9:40 Uhr

++ Verkaufsoffener Sonntag in Kirchheimbolanden ++

Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in der Westpfalz findet am Sonntag in Kirchheimbolanden statt. Beim so genannten Frühlingserwachen gibt es nach Angaben des zuständigen Gewerbevereins in der Stadt auch verschiedene Verkaufsstände und ein Programm für Kinder. Zum Beispiel können sie sich von der Stadtmauer abseilen. Auf der Bühne am Römerplatz treten unter anderem Tanzgruppen, eine Band und ein Jugendchor auf.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.03.2025 um 11:30 Uhr.