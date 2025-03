Blog: Streik: Ausfälle bei Müllabfuhr in KL und Kundgebung in Kirchheimbolanden, Neue Durchfahrtssperren in Kaiserslautern

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

10:43 Uhr ++ Zwangsversteigerung des evangelischen Krankenhauses Zweibrücken ++ Am Amtsgericht Zweibrücken startet heute ein weiterer Versuch, das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken zu versteigern. Das mehrstöckige Gebäude samt Kapelle steht seit Jahren leer. Im vergangenen Jahr war bei mehreren Zwangsversteigerungen kein Käufer gefunden worden. Der Wert des in die Jahre gekommenen Krankenhauses mit den dazugehörigen Flächen wird auf gut eine Million Euro geschätzt. In der Vergangenheit hatte ein möglicher Investor Pläne für ein medizinisches Versorgungszentrum vorgelegt, daraus wurde dann aber nichts.



8:04 Uhr ++ Opfer aus Donnersbergkreis: Anklage wegen Mordes ++ Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat eine Frau und einen Mann angeklagt, die zusammen zwei Männer ermordet haben sollen. Ein Opfer kommt aus dem Donnersbergkreis. Im Herbst wurden die verbrannten Leichen im Kreis Ahrweiler gefunden. SWR-Reporterin Sandra Thyssen mit mehr Infos zur Anklage: Audio herunterladen (591 kB | MP3) Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.03.2025 um 07:30 Uhr.

7:34 Uhr ++ Streik: Restmüll wird in KL später geholt ++ Wegen des Streiks im öffentlichen Dienst wird heute auch der Müll in Kaiserslautern nicht abgeholt. Das betrifft unter anderem Sperrmüll, Biomüll, Restmüll und Altpapier. Wie die Stadt mitgeteilt hat, wird der Restmüll und das Altpapier dann in den kommenden Tagen abgeholt. Auch bei den Wertstoffhöfen kann es zu Einschränkungen kommen. Da auch der Biomüll heute nicht abgeholt wird, dürfen betroffene Haushalte beim nächsten Abholtermin zusätzlichen Biomüll in Kartons zur Biotonne dazustellen. Wer geplant hatte, heute etwas auf den Wertstoffhöfen in der Daennerstraße oder in Erfenbach abzugeben, sollte das besser verschieben. Auch hier kann es durch den Streik zu Einschränkungen kommen.



7:03 Uhr ++ Wetter: Wolken über der Westpfalz ++ Stellenweise ist es heute neblig in der Westpfalz. Später gibt's einen Mix aus dichten Wolken und etwas Sonne und es kann auch regnen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad. Aktuell sind es 7 Grad in Erfweiler und 8 Grad in Dielkirchen. In der Nacht bleibt es meist trocken, aber eher bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Morgen gibt es zeitweise Regen und es wird kühler. Am Donnerstag ist es dann wechselhaft und windig, auf den Höhen kann es vereinzelt auch Schneeregen geben. Aussicht von der Burg Nanstein auf die Stadt Landstuhl. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern will neue Barrieren einsetzen ++ Die Stadt Kaiserslautern will mobile Durchfahrtssperren anschaffen. Sie sollen Amokfahrten und Terroranschläge mit Fahrzeugen verhindern. Wie lassen sich Großveranstaltungen gegen Amokfahrten und Terroranschläge mit Fahrzeugen effektiv schützen? Die Stadt Kaiserslautern als Veranstalterin von Mai- und Oktoberkerwe, Weihnachtsmarkt und Altstadtfest will in Sachen Sicherheit jetzt nachrüsten. Mehr dazu lesen Sie hier: Kaiserslautern Nach Anschlag von Magdeburg Kaiserslautern will auf Maikerwe neue Barrieren einsetzen Die Stadt Kaiserslautern will mobile Durchfahrtsperren anschaffen. Sie sollen Amokfahrten und Terroranschläge mit Fahrzeugen verhindern. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

17:37 Uhr ++ Nachbar hat Brand bei Feuerwehr in Frankenstein entdeckt ++ Bei dem Brand bei der Feuerwehr in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern sind zwei Fahrzeuge und Einsatzkleidung zerstört worden. Weil die Feuerwehr nicht einsatzbereit ist, übernehmen ab sofort die Kollegen aus Enkenbach und Weidenthal die Einsätze in Frankenstein. Bilder vom Ausmaß des Schadens können Sie sich in unserem Artikel anschauen. Hier schildert ein Nachbar, wie er und seine Frau den Brand entdeckt haben. Frankenstein Nach Brand bei der Feuerwehr Frankenstein Anwohner: "Ich dachte, die Feuerwehr grillt" Am Sonntagnachmittag hat es im Feuerwehrgerätehaus in Frankenstein gebrannt. Warum ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. 5:00 Uhr Die Morningshow SWR3 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.03.2025 um 15:30 Uhr.

9:31 Uhr ++ US-Luftwaffe übt auf der Air Base in Ramstein ++ Ab heute führt die US-Luftwaffe auf der Air Base in Ramstein eine Übung durch. Dabei geht es unter anderem darum, das Verhalten bei Notfällen mit Flugzeugen zu üben. Wegen der Übung kann es nach Angaben des Militärs in dieser Woche zu Verkehrsbehinderungen rund um die amerikanischen Liegenschaften in der Westpfalz kommen. Außerdem kann es laute Durchsagen, Sirenengeheul oder Fahrten von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht geben. Die Übung auf der Airbase in Ramstein findet vier Mal im Jahr statt.



8:34 Uhr ++ Leidenschaftlicher Radio-Sammler aus dem Kreis Kusel ++ Er besitzt mehr Radios, als sein Ort Haschbach im Kreis Kusel Einwohner hat: Gerhard Wild nimmt jedes Gerät auf - egal wie alt, egal welcher Zustand. Die Landesschau Rheinland-Pfalz hat ihn besucht: Video herunterladen (105,1 MB | MP4)

7:43 Uhr ++ Bundeswehrübung im Raum Homburg ++ Die Bundeswehr führt heute im Raum Homburg und der Südwestpfalz eine Übung durch. Der Übungsmarsch mit 30 Soldaten und 5 Fahrzeugen verläuft unter anderem durch Käshofen, Großbundenbach und Oberauerbach. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung, insbesondere Jäger und Waldarbeiter, besonders vorsichtig zu sein.



6:42 Uhr ++ Das Wetter: Ein Mix aus Sonne und Wolken ++ Heute werden die Wolken immer dichter, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Ab und zu regnet es. Es bleibt aber auch immer wieder trocken. Die Temperaturen erreichen 11 Grad bis 15 Grad. Aktuell sind es 7 Grad in Dahn und 4 Grad in Landstuhl. In der Nacht ist es bewölkt, stellenweise regnet es. Die Tiefstwerte sind bei 6 bis 2 Grad. Morgen gibt's einen weiteren Mix aus Wolken, Sonne und Regen. Am Mittwoch ist weiterer Regen angekündigt und es wird kühler. Lockere Wolken bei Herschweiler-Pettersheim. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Hornets verlieren zweites Halbfinale in Mannheim ++ Das Eishockeyteam der Hornets aus Zweibrücken hat in seinem zweiten Halbfinal-Spiel gegen die Mad Dogs Mannheim gestern verloren. Im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Baden-Württembergliga haben die Mad Dogs das Spiel mit 5:2 für sich entschieden. Das erste Halbfinalspiel am Freitag hatten die Hornets mit 5:4 gegen die Mannheimer gewonnen. Wer ins Finale einzieht, entscheidet sich jetzt bei einem dritten Spiel zwischen den zwei Teams am kommenden Sonntag.



