreis Kusel und seine Verbandsgemeinden beim Land beantragen. Mit dem Geld sollen nach Angaben des Landes vor allem Kommunen unterstützt werden, die - so wörtlich - "vor strukturellen Herausforderungen" stehen. Sie können mit dem Geld beispielsweise in Kitas und Schulen investieren oder die Technik in Dorfgemeinschaftshäusern verbessern. Wie genau die Kuseler Kommunen das Geld beantragen können, soll heute bei einem Gespräch in Bedesbach mit Vertretern des Landes geklärt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 10:30 Uhr.

10:15 Uhr ++ Fehrbachtunnel bei Pirmasens voll gesperrt ++ Der Fehrbachtunnel auf der B10 bei Pirmasens ist ab heute Abend 19.00 Uhr bis morgen früh vollgesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. In der Nacht wird dort die Technik im Tunnel überprüft. Zum Beispiel die Beleuchtung der Fluchtwege und die Brandmeldeanlage. Eine Umleitung ist eingerichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 9:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ Baubeginn der Wieslauterbahn im Dahner Felsenland ++ Der offizielle Baubeginn der Wieslauterbahn startet heute Nachmittag in der Südwestpfalz. Die Gleise werden dann bis Anfang Mai erneuert. Insgesamt wird die Strecke zwischen Hinterweidenthal und Bundenthal auf 15 Kilometern saniert. Unter anderem werden die alten Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt und die Sicherungstechnik erneuert. Im Mai fahren dann wieder die üblichen Ausflugszüge durchs Dahner Felsenland. Nächstes Jahr soll die Sanierung weitergehen. Ziel ist es, dass die Wieslauterbahn später nicht nur Ausflügler transportiert, sondern auch eine reguläre Bahnstrecke für Personen- und Güterzüge wird. Die Kosten von 19 Millionen Euro teilen sich Land, Kreis und angrenzende Gemeinden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 8:30 Uhr.

6:50 Uhr ++ Pfälzer Industrieunternehmen mit weniger Umsatz ++ Pfälzer Industrieunternehmen haben im In- und Ausland im letzten Jahr weniger Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Das geht aus der Statistik der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) hervor. Wie eine Sprecherin der IHK Pfalz mitteilte, sei der Inlandsumsatz bei den Unternehmen etwas weniger stark gesunken als der im Ausland. Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen sank im Jahresvergleich um mehr als zehn Prozent auf gut 47 Milliarden Euro. Es sei der dritte Rückgang beim Jahresumsatz in Folge. Grund für den Rückgang sei die angespannte wirtschaftliche Lage. Der Export sei deutlich zurückgegangen und das vor allem in den stark exportorientierten Unternehmen in Ludwigshafen und im Kreis Germersheim. In der Pfalz sind besonders Betriebe aus den Branchen Chemie, Maschinenbau sowie Automobil angesiedelt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Einsatz nach Brand in Schreinerei im Kreis Kusel beendet ++ Nach dem Brand in Nanzdietschweiler im Kreis Kusel, hat die Feuerwehr noch die ganze Nacht über Brandwache an der abgebrannten Schreinerei gehalten. Um im Notfall schnell reagieren zu können, blieb auch ein Drehleiterfahrzeug vor Ort. Das Feuer in dem Wohnhaus samt Schreinerei war gestern Vormittag ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig. Um 17:30 Uhr war der Brand gelöscht - der Einsatz nach 21 Uhr dann erst offiziell beendet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird derzeit auf mehr als 300.000 Euro geschätzt. Nanzdietschweiler Zwei Gebäude in Mitleidenschaft gezogen Großeinsatz im Kreis Kusel: Feuer in Schreinerei und Wohnhaus In Nanzdietschweiler im Kreis Kusel hat am Mittwoch eine Möbelschreinerei gebrannt. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.3.2025 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Das Wetter am Donnerstag ++ Guten Morgen aus dem SWR-Studio Kaiserslautern! Am heutigen astronomischen Frühlingsbeginn scheint neben ein paar Wolkenfeldern die Sonne. Meist bleibt es freundlich. An Glan und Lauter steigen die Temperaturen am Nachmittag bis 19 Grad. Im Pfälzerwald werden es 16 bis 18 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. In der kommenden Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 8 und ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst Sonne, im Laufe des Nachmittags mehr Wolken, außerdem diesige Luft durch Saharastaub. Bei auffrischendem Ostwind noch etwas wärmer.

