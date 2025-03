Blog: Brand bei Feuerwehr in Frankenstein, FCK-Boss Hengen im Interview, Hornets verlieren zweites Halbfinale

Knapp 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. Wer einen bekommt, braucht schnelle Hilfe. Nicht überall in RLP kann das gewährleistet werden.

Knapp 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. Wer einen bekommt, braucht schnelle Hilfe. Nicht überall in Rheinland-Pfalz kann das allerdings gewährleistet werden. Eine Übersicht:

Die Bundeswehr führt heute im Raum Homburg und der Südwestpfalz eine Übung durch. Der Übungsmarsch mit 30 Soldaten und 5 Fahrzeugen verläuft unter anderem durch Käshofen, Großbundenbach und Oberauerbach. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung, insbesondere Jäger und Waldarbeiter, besonders vorsichtig zu sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.03.2025 um 07:30 Uhr.

Wenn sie kommt wird es ruhig im Klassenzimmer. An einer Grundschule im Donnersbergkreis unterstützt Schulkatze Nele die Lehrer. Für die Kinder gehört sie zum Schulalltag. Wir haben Nele in der Schule besucht:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.03.2025 um 06:30 Uhr.

Heute werden die Wolken immer dichter, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Ab und zu regnet es. Es bleibt aber auch immer wieder trocken. Die Temperaturen erreichen 11 Grad bis 15 Grad. Aktuell sind es 7 Grad in Dahn und 4 Grad in Landstuhl. In der Nacht ist es bewölkt, stellenweise regnet es. Die Tiefstwerte sind bei 6 bis 2 Grad. Morgen gibt's einen weiteren Mix aus Wolken, Sonne und Regen. Am Mittwoch ist weiterer Regen angekündigt und es wird kühler.

Am Sonntagnachmittag hat es im Feuerwehrgerätehaus in Frankenstein gebrannt. Warum ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntagnachmittag hat es im Feuerwehrgerätehaus in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) gebrannt. Dabei entstand ein hoher Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mehr dazu lesen Sie hier:

6:30 Uhr

++ Hornets verlieren zweites Halbfinale in Mannheim ++

Das Eishockeyteam der Hornets aus Zweibrücken hat in seinem zweiten Halbfinal-Spiel gegen die Mad Dogs Mannheim gestern verloren. Im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Baden-Württembergliga haben die Mad Dogs das Spiel mit 5:2 für sich entschieden. Das erste Halbfinalspiel am Freitag hatten die Hornets mit 5:4 gegen die Mannheimer gewonnen. Wer ins Finale einzieht, entscheidet sich jetzt bei einem dritten Spiel zwischen den zwei Teams am kommenden Sonntag.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.03.2025 um 06:30 Uhr.