17:46 Uhr ++ So geht es weiter mit der Feuerwache in Frankenstein ++ Für die Feuerwehr in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern gibt es nach dem Brand in ihrem Gebäude jetzt eine Übergangslösung. Die Feuerwache soll nach Angaben des Verbandsgemeinde-Wehrleiters ein "Containerdorf" bekommen. Es sollen auf einem Grundstück in Frankenstein mehrere Container aufgestellt werden - dazu wird gerade geprüft, wie viele man braucht. Ein Grundstück gibt es wohl auch schon, wo die Container hin können. Wann das Containerdorf kommt, ist noch völlig offen. Nach dem Brand vor eineinhalb Wochen muss unter anderem mit Versicherung einiges geklärt werden. Dann muss Feuerwache saniert werden. Vielleicht ist das aber auch gar nicht mehr nötig. Der Verbandsgemeinderat will demnächst die neue Feuerwache auf den Weg bringen. Die ist schon seit Längerem geplant. Immerhin: Die Feuerwehrleute in Frankenstein bekommen höchstwahrscheinlich nächste Woche ihre neuen Brandschutzkleider. Alles zum Brand in der Feuerwache in Frankenstein können Sie hier nochmal nachlesen: Frankenstein Schaden liegt bei 750.000 Euro Brand bei Feuerwehr in Frankenstein: Ursache war technischer Defekt Ein technischer Defekt war wohl der Grund für den Brand im Feuerwehrhaus in Frankenstein am Sonntag vor einer Woche. Das hat der zuständige Wehrleiter mitgeteilt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 17:30 Uhr.

14:30 Uhr ++ FCK scheitert in Playoffs im E-Sport ++ Der FCK ist aus der Bundesliga ausgeschieden - besser gesagt: Aus den PlayOffs der virtuellen Bundesliga, also an der Spielkonsole. Die E-Sportler der Roten Teufel haben beide Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Im Duell Zwei-gegen-Zwei waren sie deutlich mit 0:5 unterlegen. Im Spiel Eins-gegen-Eins hat sich Gladbach knapp mit 1:2 durchgesetzt. Damit hat der FCK es verpasst, ins Finale der Bundesliga einzuziehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 14:30 Uhr.

13:39 Uhr ++ Anzeige wegen Schaum im Erbach in Homburg ++ In der saarländischen Stadt Homburg sorgt Schaum im Erbach schon seit Jahren für Streit. Jetzt haben Naturschützer Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und zwar wegen illegaler Entsorgung flüssiger Abfälle. Darüber hat der SR zuvor berichtet. Sowohl die Stadt Homburg als auch der Naturschutzbund gehen davon aus, dass der Schaum im Erbach wegen Rückständen von Reinigungsmitteln im Abwasser entsteht. Die Grünen im Saarland sehen das Problem bei der Kläranlage in Homburg. Diese würde das Abwasser noch immer nicht ausreichend reinigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 13:30 Uhr.

11:39 Uhr ++ Für Mountainbiker: Optimierte Tour rund um Johanniskreuz im Pfälzerwald ++ Der Pfälzerwald ist bei Mountainbikern ziemlich beliebt. Damit die künftig noch mehr Spaß haben, wurde eine Strecke optimiert. Und zwar eine über rund 30 Kilometer in der Nähe von Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern. Was es damit auf sich hat, erklärt SWR-Reporterin Sina Weber im Audio. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 11:30 Uhr.

10:52 Uhr ++ Kein Müll direkt zur Müllverbrennungsanlage Pirmasens ++ Bürgerinnen und Bürger aus der Südwestpfalz können ab dem kommenden Montag keinen Müll mehr direkt beim Müllheizkraftwerk in Pirmasens abliefern. Grund ist nach Angaben der Kreisverwaltung, dass im Kraftwerk die Schienen für den Kran saniert werden, mit dem der Müll bewegt wird. Kleinere Mengen Müll können in den Recyclinghöfen im Kreis Südwestpfalz abgegeben werden. Die Reparaturen dauern bis Mitte April. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 10:30 Uhr.

9:33 Uhr ++ Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland hofft auf Einsicht der Arbeitgeber ++ Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind Anfang der Woche vorerst gescheitert. Nun sollen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Dabei hofft der Bezirksleiter der Gewerkschaft Ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, Michael Blug, auf eine Einsicht der Arbeitgeber. Ver.di fordert in dem Tarifstreit unter anderem acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage. Solange das Schlichtungsverfahren läuft, sind in den kommenden zweieinhalb Wochen weitere Warnstreiks - etwa in Kitas oder Krankenhäusern - erstmal vom Tisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 19.3.2025 um 9:30 Uhr.

8:45 Uhr ++ Junger Hühnerzüchter aus Contwig ++ Leo Brinette aus Contwig ist erst 13 Jahre alt. Trotzdem züchtet er schon seit drei Jahren Hühner und gewinnt damit sogar Preise. Eine Leidenschaft, die ihm seine Ur-Oma mitgegeben hat: Video herunterladen (110,9 MB | MP4)